Jungtinių Tautų tyrėjai penktadienį pareiškė, kad Rusija Ukrainoje toliau vykdo sunkius teisių pažeidimus ir karo nusikaltimus, įskaitant sistemingus kankinimus ir prievartavimus.

Maskva jau daugiau nei dvejus metus tęsia savo plataus masto karą Ukrainoje ir pastaruoju metu pasiekė teritorinių laimėjimų mūšio lauke.

Aukšto lygio Tyrimo komisija (COI) dėl teisių padėties Ukrainoje nuo plataus masto invazijos pradžios pareiškė, kad rado naujų plačiai paplitusių pažeidimų įrodymų.

Ji taip pat išreiškė susirūpinimą dėl nuolatinio sprogstamųjų ginklų naudojimo civilių gyventojų teritorijose ir patvirtino, kad „Rusijos ginkluotosios pajėgos nekreipia dėmesio į galimą žalą civiliams“.

„Įrodymai rodo, kad Rusijos valdžios institucijos pažeidė tarptautines žmogaus teises ir tarptautinę humanitarinę teisę bei įvykdė atitinkamus karo nusikaltimus“, – žurnalistams sakė COI vadovas Erikas Mose (Erikas Miosė)

„Norint įvertinti, ar kai kurios nustatytos situacijos gali būti laikomos nusikaltimais žmoniškumui, reikia atlikti tolesnius tyrimus“, – pridūrė jis.

Patvirtindamos ankstesnes išvadas, JT teigė, kad Rusijos pareigūnų vykdomi kankinimai „plačiai paplitę ir sistemingi“ tiek Ukrainoje, tiek Rusijoje.

Tyrėjai sakė, kad naujausią ataskaitą parengė po to, kai per 16 atskirų vizitų Ukrainoje pasikalbėjo su daugiau kaip 800 žmonių.

Komanda nustatė, kad Rusijos elgesys su ukrainiečių karo belaisviais buvo siaubingas.

Ataskaitoje „taip pat išsamiai aprašomi seksualinio pobūdžio kankinimo atvejai ir grasinimai išprievartauti karo belaisvius vyrus“, teigė tyrėjai.

COI taip pat rado „papildomų įrodymų“, kad ukrainiečių vaikai buvo neteisėtai perkelti į Rusijos kontroliuojamas teritorijas.

Tyrėjai pirmą kartą ištyrė, kaip Rusija grobia Ukrainos kultūros objektus ir archyvinius dokumentus, ypač iš Chersono miesto, kurį Rusijos pajėgos okupavo 2022 metų kovą, o maždaug po aštuonių mėnesių Ukraina išlaisvino.

Paskutinėmis okupacijos savaitėmis, 2022 metų spalį ir lapkritį, į okupuotą Krymą „Rusijos valdžia perkėlė kultūros objektus iš Chersono regioninio meno muziejaus ir archyvinius dokumentus iš Chersono srities valstybinio archyvo“.

„Abiejų institucijų darbuotojų skaičiavimais, iš muziejaus buvo išvežta daugiau kaip 10 tūkst. eksponatų, o iš Valstybinio archyvo pagrindinio pastato – 70 proc. dokumentų“, – sakoma ataskaitoje.

JT ataskaitoje šis kultūros pasisavinimas apibūdinamas kaip karo nusikaltimas.

Jungtinės Valstijos niekada nepripažins fiktyvių rinkimų, Rusijos surengtų okupuotose Ukrainos teritorijose, rezultatų.

Apie tai JAV ambasada Ukrainoje paskelbė socialiniame tinkle „X“.

„Zaporižia, Chersonas, Luhanskas, Doneckas ir Krymas yra Ukraina. JAV nepripažįsta ir niekada nepripažins šių fiktyvių rinkimų, surengtų okupuotose Ukrainos teritorijose, teisėtumo ar rezultatų“, – rašoma pranešime.

Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad vadinamieji „Rusijos prezidento rinkimai“ laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose – Krymo autonominėje respublikoje ir Sevastopolio mieste, dalyje Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono regionų – yra neteisėti ir neturės jokių teisinių pasekmių.

Rusijos prezidento „rinkimai“ vyks tris dienas – 2024 m. kovo 15-17 dienomis. Gruodį Rusijos centrinė rinkimų komisija priėmė nutarimą surengti prezidento „rinkimus“ 2024 metų kovo mėnesį laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose.

JAV pareigūnai prognozuoja niūrius scenarijus, jei Ukraina negaus reikiamos karinės pagalbos, rašo „The Washington Post“.

Leidinys pažymi, kad, nepaisant JAV prezidento Joe Baideno spaudimo Kongresui skirti 60 mlrd. dolerių (55 mlrd. eurų) naujos karinės pagalbos, administracija pripažįsta, kad turėtų pasirengti ir kitiems scenarijams.

„Jei nebus suteikta daugiau pagalbos, ilgainiui tai gali sukelti galimą žlugimą. Tačiau esmė yra tokia: net jei Ukraina išsilaikys, mes iš tikrųjų kalbame apie nesuskaičiuojamą daugybę gyvybių, kad tai įvyktų“, – leidiniui sakė vienas aukšto rango JAV pareigūnas.

Tuo pat metu CŽV direktorius Williamas Burnsas kalboje įstatymų leidėjams perspėjo, kad be JAV pagalbos Ukrainos teritoriniai nuostoliai šiais metais bus „dideli“, todėl laiko lieka vis mažiau.

„The Washington Post“ priduriama, kad JAV prezidento administracijos atstovai atsisako atvirai kalbėti apie bet kokias alternatyvias galimybes Ukrainai, nes tikisi „išlaikyti dėmesį Kongrese“.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį pareiškė, kad Paryžius ir jo sąjungininkės Berlynas bei Varšuva vieningai dirba kartu, kad neleistų Rusijai laimėti karo Ukrainoje, tačiau niekada nesieks tiesioginio konflikto su Maskva.

„Mes ir toliau remsime Ukrainą ir jos žmones tiek, kiek reikės, ir, kaip ir nuo pat pirmos dienos, niekada neskatinsime eskalacijos“, – teigė jis.

Tuo metu Vokietijos kancleris Olafas Scholzas pareiškė, kad Ukrainos Vakarų sąjungininkės bendradarbiaus siekdamos aprūpinti Kyjivą tolimojo nuotolio ginklais.

„Kuriame naują tolimojo nuotolio raketinės artilerijos pajėgumų koaliciją“, – žurnalistams sakė O. Scholzas, kalbėdamas kartu su E. Macronu ir Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku.

Didžiojo septyneto (G-7) šalių grupė penktadienį perspėjo Iraną, kad įves reikšmingas naujas sankcijas, jei Teheranas perduos Rusijai balistines raketas, skirtas naudoti Ukrainoje.

„Dar kartą raginame trečiąsias šalis nedelsiant nutraukti materialinę paramą neteisėtam ir nepateisinamam Rusijos agresijos karui prieš Ukrainą arba susidurti su didelėmis išlaidomis“, – sakoma grupės, kuriai priklauso Jungtinės Valstijos, Japonija, Vokietija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Italija ir Kanada, pareiškime.

„Jei Iranas toliau tiektų Rusijai balistines raketas ar susijusias technologijas, esame pasirengę greitai ir koordinuotai reaguoti, be kita ko, imdamiesi naujų ir svarbių priemonių prieš Iraną“, – pareiškė šalys.

Aukšto rango JAV administracijos pareigūnas žurnalistams sakė, kad jei Iranas nuspręs parduoti balistinių raketų Rusijai, išlaidos bus daug didesnės nei nauda, ir teigė, kad „perdavimas dar neįvyko, bet yra realus pavojus, kad taip gali nutikti“.

Pareigūnas pridūrė, kad vienas iš aptartų žingsnių – nutraukti nacionalinės oro linijų bendrovės „Iran Air“ skrydžius į Europą, tačiau atsisakė pateikti išsamią informaciją apie kitas galimas sankcijas.

Ukraina paragino Vakarų sąjungininkus finansuoti jos vidaus ginklų gamybą. Pasak „Financial Times“, neseniai išplėsti Ukrainos ginklų gamybos pajėgumai dabar gerokai viršija užsakymams skirtų pinigų sumą.

„Greičiausias būdas pradėti gamybą – ją vykdyti Ukrainoje. Mes esame labai pajėgūs. Esame konkurencingi kainų atžvilgiu“, – kalbėjo Ukrainos strateginės pramonės šakų ministras Oleksandras Kamyšinas.

O. Kamyšino teigimu, Ukraina jau gali pigiau pasigaminti kai kurių kategorijų modernių ginklų. Kaip pavyzdį ministras pateikė Kanados bepiločius orlaivius, kurių vidutinė vieno vieneto kaina yra 87 tūkst. dolerių (79 tūkst. eurų)

Ukrainos bendrovės, kaip nurodoma, gali pasiūlyti keturis skirtingų modelių panašių arba geresnių galimybių bepiločius orlaivius, kurių vieno vieneto kaina siekia nuo 10 iki 25 tūkst. dolerių (nuo 9 iki 22 tūks.t eurų), sako ministras.

Kyjivas šiuo metu derasi su maždaug 10 šalių dėl ginklų gamybos Ukrainoje.

Iki 2023-ųjų vidurio ėjęs ambasadoriaus pareigas Didžiojoje Britanijoje V. Prystaiko „Obozrevatel“ aiškino, jog amerikiečiai nenoriai skiriasi su pinigais ir suteikia pagalbą ukrainiečiams dėl galimos karinių veiksmų eskalacijos.

Buvęs aukšto lygio Ukrainos pareigūnas taip pat sukritikavo tuos ukrainiečius, kurie puolė smerkti JAV dėl nesuteikiamos laiku pagalbos.

„Jiems mūsų palaikymas turi savo kainą. Bando padėti, palaikyti. Tai yra milžiniški pinigai, už kuriuos mes su jumis egzistuojame, dauguma jų eina iš JAV. Aš esu tikrai prieš tą antiamerikanizmą, kuris pastaruoju metu auga visuomenėje.

Mes čia save genialiais laikome, už visus kenčiame, o visi, kurie mums neduoda to, ko norime, mums lieka skolingi. Tačiau reikia rasti savyje drąsos pasakyti ir kita, kad mes daug ką patys darėme neteisingai“, – paaiškino ukrainiečių klaidas V. Prystaiko.

Galų gale diplomatas nuramino, kad „sprendimas anksčiau ar vėliau bus surastas“. Amerikiečiai vis dar teikia finansinę ir karinę pagalbą, net ir nesutariant dėl didesnio pagalbos paketo. Taip pat ukrainiečiai neturi bijoti priimti pagalbos paskolų pavidalu, nes dabar svarbiausia yra „išgyventi“.

„Mes neturime krūpčioti ir nuo kalbų apie galimus kreditus, apie kuriuos dabar Kongrese kalba trampistai. Dabar išvis galvoti apie tai, kas ir kiek kainuoja, jau vėlu. Aišku, gaila, kad mes priklausome nuo amerikiečių vidaus politikos prieštaravimų. Dabar mums reikia paprasčiausiai viską daryti, kad išgyventume, o po to jau bus matyti“, – aiškino jis.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas skelbia, kad per visą karą Rusija fronto linijose neteko daugiau kaip 350 000 karių.

„Rusija moka labai didelę kainą už nedidelius laimėjimus“, – pabrėžė J. Stoltenbergas.

Jis nepatikslino, kokią dal karių sudaro žuvę, o kokią sužeistieji. Tačiau J. Stoltenbergas pažymėjo, kad, be kariuomenės, Rusijos Federacija praranda ir brangią įrangą – karinius lėktuvus ir laivus Juodojoje jūroje.

Rusų savanorių būriai, dalyvaujantys kare Ukrainos kariuomenės gretose, trečia diena tęsia puolimą Rusijos pasienio regionuose ir stoja į sunkius mūšius su Rusijos valstybės pajėgomis. Iš artilerijos pabūklų nuolat apšaudomas rajono centras Belgorodas ir aplinkinės gyvenvietės.

Praėjus dvejiems metams nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Rusija tvirtai stovi ant karo bėgių ir jau ruošiasi kitam karui. Kaip praneša „Foreign Policy“, remdamasis Estijos žvalgybos atstovų pareiškimais, Kremlius pertvarko ir plečia šalies kariuomenę, tikėdamasis konflikto su NATO per artimiausius 10 metų.

Realizavus dar vieną repatriacijos priemonę, į Ukrainą buvo grąžinti dar 100 žuvusių karių palaikai.

Kaip rašo „Ukrinform“, tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Koordinacinis elgesio su karo belaisviais štabas.

Susigrąžinti gynėjų palaikus padėjo Ukrainos saugumo tarnybos, Vidaus reikalų ministerijos, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Vyriausiosios valdybos, Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos ir kitų Ukrainos saugumo ir gynybos sektoriaus struktūrų atstovai.

Kovo 9 dieną Rusijos pajėgos raketomis „Iskander“ sunaikino dvi Ukrainos oro gynybos sistemas „Patriot“ ir kelias priešlėktuvines raketas Donecko srityje. Žuvo devyni ukrainiečių kariai, „Facebook“ skelbia Ukrainos žurnalistas Jurijus Butusovas.

Vieno tokio įrenginio kaina – 10 mln. dolerių (9 mln. eurų), o vienos raketos – 4 mln. dolerių (3,6 mln. eurų).

J. Butusovo žiniomis, radaras ir vadavietė smūgio vietoje išliko sveiki. Tai reiškia, kad netrukus bus galima atkurti visos baterijos kovinį pajėgumą, nes Kyjivui gali būti tiekiamos naujos paleidimo sistemos.

Tačiau yra kita problema, rašo J. Butusovas, neįmanoma pakeisti kvalifikuotų ir motyvuotų operatorių, kurie sėkmingai baigė ilgalaikius mokymus NATO moderniuose mokymo centruose.

Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Charles'is Michelis penktadienį sarkastiškai pasveikino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną su pergale rinkimuose, kuriuose jis neturi jokio realaus pasipriešinimo.

„Norėčiau pasveikinti Vladimirą Putiną su triuškinama pergale šiandien prasidedančiuose rinkimuose“, – parašė jis socialiniame tinkle „X“, prasidėjus tris dienas truksiančiam balsavimui.

„Jokios opozicijos. Jokios laisvės. Jokio pasirinkimo“, – rašė jis.

Beveik neabejojama, kad V. Putinui šie rinkimai, pasibaigsiantys sekmadienį, suteiks dar vieną šešerių metų kadenciją.

