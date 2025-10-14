Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. JAV generolas įvardijo, kaip vyktų Rusijos ir NATO karas: šios Rusijos vietos smūgių sulauktų pirmomis valandomis

2025-10-14 07:06
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-10-14 07:06

Jei Rusija nuspręstų pulti NATO narę, jos kariniai objektai Kaliningrade ir Sevastopolyje būtų sunaikinti per pirmąsias valandas, pareiškė buvęs JAV sausumos pajėgų Europoje vadas generolas Benas Hodgesas.

V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
27

Jei Rusija nuspręstų pulti NATO narę, jos kariniai objektai Kaliningrade ir Sevastopolyje būtų sunaikinti per pirmąsias valandas, pareiškė buvęs JAV sausumos pajėgų Europoje vadas generolas Benas Hodgesas.

80

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
08:48

JAV generolas įvardijo, kaip vyktų NATO ir Rusijos karas: Kaliningrade ir Sevastopolyje būtų smogiama per pirmas valandas

Jei Rusija nuspręstų pulti NATO narę, jos kariniai objektai Kaliningrade ir Sevastopolyje būtų sunaikinti per pirmąsias valandas, pareiškė buvęs JAV sausumos pajėgų Europoje vadas generolas Benas Hodgesas.

Apie tai jis kalbėjo interviu projektui „Vot Tak“, rašo UNIAN.

Anot jo, Rusijos susidūrimas su NATO nebūtų panašus į karą Ukrainoje.

„Jei 2025 m. Rusija užpultų Lenkiją taip pat, kaip užpuolė Ukrainą, ją sunaikintų NATO oro pajėgos ir Aljanso sausumos pajėgos. Galima būti tikriems: Kaliningradas būtų sunaikintas per pirmąsias valandas. Per pirmąsias valandas Kaliningrado nebebūtų, visi Rusijos objektai būtų sunaikinti. Taip pat ir visi Rusijos kariniai objektai Sevastopolyje. Todėl tiesioginiai palyginimai čia yra netinkami“, – sako jis.

B. Hodgesas taip pat pastebi, kad 2014 m., kai prasidėjo karas, Europa, JAV ir Kanada apskritai rėmė Ukrainą, bet daugelis šalių vis dar buvo pernelyg priklausomos nuo Rusijos naftos ir dujų tiekimo.

„Žmonės sakė: „Nereikia dramatizuoti, Rusija yra svarbi šalis, ji turi branduolinį ginklą“. Ir tada, dar 2014 m., mes nesugebėjome aiškiai parodyti, kad Rusijos agresija neliks nenubausta. Net Minsko susitarimai pasirodė esą farsas. Jokios sankcijos nepakeitė Rusijos elgesio – ji negerbė šių priemonių“, – pastebi generolas.

Jo vertinimu, jei NATO šalys būtų buvusios geriau pasirengusios ir karo pradžios aiškiai įspėjusios Rusiją, kad suteiks Ukrainai viską, kas reikalinga jos suverenumui atkurti, „jei tai būtų buvęs mūsų aiškus tikslas, situacija būtų buvusi visiškai kitokia, o Ukraina būtų atsidūrusi kitokioje padėtyje“.

„Vietoj to mes praleidome metus kalbėdami: „O jei Rusija panaudos branduolinį ginklą? Galbūt reikia derėtis? Turime susitarti dėl Rusijos pasitraukimo iš Ukrainos teritorijos“, – pastebi jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

10:22

Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 tūkst. 200 karių

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų spalio 14 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 125 tūkst. 150 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 tūkst. 200 priešo kareivių.

Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 tūkst. 256 (+5) priešo tankus, 23 tūkst. 345 (+0) šarvuotas kovos mašinas, 33 tūkst. 628 (+29) artilerijos sistemas, 1 tūkst. 520 (+0) daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 1 tūkst. 225 (+0) oro gynybos sistemas, 427 (+0) karo lėktuvus, 346 (+0) sraigtasparnius, 69 tūkst. 632 (+290) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 3 tūkst. 859 (+0) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 64 tūkst. 188 (+145) automobilius ir degalų cisternas, 3 tūkst. 977 (+1) specialiosios įrangos vienetus.

10:09

„Šlubuoja namo“: NATO vadovas Markas Rutte išjuokė rusų laivą

NATO vadovas Markas Rutte pirmadienį pašiepė Rusiją dėl vieno iš jos povandeninių laivų būklės, skelbia „Reuters“.

Rusija savo ruožtu neigia, kad laivas buvo priverstas išplaukti į paviršių dėl techninių problemų.

Anksčiau skelbta, kad rusų dyzelinis povandeninis laivas „Novorossiysk“ išplaukė į paviršių prie Prancūzijos. Pasirodė versijų, kad laivas stipriai sugedo. Rusija neigia tokią informaciją.

 

09:43

Zacharova pratrūko dėl latvių sprendimo: „Nacizmas“

Latvijos valdžios sprendimas deportuoti daugiau nei 800 Rusijos piliečių, kurie neišlaikė kalbos testo, Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės Marijos Zacharovos teigimu, atitinka nacizmo apibrėžimą, skelbia „Radio RBK“.

07:37

Trumpas atsakė, kas be jo gali sureguliuoti karą Ukrainoje: „Jį gerbia Putinas“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvardijo Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą lyderiu, kuris galėtų padėti sureguliuoti Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą.

Pasak „Ukrinform“ korespondento, D. Trumpas tai sakė būdamas lėktuve, kuriuo grįžo į JAV po vizito Artimuosiuose Rytuose.

„Erdoganas gali“, – sakė jis, atsakydamas į klausimą, ar kiti lyderiai, ypač Turkijos prezidentas, gali padėti sureguliuoti Rusijos ir Ukrainos karą.

Pasak D. Trumpo, Rusija gerbia Turkijos vadovą. „Jį gerbia Putinas. Ir jis yra mano draugas“, – sakė jis.

07:11

Rusai bombardavo Charkivą: kilo didelis gaisras, dalis miesto liko be elektros

Charkive paskelbus oro pavojų buvo girdėti sprogimų garsai – Rusijos pajėgos bombardavo miestą valdomomis bombomis. Pranešama apie sužeistuosius.

Pasak Charkivo srities karinės administracijos vadovo Oleho Syniehubovo „Telegram“ tinkle paskelbtų pirminių pranešimų, priešas miestui smogė valdomomis bombomis (KAB).

07:03

Trumpas ruošiasi susitikimui su Zelenskiu: aiškėja, apie ką kalbės

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pranešė, kad vėliau šią savaitę priims Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį, pastarajam pareiškus, kad ruošiasi vykti į Vašingtoną susitikti su savo Jungtinių Valstijų kolega.

„Manau, kad taip“, – į žurnalisto klausimą, ar penktadienį jis priims Ukrainos lyderį Baltuosiuose rūmuose, atsakė JAV prezidentas, grįždamas namo iš Artimųjų Rytų.

D. Trumpas patvirtino, kad tai bus jau trečiasis Ukrainos lyderio vizitas Baltuosiuose rūmuose nuo sausio.

V. Zelenskis sakė, kad jis prisijungs prie Ukrainos delegacijos, kuri ten rengia derybas su JAV politikais ir bendrovėmis, ir tikisi, kad susitikimas su D. Trumpu įvyks penktadienį.

V. Zelenskis pabrėžė, kad savaitgalį du kartus kalbėjosi telefonu su D. Trumpu ir aptarė iššūkius, su kuriais susiduria Ukraina, ir padėtį mūšio lauke, Rusijai suintensyvinus smūgius prieš šalies energetikos infrastruktūrą.

„Aptarėme keletą jautrių klausimų. Šio pokalbio nepakako, nors jis ir buvo reikšmingas“, – teigė Ukrainos vadovas, priėmęs Kyjive viešinčią Europos Sąjungos (ES) vyriausiąją diplomatę Kają Kallas.

Jis sakė, kad Ukrainos delegacijoje, kuri jau išvyko į Jungtines Valstijas, yra premjerė Julija Svyrydenko, taip pat jo prezidento kanceliarijos ir nacionalinio saugumo tarybos vadovai bei diplomatiniai atstovai.

Prie jų prisijungęs V. Zelenskis planuoja surengti daugiau susitikimų, įskaitant su JAV karinėmis bendrovėmis, senatoriais ir kongreso nariais, teigė jis.

„Pagrindinės temos – oro gynyba ir mūsų galimybės (...) daryti spaudimą Rusijai“, – sakė jis.

