Karas Ukrainoje. JAV paslapčia išbandė savo hipergarsinę raketą – nuslėpė tai nuo Rusijos

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

07:11 | JAV leido parduoti Bulgarijai aštuonis naikintuvus F-16

JAV Gynybos departamentas pirmadienį suteikė leidimą parduoti Bulgarijai aštuonis naikintuvus F-16 už 1,67 mlrd. dolerių (1,51 mlrd. eurų), turinčius sustiprinti šalies karines oro pajėgas padidėjus grėsmei regione dėl Rusijos invazijos Ukrainoje.

„Siūlomas pardavimas pagerins Bulgarijos galimybes atsakyti į dabartines ir ateities grėsmes, leisdamas Bulgarijos karinėms oro pajėgoms įprasta tvarka naudoti modernius naikintuvus Juodosios jūros regione“, – sakoma Gynybos saugumo bendradarbiavimo agentūros (DSCA) pranešime.

07:00 | Aidi oro pavojaus sirenos

Visuose Ukrainos regionuose skamba oro pavojaus sirenos. „The Kyiv Independent“ skelbia, didžiausiuose šalies miestuose – Kyive, Charkive, Lvive, Mykolajive, Odesoje – ir kituose regionuose – Čerkasuose, Donecke, Poltavoje, Sumuose, Ternopilyje, Voluinėje, Zaporižioje, Žitomyre ir kitur.

Sirens have been activated in the Cherkasy, Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Donetsk, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Khmelnytsky, Kirovohrad, Kyiv, Lviv, Mykolaiv, Odesa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Vinnytsia, Volyn, Zakarpattya, Zaporizhzhia, Zhytomyr oblasts and in Kyiv.