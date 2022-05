Karas Ukrainoje. JAV analitikai įvardijo kitą rusų taikinį Ukrainoje – ruošiasi veržtis arba nukreipia dėmesį

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

12:15 val. | Kyjivas: Ukraina netoli Gyvačių salos nuskandino du Rusijos patrulinius laivus

Kyjivas pirmadienį pareiškė, kad jo bepiločiai orlaiviai nuskandino du Rusijos patrulinius laivus netoli Juodosios jūros Gyvačių salos, išgarsėjusios invazijos pradžioje dėl Ukrainos pasieniečių atsisakymo pasiduoti Maskvai.

„Šiandien auštant netoli Gyvačių salos buvo sunaikinti du Rusijos kateriai „Raptor“, – sakoma Ukrainos gynybos ministerijos pareiškime, paskelbtame socialiniuose tinkluose.

Gynybos ministerija taip pat paviešino iš oro filmuotą menkos raiškos nespalvotą vaizdo įrašą, kuriame matyti sprogimai mažuose kariniuose laivuose.

„Bayraktar“ veikia“, – pareiškime cituojamas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas. Jis turėjo omenyje Turkijos gaminamus atakos dronus.

11:58 | Turkija planuoja priimti rusų turistus nepaisant karo Ukrainoje

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad karas Ukrainoje neturėtų neigiamai paveikti turizmo sezono.

Po pamaldų, skirtų musulmonų Id al Fitro (Atsigavėjimo) šventės pradžiai, R. T. Erdoganas sakė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „labai jautriai reaguoja“ į Turkijos poreikį gauti pajamų iš turizmo ir jau pažadėjo savo palaikymą.

11:45 | Ukrainos pabėgėlių skaičius peržengė 5,5 mln.

Nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 d. iš Ukrainos pabėgo daugiau nei 5,5 mln. žmonių, pranešė Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra.

11:30 | Lavrovas pareiškė, kad Hitleris turėjo žydiško kraujo

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas savaitgalį pareiškė, kad nacių diktatorius Adolfas Hitleris turėjo „žydiško kraujo“. Toks pareiškimas įsiutino Izraelį, kuris pirmadienį tai pavadino „baisia istorine klaida“.

„Užsienio reikalų ministro Lavrovo pasisakymai yra nedovanotinas ir piktinantis pareiškimas, taip pat baisi istorinė klaida“, – sakė Izraelio užsienio reikalų ministras Yairas Lapidas.

„Žydai nežudė patys savęs per Holokaustą. Žemiausias rasizmo lygis prieš žydus yra apkaltinti pačius žydus antisemitizmu“, – „Twitter“ rašė Y. Lapidas.

Foreign Minister Lavrov's remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible historical error. Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews themselves of antisemitism.

S. Lavrovas sekmadienį per Italijos televiziją pakartojo Rusijos propagandinį teiginį, kad jos siekis Ukrainoje yra „denacifikuoti“ šalį. Jis gūžčiojo pečiais dėl to, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra žydas.

„[Zelenskis] pateikia argumentą: koks gali būti nacizmas, jei jis žydas. Galiu klysti, bet Hitleris turėjo ir žydiško kraujo. Tai visiškai nieko nereiškia. Išmintingi žydai sako, kad aršiausi antisemitai dažniausiai yra žydai“, – sakė S. Lavrovas.

Dėl Lavrovo pasisakymų Izraelio užsienio reikalų ministerija pirmadienį iškvietė Rusijos ambasadorių Izraelyje.

10:55 | Rusijos pajėgų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 23 800 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 194 lėktuvus, 155 sraigtasparnius, 1048 tankus, 2519 šarvuočių, 459 artilerijos pabūklus, 152 raketų sistemas, 8 laivus, 1824 mašinas, 76 kuro cisternas, 271 bepilotį orlaivį, 80 priešraketinės gynybos sistemų, 4 mažo nuotolio balistinių raketų sistemas bei 38 specialiosios įrangos vienetus.

10:35 | Kitas Rusijos taikinys – Odesa

Kaip skelbia JAV Karo studijų centras (ISW), gegužės 1-ąją Rusijos pajėgos surengė raketų smūgį į oro bazę Odesoje. Tikėtina, kad būtent čia toliau ir taikysis Rusijos pajėgos.

„Neseniai suintensyvėję Rusijos smūgiai Odesai ir nuolatinis dezinformacijos skleidimas Padniestrėje gali reikšti, kad Rusijos pajėgos ruošiasi veržtis į Odesą neva iš rytų ir vakarų ir bent teoriškai padedamos amfibijos operacijų.

Mes nevertiname, kad Rusijos pajėgos šiuo karo etapu turi pakankamai pajėgų atlikti tokią didelę ir sudėtingą operaciją, arba kad jos galėtų grasinti užgrobti Odesą. Vis dėlto Rusijos pajėgos vis tiek gali bandyti tai padaryti arba tikėtis, kad pasirengimas tokiai operacijai pritrauks Ukrainos pajėgas į Odesos apylinkes“, – rašoma ISW analitikų ataskaitoje.

10:26 | Luhansko srityje per stiprų apšaudymą žuvo 3 gyventojai, dar 3 buvo sužeisti

Regiono gubernatorius Serhijus Haidajus sakė, kad per pastarąją parą Zolote, Lisičianske ir Popasnoje žuvo gyventojai, o 12 metų berniukas taip pat buvo sužeistas.

10:05 | Išlieka atakų iš Baltarusijos grėsmė

Ukrainos pasienio regionuose Voluinėje ir Polisijoje buvo nustatyti Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų daliniai, pranešė Ukrainos generalinis štabas ir pridūrė: „Raketų atakų grėsmė karinei ir civilinei infrastruktūrai iš Baltarusijos teritorijos lieka“.

09:43 | Įžvelgia grėsmę, kad Rusija bandys veržtis į Moldovą

Ukrainos žvalgybos šaltiniai teigia, kad yra „daug rodiklių“, rodančių, kad netolimoje ateityje Rusija surengs išpuolį prieš buvusią sovietų valstybę, kurios kariuomenėje yra tik 3250 karių, skelbia „The Times“.

Tam tikri neramumai jau stebimi nepripažintos Padniestrės respublikos sostinės Tiraspolio oro uoste. Rusai gali bandyti lėktuvais ir sraigtasparniais perkelti savo kariuomenę iš okupuoto Krymo į Moldovą, taip pat, pasak Ukrainos žvalgybos, Moldovos sostinėje Kišiniove turėtų prasidėti protestai ir riaušės.

Ukrainos žvalgyba praneša, kad Rusija gali bandyti įsiveržti į Moldovą artėjant gegužės 9 d., kai Rusija švenčia Pergalės dieną. Šią dieną prezidentas Vladimiras Putinas gali paskelbti apie Padniestrės nepriklausomybės pripažinimą, o tai lemtų „Donbaso scenarijaus“ vystymąsi ir keltų tiesioginę grėsmę Moldovos teritoriniam vientisumui.

„Manome, kad Kremlius jau priėmė sprendimą pulti Moldovą. Moldovos likimas yra labai svarbus. Jei rusai pradės perimti kontrolę, kariniu požiūriu būsime lengvesnis taikinys, o Ukrainai kils egzistencinė grėsme“, – sakė šaltinis Ukrainos žvalgyboje.

Tuo metu, Vakarų žvalgybos vertinimu, Rusija neturi pakankamai pajėgumų saugiai įveikti tokį kelią, nerizikuodama, kad Ukrainos oro gynyba nenumuš jos lėktuvų dar virš Odesos.

09:01 | Didžiuliai Rusijos nuostoliai Ukrainoje

Daugiau nei ketvirtadalis dalinių, skirtų Rusijos invazijai į Ukrainą, tikėtina, jau yra „nebetinkami kovai“, skelbia Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija savo naujausioje žvalgybos ataskaitoje.

Kai kurie elitiniai šalies vienetai buvo labai nustekenti ir „tikriausiai prireiks ne vienų metų, kol Rusija atkurs šias pajėgas“.

„Konflikto pradžioje Rusija paskyrė daugiau nei 120 bataliono taktinių grupių, maždaug 65 proc. visos jos sausumos kovinės jėgos. Tikėtina, kad daugiau nei ketvirtadalis šių padalinių dabar tapo neveiksniais“, – rašoma ataskaitoje.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 May 2022



Find out more about the UK government's response:



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦

08:41 | Raketos smūgis Dniepropetrrovske

Dniepropetrovsko srities administracijos vadovas Valentinas Rezničenka pranešė, kad rusų raketa Sinelnikovskio rajone pataikė į liftą ir sunaikino grūdų saugyklą.

Pirminiais duomenimis, aukų nebuvo.

Head of the #Dnipropetrovsk Regional Administration, Valentin Reznichenko, reported that a #Russian missile hit an elevator in the Sinelnikovsky district and destroyed a grain storage facility. According to preliminary information, there were no casualties.

08:30 | Naujame ES sankcijų Rusijai pakete – siūlymas palaipsniui atsisakyti rusiškos naftos

Europos Sąjunga pagal naują sankcijų Rusijai už invaziją į Ukrainą paketą siūlys palaipsniui uždrausti rusiškos naftos importą, sekmadienį pranešė šaltiniai.

Europos Komisija, rengianti Bendrijos taikomas sankcijas, šiuo metu ruošia atitinkamą dokumentą, kuris jau trečiadienį gali būti pateiktas 27 valstybėms narėms, sakė diplomatai.

Keli diplomatai sakė, kad embargas rusiškai naftai tapo įmanomas po to, kai savo poziciją pakeitė Vokietija, anksčiau tvirtinusi, kad ši priemonė padarytų pernelyg didelę žalą jos ekonomikai.

Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis sakė, kad Rusija intensyvina atakas Ukrainoje, todėl naujos sankcijos yra „absoliučiai būtinos“.

„Turime panaudoti savo ekonominius ir finansinius pajėgumus, kad priverstume Rusiją sumokėti už tai, ką ji daro“, – kalbėjo jis.

Pasak šaltinių, Europos Komisija siūlys draudimą įvesti per 6–8 mėnesius, kad šalys turėtų laiko diversifikuoti apsirūpinimą.

08:20 | Vokietijos žiniasklaida: trys ES narės nebeblokuos siūlymo įvesti naftos embargą Rusijai

Trys Europos Sąjungos šalys – Vengrija, Austrija ir Slovakija – nusprendė nebeblokuoti siūlymų įvesti naftos embargą Rusijai dėl Maskvos karo Ukrainoje, sekmadienį pranešė Vokietijos visuomeninis transliuotojas ZDF, remdamasis neįvardytais šaltiniais.

Anksčiau šios šalys buvo nusiteikusios vetuoti sankcijas Rusijos naftos eksportui, nes jos yra labai priklausomos nuo Maskvos tiekiamų energijos išteklių. Jeigu informacija dėl jų pasikeitusios pozicijos pasitvirtins, tampa labiau tikėtina, kad sankcijos rusiškai naftai bus įtrauktos į šiuo metu rengiamą šeštąjį ES sankcijų Maskvai paketą.

Visgi ZDF pranešime sakoma, kad išlieka kai kurių neatsakytų klausimų, pavyzdžiui, dėl potencialaus pereinamojo laikotarpio.

Transliuotojas citavo vieną aukšto rango ES diplomatą, sakiusį, kad svarbiausia, jog Bendrijos ekonomikos galiūnės Vokietijos vyriausybė yra apsisprendusi nebeblokuoti draudimo importuoti rusišką naftą.

„Dėl embargo tikriausiai turėtų būti nuspręsta per kelias ateinančias dienas, bet [jis įsigalios] tik po kelių mėnesių“, – sakė ZDF korespondentas Briuselyje Florianas Neuhannas.

08:05 | Zelenskis: JAV kongresmenų vizitas Ukrainoje buvo „stiprus“ paramos signalas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savaitgalį Kyjive vykusį susitikimą su JAV Atstovų Rūmų pirmininke Nancy Pelosi pavadino stipriu paramos sunkiu metu signalu.

Vėlai sekmadienį kreipdamasis per televiziją į tautiečius, V. Zelenskis sakė, kad per susitikimą su N. Pelosi aptarė tokius klausimus kaip gynybos įrangos tiekimas bei finansinė parama Ukrainai ir sankcijos Rusijai.

Atstovų Rūmų vadovė ir keli JAV įstatymų leidėjai vėlai šeštadienį apie tris valandas praleido su V. Zelenskiu ir jo vyriausiaisiais padėjėjais. Svečiai Amerikos vardu išreiškė solidarumą su apgultąja šalimi ir vietoje susipažino su padėtimi, N. Pelosi siekiant prastumti didžiulį pagalbos Ukrainai paketą Kongrese.

Pasak V. Zelenskio, ukrainiečiai „dėkingi visiems partneriams, kurie siunčia tokius svarbius ir stiprius paramos signalus, lankydamiesi mūsų sostinėje tokiu sunkiu metu“.

Be to, prezidentas apskaičiavo, kad jau daugiau nei 350 tūkst. žmonių evakuoti iš kovos zonų su Maskva suderintais humanitariniais koridoriais nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario pabaigoje. Dešimtys civilių gyventojų sekmadienį buvo išvesti iš metalurgijos įmonės „Azovstal“ smarkiai subombarduotame Mariupolio uostamiestyje.

07:34 | Lavrovas: Rusija nesiekia užbaigti karo Ukrainoje iki gegužės 9-osios

Rusija nesiekia užbaigti karo Ukrainoje iki Pergalės dienos, minimos gegužės 9 dieną, pareiškė rusų užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

Sekmadienį paskelbtame interviu Italijos transliuotojui „Mediaset“ S. Lavrovas teigė, kad Maskva nesistengs žūtbūt užbaigti savo „specialiosios karinės operacijos“ iki datos, kai Rusijoje minima 1945 metais įvykusi nacistinės Vokietijos kapituliacija Sąjungininkų pajėgoms, įskaitant Sovietų Sąjungą.

„Mūsų kariuomenė dirbtinai netaikys savo veiksmų prie jokios datos, įskaitant Pergalės dieną, – tvirtino diplomatijos vadovas. – Operacijos Ukrainoje tempas pirmiausiai priklausys nuo poreikio sumažinti bet kokią grėsmę civiliams gyventojams ir Rusijos kariams.“

Rusija paprastai rengia pompastiškas Pergalės dienos iškilmes, įskaitant didelį karinį paradą Maskvos centre, o šalies prezidentas Vladimiras Putinas savo kalbose pabrėžia Rusijos vadovaujamą vaidmenį įveikiant fašizmą Europoje.

07:13 | Rusijos mieste Belgorode nugriaudėjo sprogimai

Pietų Rusijos mieste Belgorode, besiribojančiame su Ukraina, pirmadienio rytą nugriaudėjo du sprogimai, socialiniuose tinkluose parašė regiono gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.

„Nebuvo jokių aukų ar žalos“, – pranešė V. Gladkovas.

Russian air defense units are targeting unknown targets (possible UAVs?) above #Belgorod:



pic.twitter.com/oKhTYRxz5C — Justin Peden 🦀🇺🇦 (@IntelCrab) May 1, 2022

Sekmadienį V. Gladkovas sakė, kad vienas žmogus buvo sužeistas per gaisrą Rusijos gynybos ministerijos objekte Belgorodo mieste, o septyni namai buvo apgadinti.

Socialiniuose tinkluose skelbiama, kad naktį virš miesto buvo girdėti naikintuvai ir garsūs sprogimai.

Possible explosion, or sonic boom from aircraft overhead in Belgorod.

06:41 | Tikisi Bideno vizito į Ukrainą

JAV Atstovų Rūmų žvalgybos komiteto pirmininkas Adamas Schiffas CNN sakė, kad „tik laiko klausimas“, kada JAV prezidentas Joe Bidenas apsilankys Ukrainoje.

„Turiu galvoti, kad prezidento vizitas yra svarstomas dalykas, bet tik klausimas, kaip greitai tai bus įmanoma padaryti“, – sakė jis.

Sekmadienį JAV Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi tapo aukščiausio rango JAV pareigūne, Kyjive susitikusia su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu nuo Rusijos invazijos pradžios vasario pabaigoje.

06:28 | Apsiaustame Mariupolyje ruošiamasi didesnio masto evakuacijai

Rusijos pajėgų smarkiai subombarduoto ir apsiausto Ukrainos pietrytinio Mariupolio uostamiesčio taryba pranešė, kad pirmadienį ruošiamasi pradėti Jungtinių Tautų remiamą didelio masto civilių evakuaciją.

Planuojama, kad žmonės bus išvežami ne tik iš didžiulės metalurgijos įmonės „Azovstal“, tapusios Mariupolį ginančių ukrainiečių pajėgų paskutine tvirtove.

Sekmadienį miesto taryba per platformą „Telegram“ taip pat patvirtino, kad dalis civilių evakuojama iš „Azovstal“. Miesto pareigūnai atkreipė dėmesį, kad šias pastangas remia Raudonasis Kryžius, ir pažymėjo, kad platesnė evakuacija iš strategiškai svarbaus uostamiesčio buvo atidėta dėl saugumo priežasčių.

Manoma, kad blokuojamame Mariupolyje tebėra iki 100 tūkst. žmonių. Iki tūkstančio civilių slapstosi „Azovstal“ komplekse kartu su apytikriai 2 000 ukrainiečių karių. Ši įmonė yra vienintelė miesto dalis, dar neužimta Rusijos pajėgų.

06:04 | Ukrainoje lankėsi Valerijus Gerasimovas

Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas generolas Valerijus Gerasimovas praėjusią savaitę lankėsi pavojingose fronto pozicijose Rytų Ukrainoje, siekdamas atgaivinti Rusijos puolimą ten, pranešė laikraštis „New York Times“, remdamasis Ukrainos ir JAV pareigūnais.

Vizito metu Rusijos generalinio štabo viršininkas V. Gerasimovas šeštadienio vakarą vos išvengė Ukrainos išpuolio prieš mokyklą, kuri buvo naudojama kaip karinė bazė Rusijos kontroliuojamame Iziumo mieste, pranešė „Times“.

Per antskrydį žuvo apie 200 karių, tarp jų mažiausiai vienas generolas, leidiniui sakė vienas Ukrainos pareigūnas, tačiau V. Gerasimovas jau buvo išvykęs į Rusiją.

JAV įsikūręs Karo studijų institutas anksčiau teigė, kad Ukrainos pajėgos „tikėtina, balandžio 30 d. surengė raketų smūgį į Rusijos vadovybės postą Iziumo mieste, kuris įvyko V. Gerasimovui jau pasitraukus, tačiau pražudė kitus vyresniuosius rusų karininkus“.

„Mūsų prielaida yra tokia, kad jis ten buvo, nes pripažįstama, kad jie dar neišsprendė visų savo problemų“, – „Times“ sakė vienas iš JAV pareigūnų.

Kol kas Rusijos puolimas buvo lėtas, pranešama apie neorganizuotumą ir prastą Rusijos pajėgų moralę.

Svarbiausi sekmadienio įvykiai

► Iš apgultos plieno gamyklos „Azovstal“ Ukrainos Mariupolio uostamiestyje evakuota pradinė maždaug 100 civilių gyventojų grupė, sekmadienį pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

► Vokietija sekmadienį pareiškė padariusi pažangą smarkiai sumažinanti šalies priklausomybę nuo Rusijos energijos šaltinių, o tai yra strateginis pokytis, kurio didžiausia Europos ekonomika ėmėsi nuo tada, kai Rusija pradėjo karą Ukrainoje.

► Rusija seną gamyklą Sankt Peterburge pavertė vadinamuoju trolių ūkiu, kad skleistų dezinformaciją ir pultų Kremliaus kritikus, įskaitant pasaulio lyderius, rodo sekmadienį paviešintos Jungtinės Karalystės vyriausybės finansuoto tyrimo išvados.

► Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba paprašė Kinijos suteikti Kyjivui saugumo garantijų.

► JAV Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Ji pažadėjo, kad Jungtinės Valstijos ir toliau teiks paramą siekdamos padėti Ukrainai nugalėti Rusiją.