Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

09:45 | Pietų Ukrainoje užtvindytos kelios gyvenvietės – regiono gubernatorius

Chersono srities karinės administracijos vadas Oleksandras Prokudinas skelbia, kad po pranešimo apie Kachovkos užtvankos sunaikinimą jau užtvindytos mažiausiai aštuonios skirtingos šio rajono gyvenvietės, o valdžia ruošiasi didesniam potvyniui visame regione.

Jis sako, kad potvynis kelia pavojų mažiausiai 16 000 žmonių.

Apylinkių, kurioms kyla didžiausia rizika, gyventojai autobusais evakuojami į Chersoną, tada jie bus perkelti į skirtingus šalies miestus, įskaitant sostinę Kyjivą, rašoma O. Prokudino pranešime „Telegram“.

09:19 | Po rusų teroro akto iškilo pavojus Zaporižios atominei elektrinei

Rusijos pajėgų teroras Kachovkos hidroelektrinėje gali turėti neigiamų pasekmių Zaporižios atominei elektrinei, tačiau padėtis kontroliuojama, skelbia Ukrainos atominių elektrinių operatorė „Enerhoatom“.

Antradienio naktį rusai susprogdino Kachovkos hidroelektrinės, esančios Pietų Ukrainoje, užtvanką.

Dėl sprogimo užtvankos rezervuare vandens lygis sparčiai mažėja, o tai yra papildoma grėsmė laikinai okupuotai Zaporižios atominei elektrinei, taip pat esančiai Pietų Ukrainoje.

Vanduo iš Kachovkos rezervuaro reikalingas tam, kad stotis gautų maitinimą atominės elektrinės turbinų kondensatoriams ir saugos sistemoms. Dabar stoties aušinimo tvenkinys pilnas: 8 valandą ryto vandens lygis siekė 16,6 metro, o stoties poreikiams to pakanka, pabrėžė „Enerhoatom“.

„Enerhoatom stebi situaciją ir seka Zaporižios atominės elektrinės darbuotojų veiksmus kartu su kitomis gamykloje esančiomis tarptautinėmis organizacijomis, ypač TATENA“, – pažymėjo bendrovė.

08:45 | Paviešinta smūgio Ukrainos hidroelektrinei akimirka: užfiksavo vaizdo įraše

Socialiniuose tinkluose „Telegram“ ir „Twitter“ imta dalintis vaizdo įrašu, kuriame, kaip teigia Ukrainos naujienų agentūra UNIAN, užfiksuota smūgio hidroelektrinei akimirka.

08:25 | Zelenskis sureagavo į elektrinės ataką

„Rusų teroristai. Kachovkos hidroelektrinės užtvankos sunaikinimas visam pasauliui tik patvirtina, kad jie turi būti išvaryti iš kiekvieno Ukrainos žemės kampelio. Jiems nereikėtų palikti nė vieno metro, nes kiekvieną metrą jie naudoja terorui.

Tik Ukrainos pergalė grąžins saugumą. Ir ši pergalė ateis. Teroristai nesugebės sustabdyti Ukrainos vandeniu, raketomis ar dar kuo nors“, – savo „Telegram“ paskyroje rašė V. Zelenskis.

08:04 | Nepaprastasis posėdis

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sušaukė nepaprastąjį Nacionalinės saugumo tarnybos posėdį dėl smūgio Kachovkos hidroelektrinei.

07:29 | Chersono srities vadas: „evakuacija prasidėjo“

Chersono srities vadas Oleksandras Prokudinas „Telegram“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame praneša, kad dėl Nova Kachovkos užtvankos apgadinimo „per 5 valandas vanduo pasieks kritinį lygį“, todėl pradėta gyventojų evakuacija.

Vietos gyventojai jau pradėti evakuoti iš galimų potvynių zonų. Jis patvirtino, kad rusai susprogdino Kachovkos hidroelektrinę, ir paragino kuo greičiau palikti pavojingas vietas.

06:58 | Rusija susprogdino hidroelektrinę

Rusijos okupacinės pajėgos susprogdino Kachovkos hidroelektrinę, skelbia operatyvinė vadovybė „Pietūs“ rašo „Ukrainska Pravda“.

„Dabar tikslinami sunaikinimo mastai, vandens greitis ir tūris, galimos potvynių sritys. Visos paslaugos veikia. Situacija stebima“, – situaciją apibūdino OV „Pietūs“.

Apie tai, kad hidroelektrinė užminuota dar pernai spalį skelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

This reservoir provides the cooling water for the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. It will take some time for the reservoir to drain to a dangerous level for ZNPP, but the clock is now ticking.



And the destruction downstream will be enormous. https://t.co/3xasMGDD9y