Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

09:32 | Numušti du rusų sraigtasparniai Ka-52

Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybė „Pietūs“ pranešė, kad penktadienio vakarą pietinėje vykdomų operacijų teritorijoje buvo numušti du Rusijos atakos sraigtasparniai Ka-52, rašo „Ukrinform“.

Be to, Ukrainos karinėms pajėgoms pavyko numušti tris rusų okupantų naudojamus „Shaded-136“ dronus.

09:10 | V. Zelenskis: Donbase verda aršios kovos

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad didžiausios kovos Ukrainoje verda Donbaso regione – Bachmuto ir Soledaro miestuose, rašo „SkyNews“.

Nepaisant sudėtingos situacijos, V. Zelenskis tvirtina, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaiko savo pozicijas prieš rusų okupantus.

Be to, šalies prezidentas pastebėjo, kad Donecko regione buvo nukauta didelis skaičius rusų karių.

„Kai kuriose Donecko regiono srityse buvo nukauta tiek Rusijos karių ir [okupantai] prarado tiek amunicijos, kiek tikriausiai buvo panaudota [karinių resursų] dviejuose Čečėnijos karuose kartu sudėjus.

Tačiau tikrasis Rusijos [kariuomenės] pralaimėjimų skaičius yra slepiamas nuo rusų visuomenės“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Taip pat Ukrainos prezidentas teigė, kad Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino kalbos apie derybas yra fiktyvios, mat Kremlius ir toliau eskaluoja karinę padėti Ukrainoje.

„Kai kas nors kalba apie derybas, jis neieško išeičių apgauti visus aplinkinius tam, kad į mėsmalę išsiųstų dešimtis ar tūkstančius žmonių.

<...> Mes esame pasiruošę taikai, teisybei ir tik taikai, principui, kurį mes minėjome daugelį kartų. Pasaulis žino mūsų poziciją. <...> Ukraina bus laisva. Bus atkurta visa valstybės siena – ir sausumoje, ir jūroje. Ir rytuose ir pietuose“, – teigė V. Zelenskis.

08:30 | ISW: okupantai Chersono regione siekia atsitraukti

Rusijos okupuotoje šiaurės-vakarų Chersono regiono dalyje, JAV Karo tyrimų instituto (ISW) teigimu, okupanta kuria sąlygas galimam atsitraukimui.

Manoma, kad rusų okupantai bando išvengti Ukrainos karių prasiveržimo iš dešiniojo Dniepro kranto.

„Rusijos kariuomenė tikriausiai turės atsitraukti nuo puolimo, siekiant išvengti susidūrimo su Ukrainos pajėgomis kariajame krante“, – svarstė analitikai.

08:22 | Kyjive lankėsi J. Bideno patarėjas J. Sullivanas

JAV prezidento Joe Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimas Jake'as Sullivanas penktadienį Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir dar kartą patvirtino, kad Jungtinės Valstijos remia šalį Rusijos sukeltame kare, pranešė Baltieji rūmai.

J. Sullivanas susitiko su V. Zelenskiu, gynybos ministru Oleksijumi Reznikovu ir ukrainiečių prezidento administracijos vadovu Andrijumi Jermaku, kad „pabrėžtų, jog Jungtinės Valstijos tvirtai remia Ukrainą ir jos žmones, kurie gina savo suverenitetą ir teritorinį vientisumą“, sakoma atstovės spaudai pareiškime.

J. Bideno patarėjas, apsilankęs šalyje, kuri nukentėjo nuo Rusijos smūgių energetikos infrastruktūrai, pareiškė, kad Ukrainai „šiuo kritiniu momentu labai reikia oro gynybos“.

„Pripažįstame, kad šiuo kritiniu momentu, kai Rusija ir rusų pajėgos raketomis ir iranietiškais bepiločiai.

