Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

06:47 | Rusija raketomis apšaudė Očakovą ir Mykolajivą

Regiono karinė administracija praneša, kad Rusijos kariai raketų paleidimo įrenginiais „Smerch“ smogė civilinei Mikolajivo infrastruktūrai, vienas civilis buvo sužeistas.

⚡️Russia launches missile strikes on Ochakiv, shells Mykolaiv with heavy multiple rocket launchers.



The regional military administration reports that Russian troops used the Smerch rocket launchers to hit civilian infrastructure in Mykolayiv, one civilian was injured.