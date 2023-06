Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

18:30 | Chersono srityje sužeisti du civiliai

Rusijos pajėgos apšaudė gyvenamuosius rajonus Chersono srityje, sužeisti du civiliai, rašo „Ukrinform“.

Anot srities karinės administracijos, viena moteris patyrė nesunkių sužalojimų, 36-erių vyras buvo išgabentas į ligoninę.

18:11 | Vokietijos URM: Putinas, įsiverždamas į Ukrainą, rizikavo Rusijos saugumu

Praėjusį savaitgalį nutrauktas „Wagner“ maištas rodo, kad prezidentas Vladimiras Putinas, įsiverždamas į Ukrainą, rizikavo Rusijos saugumu, antradienį pareiškė Vokietijos užsienio reikalų ministrė.

Šis sukilimas rodo, kad Rusijos karas prieš Ukrainą „yra ne tik puolimas prieš Ukrainą“, bet ir tai, kad V. Putinas „taip pat sukėlė pavojų savo šalies saugumui“, sakė Pietų Afrikoje viešinti Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock.

A. Baerbock patikino, kad Vokietija remia Ukrainą „humanitariniu požiūriu, atsižvelgdama į savigynos teisę ir ekonomiškai“, ir dar sykį paragino skubiai nutraukti karą.

„Mes, europiečiai, kaip Vokietija, į tai nesikišame. Žinoma, labai atidžiai stebime situaciją“, – sakė ji bendroje spaudos konferencijoje su PAR kolege Naledi Pandor.

A. Baerbock taip pat padėkojo PAR prezidentui Cyrilui Ramaphosai už tai, kad jis vadovauja Afrikos delegacijai, kuri ragina siekti taikos tarp Kyjivo ir Maskvos.

„Wagner“ samdinių grupės vadovo Jevgenijaus Prigožino maištas sukėlė didžiausią per pastaruosius dešimtmečius politinę krizę Rusijoje.

J. Prigožinas, įsivėlęs į ilgalaikius nesutarimus su Rusijos karine vadovybe dėl karo, įsakė savo pajėgoms žygiuoti į Maskvą.

Autoritariniam Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai tarpininkaujant dėl krizės užbaigimo, jis galiausiai liepė jiems apsisukti.

17:50 | Lukašenka: didelė dalis Rusijos branduolinių ginklų jau atgabenta į Baltarusiją

Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka antradienį pareiškė, kad didelė dalis Rusijos taktinių branduolinių ginklų jau atgabenta į jo šalį.

Jį cituoja valstybinė naujienų agentūra BELTA.

A. Lukašenka pridūrė, kad privati karinė bendrovė „Wagner“, savaitgalį Rusijoje surengusi maištą, nesaugos Baltarusijoje dislokuotų branduolinių ginklų.

Be kita ko, „Wagner“ bosas Jevgenijus Prigožinas jau atvyko į Baltarusiją, antradienį patvirtino autoritarinis lyderis. Toks susitarimas, kuriuo nutrauktas maištas, buvo pasiektas šeštadienį. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį vakare pareiškė, kad „Wagner“ kariai galės pasitraukti į Baltarusiją.

Anksčiau šiemet rusų prezidentas paskelbė apie planuojamą trumpojo nuotolio branduolinių ginklų dislokavimą Rusijos kaimynės sąjungininkės Baltarusijos teritorijoje. Šis žingsnis laikomas perspėjimu Vakarams, kurie didina karinę paramą Ukrainai.

V. Putinas pabrėžė, kad Rusija išlaikys jų kontrolę.

Taktiniai branduoliniai ginklai skirti sunaikinti priešo karius ir ginklus mūšio lauke. Jų veikimo nuotolis palyginti nedidelis, o galingumas daug mažesnis nei tarpžemyninėse balistinėse raketose įrengtų branduolinių galvučių, galinčių sunaikinti ištisus miestus.

Rusija nenurodė, kiek branduolinių ginklų bus išsiųsta į Baltarusiją. JAV vyriausybė mano, kad Rusija turi apie 2 000 taktinių branduolinių ginklų, įskaitant bombas, kurias gali gabenti lėktuvai, trumpojo nuotolio raketų kovines galvutes ir artilerijos sviedinius.

2022 metų vasario 24 dieną Rusija pasinaudojo Baltarusijos teritorija, kad įžengtų į Ukrainą iš šiaurės, ir savo sąjungininkės teritorijoje laikė savo pajėgas ir ginklus.

17:27 | BBC: Putinas bandys atkurti savo įvaizdį

Po „Wagner“ maišto Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas bandys atkurti stipruolio įvaizdį, sako vienas iš BBC redaktorių Jeremy Bowen.

Anot jo, pastarosiomis dienomis Ukraina labai atidžiai stebi, kas vyksta Rusijoje ir suvokia, kad po savaitgalio įvykių V. Putinas bandys atkurti savo kaip Rusijos stipruolio, įvaizdį.

„Vienas iš būdų tai padaryti, kas dar neįvyko, gali būti bandymas padidinti išpuolius Kyjive ar kituose didžiuosiuose miestuose“, – rašo J. Bowen.

Anot jo, taip pat spėliojama, ar „Wagner“ vadas Jevgenijus Prigožinas turėjo sąjungininkų, kurie tikėtųsi antro maišto raundo.

„Kyla dar vienas svarbus klausimas: jei Ukraina prasiverš mūšio lauke, o kol kas to nepadarė, kaip tai paveiks įtampą ir iššūkius Rusijos viduje?“ – komentare rašo J. Bowen.

Primename, kad savaitgalį Rusijoje „Wagner“ surengė maištą.

„Wagner“ bosas J. Prigožinas šeštadienį paskelbė, kad su savo pajėgomis kirtęs sieną įžengė į Rusiją nuversti šalies karinės vadovybės. Neramumai prasidėjo po to, kai J. Prigožinas penktadienį apkaltino Maskvą raketų smūgiais jo pajėgoms, pareikalavusiais, jo teigimu, daugybės kovotojų gyvybių.

Netrukus „Wagner“ užėmė karines bazes pietiniame Rusijos Rostovo prie Dono mieste ir pagrasino žygiu į Maskvą nuversti šalies karinę vadovybę. Reaguodama į tai Rusijos valdžia paskelbė sustiprinusi saugumą keliuose regionuose, o Maskvos meras pranešė, kad sostinėje imamasi antiteroristinių priemonių.

Visgi, šeštadienio vakarą J. Prigožinas paskelbė atsitraukiantis, po susitarimo su Baltarusijos autoritariniu prezidentu A. Lukašenka jo pajėgos paliko užimtas pozicijas.

Kremlius šeštadienį paskelbė, kad „Wagner“ vadas, atšaukęs savo karių žygį į Maskvą, išvyks į Baltarusiją ir nebebus kaltinamas, taip stengiantis sušvelninti rimčiausią saugumo krizę šalyje per pastaruosius dešimtmečius.

Rusijos prezidentas V. Putinas pirmadienį vakare pareiškė, kad „Wagner“, savaitgalį surengusios maištą, kariai galės pasitraukti į Baltarusiją.

17:01 | Ukraina vasarą atkovojo daugiau teritorijos nei Rusija užėmė per visą savo puolimą žiemą

Vasarą prasidėjusio kontrpuolimo metu Ukraina jau atkovojo apie 300 kvadratinių kilometrų teritorijos, sako Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.

„Vykdydama vasaros kampaniją, skirtą neteisėtai okupuotai teritorijai susigrąžinti, Ukraina jau atkovojo maždaug 300 kvadratinių kilometrų. Tai daugiau teritorijos nei Rusija užėmė per visą savo žiemos puolimą“, – ministerijos „Twitter“ cituojamas šalies gynybos sekretorius Benas Wallace.

Kaip rašo „Ukrinform“, ukrainiečiai tęsia puolamąsias operacijas Melitopolio, Berdiansko ir Bachmuto kryptimis.

💬 "As part of their summer campaign to reclaim illegally occupied territory, Ukraine has already recaptured approximately 300 square-km. That’s more territory than Russia seized in its whole winter offensive."



Defence Secretary @BWallaceMP updated Parliament today on Ukraine. pic.twitter.com/qsVIkF0scs