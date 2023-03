Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

19:19 | Rusija teigia, kad pirmadienį Ženevoje su JT aptars susitarimo dėl grūdų pratęsimą

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova ketvirtadienį pareiškė, kad pirmadienį Ženevoje delegatai planuoja aptarti susitarimo dėl Ukrainos grūdų atnaujinimą po to, kai Maskva suabejojo dėl jo pratęsimo.

„Kitas konsultacijų etapas numatytas kovo 13 dieną Ženevoje. Rusijos tarpžinybinė delegacija dalyvaus... Susitarimas bus aptartas“, – sakė M. Zacharova žurnalistams per reguliariai rengiamą spaudos konferenciją.

Pernai vasarį Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Maskvos karo laivai blokavo Juodosios jūros uostus, kol praėjusią vasarą buvo sudarytas susitarimas, leidžiantis saugiai eksportuoti itin svarbius grūdus.

Susitarimą, kuris bus automatiškai pratęstas kovo 18 dieną, jei Maskva arba Kyjivas tam nepaprieštaraus, Rusija, Ukraina, Turkija ir Jungtinės Tautos pasirašė praėjusių metų liepą.

Pagal praėjusių metų susitarimą Rusijai buvo pažadėta teisė eksportuoti trąšas be Vakarų sankcijų. Maskva tvirtina, kad šios susitarimo dalies nesilaikoma.

18:50 | Sirskis: Ukrainos gynybos pajėgos žino rusų planus Bachmute

Ukrainos gynėjai atliko daugybę taktinių veiksmų, kurie šiuo metu neleido priešui apsupti Bachmuto, tačiau situacija vystosi labai dinamiškai, sako Ukrainos sausumos pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis, skelbia „Ukrinform“.

Pasak jo, šiuo metu gynybos pajėgos supranta taktinę Bachmuto svarbą rusams ir žino jų planus šia kryptimi.

„Gynyba – tai veiksmų organizavimas, paremtas strategija, drausme ir personalo pasitikėjimu. Jos sėkmė priklauso nuo kiekvieno vado sumanumo ir gudrumo. Turime sugebėti numatyti priešo, turinčio pranašumą, veiksmus. Bachmuto gynyba tęsiasi beveik 10 mėnesių. Gynybos pajėgos atliko daugybę taktinių veiksmų, kurie šiuo metu neleido priešui apsupti miesto. Tačiau padėtis išlieka labai sunki“, – pabrėžė O. Sirskis.

Anot jo, Rusijos pajėgos veikia įprastais metodais, žmonių neskaičiuoja, tačiau karių skaičius nėra lemiamas pranašumas ar pergalės veiksnys.

„Suprantame taktinę Bachmuto svarbą priešui ir žinome jo veiksmų planus kitose fronto srityse. Gynybos pajėgos dabar ir toliau gina miestą. Situacija dinamiška. Čia kiekvienas žingsnis ir sprendimas gali ją kardinaliai pakeisti. Kiekviena diena turi didžiausią vertę“, – pabrėžė vadas.

Jis pažymėjo, kad didžiuojasi personalu, vertina brigadų vadų, su kuriais yra artimas, mąstymo greitį.

18:37 | Karinė žvalgyba: rusų karių buvimas Baltarusijoje mažins ankstyvojo perspėjimo laiką

Rusijos karių buvimas Baltarusijoje sumažina Lietuvos greitos reakcijos galimybę, jei prasidėtų kariniai veiksmai, teigia karinės žvalgybos vadas.

„Baltarusijoje nuo karo pradžios atsirado gerokai daugiau karių ir karinės technikos. Jų buvimas neigiamai veikia ir, be abejo, veiks Lietuvos nacionalinį saugumą, nes mažins ankstyvojo perspėjimo laiką“, – ketvirtadienį per spaudos konferenciją Prezidentūroje sakė Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktorius pulkininkas Elegijus Paulavičius.

Jis su Valstybės saugumo departamento direktoriumi Dariumi Jauniškiu pristatė grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaitą.

Karinės žvalgybos vado teigimu, Baltarusija, nors nesiunčia savo karių į Ukrainą, yra Rusijos agresijos prieš šią valstybę dalyvis, nes savo teritorijoje leido Rusijai sutelkti dideles pajėgas puolimui prieš Kyjivą, suteikė galimybę leisti iš jo teritorijos ir oro erdvės raketas į taikinius Ukrainoje.

Pasak E. Paulavičiaus, pradėjusi karą Ukrainoje Rusija laikinai sumažino savo karinį buvimą prie rytinių NATO sienų, tačiau artimiausiais metais ji siekia ne tik atkurti buvusias pajėgas, bet ir jas pagausinti.

„Penkerių–dešimties metų perspektyvoje tikrai vakarų Rusijoje matysime daugiau jos karinių dalinių, nei jų čia buvo iki praėjusių metų“, – sakė karininkas.

18:13 | Ignatas: tokios atakos anksčiau nesame matę ir kol kas neturime galimybių atremti šiuos ginklus

Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas Jurijus Ignatas sako, kad paskutinė Rusijos įvykdyta masinė ataka yra kitokia, nei prieš tai buvusios. Pasak jo, šį kartą Rusija panaudojo net šešias „Kinžal“ raketas bei šešias sparnuotąsias raketas X-22 ir tai yra pirma tokia masinė ataka, kai panaudojamos skirtingo tipo raketos.

Apie tai skelbia CNN.

Rusija ketvirtadienio rytą iš viso paleido 81 raketą į didžiuosius Ukrainos miestus.

„Ataka yra tikrai didelio masto ir pirmą kartą naudojant tokias skirtingų tipų raketas. Matome, kad šį kartą buvo panaudotos net šešios „Kinžal“ raketos. Tai tokia ataka, kokios anksčiau nesu matęs“, – sakė J. Ignatas.

„Kol kas neturime galimybių atremti šiuos ginklus“, – pridūrė jis, kalbėdamas apie „Kinžal“ ir šešias sparnuotąsias raketas X-22, kurias taip pat paleido Rusijos pajėgos.

17:55 | Ukrainos žvalgyba: Rusija rengia provokaciją prie Baltarusijos sienos, kurį nušviesti patikėta propagandistui Solovjovui

Rusija Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje planuoja plataus masto provokaciją, skelbia UNIAN.

Pasak Ukrainos Gynybos ministerijos Žvalgybos direktorato, pagrindinis Rusijos propagandistas V. Solovjovas turėtų atvykti į Baltarusiją, kad išsamiai nušviestų provokaciją. Kovo 11-ąją planuojama organizuoti tiesioginę transliaciją per televiziją ir radiją iš įvykio vietos Rusijos propagandinei žiniasklaidai.

„Tam į Baltarusijos teritoriją atvyksta kelios rusų grupės. Manoma, kad okupantų planuose numatoma infrastruktūros objektų sunaikinimo ir galimų civilių gyventojų aukų grėsmė. Provokacijos tikslas – sukurti priešišką visuomenės nuomonę apie Ukrainą iš Baltarusijos piliečių pusės ir užtikrinti visapusišką šalies ginkluotųjų pajėgų dalyvavimą kare Rusijos pusėje“, – praneša Ukrainos žvalgyba.

Pareigūnai pabrėžė, kad Ukraina nevykdo jokių karinių operacijų Baltarusijos teritorijoje.

17:14 | Nausėda: dėl vokiečių brigados Lietuvoje gali būti diskutuojama NATO lygiu

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad diskusijoms dėl Vokietijos brigados nuolatinio dislokavimo Lietuvoje iš dvišalio lygmens persikėlus persikėlus į NATO, Lietuva argumentuotų prastėjančia saugumo situacija regione.

„Aš manau, kad jei tai bus svarstoma NATO lygiu, nes vis dėlto tai pakankamai detalus klausimas ir paprastai NATO viršūnių susitikime diskutuojama apie kur kas globalesnius dalykus, tačiau įvairiuose NATO formatuose mes galėsime diskutuoti ir pateiksime savo požiūrį apie ne gerėjančią, o prastėjančią saugumo situaciją, būtent aplink mūsų sienas ir visą NATO rytinį flangą. Jei šioje vietoje rasime sutarimą, viskas labai logiškai dėliojasi ir sprendimai turi būti atitinkami“, – per spaudos konferenciją ketvirtadienį sakė prezidentas.

Jis taip pat sakė „nematantis jokios dramos“ dėl vokiečių brigados dislokavimo, šią savaitę Lietuvoje viešėjusiam Vokietijos gynybos ministrui Borisui Pistoriusui pareiškus, kad tai priklauso nuo NATO pozicijos.

„Vokietijos kanclerio ir Lietuvos prezidento pasirašytas komunikatas toliau galioja, visos pusės patvirtina tai, šiame komunikate yra numatyta visiško šimtaprocentinio brigados dislokavimo galimybė, tiesiog ji nėra konkretizuota laike. Ir dėl to aš manau, kad būtent šias komunikato nuostatas mes turime užpildyti turiniu, bet tai turi daryti abi valstybės suartėjimo būdu, viena daro savo namų darbus, kita įvertina savo prasirengimą. (...) Jokios dramos aš čia nematau, tiesiog turime toliau dirbti“, – kalbėjo prezidentas.

16:48 | Rusija teigia, kad pratęsti susitarimą dėl grūdų yra sudėtinga

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį pareiškė, kad susitarimo, kuriuo leista atnaujinti grūdų eksportą iš Ukrainos, pratęsimas tapo sudėtingas, nes jis esą nebuvo tinkamai įgyvendinamas.

S. Lavrovas sakė, kad nesilaikoma susitarimo punktų, kuriuose numatytas Rusijos grūdų ir trąšų eksportas, ir kad „jei paketo sąlygos bus įvykdytos pusiau, tada pratęsimo klausimas taps gana sudėtingas“.

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas), trečiadienį viešėjęs Kyjive, pareiškė, jog yra labai svarbu pratęsti susitarimą, kuris leido atnaujinti grūdų eksportą iš karo nuniokotos Ukrainos.

Pernai vasarį Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Maskvos karo laivai blokavo Juodosios jūros uostus, kol praėjusią vasarą buvo sudarytas susitarimas, leidžiantis saugiai eksportuoti itin svarbius grūdus.

16:29 | Nausėda išvyksta į Turkiją, susitiks su Erdoganu

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį vyks į Turkiją, kur susitiks su šalies vadovu Recepu Tayyipu Erdoganu.

Kaip ketvirtadienį informavo Prezidentūra, dvišaliame Lietuvos ir Turkijos valstybių vadovų susitikime bus aptarti Baltijos ir Juodosios jūros regionų saugumo klausimai, pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Vilniuje.

Taip pat taip valstybių vadovai kalbėsis apie dvišalių politinių ir ekonominių Lietuvos ir Turkijos santykių raidos perspektyvas.

16:10 | Lietuva neįsileido Rusijos laivo ir privataus lėktuvo su Rusijos piliečiu

Lietuva praėjusį savaitgalį į Klaipėdos jūrų uostą neleido įplaukti dreifuojančiam Rusijos laivui su Belizo vėliava, o praėjusią savaitę į šalį neleista įskristi privačiam Rusijos ir Izraelio piliečio lėktuvui.

„Savaitgalį turėjome dreifuojantį laivą su Rusijos vėliava (su Belizo vėliava – BNS), kurio negalėjome įleisti į Klaipėdos uostą. Praėjusią savaitę sankcionuotas asmuo (jis nėra sankcionuotas – BNS) bandė atskristi į Lietuvą lėktuvu, kuris nebuvo įleistas į Lietuvos oro erdvę“, – žurnalistams ketvirtadienį po Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) uždaro posėdžio sakė susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Daugiau apie šiuos įvykius ministras nekomentavo ir teigė nežinantis jų smulkmenų.

15:53 | Kinai sumodeliavo „karo baigtį“

Kinijos Karo mokslų akademijos (AMS) darbuotojai sukūrė karo Ukrainoje simuliaciją ir padarė išvadą, kad karas tęsis visą vasarą ir baigsis 2023 metų rudenį. Tai pranešė Japonijos leidinio „Nikkei Asia“ žurnalistai.

Rusijai palankios komunistinės Kinijos ekspertai atsižvelgė į kariaujančių šalių ekonomikos būklę ir nustatė, kad Rusijos Federacija ir Ukraina bus pernelyg išsekusios, kad galėtų tęsti karą ilgiau nei iki vasaros pabaigos. Maža to, nors nereikėtų tuo stebėtis dėl Kinijos politinės linijos, – kinai prognozuoja pergalę Rusijai.

Savo ruožtu Japonijos žurnalistai abejoja simuliacijos rezultatais ir net pačiu faktu, kad ji apskritai buvo sumodeliuota. Tikėtina, kad informacija buvo iškreipta Rusijos naudai, siekiant įtikti prokremliškai Kinijos vadovybei, rašoma publikacijoje.

Priminsime, 2023 m. vasario 24 d. Kinija pristatė „taikos planą“, siūlydama, kaip užbaigti karą Ukrainoje. Jame Pekinas ragino gerbti šalių suverenitetą, atnaujinti dvišales derybas, išspręsti humanitarinę krizę ir kt.

15:38 | „Ukrenerho“: atnaujintas elektros tiekimas Zaporižios AE

Ukrainos Zaporižios atominei elektrinei, po Rusijos smūgio turėjusiai naudotis dyzeliniais generatoriais, atnaujintas elektros tiekimas, ketvirtadienį pranešė ukrainiečių branduolinės energetikos operatorius „Enerhoatom“.

„Ukrenerho“ specialistai atnaujino elektros energijos tiekimą Zaporižios atominei elektrinei, kuris buvo nutrauktas dėl šiandieninių raketų smūgių“, – sakoma socialiniuose tinkluose operatoriaus paskelbtame pranešime.

Jame priduriama, kad elektrinė „pereina nuo dyzelinių generatorių prie elektros energijos gavimo savo reikmėms iš Ukrainos integruotos elektros energijos sistemos“.

14:55 | „Wagner“ Ukrainoje patiria didelių nuostolių

Rusijos privačios karinės kampanijos „Wagner“ atsargos senka – trūksta ir ginklų, ir karių. Ypač daug nuostolių samdiniai patyrė mūšiuose dėl Rytų Ukrainos miesto Bachmuto, kurie trunka beveik metus.

JAV oro pajėgų atsargos pulkininkas Cedricas Leightonas CNN sakė manantis, kad mūšis dėl Bachmuto „Wagner“ grupei bus paskutinis.

„Bachmutas gali tapti paskutiniu „Wagner“ mūšiu. Jie, kaip ir ukrainiečiai, praranda daug karių, daug ginklų ir amunicijos. Labai gali būti, kad jų karinio personalo ir ginklų atsargos jau baigiasi“, – sakė atsargos pulkininkas.

Tai, kad „Wagner“ trūksta ginkluotės, šią savaitę patvirtino ir kompanijos įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas.

C. Leightonas taip pat pakomentavo pranešimus, kad Ukrainos kariuomenė Vakarų ginkluotę išeikvoja greičiau, nei NATO sąjungininkai sugeba ją tiekti.

„Javelinos ir stingeriai yra labai veiksmingi ginklai, bet kai jie baigiasi, [Ukrainos] ginkluotosios pajėgos personalo ir bendrų karinių pajėgumų atžvilgiu tampa tokios pat kaip ir rusai“, – aiškino C. Leightonas.

14:20 | Prorusiški Padniestrės pareigūnai tvirtina sužlugdę esą Kyjivo organizuotą ataką

Su Ukraina besiribojančio Moldovos separatistinio Uždniestrės regiono promaskvietiška valdžia ketvirtadienį pranešė, kad užkirto kelią esą Kyjivo organizuotam teroro išpuoliui prieš separatistų pareigūnus.

Separatistų saugumo pareigūnai savo pareiškime nurodė, kad sustabdė „teroro išpuolį, kuriam vadovavo Ukrainos saugumo tarnybos ir kuris buvo rengiamas prieš kelis pareigūnus. Įtariamieji buvo sulaikyti. Jie prisipažino“.

Ukraina šio pranešimo kol kas nekomentuoja.

13:47 | TATENA vadovas reiškia nerimą Rusijos smūgiams nutraukus elektros tiekimą Zaporižios AE

Jungtinių Tautų branduolinės priežiūros tarnybos vadovas ketvirtadienį įspėjo dėl pavojaus, kurį kelia pasikartojantys elektros tiekimo Zaporižios atominei elektrinei sutrikimai, šiai didžiausiai Europos jėgainei dėl naujų Rusijos raketų smūgių vėl kliaujantis dyzeliniais generatoriais.

„Kaskart metame kauliuką“, – sakė Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi.

„Jei leisime tam tęstis... vieną dieną mūsų sėkmė išseks“, – pabrėžė jis.

13:16 | Rusija yra pasiruošusi karą Ukrainoje tęsti dar dvejus metus

Rusija karą Ukrainoje yra pasiruošusi tęsti dar dvejus metus, sako Lietuvos karinės žvalgybos vadovas.

„Resursai, kuriais disponuoja Rusija šiandien, mes vertiname, kad tų išteklių užtektų tokio pat intensyvumo karui, kokį mes matome šiandien, užtektų dar dviem metam“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktorius plk. Elegijus Paulavičius.

13:02 | Žvalgyba: Kremlius yra pasirengęs tęsti karą Ukrainoje „artimiausius metus“

Lietuvos žvalgyba ketvirtadienį pareiškė, kad Maskva yra pasirengusi tęsti karą Ukrainoje „artimiausius metus“, o grėsmių kelia nauji Rusijos užmojai reformuoti ginkluotąsias pajėgas.

„Kremlius neatsisako savo tikslų Ukrainoje ir yra pasirengęs tęsti karą artimiausius metus nepaisydamas nuostolių ir mobilizuodamas visus valstybės resursus, – rašoma Valstybės saugumo departamento (VSD) ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (AOTD) paskelbtame kasmetiniame grėsmių vertinime.

Anot žvalgybos, Vladimiro Putino valdoma Rusija „tampa vis labiau totalitarinė, bet karas ardo politinius ir ekonominius režimo pagrindus“.

12:44 | Oro pavojus

Ketvirtadienio popietę Ukrainoje aidi oro pavojaus sirenos. Rusijos karinės pajėgos ketvirtadienio naktį raketomis jau apšaudė daugelį Ukrainos miestų.

11:53 | Lenkija sako pristačiusi Ukrainai dar 10 „Leopardų“

Lenkija ketvirtadienį pranešė, kad pristatė Ukrainai dar 10 pažadėtų tankų „Leopard 2A4“, o kiti sąjungininkai irgi netrukus atsiųs saviškius.

„Kalbame apie sunkiųjų tankų batalioną, kuris Lenkijos atveju jau pristatytas, o mūsų sąjungininkų atveju jie bus pristatyti Ukrainai labai greitai“, – žurnalistams sakė gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas.

10:58 | Lvivo išpuolio aukų skaičius išaugo iki penkių

Lvivo gubernatorius Maksimas Kozyckis „Telegram“ pranešė, kad per naktinį išpuolį Lvive žuvo ne keturi, o penki žmonės.

„Žmonių, žuvusių dėl raketos smūgio Zoločiovo rajone, skaičius išaugo iki penkių. Po griuvėsiais rastas kito vyro, gimusio 1963 m., kūnas. Nuoširdi užuojauta artimiesiems“, – rašė gubernatorius.

10:48 | Rusams apšaudžius Chersoną žuvo trys žmonės

Rusams ketvirtadienio rytą apšaudžius Chersoną, žuvo trys žmonės, pranešė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.

Platformoje „Telegram“ jis parašė, kad rusai, be kita ko, pataikė į viešojo transporto stotelę.

10:08 | Charkive po rusų apšaudymo nėra elektros, vandens, šildymo – meras

Antrasis pagal dydį Ukrainos miestas Charkivas ketvirtadienį liko be elektros, vandens ir šildymo po to, kai Rusija paleido dešimtis raketų į energetikos objektus visoje šalyje.

„Visame mieste nėra elektros. Kritinės infrastruktūros objektuose perėjome prie generatorių. Neveikia elektra varomas transportas. Dėl įtampos nebuvimo elektros tinkle nėra šildymo ir vandens tiekimo“, – per vietos televiziją sakė Charkivo meras Ihoris Terechovas.

09:39 | Ukraina sako numušusi 34 iš 81 Rusijos paleistos raketos

Ukraina ketvirtadienį pranešė, kad jos oro gynyba numušė tris dešimtis Rusijos paleistų raketų į taikinius visoje šalyje – tai buvo naujausias Maskvos išpuolis, nukreiptas prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą.

„Praėjusią naktį priešas surengė didžiulę raketų ataką prieš Ukrainos kritinę infrastruktūrą. Iš įvairių bazių jis paleido 81 raketą. Ukraina sunaikino 34 sparnuotąsias raketas“, – sakoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado Valerijaus Zalužno pareiškime socialiniuose tinkluose.

09:31 | Lvive per apšaudymą žuvo keturi žmonės

Per Rusijos raketų smūgį vakarinei Ukrainos Lvivo sričiai žuvo keturi žmonės, „Telegram“ pranešė srities karinės administracijos vadovas.

„Lvivo srities gyventojai šiąnakt keturias valandas girdėjo oro pavojaus sirenas... Zoločiovo rajone priešo raketa nukrito gyvenamajame rajone. Prasidėjo gaisras. Jis jau užgesintas“, – skelbė Maksimas Kozyckis.

„Šiuo metu žinoma apie keturis žuvusius. Tai keturi suaugusieji. Du vyrai ir dvi moterys. Kai raketa nukrito, jie buvo namuose. Nuolaužos vis dar ardomos. Po jomis gali būti kitų žmonių“, – pridūrė jis.

Su Lvivo aukomis iš viso per naktinį išpuolį Ukrainoje žuvo penki žmonės.

⚡️ The head of the Lviv Regional Military Administration posted the video of the consequences of the [russian] missile crash in the Zolochiv district.



👉 Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/0UBG7u9rwC