Buvęs NATO pajėgų vyriausiasis vadas JAV atsargos generolas Philipas Breedlove'as sako, kad Ukrainai turėtų būti leista savo nuožiūra naudoti gautus ginklus iš Vakarų. Be to, jis užsimena, kad operacija pradėta Kursko srityje, atskleidė, jog Ukraina gali pasiekti didelių pergalių ir be didesnio sąjungininkų įsikišimo, rašo UNIAN.