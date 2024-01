Svarbiausi įvykiai:

14:51 | Griežta vokiečių ministro Pistoriaus reakcija: Putino grasinimai manęs negąsdina, jis nuolat grasina

Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius nori, kad šalis būtų „pasirengusi karui“. Interviu vokiečių leidiniui „Bild“ B. Pistorius aiškiai sako: jam diskusijos apie Vokietijos „karinį pajėgumą“ nėra vien diskusijos. Apie Vokietijos karinį pasirengimą ministras sako kalbantis ne todėl, kad jam patiktų provokacijos.

Veikiau jis nori pažadinti žmones: „Mes baigiame 30 taikos metų, 30 metų taikos dividendų, iš kurių visi turėjome naudos. O dabar kelionė pasisuko kita kryptimi“.

B. Pistorius įspėja: „Turime tikrai, tikrai paspartinti tempą, kad būtume dėl viso pikto pasiruošę“.

Tačiau kartu jis pridūrė: „Nieko nežinau apie Putino grasinimus. Tiesą sakant, jie manęs nelabai išgąsdintų, nes jis nuolat grasina“.

14:07 | Kremliui tai nepatiks: paviešino Jelcino siūlymą Rusiją priimti į NATO ir nuoširdžias padėkas JAV už pagalbą

Buvęs Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas susitikimo su JAV vadovu Billu Clintonu metu 1994-aisiais pareiškė, kad Rusija turėtų pirmoji prisijungti prie NATO, jeigu vyktų aljanso plėtra. Pokalbį, suėjus senaties terminui, paviešino JAV nacionalinio saugumo archyvas.

B. Jelcinas tikėjosi, kad Maskvos pavyzdžiu turėtų sekti ir kitos Centrinės bei Rytų Europos šalys ir nuoširdžiai dėkojo amerikiečiams už jų požiūrį į Rusiją bei pagalbą jos žmonėms.

13:20 | Šios savaitės Rusijos smūgio Charkivui aukų skaičius išaugo iki 11, skelbia pareigūnai

Per šios savaitės Rusijos raketų smūgius Charkive žuvo 11 asmenų, penktadienį pranešė pareigūnai.

Ankstyvą pirmadienio rytą Maskva surengė vieną didžiausių pastarųjų savaičių oro antskrydžių, per kurį buvo bombarduojama visa Ukraina, įskaitant Kyjivą ir Charkivą. Atakų metu buvo sužeista daugiau kaip 100 žmonių ir mažiausiai 18 žuvo.

Penktadienį Charkivo prokuratūra pranešė, kad nuo patirtų sužalojimų mirė 61-erių moteris, o žuvusiųjų skaičius mieste išaugo iki 11.

12:47 | Chersono regione per pastarąją parą Rusijos pajėgos paleido 350 sviedinių, žuvo civilis gyventojas

Per pastarąją parą rusų pajėgos Chersono regioną apšaudė 73 kartus, per apšaudymus vienas žmogus žuvo.

Apie tai feisbuke pranešė Chersono regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.

„Per praėjusią parą priešas surengė 73 atakas, iššaudamas 350 sviedinių, naudodamas minosvaidžius, artileriją, daugkartinio paleidimo įrenginius, tankus ir dronus“, – sakė jis.

Pasak O. Prokudino, rusai atakavo Chersoną balistinėmis raketomis ir paleido į miestą 26 sviedinius. Rusijos kariuomenė smogė gyvenamiesiems rajonams, vaikų darželiui ir prekybos centrui Chersone, taip pat mobiliojo ryšio bokštui Beryslavo rajone.

„Dėl Rusijos agresijos vienas žmogus žuvo ir dar vienas buvo sužeistas“, – pridūrė O. Prokudinas.

12:11 | Švedijos premjeras sako, kad nesiderės su Vengrija dėl NATO narystės paraiškos

Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas penktadienį pareiškė, kad „nesiderės“ su Vengrija dėl Švedijos NATO narystės paraiškos, nepaisant to, kad Budapeštas dabar yra vienintelė likusi kliūtis po Turkijos ratifikavimo.

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas šią savaitę pakvietė U. Kristerssoną atvykti į Budapeštą aptarti šio klausimo „jums patogiu metu“. Švedijos premjeras ketvirtadienį kvietimą priėmė.

„Aš mielai nuvyksiu į Budapeštą... Turime apie daug ką pasikalbėti... tačiau nesiderėsime dėl narystės NATO, šiuo klausimu negali būtų jokių derybų“, – Švedijos televizijai TV4 sakė U. Kristerssonas.

„Bet galėtume pasikalbėti apie tai, kaip geriausia mums būtų bendradarbiauti NATO“, – sakė jis.

Švedijos užsienio reikalų ministras Tobiasas Billstromas antradienį sakė, kad „nėra priežasties derėtis“ su Vengrija.

11:46 | Rusų nuostoliai

Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. sausio 26 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia sunaikinusios apie 380 600 rusų karių, iš jų 990 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos kariuomenė skelbia sunaikinusi 6 265 priešo tankus (+8 per pastarąją parą), 11 637 šarvuotąsias kovos mašinas (+16), 9 082 artilerijos sistemas (+15), 972 raketų paleidimo sistemas, 660 oro gynybos sistemų, 331 karo lėktuvą, 324 sraigtasparnius, 7 033 bepiločius orlaivius, 1 845 sparnuotąsias raketas (+1), 23 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 12 064 sunkvežimius ir kuro talpyklas (+20), 1 425 specialiosios įrangos vienetus (+5).

11:09 | Kol Putinas lankėsi Kaliningrade, studentams buvo uždrausta išeiti, skalbtis ir užsisakyti maisto

Ketvirtadienį – Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizito dieną – Kaliningrado studentams buvo uždrausta sirgti, skalbti drabužius ir užsisakyti maisto, skelbia nepriklausomas Rusijos portalas „The Moscow Times“.

10:36 | Ukraina: rusai fronte naudoja cheminį ginklą – dujomis užpildytas granatas

Ukrainos generalinio štabo Užgrobtų ir pažangių ginklų bei karinės technikos tyrimo centro atstovas Andrijus Rudikas praneša, kad 2023 m. gruodį Rusijos kariai pradėjo naudoti RG-VO granatas su chloroacetofenonu. Tai yra ašarinių dujų, naudojamų miniai kontroliuoti, rūšis. Pasak A. Rudiko, Ukrainos pusė jau užfiksavo 81 atvejį, kai Rusijos kariai panaudojo RG-VO granatas. Apie tai naujausioje savo ataskaitoje skelbia JAV Karo studijų institutas.

Analitikų teigimu, Generalinis štabas jau kalbėjo apie tai, kad nuo gruodžio 14 d. Rusijos pajėgos naudoja naujo tipo specialiąsias granatas su CS dujomis. Per pirmąsias dvi sausio savaites rusai cheminį ginklą panaudojo mažiausiai 51 kartą.

„Gruodžio pabaigoje Rusijos 810-oji jūrų pėstininkų brigada prisipažino, kad sąmoningai naudojo cheminį ginklą, iš bepiločių lėktuvų mėtydama granatas K-51 su CS dujomis į ukrainiečių pozicijas netoli Krynkų rytiniame (kairiajame) Chersono srities krante“, – rašo ISW analitikai.

A. Rudikas paaiškino, kad RG-VO granatos gali per penkias minutes nužudyti karius, esančius griovyje ar uždaroje erdvėje.

10:00 | Ukrainoje – siūlymas į karinius mokymus siųsti ir valdininkus su politikais: jeigu visi, tai visi

Valdančiosios Ukrainos frakcijos „Liaudies tarnas“ vadovas Davidas Arachamija pasiūlė siųsti į karinius apmokymus ir visus šalies valdininkus su deputatais, kartu su eiliniais Ukrainos piliečiais, kurie sulaukia mobilizacinio šaukimo.

09:08 | Latvijos ministras Karinis: Putinas mus bando įtikinti, kad didelis karas – neišvengiamas

Rusijos agresiją prieš Ukrainą Latvijos užsienio reikalų ministras Krišjanis Karinis, sakydamas kalbą Latvijos Saeimoje, pavadino imperialistiniu karu. Platesnis šio karo tikslas, pasak ministro, yra „pakeisti teisinės valstybės principu paremtą tarptautinę tvarką valdymą brutalia jėga“, rašo portalas Delfi.lv.

„Rusija visais būdais stengiasi savo propaganda įteigti mums Latvijoje ir visame Vakarų pasaulyje, kad esame susiskaldę, kad esame bejėgiai, kad karas juda į priekį, kad Rusija jį laimės ir nėra prasmės priešintis. Ir aš jums pasakysiu – tai melas, tai nesąmonė ir kvailystė“, – pabrėžė K. Karinis.

Ministras pridūrė, kad ateityje Rusija gali būti atgrasoma nuo kitos šalies užpuolimo.

„Didelis karas Europoje nėra neišvengiamas, tačiau mūsų galioje jį sustabdyti, žinoma, dirbant, stiprinant mūsų saugumą kartu su mūsų Vakarų sąjungininkais“, – aiškino Latvijos užsienio reikalų ministras, pabrėždamas, kad Latvija ir jos sąjungininkai turi padėti Ukrainai laimėti Rusijos sukeltą karą.

08:13 | Turkija žengė paskutinį žingsnį dėl Švedijos narystės NATO

Turkijos vyriausybės laikraštis ketvirtadienį publikavo protokolą dėl Švedijos priėmimo į NATO ir tai yra paskutinis techninis Ankaros žingsnis ratifikuojant šios Šiaurės šalies paraišką įstoti į JAV vadovaujamą karinį aljansą.

Paskelbus antradienį Turkijos parlamento patvirtintą įstatymą dėl Švedijos stojimo į Aljansą, buvo užbaigtas beveik dvejus metus trukęs delsimas, apkartinęs Ankaros ryšius su sąjungininkais Vakaruose.

07:41 | Rusija ir Ukraina JT Saugumo Taryboje apsikeitė kaltinimais dėl lėktuvo katastrofos

Maskva ir Kyjivas ketvirtadienį JT Saugumo Taryboje apsikeitė kaltinimais dėl diena anksčiau netoli Ukrainos sienos nukritusio Rusijos karinio lėktuvo.

„Visa šiandien mūsų turima informacija rodo, kad turime reikalą su iš anksto apgalvotu tyčiniu nusikaltimu“, – sakė Rusijos ambasadoriaus prie JT pavaduotojas Dmitrijus Polianskis, kurio delegacija paprašė surengti neeilinį posėdį.

Maskva kaltina Kyjivą numušus transporto lėktuvą IL-76, kuriuo, jos teigimu, į planuotą apsikeitimą karo belaisviais buvo gabenami 65 Ukrainos kariai. Ukraina atmetė kaltinimus, esą ji organizavo sąmokslą numušti lėktuvą.

„Ukraina nebuvo informuota apie transporto priemonių skaičių, kelius ir įkaitų gabenimo priemones. Jau vien tai gali reikšti tyčinius Rusijos veiksmus, kuriais siekiama sukelti pavojų belaisvių gyvybei ir saugumui“, – sakė ambasadoriaus pavaduotoja Chrystyna Hajovyšyn.

Pasak jos, Rusijos belaisviai per mainus buvo perkelti į sutartą vietą. „Rusijos pusė turėjo užtikrinti tokį patį į nelaisvę patekusių Ukrainos karių saugumo lygį“, – sakė ji.

07:00 | Rusija po karinio lėktuvo sudužimo pradeda tyrimą dėl „terorizmo“

Rusija ketvirtadienį po karinio lėktuvo sudužimo netoli sienos su Ukraina pradėjo tyrimą dėl „terorizmo“.

Maskva apkaltino Kyjivą trečiadienį virš pietinės Belgorodo srities numušus transportinį lėktuvą IL-76. Rusai tvirtina, kad juo esą skrido daugiau kaip 60 į nelaisvę paimtų Ukrainos karių.

„Belgorodo srityje tiriama baudžiamoji byla dėl teroro akto, susijusio su lėktuvu IL-76“, – sakoma Rusijos tyrimų komiteto pareiškime.

Maskva teigia, kad tarp lėktuve buvusių 65 Ukrainos karo belaisvių, trijų įgulos narių ir trijų karinio personalo narių nėra išgyvenusiųjų.

Pasak tyrimų komiteto, įvykio vietoje dirba „patyrę detektyvai, kriminalistai ir ekspertai“. Komitetas pridūrė, neva „lėktuvą numušė iš Ukrainos teritorijos paleista raketa“.

„Rasta žmonių palaikų fragmentų, taip pat skrydžio duomenų savirašių, kurie buvo išsiųsti iššifruoti“, – sakė komitetas.

Maskva nėra pateikusi jokių įrodymų, kad lėktuvu skrido Ukrainos kariai. Rusai taip pat nėra įrodę, kad Kyjivas žinojo, jog orlaivyje buvo jo žmonės. Be to, Maskva nėra atskleidusi lėktuvu skridusių žmonių tapatybių.