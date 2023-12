Svarbiausi įvykiai:

Antradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi JAV.

Po susitikimo su Kongreso nariais paviešintas vaizdo įrašas, kaip jis atvyksta Baltuosius rūmus susitikti su JAV prezidentu Joe Bidenu.

Ukraina jau kone dvejus metus priešinasi Rusijos prezidento Vladimiro Putino surengtai invazijai ir beveik visą šį laiką JAV vadovauja Vakarų koalicijai, siunčiančiai ginklų ir šaudmenų už milijardus dolerių (eurų).

Tačiau JAV respublikonai vis dažniau atvirai atmeta būtinybę finansuoti Ukrainą ir sako, kad J. Bidenui reikia daugiau dėmesio skirti vidaus saugumui, ypač nelegaliai migracijai per JAV ir Meksikos sieną.

Respublikonai taip pat kelia klausimą, ar Ukrainai išvis reikia toliau kovoti.

JAV respublikonų senatoriai praėjusią savaitę blokavo Baltųjų rūmų prašymą skirti 106 mlrd. dolerių (97,4 mlrd. eurų) bendrą skubios pagalbos paketą Ukrainai ir Izraeliui, demokratams atsisakius numatyti reformas dėl nelegalios migracijos JAV ir Meksikos pasienyje.

Konservatoriai tvirtina nepriimsiantys šio pagalbos artimoms JAV sąjungininkėms paketo, jei demokratai ir Baltieji rūmai nesutiks su didelėmis imigracijos reformomis.

20:35 | JAV žvalgyba: Rusija neteko beveik 90 proc. karių, turėtų prieš invaziją

JAV žvalgybos duomenimis, Rusija neteko 87 proc. sausumos pajėgų (315 tūkst. karių), turėtų prieš invaziją į Ukrainą, ir dviejų trečdalių tankų.

Nepaisant didelių nuostolių, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra pasiryžęs tęsti karą artėjant dvejų metų sukakčiai, o JAV pareigūnai perspėja, kad Ukraina tebėra labai pažeidžiama.

Labai lauktas Ukrainos kontrpuolimas rudenį sustojo, o JAV pareigūnai mano, kad Kyjivas artimiausiais mėnesiais vargu ar pasieks kokių nors didesnių laimėjimų, rašo CNN.

Žvalgybos vertinime nurodoma, kad karas „smarkiai pakenkė 15 metų trukusioms Rusijos pastangoms modernizuoti savo sausumos pajėgas“.

Iš 360 tūkst. karių, atvykusių į Ukrainą, įskaitant ir šauktinius, Rusija mūšio lauke neteko 315 tūkst. karių.

Iš 3,5 tūkst. tankų, prarasta 2,2 tūkst. Ukrainos kariai sunaikino 4,4 tūkst. iš 13,6 tūkst. pėstininkų kovos mašinų ir šarvuotų transporterių, t. y. 32 proc. nuostolių.

Slovakijos sunkvežimių vairuotojai atnaujino pasienio punkto su Ukraina blokadą, protestuodami prieš ukrainiečių vairuotojams taikomą tvarką, pagal kurią jie gali įvažiuoti į šalį neturėdami leidimų, antradienį pranešė šalies vežėjų keliais asociacija UNAS.

Gruodžio 1–4 dienomis UNAS jau buvo užblokavusi Vyšne Nemeckės kontrolės punktą po panašaus Lenkijos vežėjų protesto prie sienos su Ukraina.

„Palaikome savo kolegas Lenkijoje“, – antradienį naujienų agentūrai AFP sakė asociacijos pirmininko pavaduotojas Rastislavas Curma, turėdamas omenyje praėjusį mėnesį Lenkijoje prasidėjusį protestą.

Slovakijos ir Lenkijos vežėjai ragina ir vėl taikyti leidimų išdavimą Ukrainos sunkvežimiams, įvažiuojantiems į Europos Sąjungą.

Praėjusiais metais Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, ES ir jos valstybės narės panaikino leidimų sistemą, tačiau vežėjai teigia, kad šis žingsnis smarkiai sumažino jų pajamas.

„Planuojame tęsti protestą iki gruodžio 30 dienos“, – sakė R. Curma, pridurdamas, kad vežėjai per valandą per sieną praleidžia tik keturis sunkvežimius, bet keleivių eismo neriboja.

Pirmadienį Lenkijos vietos valdžios institucijos atšaukė sutikimą protestui Dorohusko kontrolės punkte, didžiausiame krovininio transporto pasienio punkte tarp Ukrainos ir Lenkijos.

Derybose tarp abiejų vyriausybių ginčo išspręsti nepavyko, tačiau antradienį paskirtasis Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pažadėjo užbaigti šią aklavietę.

„Radome būdą, kaip kuo greičiau patenkinti Lenkijos sunkvežimių vairuotojų poreikius ir nedelsiant atblokuoti sieną“, – sakė jis, nepateikdamas išsamesnės informacijos.

Antradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad nuo 2014 m. okupuotoje Horlivkoje, Donecko srityje, šalies ginkluotosios pajėgos atkovojo vieną iš terikonų.

Apie tai jis paskelbė „X“ (buvusiame „Twitter“):

„Dėkoju mūsų didvyriams, mūsų karališkosios brigados, 24-osios mechanizuotosios brigados, pavadintos karaliaus Danylo Halyčio vardu, šturmo grupei!

Nepaisydami sudėtingų sąlygų, jie užėmė vieną iš Horlivkos terikonų ir užėmė priešo pozicijas. Dabar ten plevėsuoja Ukrainos vėliava“.

