Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:02 | Ukraina prašo Vakarų ginklų

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmyto Kuleba kanalui ARD pareiškė, kad Vakarai neturėtų patikėti kalbomis, kad Ukraina būtų linkusi daryti nuolaidas Rusijai, jei nebegautų Vakarų pagalbos ginklais.

„Jei negausime ginklų, gerai, tada kovosime su kastuvais, bet ginsimės, nes šis karas yra karas už mūsų egzistavimą“, – pabrėžė D. Kuleba.

Ministras pažymėjo, kad Ukraina turi žymiai mažiau ginklų nei Rusija.

„Todėl kuo greičiau gausime ginklus, kuo greičiau jie bus išsiųsti, tuo daugiau pagalbos mums bus. Jei ginklai bus išsiųsti vėliau, mes vis tiek padėkosime, bet tada bus patiriama daug nuostolių, žus daug žmonių“, – pridūrė jis.

09:37 | Europos ministrai susitiks dėl grūdų blokados

Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai pirmadienį susitikime Liuksemburge aptars būdus, kaip išlaisvinti milijonus tonų grūdų, įstrigusių Ukrainoje dėl Rusijos Juodosios jūros uosto blokados.

Ukraina yra viena didžiausių kviečių tiekėjų pasaulyje, tačiau jos grūdų gabenimas sustojo ir daugiau nei 20 mln. tonų grūdų įstrigo, kai Rusija įsiveržė į šalį ir užblokavo jos uostus.

09:13 | Mirė Burbulis, kartu su Jelcinu pasirašęs SSRS griūties dokumentą

Eidamas 77-uosius metus mirė vienas iš artimiausių Boriso Jelcino bendražygių, buvęs Rusijos saugumo tarybos pirmininkas ir vicepremjeras Genadijus Burbulis.

Politiko atstovas Andrejus Markovas pripažino, kad vyro mirtis buvo netikėta.

„Jis nesirgo, puikiai jautėsi ir ką tik su dalyvavo IX-ajame globaliosios bankininkystė forume, kuriame buvo aptarinėjamas klausimas „Grėsmė globaliajai santvarkai“, – „Zerkalo“ cituojamas A. Markovas.

1991-1992 m. G. Burbulis užėmė Rusijos TFSR valstybės sekretoriaus postą. Taip pat jis buvo Rusijos vyriausybės vadovo pirmuoju pavaduotoju. Būtent Genadijus Burbilis, kartu su Borisu Jelcinu, atstovavo Rusiją pasirašant faktinę SSRS pabaigą skelbusį Belovežo dokumentą.

2022-ųjų gegužę, vos kelių dienų skirtumu, mirė pirmasis Baltarusijos vadovas Stanislavas Šuškevičius ir pirmasis Ukrainos prezidentas Leonidas Kravčukas, kurie taip pat pasirašinėjo Belovežo sutartį.

08:43 | Danilovas: „Karas toli gražu nesibaigė“

Nepaisant neįtikėtino Ukrainos karių atsparumo, karas Ukrainoje toli gražu nesibaigė, interviu „The Globe and Mail“ sakė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas.

„[Rusijos pajėgos] turi pranašumą artilerijos ir sunkiosios technikos srityje. Tai mūsų karių negąsdina. Mes laikomės savo pozicijų. Retkarčiais surengiame kontratakas. Tačiau karas vis dar tęsiasi, ir tai toli gražu nėra jo pabaiga“, – sakė O. Danilovas.

Jis pridūrė, kad situacija fronto linijoje yra „įtempta ir sudėtinga“.

„Aš nepriklausau stovyklai manančių, kad Rusijos kariuomenė yra silpna. Jie turi labai didelius išteklius ir juos čia atgabeno“, – kalbėjo O. Danilovas.

Anot jo, Rusija vis dar ketina užimti visą Ukrainą.

„Jie tikrai nepakeitė savo plano užkariauti visą šalį. Jie tai skelbia viešai. Jie nusiėmė visas kaukes“, – pridūrė O. Danilovas.

08:02 | Ukraina draus rusiškas knygas ir muziką

Ukrainos parlamentas balsavo už du įstatymus, kuriais bus griežtai apribotos rusiškos knygos ir muzika, siekiant nutraukti kultūrinius abiejų šalių ryšius.

Vienas įstatymas draus Rusijos piliečiams spausdinti knygas, nebent jie atsisakys Rusijos paso ir prašys Ukrainos pilietybės. Draudimas bus taikomas tik tiems autoriams, kurie po 1991 metų Sovietų Sąjungos žlugimo išsaugojo Rusijos pilietybę, praneša „Reuters“.

Kitu įstatymu bus uždrausta žiniasklaidoje ir viešajame transporte leisti muziką, sukurtą asmenų, išsaugojusių rusišką pilietybę po 1991-ųjų. Taip pat bus per televiziją ir radiją transliuojamos ukrainietiškos muzikos kvotos.

07:31 | Zelenskis įspėja: „Prasideda istorinė savaitė“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainai laukiant sprendimo dėl kandidatūros į Europos Sąjungą statuso, ne tik Ukraina šią savaitę turėtų tikėtis Rusijos priešiško aktyvumo padidėjimo.

„[Pirmadienį] prasideda istorinė savaitė. Savaitė, kai išgirsime iš Europos Sąjungos dėl kandidatūros į Ukrainą statuso... Manau, visiems akivaizdu, kad nuo 1991 metų tokių lemtingų sprendimų Ukrainai, kokių tikimės, buvo nedaug. Dabar esu tikras, kad tik teigiamas sprendimas atitinka visos Europos interesus“, – savo naujausioje vaizdo žinutėje sakė V. Zelenskis.

Ukrainos lyderis teigė, kad šią savaitę naudosis visomis galimybėmis apginti Ukrainos europinę perspektyvą, ypač planuodamas naujus kreipimusis į europiečius.

„Akivaizdu, kad tokią savaitę reikėtų tikėtis priešiško Rusijos aktyvumo padidėjimo. Ypač – tiesioginio. Ir ne tik prieš Ukrainą, bet ir prieš kitas Europos šalis. Ruošiamės ir esame pasiruošę. Įspėjame savo partnerius“, – kalbėjo V. Zelenskis.

07:05 | JAV analitikai: oficialiai neskelbdama karo Rusija pati sau trukdo

JAV Karo studijų institutas (ISW) ir Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija mano, kad Rusija trukdo savo ginkluotosioms pajėgoms karą Ukrainoje vadindama „specialiąja karine operacija“.

ISW analitikai, remdamiesi Didžiosios Britanijos Gynybos ministerija, pažymi, kad Kremlius bando rasti teisines priemones, kaip nubausti „karinius disidentus“ ir tuos, kurie atsisako mobilizuotis. Kadangi Rusija karą Ukrainoje vadina „specialiąja karine operacija“, ji negali pritaikyti teisinių baudžiamųjų priemonių, kurias būtų galima pasitelkti oficialiai paskelbus karą.

Tikėtina, kad V. Putino režimas prieš sulaikytus Ukrainos karius, ypač Mariupolio gynėjus, nori naudoti karo nusikaltimų teismus. Analitikų teigimu, Ukrainos gynėjai bus teisiami pagal apsišaukėliško Donecko liaudies respublikos teisės aktus, kurie, skirtingai nei Rusijoje, apima ir mirties bausmę.

06:34 | Sėkmingos kontratakos

Sėkmingos Ukrainos kontratakos Zaporižios srityje verčia Rusijos pajėgas skubėti stiprinti šį susilpnėjusį fronto linijos sektorių, praneša JAV Karo studijų institutas savo naujausioje ataskaitoje.

„Rusijos pajėgos sutelkė dėmesį į savo okupuotų sienų palaikymą į šiaurę nuo Charkivo miesto ir sekmadienį apšaudė Ukrainos pozicijas Charkivo srityje“, – priduriama pranešime.

Southern Axis Update:



Successful #Ukrainian counterattacks in the #Zaporizhia area are forcing #Russian forces to rush reinforcements to this weakened sector of the front line.https://t.co/g76fQLkk4k pic.twitter.com/4IhCz0mZJt