Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

19:04 | 11 šalių sudarė koaliciją, skirtą apmokyti ukrainiečius valdyti F-16 – gynybos ministras

Ukrainos gynybos ministras antradienį paskelbė, kad 11 šalių oficialiai įsipareigojo bendradarbiauti apmokant Ukrainos oro pajėgas valdyti ir prižiūrėti naikintuvus F-16, kurie, Kyjivo teigimu, yra labai svarbūs siekiant įveikti Rusijos invaziją.

„Oficialu: sudaryta koalicija Ukrainos oro pajėgų F-16 mokymams! Šiandien 11 valstybių partnerių ir Ukraina pasirašė memorandumą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.

18:46 | V. Zelenskis dėkoja lietuviams už „labai drąsią“ poziciją: mes – jau sąjungininkai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį padėkojo Lietuvai už „labai drąsią“ poziciją dėl Kyjivo pakvietimo į NATO, pareiškęs, jog šios šalys jau yra sąjungininkės.

„Dėkui jums už jūsų pagalbą mūsų gynybai ir už jūsų labai aiškią ir labai sąžiningą ir labai drąsią poziciją, kad Ukraina būtų pakviesta į NATO“, – lietuviams Vilniaus Lukiškių aikštėje sakė V. Zelenskis.

„Ukrainos vėliavos Lietuvos gatvėse vienareikšmiškai įrodo, kad mes jau esame sąjungininkai ir Ukraina apgins ir savo, ir jūsų laisvę“, – pridūrė jis.

V. Zelenskis dalyvavo renginyje, kur skambant Ukrainos himnui Lukiškių aikštėje buvo iškelta bėgikų iš mūšio lauko Ukrainoje atgabenta sušaudyta vėliava.

„Ši mūsų vėliava reiškia, kad niekad nebebus trėmimų iš Baltijos šalių į Sibirą, Lenkijos padalinimo, niekas nematys tankų Prahoje, nebus jokio žiemos karo Suomijoj“, – kalbėjo Ukrainos lyderis.

„Ir Ukrainos vėliava, nors suvarpyta kulkų, bet gyva ir laisva, ji reiškia, kad kiekvienos Europos šalies vėliava bus laisva“, – kalbėjo jis.

„Ir būtent Bachmuto griuvėsiuose lieka Rusijos ambicijos ir ne Ukraina, ne kas kitas, o būtent Rusija ir jos užpuolikai bus sunaikinti“, – tvirtino prezidentas.

Jis kalbėjo į NATO viršūnių susitikimą Vilniuje atvykęs tikėdamas „partneriais ir stipria NATO“ – tokiu Aljansu, kuris „neabejoja, nepraranda laiko ir nesidairo į agresorius“.

„Norėčiau, kad tas tikėjimas taptų įsitikinimu dėl sprendimų, kurių mes visi nusipelnę, kurių kiekvienas laukia. Ar tai per didelis noras? NATO suteiks Ukrainai saugumą o Ukraina padarys NATO stipresnę“, – sakė V. Zelenskis.

Prieš vizitą į Kyjivą jis kritikavo Aljanso neryžtingumą dėl to, kad jis nesuteikia aiškaus signalo Ukrainai dėl būsimos narystės.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas antradienį pranešė, jog kvietimas Ukrainai stoti į NATO bus įteiktas, kai Aljanso šalys sutars dėl to sąlygų. Tokiai formuluotei pritarė visos bloko valstybės.

18:34 | Aljansas sutarė atleisti Ukrainą nuo Narystės veiksmų plano

Kvietimas Ukrainai stoti į NATO bus įteiktas, kai Aljanso šalys sutars dėl to sąlygų, antradienį vykstant Aljanso viršūnių susitikimui Vilniuje paskelbė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

„Mes aiškiai pasakėme, kad mes pateiksime kvietimą Ukrainai stoti į NATO, kai Aljanso šalys sutars dėl sąlygų“, – per spaudos konferenciją po NATO šalių vadovų susitikimo sakė J. Stoltenbergas.

Aljansas taip pat sutarė atleisti Ukrainą nuo Narystės veiksmų plano (angl. Membership Action Plan, MAP) vykdymo.

J. Stoltenbergas pabrėžė, kad taip Ukrainos kelias į NATO sutrumpės „nuo dviejų žingsnių iki vieno žingsnio“.

NATO lyderiai taip pat nutarė įsteigti NATO ir Ukrainos tarybą bei patvirtino ilgalaikės paramos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms planą.

Ukrainos narystės Aljanse perspektyva buvo pagrindinis diskusijų NATO viršūnių susitikime klausimas. Kyjivas iki šiol ragino partnerius įsipareigoti dėl šalies narystės po karo, o Vakarai laikėsi pozicijos, jog šiuo metu Aljansas turi koncentruotis į praktinę paramą.

18:29 | Ukrainos gynėjai pasiekė taktinių laimėjimų netoli Bachmuto

Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė apie naujus taktinius laimėjimus netoli Bachmuto miesto, kurį šiuo metu yra okupavusi rusų kariuomenė, rašo CNN.

Trečioji Ukrainos ginkluotojų pajėgų šturmo brigada pranešė, kad netoli Bachmuto miesto buvo įveikti Rusijos 83-iosios oro pajėgų šturmo brigados daliniai.

Pasak šalies gynėjų, Ukrainos kariuomenei taip pat pavyko atsikovoti daugiau kaip kilometrą savo prarastos šalies teritorijos.

Teigiama, kad ukrainiečiai iš dalies siekė užimti aukštesnes vietoves aplink Bachmutą, o pagrindinis gynėjų tikslas – apsupti rusų okupantus, esančius Bachmuto mieste, ir galiausi atsikovoti pietiniame ir šiauriniame flanguose esančią teritoriją. Tuo metu rusų šaltiniai teigia neva pasiekę tam tikrų karinių laimėjimų rytinėje Ukrianos dalyje – netoli Lymano miesto.

18:10 | NATO lyderiai sutarė: Ukraina galės tapti NATO nare

NATO valstybių lyderiai susitarė dėl deklaracijos teksto, susijusio su Ukrainos priėmimu į Aljansą, skelbia naujienų agentūra „Reuters“.

Galutiniame deklaracijos tekste dėl Ukrainos narystės NATO yra sakoma: „Mes turėsime teisę nusiųsti kvietimą Ukrainai prisijungti prie Aljanso, kai sąjungininkės susitars ir bus įgyvendintos visos iškeltos sąlygos“.

Kvietimas Ukrainai stoti į NATO bus įteiktas, kai Aljanso šalys sutars dėl to sąlygų, antradienį vykstant Aljanso viršūnių susitikimui Vilniuje paskelbė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

„Mes aiškiai pasakėme, kad mes pateiksime kvietimą Ukrainai stoti į NATO, kai Aljanso šalys sutars dėl sąlygų“, – per spaudos konferenciją po NATO šalių vadovų susitikimo sakė J. Stoltenbergas.

17:53 | Premjerė su Naujosios Zelandijos kolega aptarė paramą Ukrainai

Premjerė Ingrida Šimonytė NATO viršūnių susitikimo kuluaruose antradienį Vyriausybės rūmuose priėmusi Naujosios Zelandijos ministrą pirmininką Chrisą Hipkinsą su juo aptarė paramą Rusijos užpultai Ukrainai.

„Rusijos karo prieš Ukrainą baigtis lems ne tik mūsų regiono saugumą – demokratijų atsakas brėš ribas autoritariniams režimams bet kuriame žemyne. Karinės jėgos naudojimas, tarptautinės teisės ir valstybių suverenumo nepaisymas neturi rasti vietos bendromis taisyklėmis grįstame pasaulyje“, – pranešime sakė I. Šimonytė.

Kaip pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba, premjerė pažymėjo, kad euroatlantinis ir Indijos-Ramiojo vandenyno regiono saugumas yra susiję, pusiausvyros viename iš jų sutrikdymas neišvengiamai atsiliepia ir kitam, nepaisant atstumo.

I. Šimonytė sakė, kad Lietuvos palaikymas Ukrainai kyla ne tik iš tiesioginių saugumo interesų, tačiau ir istorinės patirties ir aktyvaus Lietuvos piliečių solidarumo su šalimi, besiginančia nuo Rusijos imperinio karo.

Susitikime aptarti ir dvišaliai Lietuvos ir Naujosios Zelandijos santykiai. Pasak Vyriausybės pranešimo, pastaraisiais metais ženkliai išaugo valstybių prekybos apyvarta, tebeturinti didelį augimo potencialą.

„Lietuva mato Naująją Zelandiją kaip vieną bendraminčių partnerių Indijos ir Ramiojo vandenynų regione, tikime abipuse nauda, kurią artimesni dvišaliai santykiai, intensyvesnė prekyba ir žmonių ryšiai gali suteikti“, – sakė I. Šimonytė.

Premjerė akcentavo, kad Lietuvos dėmesį Indijos ir Ramiojo vandenyno šalims parodo ir liepą Vyriausybės patvirtintos šio regiono strateginės gairės.

Anot jos, Lietuva suinteresuota plėsti tvarius ekonominius santykius, kurie nepriklausytų nuo „nedemokratiniams režimams būdingų vienašališkų, politiškai motyvuotų ir neprognozuojamų sprendimų“.

17:30 | Ukrainos ir Prancūzijos gynybos ministrai Vilniuje pasirašė susitarimą

Ukrainos gynybos ministras su kolega iš Prancūzijos Vilniuje antradienį pasirašė susitarimą dėl karinės pagalbos didinimo ir ginkluotės įsigijimo bei tiekimo proceso supaprastinimo.

#Ukraine and #France are preparing to sign a memorandum on training Ukrainian pilots on F-16 combat aircraft, Ukrainian Defence Minister Reznikov has said. pic.twitter.com/cnGx5HEYqY