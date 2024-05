Svarbiausi įvykiai:

13:39 | Ilgai lauktas sprendimas: Vokietija leido Ukrainai atakuoti Rusiją jos ginklais

Pagal tarptautinę teisę Kyjivas turi teisę gintis nuo atakų, vykdomų iš Rusijos vidaus, netoli sienos su Ukraina, sakė Steffenas Hebestreitas.

„Todėl jis taip pat gali naudoti šiam tikslui tiekiamus ginklus [...] įskaitant mūsų tiekiamus ginklus“, – pridūrė jis.

Lietuvoje vieši Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (29 nuotr.) Lietuvoje vieši Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Lietuvoje vieši Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Lietuvoje vieši Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) +25 Lietuvoje vieši Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Lietuvoje vieši Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Lietuvoje vieši Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Lietuvoje vieši Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Lietuvoje vieši Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Lietuvoje vieši Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Lietuvoje vieši Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Lietuvoje vieši Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Lietuvoje vieši Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Lietuvoje vieši Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Olafas Scholzas, Gitanas Nausėda (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vokietijos ginkluotųjų pajėgų pratybos „Grand Quadriga“ (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Olafas Scholzas, Gitanas Nausėda (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Olafas Scholzas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Olafas Scholzas, Gitanas Nausėda (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vokietijos ginkluotųjų pajėgų pratybas „Grand Quadriga“ (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Olafas Scholzas, Gitanas Nausėda (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Olafas Scholzas, Gitanas Nausėda (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vokietijos ginkluotųjų pajėgų pratybas „Grand Quadriga“ (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vokietijos ginkluotųjų pajėgų pratybas „Grand Quadriga“ (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vokietijos ginkluotųjų pajėgų pratybas „Grand Quadriga“ (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vokietijos ginkluotųjų pajėgų pratybas „Grand Quadriga“ (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vokietijos ginkluotųjų pajėgų pratybas „Grand Quadriga“ (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vokietijos ginkluotųjų pajėgų pratybas „Grand Quadriga“ (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vokietijos ginkluotųjų pajėgų pratybas „Grand Quadriga“ (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vokietijos ginkluotųjų pajėgų pratybas „Grand Quadriga“ (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

(29 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lietuvoje vieši Vokietijos kancleris Olafas Scholzas

13:19 | V. Zelenskio atstovas: JAV leidimas smogti Rusijai „labai sustiprins“ Ukrainos kovą

JAV prezidento Joe Bideno sprendimas leisti Kyjivui naudoti amerikiečių tiekiamus ginklus smūgiams Rusijoje „gerokai sustiprins“ Ukrainos kovą, penktadienį pareiškė prezidento Volodymyro Zelenskio spaudos sekretorius.

Atstovas spaudai Sergejus Nykyforovas sakė, kad Ukraina gavo „teigiamų signalų diplomatiniais kanalais dėl riboto JAV tiekiamų ginklų panaudojimo“ regione, besiribojančiame su Charkivu.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai gerokai sustiprins mūsų gebėjimą atremti Rusijos bandymus telkti kariuomenę palei sieną“, – pridūrė jis.

12:38 | Zelenskio perspėjimas: Rusija rengia provokacijas prie Baltijos šalių regiono sienų

Rusija rengia provokacijas prie Baltijos regiono sienų, penktadienį pareiškė Stokholme viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, turėdamas galvoje pastarojo meto hibridinio karo atakas.

REKLAMA

V. Zelenskis susitiko su G. Nausėda (9 nuotr.) Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) +5 Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Gitanas Nausėda (nuotr. Elta) Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. V. Zelenskis susitiko su G. Nausėda

12:10 | „Reuters“: NATO Ukrainai kasmet nori skirti po 40 mlrd. eurų karinei pagalbai

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pasiūlys valstybėms narėms kasmet skirti bent 40 mlrd. eurų karinei pagalbai Ukrainai finansuoti, nes tai yra jo iniciatyvos sukurti specialų Aljanso fondą dalis.

12:05 | Vokietija paskelbė apie naują 500 mln. eurų vertės ginklų paketą Ukrainai

„Toliau remsime jus šioje gynybinėje kovoje“, – ketvirtadienio vakarą Pietų Ukrainos Odesos uostamiestyje susitikęs su savo kolega Rustemu Umerovu sakė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius. R. Umerovas, dėkodamas Vokietijai, paragino ir kitas partneres dar intensyviau remti jo šalį.

REKLAMA

REKLAMA

Naujajame Vokietijos ginkluotės pakete yra daug vidutinio nuotolio raketų „Iris-T SLM“ oro gynybos sistemoms ir mažesnis skaičius trumpesnio nuotolio SLS raketų, sakė B. Pistorius. Be to, Ukraina sulauks dronų žvalgybai ir kovai Juodojoje jūroje, taip pat skubiai reikalingų atsarginių dalių artilerijos sistemoms bei pakaitinių variklių koviniams tankams „Leopard“.

Vokietija perduos ir milijoną šaudmenų rankiniams ginklams. Nuo 2025 m. bus pristatoma 18 naujų ratinių haubicų. Vokietija, be to, finansuos ukrainiečių technikų pramoninio mokymo kursus. Į paketą įtrauktos ir priemonės nuo trikdžių apsaugotam palydoviniam ryšiui.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (47 nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) +43 Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

(47 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje

11:49 | Rusija tvirtina šiemet Ukrainoje užėmusi 880 kv. km teritorijų

Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas penktadienį pareiškė, kad Maskvos pajėgos Ukrainoje žengia į priekį visais frontais ir šiais metais užėmė 880 kv. km teritorijų.

„Pažanga vyksta visomis taktinėmis kryptimis. Apskritai šiais metais Rusijos kariuomenė užėmė 880 kvadratinių kilometrų teritorijos“, – sakė A. Belousovas Almatoje vykusiame Rusijos vadovaujamos Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos susitikime, praneša Rusijos naujienų agentūros.

REKLAMA

11:13 | Medvedevas apie karinį konfliktą su NATO: viskas vystosi pagal blogiausią scenarijų

Buvęs ilgametis Rusijos premjeras Dmitrijus Medvedevas pasiskundė, kad Vakarų šalys, kurios leido Ukrainai naudoti tolimojo nuotolio ginkluotę Rusijos teritorijoje, „provokuoja Rusiją smūgiui“. Politikas jau kelerius metus gąsdina Vakarus „branduoline žiema“, o dabar jau akcentuoja, kad „karinis konfliktas vystosi pagal blogiausią scenarijų“.

10:48 | Rusų nuostoliai

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2024 metų gegužės 31 dienos Rusijos koviniai nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 507 650 karių, iš jų 1 390 karių žuvo arba buvo sužeisti per pastarąją parą.

REKLAMA

Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 7 728 (+18 per pastarąją parą) Rusijos tankus, 14 935 (+22) šarvuotas kovos mašinas, 13 140 (+39) artilerijos sistemų, 1 088 daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 815 priešlėktuvinės gynybos sistemų ir 2 229 (+7) sparnuotąsias raketas. Rusijos kariuomenė taip pat neteko 357 karo lėktuvų, 326 sraigtasparnių, 10 587 (+55) taktinių bepiločių orlaivių sistemų, 27 karo laivų / katerių, 1 povandeninio laivo, 17 905 (+56) transporto priemonių bei degalų cisternų bei 2 164 (+11) specialiosios įrangos vienetų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (12 nuotr.) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) +8 Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius

10:30 | Rusija skelbia pietiniame regione sunaikinusi 29 ukrainiečių dronus

Rusijos kariuomenė penktadienį paskelbė, kad pietiniame Krasnodaro krašte praėjusią naktį numušė 29 ukrainiečių dronus.

„Krasnodaro krašto oro gynybos sistemos sunaikino ar perėmė 29 dronus“ ir penkias priešlaivines sparnuotąsias raketas „Neptun“, sakoma Rusijos gynybos ministerijos pareiškime.

Taikytasi į Novorosijsko uostamiestį ir naftos saugyklą Temriuke, pranešė vietos pareigūnai.

10:05 | NATO vadovas atmeta Kremliaus eskalavimo grėsmę

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas penktadienį sumenkino eskalacijos iš Maskvos grėsmę, Jungtinėms Valstijoms leidus Kyjivui naudoti amerikietiškus ginklus smogti taikiniams Rusijoje.

REKLAMA

„Tai dalis prezidento (Vladimiro) Putino ir Maskvos pastangų neleisti NATO sąjungininkėms paremti Ukrainą, kad ši galėtų apsiginti, tačiau Ukraina turi teisę į savigyną, o mes turime teisę padėti Ukrainai“, – sakė J. Stoltenbergas žurnalistams NATO užsienio reikalų ministrų susitikime.

09:29 | Po raketų atakos Charkive auga žuvusiųjų skaičius

Per naktinę Rusijos raketų ataką Charkive žuvusių civilių skaičius išaugo iki keturių. Dar 25 asmenys buvo sužeisti, tinkle „Telegram“ pranešė Charkivo srities gubernatorius Olehas Synehubovas.

REKLAMA

„Deja, sugriautame pastate rastas dar vienas kūnas. Šiuo metu žuvusiųjų yra keturi“, – rašė jis.

Rusų pajėgos naktį į penktadienį surengė intensyvią raketų ataką prieš Charkivą. Per sprogimus apgadinta gyvenamųjų ir ūkinių pastatų, automobilių, privačių įmonių ir komercinių objektų.

09:02 | Virtinė sprogimų Kryme – Kaukazo uosto naftos sandėlyje kilo gaisras

„Telegram“ kanalas „Krymskij Veter“ skelbia, kad penktadienio naktį Kryme nugriaudėjo virtinė sprogimų. Vietos gyventojai skaičiuoja girdėję 8–10 sprogimų. Kartu pranešama, kad Kaukazo uoste kilo didelis gaisras.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Uoste yra naftos sandėlis, iš kurio tiekiamas kuras Rusijos okupantams Kryme ir užgrobtose Chersono ir Zaporižios sričių teritorijose.

Rusai Kryme jau stato įtvirtinimus (3 nuotr.) Rusai Kryme jau stato įtvirtinimus Rusai Kryme jau stato įtvirtinimus Rusai Kryme jau stato įtvirtinimus

(3 nuotr.) FOTOGALERIJA. Rusai Kryme jau stato įtvirtinimus

Be to, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas paskelbė, kad ketvirtadienio naktį Ukrainos gynybos pajėgos raketomis ATACMS sėkmingai smogė Kerčės perkėlai.

08:28 | Kas trečias ukrainietis gyvena skurde, rodo Pasaulio banko ataskaita

Skurde gyvenančių ukrainiečių skaičius nuo 2020 metų išaugo 1,8 mln. ir pasiekė maždaug 29 proc. gyventojų, kadangi Rusijos invazija, prasidėjusi prieš daugiau nei dvejus metus, toliau žlugdo šalies ekonomiką, teigiama Pasaulio banko ataskaitoje, kuria remiasi agentūra „Reuters“.

REKLAMA

Pasaulio banko ataskaitoje, parengtoje remiantis kas mėnesį telefonu atliekamomis iki 2 000 namų ūkių apklausomis, apskaičiuota, kad praėjusiais metais skurde gyveno apie 9 mln. ukrainiečių. Skurdo didėjimą lėmė mažėjantis užimtumas – daugiau nei penktadalis prieš karą dirbusių suaugusiųjų neteko darbo.

07:41 | Žiniasklaida: Vašingtonas leido su tam tikrais apribojimais naudoti JAV ginkluotę Rusijoje

Vašingtonas be didelio triukšmo leido Ukrainai su tam tikrais apribojimais naudoti JAV ginkluotę atakuoti Rusijos teritorijoje esančius taikinius, ketvirtadienį pranešė žiniasklaida.

REKLAMA

JAV prezidentas Joe Bidenas (10 nuotr.) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) +6 Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Joe Bidenas

07:13 | Gubernatorius: per Rusijos smūgius Charkive žuvo 3 žmonės, 16 sužeista

Per Rusijos smūgius Ukrainos rytiniame Charkivo mieste žuvo trys žmonės, o dar 16 buvo sužeisti, anksti penktadienį pranešė regiono gubernatorius Olehas Synjehubovas.

„Kol kas žinoma apie tris žuvusiuosius ir 16 sužeistųjų“, – sakė jis „Telegram“ žinutėje ir pažymėjo, kad tarp sužeistųjų yra greitosios pagalbos medikas.

„Priešas vėl panaudojo dvigubo smūgio taktiką, kai medikai, gelbėtojai ir teisėsaugos pareigūnai jau dirbo įvykio vietoje, – teigė gubernatorius. – Visi smūgiai nukreipti tik į civilinę infrastruktūrą.“

REKLAMA

REKLAMA

06:53 | Per raketinę ataką Kyjive numušti visi taikiniai

Rusijos pajėgos atakavo Kyjivą raketomis, Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus, tačiau oro gynybos sistemos visus taikinius numušė, platformoje „Telegram“ pranešė miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Popko.

Preliminariais duomenimis, priešai naudojo sparnuotąsias raketas.

Krentančios nuolaužos sukėlė gaisrą negyvenamajame pastate Kyjivo Holosijivsko rajone. Įvykio vietoje dirba avarinės tarnybos.