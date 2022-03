Karas Ukrainoje. Iš miestų bus bandoma evakuoti civilius, Melitopolyje – gyventojų protestai dėl pagrobto mero

Šeštadienio rytas Ukrainoje prasidėjo oro pavojaus sirenomis, miestų bombardavimais. Prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Rusijos karių motinas, ragindamas neleisti jų sūnums išvykti į karo lauką.

11:26 | Mariupolyje apšaudyta mečetė, kurioje slėpėsi 80 civilių

Rusijos pajėgos apšaudė mečetę apsiaustame Ukrainos pietrytiniame Mariupolio uostamiestyje, kur tuo metu slėpėsi 80 civilių, šeštadienį pranešė ukrainiečių Užsienio reikalų ministerija.

„Sultono Siuleimano Puikiojo ir jo žmonos Roksolanos mečetė Mariupolyje buvo apšaudyta Rusijos įsibrovėlių. Ten nuo bombardavimų slepiasi daugiau kaip 80 suaugusiųjų ir vaikų, įskaitant Turkijos piliečius“, – per „Twitter“ parašė ministerija.

10:33 | Šeštadienį – bandymai evakuoti civilius iš Ukrainos miestų

Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereshchuk sakė, kad civiliams gyventojams šeštadienį bus atidaryti keli humanitariniai koridoriai Ukrainoje, įskaitant apgultą pietinį Mariupolio uostamiestį.

Vaizdo kreipimesi I. Vereščiukas sakė, kad Ukraina planuoja evakuoti gyventojus iš kelių miestų ir kaimų Kijevo ir Sumų regionuose bei kai kuriuose kituose rajonuose, kur vyksta kovos.

„Tikiuosi, kad diena praeis gerai, visi numatyti maršrutai bus atviri ir Rusija įvykdys įsipareigojimus garantuoti paliaubas“, – sakė vicepremjerė.

10:28 | JAV viceprezidentė: Rusija nerodo norinti užsiimti rimta diplomatija

JAV viceprezidentė Kamala Harris penktadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „nerodo jokių ženklų, kad yra linkęs užsiimti rimta diplomatija“, ir apkaltino Maskvą „pasibaisėtinu ir piktinančiu elgesiu“ Ukrainoje.

„JAV nuoširdžiai stengėsi aktyviai plėtoti diplomatiją, bet, kiek žinome ir matėme, Putinas nerodo jokių ženklų, kad yra linkęs užsiimti rimta diplomatija“, – K. Harris sakė per vizitą Rumunijoje.

„Laikomės požiūrio, kad diplomatija yra būdas problemoms spręsti, [bet] tai taikytina kartu su mūsų įsipareigojimu užtikrinti, kad mūsų sąjungininkai būtų stiprūs ir kad turi būti rimtų pasekmių ir atsakomybė už Rusijos veiksmus“, – K. Harris kalbėjo per spaudos konferenciją Bukarešte su Rumunijos prezidentu Klausu Iohannisu.

„Štai kodėl ėmėmės istorinių sankcijų“, – pridūrė viceprezidentė, turėdama galvoje Vakarų atsaką į vasario 24 dieną Rusijos pradėtą invaziją.

K. Harris perspėjo dėl „tolesnių veiksmų, kurių imsimės, kad užtikrintume rimtas pasekmes už pasibaisėtiną ir piktinantį elgesį“.

10:23 | Ukrainos parlamentaras: mūšis dėl Kyjivo bus naujasis Staliningrado mūšis

Mūšis dėl Ukrainos sostinės Kyjivo gali tapti naujuoju Stalingradu mušiu, BBC sakė Ukrainos parlamentaras Sviatoslavas Yurah.

Jauniausias visų laikų Ukrainos parlamentaras ir buvęs prezidento Zelenskio patarėjas šiuo metu gina Kyjivą.

BBC jis pasakojo, kad sostinė naktį buvo bombarduojama, o miesto pakraščiuose tebevyksta mūšiai.

Tačiau jis perspėja, kad Rusija turėtų pasiruošti dideliems nuostoliams, jei sugebės patekti į miestą.

„Tai didžiulis milijoninis miestas, ir jei rusai bandys įeiti, jie gaus stiprų atsaką – tai bus jų Stalingradas“, – sakė jis, kalbėdamas apie kruviniausią II-ojo Pasaulinio karo mūšį.

1942–1943 m. mūšis buvo lūžio taškas, sustabdęs nacių veržimąsi į Rusiją.

„Niekas nepasiduos – tikrai galiu tai garantuoti“, – sako jis.

10:10 | Melitopolyje – protestuojantys gyventojai

Šeštadienį Melitopolyje, prie miesto administracinio pastato, susirinko gausus būrys žmonių. Tikinama, kad protestuojama dėl okupantų pagrobto mero Ivano Fiodorovo. Reikalaujama jį paleisti.

„Nexta“ praneša, kad mieste yra problemų su internetu. Okupantai bando neleisti gyventojams komunikuoti.

09:34 | Rusijos pajėgos – per 25 kilometrus nuo Kyjivo

Didžioji dalis Rusijos sausumos pajėgų šiuo metu yra maždaug už 25 kilometrų nuo Ukrainos sostinės Kyjivo centro, šeštadienį paskelbė JK gynybos ministerija naujausiame žvalgybos pranešime.

„Kovos į šiaurės vakarus nuo Kijevo tęsiasi su didžiuliu Rusijos sausumos pajėgų kiekiu, šiuo metu maždaug už 25 kilometrų nuo miesto centro“, – nurodė ministerija.

„Didelės Rusijos kolonos, esančios į šiaurę nuo Kijevo, išsisklaidė. Tikėtina, kad taip bus bandoma apsupti miestą. Tai taip pat gali būti Rusijos bandymas sumažinti savo pažeidžiamumą Ukrainos atsakomiesiems išpuoliams, kurie pareikalavo daug nuostolių“, – nurodė ministerija.

09:26 | Pranešama apie smūgius į 2 naftos saugyklas netoli Kyjivo

Skirtingi šaltiniai praneša, kad šeštadienio rytą per antskrydžius smogta į 2 naftos saugyklas netoli Kyjivo.

Vietos žiniasklaida Ukrainoje praneša, kad po Rusijos atakų dega dvi naftos saugyklos netoli Kijevo. Viena saugykla – Vasilkovo mieste, esančiame už 36 kilometrų į pietus nuo sostinės, o kitas – Kryachky kaime, rašo „Kyiv Independent“.

Vasilkive taip pat yra didelė oro bazė ir jis tapo pagrindiniu Rusijos taikiniu.

09:01 | Netoli Kijevo užsiliepsnojo šaldytų produktų sandėlis

Ukrainos tarnybos praneša, šeštadienį Kijevo regione dėl apšaudymo užsidegė šaldytų maisto produktų sandėlis.

Apšaudymas įvyko šeštadienio naktį, apie 3.40 val. vietos laiku.

As a result of shelling by #Russian troops, a frozen food storage warehouse caught fire in the #Brovary district. According to preliminary data, there were no casualties - State Emergencies Service. pic.twitter.com/TzG2mrzuhP