Svarbiausi įvykiai:

14:45 | Iškart po rinkimų Putinas imsis pertvarkos vyriausybėje: „Bloomberg“ šaltiniai įvardijo, kieno vietos dreba

Nors Kremlius dar turi patvirtinti pavardžių ir paskyrimų sąrašą, netrukus po prezidento rinkimų Rusijos vyriausybėje tikėtini keli pokyčiai, nes prezidentas siekia atnaujinti savo komandą prasidėjus dar vienai šešerių metų kadencijai valdžioje, teigia „Bloomberg“ šaltiniai.

„Kremliui svarbu pasiųsti signalą apie rotaciją, reikia šviežio kraujo“, – sako Sankt Peterburgo politikos fondo vadovas Michailas Vinogradovas. Pasak jo, pokyčių lūkesčiai „auga visuose postuose“ vyriausybėje.

REKLAMA

REKLAMA

Tarp ministrų, kurių gali pasitraukti ar būti patraukti, įvardijamas 72 metų energetikos ministras Nikolajus Šulginovas bei žemės ūkio ministras Dmitrijus Patruševas. Pastarajam, manoma, gali būti pasiūlytos vicepremjero pareigos.

REKLAMA

Pareigūnai laukia, kokį vaidmenį naujojoje vyriausybėje atliks užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, kuriam šį mėnesį sukanka 74 metai, ar jis liks poste, kurį užima jau 20 metų.

Taip pat bus atidžiai stebimas 68 metų gynybos ministro Sergejaus Šoigu, kuris šias pareigas eina nuo 2012 m., likimas. V. Putinas parėmė savo artimą sąjungininką po to, kai S. Šoigu tapo maišto, kuriam vadovavo Jevgenijus Prigožinas, taikiniu, kaltinęs gynybos ministrą dėl virtinės nesėkmių mūšio lauke Ukrainoje.

Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (10 nuotr.) Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (nuotr. SCANPIX) +6 Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (nuotr. SCANPIX) Ieškoma dingusi be žinios moteris (nuotr. Policijos) Ieškoma dingusi be žinios moteris (nuotr. Policijos)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade

14:07 | Du scenarijai Ukrainai: CŽA įspėja, kokia grėsmė artėja be JAV paramos

Neseniai iš vizito į Ukrainą grįžęs JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktorius Williamas Burnsas per klausymus Senate sakė, kad Ukraina atsidūrė kryžkelėje ir kad Kyjivo ateitis be Amerikos karinės pagalbos atrodo labai nepatraukli.

REKLAMA

REKLAMA

13:35 | Rusai paskelbė „priešų sąrašą“: Landsbergiui uždraudė įvažiuoti į šalį

Rusijos Užsienio reikalų ministerija paviešino sąrašą „labiausiai priešiškai Rusijai nusiteikusių“ asmenų Baltijos šalyse. Jame, kartu su dauguma Estijos ir Latvijos valdžios atstovų, yra įrašyti ir Lietuvos esami ar buvę vadovai, įskaitant užsienio reikalų ministrą Gabrielių Landsbergį bei kariuomenės vadą Rupšį.

13:00 | Lėktuvo katastrofa Rusijoje: virš Ivanovo miesto užsidegė ir nukrito lėktuvas

Virš Rusijos Ivanovo miesto užfiksuotas danguje degantis ir žemėn krentantis karinis transporto lėktuvas. Apie tai skelbia tiek Ukrainos, tiek Rusijos žiniasklaidos priemonės.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

11:49 | JAV žvalgyba: Rusija nenori karo su NATO, apsiribos kitokiomis priemonėmis

JAV žvalgybos bendruomenės ataskaitoje teigiama, kad dėl prieš Ukrainą pradėto karo Rusija patyrė didelių problemų, tačiau ji tebėra stabili ir pajėgi varžovė. Rusija stengiasi sušvelninti sankcijų pasekmes savo ekonomikai ir stiprina ryšius su pagrindiniais JAV ir Vakarų priešininkais – Kinija, Iranu ir Šiaurės Korėja, o tai yra didelis iššūkis Vakarams.

Žvalgybos bendruomenės duomenimis, Maskva beveik neabejotinai nenori tiesioginės karinės konfrontacijos su NATO ir apsiribos „asimetrine veikla“, kuri, jos skaičiavimais, neperžengs šios ribos.

REKLAMA

„Prezidentas Vladimiras Putinas tikriausiai mano, kad Rusija sutrukdė Ukrainos bandymams atkovoti reikšmingas teritorijas, kad jo skaičiavimai dėl pergalės šiame kare pasiteisina ir kad Vakarų, ypač Amerikos, pagalba Ukrainai yra ribota, ypač Izraelio ir „Hamas“ karo fone“, – sakoma dokumente, skelbia „Ukrainska Pravda“.

Žvalgyba teigia, kad glaudus ekonominis bendradarbiavimas su Pekinu suteikia Rusijai didelę rinką energijos ir kitų išteklių pardavimui, didesnę apsaugą nuo būsimų sankcijų ir stiprų partnerį, galintį pasipriešinti Jungtinėms Valstijoms.

Žvalgyba mano, kad Maskva ir toliau naudosis „visais turimais valstybės“ galios ištekliais savo interesams ir bandymams pakenkti JAV ir sąjungininkų įtakai, nors atkirtimas nuo Vakarų rinkų ir technologijų bei „žmogiškojo kapitalo“ bėgimas iš šalies jai bus iššūkis.

REKLAMA

„Tai gali apimti įvairias priemones – nuo energetikos panaudojimo siekiant priversti bendradarbiauti ir susilpninti Vakarų vienybę dėl Ukrainos iki saugumo ir karinio bauginimo, piktybinės įtakos, kibernetinių operacijų, šnipinėjimo ir įvairių gudrybių“, – pažymi JAV žvalgybos bendruomenė.

Metinė Vladimiro Putino kalba (15 nuotr.) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) +11 Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX)

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. Metinė Vladimiro Putino kalba

11:19 | V. Zelenskis: mobilizacijos įstatymai neatitinka karo meto iššūkių

Mobilizacija Ukrainoje vyksta nuo pat Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Ukrainos mobilizacijos įstatymai buvo rengiami taikos metu ir neatitinka karo meto iššūkių.

Tai interviu Prancūzijos leidiniui „Le Monde“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, pažymėdamas, kad mobilizacijos tema yra daug dezinformacijos, praneša UNIAN.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Mobilizacija vyksta nuo pat karo pradžios. Ji nenutrūko nuo to laiko, kai buvo paskelbta karinė padėtis. Ar ji yra ideali? Ne. Tai įstatymai, parengti taikos metu. Kai kariaujate, tai suprantate, kad yra praktinių detalių, kurios verčia keisti įstatymus. Apie tai ir diskutuojama parlamente – kada galima paleisti mobilizuotus karius, kokių kategorijų žmonės gali būti mobilizuoti ir demobilizuoti“, – sakė valstybės vadovas.

Kartu jis pažymėjo, kad kyla daug klausimų dėl atostogų ir rotacijos, nes kariškiai nori žinoti, ką galima patobulinti, o įstatymų leidėjai – kokie bus padariniai visuomenei.

10:44 | 2024-ieji – lemiami metai Ukrainai, Landsbergis įspėja: „Padėtis negerėja“

Nesibaigiančios diskusijos be sprendimų karo Ukrainoje metu silpnina Europą, kai karas taip arti, „turime veikti“. Tai interviu „Ouest-France“ pareiškė Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

REKLAMA

10:18 | N. Humeniuk: Gynybos pajėgos išlaiko pozicijas kairiajame Dnipro krante Chersono srityje

Ukrainos gynybos pajėgos išlaiko pozicijas kairiajame Dnipro krante Chersono srityje, Krynkų rajone.

Tai per televizijos maratoną pareiškė Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

„Mes išlaikome placdarmą. Mūsų daliniai dirba itin sunkiomis sąlygomis, jiems pavyksta išlaikyti pozicijas ir plėsti placdarmą, nors priešas neatsisako mėginimų pulti. Praėjusią parą priešas vėl metėsi į vieną iš tokių atakų, be šarvuotosios technikos, vien tik pėstininkai, ir vėl patyrė didelių nuostolių“, – sakė N. Humeniuk.

REKLAMA

10:00 | Rusijos pasienyje vyksta aršūs mūšiai: „Mes einame jūsų išlaisvinti“

Rusų partizanų „Rusijos laisvės legionas“ dalinio vėliava pažymėta karinė technika buvo pastebėta Rusijos teritorijoje, Belgorodo srityje. Anksčiau Ukrainos pusėje kovojantys rusai paskelbė „einantys išlaisvinti nuo skurdo ir diktatūros“.

09:20 | CNN: Rusija gamina sviedinių tris kartus daugiau nei JAV ir Europa kartu sudėjus

Rusija pagamina beveik tris kartus daugiau artilerijos šaudmenų nei JAV ir Europa kartus sudėjus – tai gali būti esminis jos pranašumas prieš tikėtiną dar vieną puolimą Ukrainoje vėliau šiais metais, pirmadienį pranešė CNN.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rusija per mėnesį pagamina apie 250 000 artilerijos šaudmenų, t. y. apie 3 mln. per metus, rodo NATO žvalgybos vertinimai dėl Rusijos gynybos pramonės produkcijos, kuriais pasidalijo su CNN, taip pat šaltiniai, informuoti apie Vakarų pastangas apginkluoti Ukrainą. Bendrai JAV ir Europa per metus gali surinkti tik apie 1,2 mln. šaudmenų, kuriuos būtų galima siųsti Kyjivui, CNN teigė aukštas Europos žvalgybos pareigūnas.

08:46 | Ukrainos kariai numušė 17 iš 22 rusų paleistų dronų

Ukrainos oro gynybos pajėgos ir priemonės sunaikino 17 iš 22 smogiamųjų dronų, kuriais naktį į antradienį atakavo Rusija. Kaip praneša „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas paskelbė šią informaciją „Facebook“ paskyroje.

REKLAMA

„Naktį okupantai rusai vėl atakavo Ukrainą, jie panaudoję 22 „Shahed" tipo dronus. Ukrainos oro gynybos pajėgos ir priemonės sunaikino 17 smogiamųjų dronų“, – rašoma pranešime.

Savo ruožtu Pietų gynybos pajėgos patikslino, kad rusai vėl atakavo pietinius regionus „Shahed-131/136“ tipo dronais kamikadzėmis.

Dronų ataka Maskvoje (6 nuotr.) Dronų ataka Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Dronų ataka Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Dronų ataka Maskvoje (nuotr. SCANPIX) +2 Dronų ataka Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Dronų ataka Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Dronų ataka Maskvoje (nuotr. SCANPIX)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Dronų ataka Maskvoje

08:11 | Rusai numetė aviacinę bombą ant daugiaaukščio gyvenamojo namo Kupjanske

Rusijos kariuomenė numetė aviacinę bombą ant daugiaaukščio gyvenamojo namo Charkivo srities Kupjansko mieste.

Apie tai „Telegram“ pranešė Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.

„Naktį į kovo 12-ąją priešo aviacija numetė sklendžiančią bombą ant gyvenamojo rajono Kupjansko mieste. Dėl smūgio buvo sugriautas penkių aukštų gyvenamasis namas“, – sakoma pranešime.

REKLAMA

Kartu patikslinama, kad dėl sprogimo atsirado keli gaisro šaltiniai, užsiliepsnojo keturi butai. Gaisras apėmė 150 kv. metrų plotą.

Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos duomenimis, 4 val. 15 min. ugnis buvo užgesinta. Gelbėtojai apžiūrėjo pastatą, žuvusiųjų ir nukentėjusiųjų nerasta.

07:42 | Rusijoje po atskirų dronų atakų dega dvi kuro saugyklos

Per atskiras dronų atakas antradienį buvo taikytasi į dvi kuro saugyklas Rusijoje ir abiejose jose kilo gaisrai, pranešė regionų gubernatoriai.

Abu atakuoti objektai yra už šimtų kilometrų vienas nuo kito, Kstovo ir Oriolo miestuose.

Kstove, esančiame už maždaug 450 km į rytus nuo Maskvos, dronai atakavo kuro ir energijos kompleksą, sakė Žemutinio Naugardo srities gubernatorius Glebas Nikitinas.

REKLAMA

REKLAMA

„Dabar įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos, naudodamos visas būtinas pajėgas ir priemones gaisrui viename iš naftos perdirbimo objektų lokalizuoti“, – per platformą „Telegram“ pranešė jis.

„Preliminariais duomenimis aukų nėra“, – pridūrė G. Nikitinas.

07:29 | Masinis dronų išpuolis Rusijoje: nusitaikė į Maskvą, Kurską, Oriole dega kuro saugykla

Skirtingų Rusijos sričių gubernatoriai ankstyvą antradienio rytą pranešė apie dronų atakas Rusijos Federacijoje. Po drono atakos Oriole Vakarų Rusijoje užsidegė kuro saugykla, anksti antradienį pranešė vietos gubernatorius. Tai buvo vienas iš kelių praėjusią naktį ukrainiečių įvykdytų atakų.

„Oriole sudužo [dronas]. Atakuotas kuro ir energijos komplekso objektas. Specialiosios tarnybos [įvykio] vietoje stengiasi suvaldyti gaisrą. Nukentėjusiųjų nebuvo“, – per platformą „Telegram“ paskelbė regiono gubernatorius Andrejus Klyčkovas.

Ukrainiečių dronai vėlai pirmadienį taip pat atakavo Rusijos Belgorodo regioną, esantį prie Ukrainos sienos, pranešė šios srities gubernatorius. Pasak jo, nukentėjusiųjų nebuvo.

Dar vienas dronas buvo sunaikintas virš Rusijos Tulos regiono, esančio į pietus nuo Maskvos, sakė oficialiosios naujienų agentūros TASS cituojamas regiono saugumo ministras.

REKLAMA

Kursko srities, esančios prie Ukrainos sienos, gubernatorius paskelbė, kad čia rusų pajėgos numušė penkis ukrainiečių dronus.

Maskvos meras Sergejus Sobianinas taip pat pranešė apie bepiločių orlaivių ataką Maskvos srityje. Pasak jo, bepilotis orlaivis esą buvo numuštas Ramenskio rajone.

Voronežo srities gubernatorius Aleksandras Gusevas savo „Telegramoje“ rašė, kad virš Voronežo taip pat esą buvo sunaikintas bepilotis orlaivis.

Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (10 nuotr.) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) +6 Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX) Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių (nuotr. SCANPIX)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių

06:45 | V. Zelenskis: Rusijos puolimas sustabdytas

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį sakė, kad Rusijos puolimas fronte Ukrainoje buvo sustabdytas ir kad ukrainiečių kariuomenės padėtis gerėja.

Rusijos pradėtai didelio masto invazijai tęsiantis trečius metus ir įstrigus svarbiausio sąjungininko Vašingtono pagalbai, ukrainiečiai pastaraisiais mėnesiais patyrė vis didesnį spaudimą fronte ir prarado pozicijų.

Tačiau pirmadienį V. Zelenskis prancūzų transliuotojui „BFM TV“ pareiškė: „Rusijos puolimas sustabdytas. Mūsų vadovybė, mūsų kariuomenė sustabdė Rusijos puolimą Rytų Ukrainoje.“

Jo komentaras pasirodė kilus pasipiktinimui dėl popiežiaus Pranciškaus savaitgalį išsakytos minties, kad Kyjivas turėtų svarstyti galimybę kare su Rusija „iškelti baltą vėliavą ir derėtis“.

Šiuos popiežiaus komentarus šveicarų transliuotojui RTS griežtai kritikavo Kyjivas ir Berlynas.

Ukrainiečių lyderis taip pat sakė, kad Ukrainos kariai stato daugiau kaip 1 tūkst. km įtvirtinimų.