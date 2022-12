Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:58 | Per Rusijos smūgius Kyjive sužeisti mažiausiai trys žmonės

Per naują Rusijos smūgių Ukrainai bangą sostinėje Kyjive buvo sužeisti mažiausiai trys žmonės, ketvirtadienį pranešė miesto meras.

„Šiuo metu Kyjive yra trys sužeistieji, tarp jų – 14 metų mergaitė. Visi jie yra ligoninėje“, – socialiniame tinkle pranešė meras Vitalijus Klyčko.

10:27 | Raketų smūgių padariniai

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Herašenka dalinasi sprogimų Ukrainos sostinėje Kyjive padarinių nuotraukomis:

„Kyjivas. Darnickio rajonas. Šios nuotraukos yra įrodymas tarptautiniams teismams. Rašistai apšaudė taikius gyventojus. Jie taško savo „brangiąsias“ raketas, kad terorizuotų civilius“, – „Telegram“ rašė A. Heraščenka.

10:17 | Apgadinti privatūs namai

Kyjivo regiono administracija pranešė, kad numuštų Rusijos raketų nuolaužos sostinės rytuose apgadino du privačius namus ir automobilį, o pietvakarinėje miesto dalyje apgadinta „pramonės įmonė“ ir žaidimų aikštelė.

Sostinės meras Vitalijus Klyčko įspėjo apie galimus elektros energijos tiekimo sutrikimus ir paragino gyventojus apsirūpinti vandens atsargomis.

09:58 | Didžioji dalis Lvivo – be elektros

Apšaudyto Vakarų Ukrainos miesto Lvivo meras Andrijus Sadovojus „Telegram“ skelbia, kad 90 proc. miesto liko be elektros.

„Tramvajai ir troleibusai nevažiuoja. Galimi vandens tiekimo sutrikimai“, – rašė jis.

09:42 | Daugiau nei 120 rusų raketų

Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas teigia, kad ketvirtadienį į Ukrainą paleista daugiau nei 120 raketų.

„Daugiau nei 120 raketų Ukrainoje paleista „blogojo Rusijos pasaulio“, kad sunaikintų svarbią infrastruktūrą ir masiškai žudytų civilius. Laukiame tolesnių „taikdarių“ pasiūlymų dėl „taikaus susitarimo“, „RF saugumo garantijų“ ir provokacijų nepageidautinumo“, – „Twitter“ rašė M. Podoliakas.

29.12.22. 120+ missiles over 🇺🇦 launched by the "evil Russian world" to destroy critical infrastructure & kill civilians en masse. We’re waiting for further proposals from "peacekeepers" about "peaceful settlement", "security guarantees for RF" & undesirability of provocations.

