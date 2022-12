Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

13:44 | Ukraina įspėja apie provokacijas

Ukrainos Nacionalinio pasipriešinimo centro žiniomis, privačios karinės kompanijos „Wagner“ samdiniai prie Ukrainos pasienio ketina rengti provokaciją, imituodami, kad Ukrainos karinės pajėgos apšaudė Baltarusijos teritoriją.

„Centro žiniomis, samdiniai buvo suskirstyti į dvi grupes (80–90 žmonių) ir atvyko į kaimą Lojevo apylinkėse, Gomelio srityje (Baltarusija). Grupės disponuoja lengvai šarvuotomis mašinomis ir sunkvežimiais. Grupės sustiprintos inžineriniais padaliniais“, – skelbia Ukrainos Nacionalinio pasipriešinimo centras, rašo „Ukrainska Pravda“.

Tuo pačiu metu, kaip pažymi pasipriešinimas, Baltarusija įvedė laikiną apribojimą atvykti ir patekti į Lojevo rajono pasienio juostą. Nacionalinio pasipriešinimo centras mano, kad vienas iš provokacinių scenarijų yra Baltarusijos teritorijos apšaudymas, kaip įtariama, apsimetant, kad tai padarė Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

13:17 | Ukraina prašys ilgojo nuotolio raketų sistemų

„Politico“, remdamasis informuotais šaltiniais, skelbia, kad vizito į Vašingtoną metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis JAV prašys Ukrainai suteikti raketų sistemų ATACAMS, kurios gali pasiekti 300 km nuotolį. Be ATACMS, kaip teigia „Politico“, Ukrainos delegacija taip pat prašys bepiločių orlaivių „Grey Eagle“ ir „Reaper“.

„Tačiau JAV pareigūnai nepasirengę nusileisti. Baltieji rūmai kategoriškai atmetė ATACMS siuntą... Ilgojo nuotolio raketų pristatymas į Kyjivą gali išprovokuoti Putiną panaudoti potencialiai dar labiau mirtinus ginklus prieš Ukrainą“, – rašo leidinys.

„Politico“ rašo, kad JAV dvejonės kėlė nerimą Ukrainos pareigūnams ir privertė aukščiausią šalies karinę vadovybę kreiptis pagalbos į kitus sąjungininkus, taip pat ir už NATO ribų.

„Dabar ukrainiečiai baiminasi, kad šią žiemą jiems nepavyks prasiveržti mūšio lauke ir jie praras pagreitį, kurį įgijo išlaisvinę Chersoną“, – pažymi leidinys.

12:33 | Naujos ginklų siuntos Ukrainai „paaštrins“ konfliktą – Kremlius

Kremlius trečiadienį pareiškė, kad tolesnis ginklų tiekimas Ukrainai dar labiau pagilins konfliktą, Vašingtonui, kaip tikimasi, per ukrainiečių lyderio Volodymyro Zelenskio vizitą Baltuosiuose rūmuose paskelbsiant apie naują ginklų paketą Kyjivui.

„Visa tai neabejotinai aštrina konfliktą ir nežada nieko gero Ukrainai“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Jis pridūrė, kad Maskva nesitiki, jog vizito metu Ukraina pakeis savo poziciją dėl taikos derybų, įskaitant atsisakymą derėtis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

12:05 | Ukrainoje paskelbtas oro pavojus

Gruodžio 21 d., 12.28 val., visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojaus signalas.

11:13 | Zelenskis į JAV gabena jautrią dovaną nuo karių iš Bachmuto

Į Vašingtoną, JAV, trečiadienį keliaujantis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su savimi kaip dovaną JAV prezidentui Joe Bidenui ir Kongresui gabena Ukrainos vėliavą, kurią pasirašė Ukrainos kariai Bachmute.

Ukrainos karys antradienį įteikė prezidentui Volodymyrui Zelenskiui vėliavą, kurią pasirašė fronto pajėgos Bachmute, kaip dovaną prezidentui J. Bidenui ir JAV Kongresui, kad padėkotų už jiems atsiųstus ginklus.

Neįvardytas kareivis buvo matomas vaizdo įraše, įteikdamas vėliavą V. Zelenskiui Bachmuto mieste, Rytų Ukrainoje, sakydamas, kad tai dovana „mūsų broliams JAV. Prašome jūsų perduoti jiems. Ačiū“.

„Vaikinai man davė mūsų nuostabią vėliavą su parašais, kad galėčiau ją perduoti“, – sakė V. Zelenskis su juo keliaujantiems žurnalistams.

„Mūsų padėtis sunki. Priešas didina savo karių skaičių, bet mūsų vaikinai yra drąsesni. Mums reikia stipresnių ginklų. Perduosime savo berniukų dėkingumą JAV Kongresui ir JAV prezidentui už paramą, bet tai [parama] nepakankama“.

10:35 | Putinas pričiuptas meluojantis: Kremlius gyrėsi, kad lankėsi fronte, bet išties net neišvyko iš Rusijos

Po Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kelionės į karščiausią karo tašką Bachmutą, internete pasirodė informacija, kad fronte esą lankėsi ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Tačiau žurnalistai išsiaiškino, kad išties karo Ukrainoje organizatorius viešėjo Rusijoje, Rostove prie Dono.

Praėjus kelioms valandoms po žinios, kad V. Zelenskis antradienį lankosi Rytų Ukrainoje, Bachmute, Rusijos parlamentaras Andrejus Gurulevas parašė, kad V. Putinas taip yra „specialios karinės operacijos zonoje“ (taip Rusija vadina karą Ukrainoje – red. past.).

Vakare Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad A. Gurulevo žodžiai neva yra teisingi: „Jei jis turi omenyje vadavietę, kurioje [V. Putinas] buvo penktadienį, tada taip“.

Tačiau Rusijos tiriamosios žurnalistikos leidinio „Agentura“ žurnalistai, ištyrę tariamo V. Putino vizito į vadavietę Ukrainoje vaizdo įrašą, padarė išvadą, kad Rusijos prezidentas lankėsi ne fronte, o Pietų karinės apygardos kariuomenės vadavietėje Rostove prie Dono.

„Didelis apvalus oro gynybos būstinės stalas ir patalpos, kurioje jis yra, interjeras sutampa su tuo, kas buvo matyti V. Putino vizito į karinių padalinių būstinę metu“, – rašo „Agentura“.

09:55 | Rusija neteko daugiau nei 100 000 karių

Gruodžio 20 d. kalbėdamas Bendruomenių rūmuose, Didžiosios Britanijos gynybos ministras Benas Wallace‘as skaičiavo, kad Rusija nuo vasario 24 d. neteko daugiau nei 100 000 karių.

„Rusija prarado daug generolų ir vadovaujančių karininkų. Vis dar sklando gandai apie generolo [Valerijaus] Gerasimovo atleidimą, Putinui nusikratant atsakomybės už besitęsiančias karines nesėkmes Ukrainoje, didėjantį žuvusiųjų skaičių ir didėjantį visuomenės nepasitenkinimą mobilizacija.

Daugiau nei 100 000 rusų žuvo, sužeisti arba dezertyravo. O Rusijos pajėgumus smarkiai apribojo sunaikinti daugiau nei 4 500 šarvuotų ir apsauginių transporto priemonių, taip pat daugiau nei 140 sraigtasparnių ir orlaivių bei šimtai kitų artilerijos vienetų“, – savo kalboje sakė ministras.

B. Wallace‘o teigimu, Kremlius pašalino visus operatyvinių zonų vadus, kurie ėjo pareigas prasidėjus plataus masto invazijai į Ukrainą vasario 24 d.

09:21 | Pasaulio bankas patvirtino 610 mln. JAV dolerių vertės pagalbos paketą Ukrainai

Pasaulio bankas antradienį paskelbė patvirtinęs naują 610 mln. JAV dolerių vertės pagalbos paketą Ukrainai, o finansavimas bus skirtas išlaikyti būtiniausias paslaugas ir remti sveikatos apsaugą, vykstant karui.

Parama skirta Rusijos invazijai „ir toliau lemiant pražūtingų ekonominių ir humanitarinių padarinių“, sakoma Pasaulio banko prezidento Davido Malpasso pranešime.

D. Malpassas pridūrė, jog karas smogė Ukrainos sveikatos sektoriui, kritinei energetikos infrastruktūrai, taip pat transporto tinklams.

Iš papildomo finansavimo 500 mln. JAV dolerių sudarys paskola, skirta padėti Ukrainos vyriausybei padengti išlaidas, susijusias su išmokomis vaikams ir šeimoms, valstybės tarnautojų atlyginimais ir komunaliniais mokesčiais.

„Šių svarbių viešųjų paslaugų palaikymas yra būtinas norint apriboti žmogiškojo kapitalo praradimą ir atstatyti šalį bei jos ekonomiką po karo“, – teigė Pasaulio bankas.

08:45 | E. Macronas: Prancūzija Ukrainai siunčia oro gynybos raketų

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį transliuotame interviu sakė, kad Prancūzija pristatė Ukrainai daugiau oro gynybos raketų sistemų ir kitų ginklų, o kitų metų pradžioje nusiųs jų daugiau.

„Pastarosiomis dienomis Prancūzija nusiuntė Ukrainai daugiau ginklų, raketų paleidimo įrenginių, „Crotale“ (oro gynybos raketų baterijų), daugiau įrangos“, – Prancūzijos televizijoms TF1 ir LCI sakė E. Macronas.

Jis kalbėjo prancūzų lėktuvnešyje „Charles de Gaulle“ prie Egipto krantų, apsilankymo Jordanijoje, kur antradienį jis dalyvavo regioniniame viršūnių susitikime, išvakarėse.

„Taip pat dirbame su ginkluotųjų pajėgų ministru [Sebastienu Lecornu], kad pirmąjį [2023 metų] ketvirtį vėl galėtume pristatyti naudingų ginklų ir šaudmenų, kad ukrainiečiai galėtų apsiginti nuo bombardavimų“, – sakė E. Macronas.

Tarp planuojamų siuntų yra ir naujos savaeigės haubicos „Caesar“, tačiau E. Macronas nepateikė tikslių skaičių.

Prezidentas teigė, kad skaičius priklausys nuo šiuo metu vykstančių diskusijų su Danija, užsakiusia „Caesar“ iš Prancūzijos ir galbūt sutiksiančia bent dalį jų perduoti Kyjivui.

08:04 | Zelenskis pranešė: „Pakeliui į JAV“

JAV prezidentas Joe Bidenas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį susitiks Baltuosiuose rūmuose. Tai patvirtino abu prezidentai.

V. Zelenskis „Twitter“ rašė:

„Pakeliui į JAV stiprinti Ukrainos atsparumą ir gynybinius pajėgumus. Visų pirma, JAV prezidentas ir aš aptarsime bendradarbiavimą tarp Ukrainos ir JAV. Taip pat pasakysiu kalbą Kongrese ir keliuose dvišaliuose susitikimuose“.

