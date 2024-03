Svarbiausi įvykiai:

18:18 | JAV ambasadorė NATO: nematome, kad Rusijos ataka prieš Baltijos šalis būtų neišvengiama

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ambasadorė NATO Julianne Smith sako, kad šiuo metu nėra indikacijų apie neišvengiamą Rusijos puolimą prieš Baltijos šalis. Nepaisant to ambasadorė tikina, kad Aljanso šalys daro viską, jog būtų pasiruošusios reaguoti greitai, jei situacija pasikeistų.

„Noriu užtikrinti Baltijos šalis – nematome, kad Rusijos ataka prieš Baltijos šalis būtų neišvengiama. Vis dėlto Aljansas ruošiasi būti pasirengęs reaguoti staigiai, jei Rusijai kiltų minčių įžengti į NATO teritoriją. Stovime už jūsų, galvojame apie jūsų saugumą ir imamės vis daugiau priemonių Aljanse, reaguodami į jūsų išties labai realų susirūpinimą“, – Baltijos šalių žurnalistams ketvirtadienį spaudos konferencijoje teigė J. Smith, pridurdama, kad po karo Ukrainoje pradžios NATO atliko jau ne vieną žingsnį, stiprindamas savo gynybinius įtvirtinimus rytiniame Aljanso flange.

REKLAMA

REKLAMA

„Po to, kai prasidėjo karas Ukrainoje, padarėme ne vieną žingsnį, kad sustiprintume savo įtvirtinimus rytiniame flange – perkėlėme daugiau karių, užtikrinome, kad batalionai ten būtų performuoti į brigadas. Taip pat organizavome ne vienas pratybas ir misijas, kad užtikrintume, jog JAV, Kanados ir Vakarų Europos kariai yra pasiruošę ir gali veikti rytiniame flange“, – sakė ambasadorė.

REKLAMA

J. Smith taip pat pažymėjo, kad šiuo metu pagrindinis Aljanso tikslas – padėti Ukrainai iš savo teritorijų išstumti Rusijos karius ir taip atgrasyti Kremlių nuo galimo konflikto su NATO.

„Aljansas šiuo metu daugiausia dėmesio skiria Rusijos agresijai Ukrainoje. Labai svarbu, kad visos NATO narės toliau dalintųsi ekonominiais ir žmogiškaisiais ištekliais ir kad išstumtume Rusiją iš Ukrainos. Ir užtikrintume, kad Putinui nekiltų minčių eiti toliau nei Ukraina“, – kalbėjo J. Smith.

ELTA primena, kad Aljanso vadovas Jensas Stoltenbergas praėjusią savaitę pareiškė, kad NATO narės „netiekia Ukrainai pakankamai amunicijos“ ir kad dėl jų stygiaus Rusija įstengė nustumti Kyjivo pajėgas atgal.

REKLAMA

REKLAMA

Ukrainos ir Vakarų pareigūnai teigia, kad Kyjivo pajėgos ginkluotės kiekiu atsilieka nuo Rusijos, nes mažėja pagrindinių rėmėjų parama. Kol parama Ukrainai stringa ir Vašingtone, Europos šalys stengiasi padidinti savo pramonės šaudmenų ir ginklų gamybą. Europos Sąjunga pradėjo eilę iniciatyvų, siekdama didinti gamybos apimtis, ir tvirtina, kad jos didėja.

Visgi 27 valstybių blokas gerokai atsiliko nuo pernai duoto pažado iki šio mėnesio suteikti Ukrainai milijoną artilerijos sviedinių.

17:26 | Britų politikas rėžė Vakarams: tai gėdinga

Jungtinės Karalystės parlamento narys apkaltino Vakarus, kad jie „gėdingai nedaro pakankamai“, kad pasipriešintų „Rusijos karo mašinai“ Ukrainoje, rašo „Sky news“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jeremy Quinas pareiškė, kad šalys turėtų „kolektyviai daryti daugiau ne tik remdamos Ukrainą, bet ir transformuodamos mūsų pačių tiekimo linijas“.

Anot jo, reikia daryti daugiau, kad Vakarai būtų pasirengę atgrasyti Rusiją nuo platesnio konflikto. Jis pridūrė, kad bet kokie ženklai, rodantys, jog Vakarai yra „išsiblaškę nenori ar negali priimti iššūkio“, gali padrąsinti autokratines pasaulio valstybes.

„Ar per pastaruosius kelerius metus rizikos vaizdas pasikeitė į blogąją pusę? Aišku. Ar mes visiškai įveikėme šį iššūkį? Ne“, – sako J. Quinas.

16:48 | Mykolajive rusų smūgis pareikalavo gyvybės

Rusai ketvirtadienį smogė Mykolajivui, šeši žmonės buvo sužeisti, vienas žuvo, rašo „Ukrifnorm“.

REKLAMA

Mykolajivui rusai smogė balistine raketa.

16:12 | Lenkija prisijungė prie Čekijos artilerijos sviedinių pirkimo Ukrainai iniciatyvos

Lenkija prisijungia prie Čekijos iniciatyvos nupirkti 800 000 artilerijos sviedinių Ukrainai iš ES nepriklausančių šalių, ketvirtadienį pareiškė užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis.

Varšuva nori ne tik pasiūlyti finansinę paramą, bet ir padėti su logistika, sakė jis per susitikimą su kolegomis iš Čekijos, Vengrijos ir Slovakijos, priklausančių vadinamajai Vyšegrado grupei.

Pasak R. Sikorskio, tikslas – nugabenti amuniciją ten, kur jos reikia fronto linijoje.

Tačiau Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto buvo tvirtai įsitikinęs, kad jo šalis šioje iniciatyvoje nedalyvaus. Jis sakė, kad Vengrija iki šiol netiekė Ukrainai jokių ginklų ir to nedarys ateityje. Jo kolega iš Slovakijos Jurajus Blanaras sakė manantis, kad karas Ukrainoje neturi karinio sprendimo.

REKLAMA

Iki šiol Čekijos iniciatyvai lėšas pažadėjo skirti 18 šalių, įskaitant Vokietiją, Prancūziją, Kanadą ir Norvegiją. Čekijos prezidentas Petras Pavelas vasario viduryje Miuncheno saugumo konferencijoje sakė, kad užsienyje pavyko rasti apie pusę milijono 155 mm kalibro ir 300 000 122 mm kalibro šaudmenų.

Ukraina jau kelis mėnesius skundžiasi, kad vis labiau trūksta artilerijos šaudmenų, skirtų gynybai nuo Rusijos agresijos.

15:54 | Krymo partizanai: Simferopolyje nugriaudėjo sprogimai, Kerčės tiltas uždarytas

Laikinai okupuoto Krymo mieste Simferopolyje nugriaudėjo sprogimai, okupantai uždarė neteisėtai pastatytą tiltą per Kerčės sąsiaurį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė karinis-partizaninis judėjimas „Ateš“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Simferopolyje girdėti sprogimai“, – rašoma pranešime.

Vietiniai „Telegram“ kanalai informuoja, kad automobilių eismas Kerčės tiltu laikinai nutrauktas.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, kovo 13 d. partizaninis judėjimas „Ateš“ paskelbė, kad okupantai rusai gerokai sumažino per Kerčės sąsiaurį plaukiančių karinių laivų skaičių.

15:14 | Kremlius kaltina Vakarų šalis darant spaudimą Kinijos bankams dėl mokėjimų iš Rusijos

Kremlius ketvirtadienį apkaltino Vakarų šalis darant precedento neturintį spaudimą Kinijos bankams, priimantiems mokėjimus iš Rusijos.

REKLAMA

„Beprecedentis JAV ir ES spaudimas Kinijai tęsiasi [...]. Dėl to kyla tam tikrų problemų“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, reaguodamas į Rusijos žiniasklaidos pranešimus, kad kai kurie Kinijos bankai nebepriima mokėjimų Kinijos juaniais iš Rusijos kompanijų.

Pareigūnai Vašingtone ir Briuselyje nusitaikė į kompanijas ir bankus trečiosiose šalyse, padedančius, kaip teigiama, Rusijai išvengti Vakarų sankcijų.

13:56| Pastarojo mėnesio karo rezultatai: rusai užėmė kelis kaimus, ukrainiečiai naikina pramonę

Rusija, nepaisant emocinės persvaros dėl susiskaldymo tarp JAV politikų pagalbos Ukrainai klausimu, per pastarąjį mėnesį didelių strateginių pergalių po Avdijivkos užgrobimo nepasiekė. Be to, Rusijos vadovybei gerokai reikalus sugadino rusų partizanų jau savaitę trunkantis Belgorodo teritorijos puolimas ir apšaudymai.

REKLAMA

Rusija ketvirtadienį pranešė, kad jos pajėgos perėmė dar vieno kaimo, esančio Rytų Ukrainoje maždaug už 10 km į vakarus nuo Avdijivkos, kontrolę. Pastaraisiais mėnesiais Maskva pasiekė keletą laimėjimų fronte ir padidino savo pranašumą mūšio lauke, Kyjivui susiduriant su šaudmenų ir karių trūkumu.

Tačiau, be kelių kaimų Avdijivkos apylinkėse užėmimo, Rusijos pajėgos ryškesnių pergalių per paskutinį mėnesį nepasiekė.

Ukraina tuo metu surengė sėkmingą puolimą Belgorodo srityje, kur režimo pajėgas atakavo rusų savanoriai Ukrainos kariuomenės gretose. Ten taip pat buvo sunaikinti du kaimai Rusijos teritorijoje, tačiau čia irgi labiau „pasistengė“ V. Putino užsiundyta kariuomenė, kuri aviacinėmis bombomis tiesiog nušlavė nuo žemės paviršiaus gyvenvietes, į kurias įžengė partizanai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

V. Putinas dėl tokios įvykių eigos, ypač turint omenyje, kad tuo metu jis turėjo triumfuodamas skelbti savo totalią pergalę Rusijos prezidento rinkimuose, buvo toks įsiutęs, kad kelias dienas paeiliui kartojo apie būsimą rusų savanorių Ukrainos kariuomenės gretose sunaikinimą.

Maža to, iki kovo vidurio Ukrainos bepiločiai sugebėjo susprogdinti ir priversti nutraukti gamybą faktiškai šeštadalyje Rusijos automobilių kuro pramonės gamyklų (viso 16 proc. „Novaja Gazeta“ duomenimis). Vidutiniškai per mėnesį Rusija netenka apie 0,7 mln. tonos benzino ir 1,1 mln. tonos dyzelinio kuro.

„Reuters“ taip pat paskaičiavo, kad ukrainiečių smūgiai sumažino Rusijos pirminės naftos gavybos apimtis 7 proc. Daugeliu atvejų remontas gamyklose gali užtrukti ne vieną mėnesį, o dronų išpuoliai visoje Rusijoje nepanašu, jog greitai baigsis.

REKLAMA

„Novaja Gazeta“ pažymima, kad kol kas padaryta žala nėra kritinė Rusijos pramonei yra kompensuojama iš atsargų ar kitais būdais, tačiau smūgiams tęsiantis gali kilti benzino krizė regioninėse rinkose, o taip pat apsunkinti kuro tiekimą Rusijos kariuomenei.

13:22 | ISW: Rusija rengiasi didelio masto konvenciniam karui su NATO

Amerikos karo studijų instituto (ISW) analitikai savo šios savaitės ataskaitoje tvirtina, kad Rusijos NATO puolimas gali įvykti greičiau, nei teigė kai kurie Vakarų analitikai.

12:53 | Rusija teigia užėmusi dar vieną kaimą į vakarus nuo Avdijivkos

Maskva ketvirtadienį pranešė, kad jos pajėgos perėmė dar vieno kaimo, esančio Rytų Ukrainoje maždaug už 10 km į vakarus nuo Avdijivkos, kontrolę.

REKLAMA

„Rusijos ginkluotosios pajėgos išvadavo Tonenkės kaimą“, – nurodė Rusijos gynybos ministerija savo kasdieniame pranešime.

Avdijivką Rusijos pajėgos užėmė praėjusį mėnesį.

Pastaraisiais mėnesiais Maskva pasiekė keletą laimėjimų ir padidino savo pranašumą mūšio lauke, Kyjivui susiduriant su šaudmenų ir karių trūkumu.

Kyjivui trūksta įvairios ginkluotės, nuo artilerijos sviedinių iki oro gynybos sistemų, iš dalies dėl to, kad JAV Kongresas vis dar stabdo 60 mlrd. dolerių (55 mlrd. eurų) pagalbos paketą.

Anksčiau šiais metais Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kuris po savaitgalį įvykusių rinkimų pratęsė savo valdymą iki 2030 metų, pareiškė, kad Maskva „užtikrintai“ žengia į priekį visuose Ukrainos frontuose.

REKLAMA

REKLAMA

12:32 | Borrellis: pralaimėjus Ukrainai, galime būti tikri, kad Rusija nesustos

Europos Sąjungos lyderiai ketvirtadienį vykstančiame aukščiausiojo lygio susitikime svarstys, kaip suteikti daugiau ginklų Ukrainos pajėgoms ir kartu geriau apginkluoti savo šalis, kad jos galėtų pasipriešinti agresyviai nusiteikusiam, dar vieną kadenciją užsitikrinusiam Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.

Jau daugiau nei dvejus metus Maskvai kariaujant su kaimynine šalimi, Kyjivo pajėgos stengiasi sulaikyti Rusijos kariuomenę, nepaisydamos nepakankamos Vakarų šalių paramos.

„Jei Ukraina turės pasiduoti, Kyjive bus įvestas marionetinis režimas, o Ukrainos žmonės bus sutriuškinti“, – prieš viršūnių susitikimą Briuselyje perspėjo ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis.

„Rusijos kariuomenė bus prie mūsų sienų, ir mes galime būti tikri, kad ji čia nesustos“, – pridūrė jis.

V. Putinas trečiadienį pareiškė, kad jo pergalė savaitgalį įvykusiuose prezidento rinkimuose yra pergalės Ukrainoje „prologas“.

12:01 | Iš Zelenskio – žinutė Vakarų šalių vadovams

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino Vakarų valstybes atrasti politinės valios padėti Ukrainai po Maskvos įvykdyto naktinio išpuolio, per kurį sostinėje ir aplinkiniame regione buvo sužeista 17 žmonių.

REKLAMA

Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad numušė 31 Rusijos raketą, nutaikytą į Kyjivą. Ši ataka surengta po to, kai Maskva pažadėjo atsakyti į suintensyvėjusius Ukrainos smūgius savo pasienio regionuose.

„Toks teroras tęsiasi kiekvieną dieną ir naktį“, – platformoje „Telegram“ parašė V. Zelenskis, ragindamas Vakarų šalis atsiųsti Ukrainai daugiau oro gynybos sistemų.

„Jį būtų įmanoma sustabdyti pasaulio vienybe [...]. Rusų teroristai neturi raketų, galinčių apeiti „Patriot“ ir kitas pirmaujančias pasaulio sistemas“, – sakė jis.

„Nuo Kyjivo iki Charkivo, nuo Sumų iki Chersono, nuo Odesos iki Donecko srities, – sakė ukrainiečių lyderis. – Tai visiškai įmanoma, jei mūsų partneriai parodys pakankamą politinę valią.“

JAV Kongrese dėl vidaus politinių nesutarimų vis dar blokuojamas 60 mlrd. dolerių (55 mlrd. eurų) paramos Ukrainai paketas.

11:15 | Ukraina pratrūko ant Kinijos: savo teritoriją atiduokit

Vienas iš įtakingiausių Ukrainos valdžios žmonių, Saugumo tarybos sekretorius Oleksijus Danylovas pratrūko, paprašytas pakomentuoti Kinijos siūlymą Ukrainai sėsti prie derybų stalo su Rusija pagal šios sąlygas.

„Nesuprantu, kas gali mūsų žemes taip imti ir išmesti, nes kažkokiam Hui (specialusis Kinijos atstovas Li Hui – red. past.) aš atsiprašau, čia pavardė tokia, (…) kad jie tai turėtų nuspręsti. Tai gali nuspręsti tik Ukrainos žmonės, vadovaujami prezidento“, – pareiškė O. Danylovas.

REKLAMA

Jis patikslino, kad Ukraino pozicija taikos derybose yra labai paprasta. Kyjivas pasirengęs sėsti prie derybų stalo su Maskva tik tada, kai Rusijos kariuomenė bus visiškai išvesta iš jos teritorijos, o „prekiauti savo žeme“ nesiruošiama.

„Mes neleisime (…) be mūsų žmonių valios ten ką nors spręsti. Jeigu kas nors mano, kad turėtume atsikratyti savo teritorijos, savo suvereniteto… Atiduokite savo“, – aiškino O. Danilovas.

10:59 | Čekija įvardijo Rusiją didžiausia grėsme šalies saugumui

Čekijos parlamentas paskelbė Rusiją didžiausia grėsme šalies saugumui. Trečiadienio vakarą priimtoje rezoliucijoje sakoma, kad „teroristinis režimas Rusijoje“ mėgina išplėsti savo įtakos sferą į Ukrainą ir kitas Europos šalis. Tai esą daroma vykdant karo nusikaltimus. Todėl labai svarbu toliau remti Ukrainą jos gynybinėje kovoje su Rusijos agresija. „Nutraukus karinės pagalbos teikimą, Rusijos teroristinis režimas užkariautų ir nusiaubtų Ukrainą“, – teigiama dokumente.

10:37 | Australija jungiasi prie dronų koalicijos

Australija jungiasi prie dronų koalicijos Ukrainai paremti. „Tai svarbus mūsų sprendimas prisidedant prie pastangų, kad Ukraina išlaikytų savo kursą ir galėtų išspręsti šį konfliktą savo sąlygomis“, – ketvirtadienį pareiškė Australijos gynybos ministras Richardas Marlesas.

REKLAMA

Praėjusį mėnesį Didžioji Britanija ir Latvija susitarė vadovauti dronų koalicijai. Šios tikslas yra nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai pristatyti tūkstančius bepiločių.

09:36 | Ukrainos pajėgos praneša numušusios visas Rusijos paleistas raketas

Ukrainos karinės oro pajėgos tinkle „Telegram“ praneša naktį į ketvirtadienį numušusios visas Rusijos paleistas raketas. Anot duomenų, 11 rusų bombonešių paleido dvi balistines ir 29 sparnuotąsias raketas.

Atremiant oro smūgius dalyvavo oro gynybos daliniai ir mobilieji ugnies daliniai, sakoma pranešime. Pagrindinis atakų taikinys buvo Kyjivas.

Mero Vitalijaus Klyčko duomenimis, raketų nuolaužos nukrito įvairiose miesto dalyse. „Po 44 dienų pertraukos priešas pradėjo dar vieną raketų ataką prieš Kyjivą“, – pareiškė Kyjivo karinės administracijos vadovas Serhijus Popko. Miestas buvo apšaudomas iš įvairių krypčių. Rusija panaudojo strateginius bombonešius, tačiau kelios raketos paleistos iš Rusijos teritorijos. Oro pavojus tęsėsi beveik tris valandas.

Naujais duomenimis, Kyjiive nukentėjo 12 žmonių, įskaitant vaiką.

08:37 | Putinas nušlavė Rusijos kaimą: neliko nė vieno sveiko pastato, kai partizanai užėmė vieną gatvę

Anot autoritetingo vokiečių žurnalisto Juliano Repkės, rusų Kozinką nuo žemės paviršiaus, kaip anksčiau Ukrainos teritorijoje buvo su Marijinka, Bachmutu ar Mariupoliu, nušlavė Rusijos artilerija ir aviacija.

REKLAMA

07:41 | Nyderlandai skirs Ukrainai 150 mln. vertės amunicijos ir 200 mln. eurų dronams

Nyderlandai skirs Ukrainai 150 mln. eurų vertės amunicijos. Tai trečiadienio vakarą Hagoje pranešė Gynybos ministerija. Kalbama apie bombas naikintuvams F-15, kurie bus perduoti Kyjivui.

Nyderlandai priklauso koalicijai šalių, kurios skiria Ukrainai F-16 naikintuvų. Ukrainiečių pilotai šiuo metu Rumunijoje apmokomi pilotuoti orlaivius. Kada mokymai bus baigti ir kada naikintuvai bus pradėti naudoti, kol kas neaišku. Nyderlandai į Ukrainą ketina nusiųsti iš viso 24 naikintuvus F-16.

06:43 | Rusai smogė Kyjivui po 44 dienų tylos: į Ukrainos sostinę skriejo balistinės raketos

Ankstyvą ketvirtadienio rytą Ukrainos sostinės Kyjivo centre nugriaudėjo keletas sprogimų – naujienų agentūros AFP žurnalistas praneša, kad pirma buvo girdėti apie Rusijos paleistų raketų ir dronų ataką perspėjanti oro pavojaus sirena.

Dešimtys sprogimų ir oro gynybos pajėgų ugnies garsai buvo girdimi nuo 5.00 val. ryto vietos laiku (3.00 val. Grinvičo laiku).

„Ant vaikų darželio Sviatošynsko rajone nukrito raketos gabalų“, – platformoje „Telegram“ rašė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko, pridurdamas, kad kituose rajonuose degė daugiabučiai namai ir automobiliai, į įvykių vietas skubėjo gelbėtojai.

REKLAMA

Paskutinį kartą didesnius smūgius Ukrainos sostinei rusai mėgino suduoti sausio gale. Šįkart buvo naudojamasi sudėtingais manevrais gretimuose regionuose ir smogta vienu metu iš skirtingų krypčių.

Smūgio Kyjivui metu nukentėjo 10 žmonių, BBC cituojamas miesto meras Vitalijus Klyčko. Virš miesto buvo numušta apie 30 raketų.