Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

09:18 | Baltieji rūmai: Joe Bidenas nesiruošia susitikti su Putinu

Baltieji rūmai penktadienį komentuodami JAV prezidento Joe Bideno sąlyginį pasiūlymą susėsti derybų su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu pareiškė, kad šiuo metu jis „neturi ketinimų“ rengti susitikimo.

„Dabar jis neturi ketinimų kalbėtis su V. Putinu. Ir, kaip jis taip pat sakė, V. Putinas neparodė visiškai jokio polinkio domėtis bet kokiu dialogu. Tiesą sakant, atvirkščiai“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Kirby

REKLAMA

08:50 | G-7 sutarė dėl rusiškos naftos kainų „lubų“

Turtingų demokratinių valstybių Didžiojo septyneto grupė (G-7) ir Australija penktadienį oficialiai susitarė nustatyti rusiškos naftos barelio kainų 60 JAV dolerių (maždaug 57 eurų) viršutinę ribą, kaip ir Europos Sąjunga, taip siekdamos atimti iš Kremliaus išteklius, skirtus karui Ukrainoje.

Bendrame pareiškime šalys nurodė, kad viršutinė rusiškos kilmės naftos barelio kainos riba įsigalios gruodžio 5 dieną arba „labai greitai po to“.

REKLAMA

Šalys teigė, kad G-7 vykdo savo pažadą „neleisti Rusijai pelnytis iš jos agresijos karo prieš Ukrainą, remti stabilumą pasaulio energijos rinkose ir sumažinti neigiamą Rusijos agresijos karo poveikį ekonomikai“.

Anksčiau penktadienį, Lenkijai uždegus žalią šviesą, ES pasiekė susitarimą nustatyti Rusijos eksportuojamos naftos kainų viršutinę ribą.

JAV pasveikino šį susitarimą, sakydamos, jog tai „sulėtins“ Kremliaus „karo mašiną“.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusią savaitę įspėjo, kad bet kokie Vakarų bandymai nustatyti rusiškos naftos kainų „lubas“ turės „rimtų pasekmių“ pasaulio rinkoms.

REKLAMA

08:39 | JK gynybos sekretorius įspėja dėl derybų su Rusija: Putinas gali siekti savų tikslų

Jungtinės Karalystės (JK) užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly įspėjo, kad iškeltas taikos derybų klausimas tarp Rusijos ir Ukrainos gali būti panaudotas diktatoriaus Vladimiro Putino tikslams įgyvendinti – sustiprinti ir papildyti savo kariuomenę, o vėliau pradėti naujas atakas Ukrainoje, rašo „Sky News“.

Interviu „The Telegraph“ JK sekretorius pastebėjo, kad V. Putinas gali pasinaudoti paliaubomis ir jų metu surengti rusų karių apmokymus prieš pasiunčiant juos į Ukrainos teritoriją. Be to, manoma, kad diktatorius siekia, kad per taikos laikotarpį būtų pagamintas reikiamas kiekis šaudmenų, būtų įvykdytas perginklavimas.

REKLAMA

REKLAMA

J. Cleverly perspėjimą apie tai, kad būtina įvertinti V. Putino tolimesnes užmačias, paminėjo NATO užsienio reikalų ministrų susitikime Bukarešte. JK sekretorius, paminėdamas galimą grėsmę dėl siekio sustiprinti Rusijos karines pajėgas, paminėjo veiksmus, kuriais vadovavosi V. Putinas užpuldamas Gruziją, Krymą, o vėliau ir rytinę Ukrainos teritorijos dalį.

Kremlius penktadienį atmetė JAV prezidento Joe Bideno pasiūlytas sąlygas dėl Ukrainos derybų su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir pareiškė, kad Maskva tęs puolimą.

REKLAMA

„Ką iš tikrųjų pasakė prezidentas Bidenas? Jis pasakė, kad derybos įmanomos tik tada, kai Putinas paliks Ukrainą“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, pridūręs, kad Maskva „tikrai“ nėra pasirengusi priimti šių sąlygų.

„Specialioji karinė operacija tęsiama“, – pridūrė jis, pavartodamas terminą, kuriuo Maskva apibūdina savo invaziją.

Per Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono valstybinį vizitą JAV J. Bidenas ketvirtadienį pasakė, kad norėtų pasikalbėti su V. Putinu, bet tik jei Rusijos lyderis tikrai nori užbaigti karą.

REKLAMA

„Esu pasirengęs kalbėtis su ponu Putinu, jeigu jis iš tiesų yra suinteresuotas rasti būdą užbaigti karą. Kol kas to nematau“, – pareiškė J. Bidenas.

D. Peskovas penktadienį teigė, kad Rusijos prezidentas yra pasirengęs deryboms siekiant užtikrinti, kad bus paisoma Maskvos interesų, tačiau pridūrė, kad Vašingtono pozicija „apsunkina“ bet kokias galimybes diskusijoms.

„Jungtinės Valstijos nepripažįsta naujų teritorijų kaip Rusijos Federacijos dalies“, – teigė D. Peskovas, turėdamas omenyje Ukrainos regionus, kuriuos Kremlius teigia aneksavęs.

REKLAMA

REKLAMA

Rugsėjį Maskva surengė pseudoreferendumus keturiuose Ukrainos regionuose – Donecko, Luhansko, Zaporižios, Chersono – ir pareiškė, kad gyventojai nubalsavo už prisijungimą prie Rusijos.

Tuo metu Jungtinės Tautos pasmerkė „bandymą neteisėtai aneksuoti“ Ukrainos žemes.

D. Peskovas taip pat pridūrė, kad prieš siųsdamas karius į Ukrainą vasario 24 dieną V. Putinas ne kartą siūlė NATO, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO) ir JAV surengti derybas, tačiau visi šie bandymai buvo „nesėkmingi“.

REKLAMA

08:12 | Lenkijai uždegus žalią šviesą, ES sutarė dėl rusiškos naftos kainų „lubų“

Europos Sąjunga (ES) prisijungs prie Didžiojo septyneto (G-7) šalių iniciatyvos nustatyti rusiškos naftos barelio kainų 60 JAV dolerių (maždaug 57 eurų) viršutinę ribą, penktadienį pareiškė Lenkijos ambasadorius ES.

Nustatyti mažesnes kainų „lubas“ raginusi Lenkija atsiėmė savo prieštaravimą Europos pasiūlymui ir ši kainų ribojimo priemonė bus oficialiai patvirtinta savaitgalį, pareiškė reporteriams Andrzejus Sadosis.

REKLAMA

„Galime formaliai pritarti sprendimui“, – pažymėjo jis ir paaiškino, kad ES valstybės narės sutarė paspartinti naujo – jau devintojo – sankcijų Rusijai paketo rengimą.

ES Tarybai pirmininkaujanti Čekija ir kitų valstybių narių diplomatai pareiškė, kad susitarimas dėl naftos kainų viršutinės ribos yra patvirtintas ir jau vykdoma atitinkama biurokratinė procedūra, reikalinga tam, kad susitarimas įsigaliotų.

Nuo pirmadienio ES pradės taikyti embargą rusiškos naftos kroviniams, taigi dabar Rusijos „juodajam auksui“ bus taikomos ir kainų „lubos“, dėl kurių buvo politiniu lygmeniu susitarta su Vašingtonu ir turtingas demokratines valstybes vienijančia Didžiojo septyneto (G-7) grupe.

REKLAMA

REKLAMA

Naftos embargą A. Sadosis pavadino svarbiausia sankcija, iki šiol paskelbta Rusijai dėl vasario 24 dieną Maskvos pradėtos invazijos į Ukrainą ir tęsiamo karo prieš kaimyninę provakarietišką valstybę.

Tačiau jis taip pat pažymėjo, jog Lenkija buvo patikinta, kad Briuselis atsižvelgs į Varšuvos ir Baltijos šalių siūlymus dėl griežtesnių priemonių būsimame sankcijų pakete.

„Rengiame naują sankcijų paketą, kuris bus skausmingas Rusijai ir brangiai jai atsieis“, – pareiškė ambasadorius.

REKLAMA

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusią savaitę įspėjo, kad bet kokie Vakarų bandymai nustatyti rusiškos naftos kainų „lubas“ turės „rimtų pasekmių“ pasaulio rinkoms.

Svarbiausi penktadienio įvykiai Ukrainoje: