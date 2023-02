Svarbiausi šeštadienio įvykiai:

07:56 | ISW: Rusijoje – nauja pasipiktinimo banga

Pavieštinta filmuota medžiaga, kurioje matyti Rusijos pajėgų sutriuškinimas netoli Vuhledaro, Donecko regione, Rusijoje sukėlė naują pasipiktinimo bangą, skelbia JAV Karo studijų (ISW) instituto analitikai.

ISW ataskaitoje pažymima, kad Rusijos tinklaraštininkai pradėjo kaltinti, kad už ataką netoli Vuhledaro buvo atsakingi tie patys vadai, kurie taip pat vykdė nesėkmingą 155-osios jūrų pėstininkų brigados bandymą surengti puolimą Pavlivkos regione dar pernai lapkričio mėnesį.

Teigiama, kad vienas Rusijos žurnalistas savo ruožtu dėl nesėkmingo puolimo pradėjo kaltinti rusų generolą leitenantą Rustamą Muradovą. Jis taip pat paragino viešai teisti karininkus, kurie jau ne pirmą kartą patiria nesėkmių mūšio lauke.

Be to, analitikai įvertinto, kad 155-ąją jūrų pėstininkų brigada, manoma, yra sudaryta iš prastai apmokytų mobilizuotų karių.

Taigi daroma išvada, kad sistemingai prastas Rusijos mobilizuotų karių parengimas, tikėtina, mūšio lauke ir toliau gali lemti taktines nesėkmes, kuomet yra rengiami puolimai prieš Ukrainos gynėjus.

