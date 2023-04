Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

15:12 | Podoliakas: reikia daugiau ginklų ir mažiau diskusijų

Ukrainai reikia daugiau tolimojo nuotolio ginklų ir mažiau svarstymų apie galimą duomenų nutekėjimą, pareiškė Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas.

„Jei turėtume laiko, galėtume stebėti, kaip Rusijos Federacija subyra ir jos „elitas“ ryja vienas kitą. Bet mes to neturime, nes mūsų žmonės miršta.

Mums reikia mažiau svarstymų apie „nutekėjimą“ ir daugiau tolimojo nuotolio ginklų, kad tinkamai užbaigtume karą ir kad Rusijos Federacija susidurtų su realybe“, – „Twitter“ rašo jis.

