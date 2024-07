Svarbiausi įvykiai:

14:11 | Grandiozinis NATO planas apsiginti nuo Rusijos – reiks tokio karių skaičiaus, kuris bus „rimta problema“

„Reuters“ skelbia, kad NATO, norėdama apsisaugoti nuo Rusijos, turėtų suburti dar 35–50 brigadų. Agentūros šaltinis, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, atsisakė pateikti bet kokių detalių apie planus, kurie yra įslaptinti.

Brigadą sudaro 3 000–7 000 karių, todėl sukurti dar 35–50 tokių padalinių bus rimta problema. Be to, pasak šaltinio, dar vienas didelis iššūkis yra tai, kad vien Vokietija turės keturis kartus padidinti savo priešlėktuvinės gynybos pajėgumus.

Pernai Vilniuje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime NATO vadovai susitarė dėl pirmųjų per daugiau nei tris dešimtmečius svarbių Aljanso gynybos planų ir nuo to laiko pareigūnai stengiasi šiuos dokumentus paversti konkrečiais kariniais reikalavimais.

Tikimasi, kad šią savaitę Vašingtone vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime, skirtame Aljanso 75-osioms metinėms paminėti, NATO vadovams bus pateikta naujausia informacija apie šiuos planus.

Paprašytas pakomentuoti situaciją, NATO atstovas sakė, kad Aljanso kariniai planuotojai nustatė „tikslius karių ir ginkluotės reikalavimus, būtinus Aljansui apsaugoti“.

„Oro ir priešraketinė gynyba, tolimojo nuotolio ginklai, logistika ir didelės sausumos manevrinės formuotės yra vieni svarbiausių mūsų prioritetų. Tikėtina, kad NATO nustatys aukštesnius pajėgumų tikslus sąjungininkams, nes mes kuriame pajėgas, galinčias įgyvendinti mūsų planus ir atremti grėsmes, su kuriomis susiduriame. Esame tikri, kad mūsų atgrasymo priemonės yra ir bus stiprios“, – sakė pareigūnas.

Neaišku, iš kur NATO sąjungininkės gali gauti papildomas 35–50 brigadų. Kariai gali būti perkelti iš kitų ginkluotųjų pajėgų dalių, gali būti įdarbinti papildomi kariai arba NATO narės gali pasirinkti abiejų būdų derinį.

14:00 | Per masinę rusų ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 24 žmonės, smogta vaikų ligoninei Kyjive

Rusija pirmadienį paleido dešimtis raketų į įvairius Ukrainos miestus, surengdama masinį išpuolį, per kurį žuvo mažiausiai 24 žmonės ir buvo smogta vaikų ligoninei Kyjive, pranešė pareigūnai.

Lenkijos vyriausybė pranešė, kad Rusijos retas dieninis išpuolis įvyko tuo metu, kai Varšuvoje turėjo apsilankyti prezidentas Volodymyras Zelenskis, prieš išskrisdamas į NATO viršūnių susitikimą Vašingtone.

13:24 | Lenkai skubiai pakėlė naikintuvus – žaibiška reakcija į rusų raketų ataką

Lenkijos ginkluotosios pajėgos pirmadienio naktį pakėlė į dangų Lenkijos ir sąjungininkų lėktuvus per Rusijos oro ataką prieš Ukrainą.

Apie tai X pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė.

13:00 | Kinija ir Baltarusija rengs bendras karines pratybas prie Lenkijos sienos

Kinija ir Baltarusija prie Lenkijos sienos rengs bendras karines pratybas, skirtas „kovos su terorizmu operacijoms“, sekmadienį savo tinklalapyje pranešė Kinijos ministerija ir pridūrė, jog mokymai vyks „pagal šių metų planą ir abipusį susitarimą tarp dviejų šalių“.

„Per mišrių komandų mokymo pratybas abiejų šalių kariai kartu vykdys įkaitų gelbėjimo ir kovos su terorizmu misijas“, – sakoma pranešime. „Mokymais siekiama pagerinti dalyvaujančių karių pasirengimo lygį ir koordinavimo pajėgumus, taip pat pagilinti praktinį abiejų šalių kariuomenių bendradarbiavimą“, – priduriama jame.

12:26 | JAV bijo imtis naujų sankcijų prieš Rusiją – aiškėja, kas dėl to kaltas

„The New York Times“ (NYT) skelbia, kad Baltieji rūmai baiminasi Rusijai įvesti naujas sankcijas už tai, kad ši apeina Vakarų apribojimus, naudodamasi naftos tanklaiviais. Pasak leidinio, Baltieji rūmai nerimauja, kad tokios sankcijos pakeltų naftos kainas ir pakenktų perrinkimo siekiančiam JAV prezidentui Joe Bidenui.

Pasak NYT, JAV iždo departamentas pasiūlė naujas priemones, kuriomis siekiama pakenkti senstančių tanklaivių laivynui, padedančiam pristatyti Rusijos naftą pirkėjams visame pasaulyje, nepaisant Vakarų sankcijų.

Taip departamento pastangomis siekiama nubausti Rusiją, tačiau pasiūlymas atsidūrė aklavietėje dėl Baltųjų rūmų nerimo.

„Nors Iždo departamento pareigūnai nori išimti iš eksploatacijos Rusijos tanklaivius, Baltųjų rūmų patarėjai ekonomikos klausimais nerimauja, kad dėl to kiltų pavojus, jog šią vasarą naftos kainos padidės ir JAV pakils degalų kainos, o tai gali pakenkti J. Bideno perrinkimo kampanijai“, – rašo NYT.

Leidinio šaltiniai pranešė, kad, remiantis analitiniais Iždo duomenimis, tokios antirusiškos sankcijos turės minimalų poveikį naftos rinkai. Vis dėlto siūloma iniciatyva vis dar svarstoma, bet vargu ar bus priimta iki rinkimų pabaigos.

12:07 | V. Zelenskis: rytą Rusija paleido į Ukrainą daugiau nei 40 raketų

Rytą Rusija paleido į Ukrainą daugiau nei 40 įvairių tipų raketų, apgadinti gyvenamieji pastatai, infrastruktūra, vaikų ligoninė, „Telegram“ kanale parašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Jo įraše sakoma, kad „Rusijos teroristai vėl surengė didžiulę raketų ataką prieš Ukrainos miestus Kyjivą, Dniprą, Kryvyj Rihą, Slavjanską, Kramatorską“.

„Visas pasaulis turi panaudoti visą savo ryžtą, kad pagaliau padarytų galą Rusijos smūgiams. Putinas neša žudymą. Tik kartu galime atnešti tikrą taiką ir saugumą“, – parašė Ukrainos valstybės vadovas.

11:41 | Charkivo srityje automobiliui užvažiavus ant minos žuvo 5 žmonės

Ukrainos rytinėje Charkivo srityje automobiliui užvažiavus ant rusų prieštankinės minos žuvo penki žmonės, įskaitant du vaikus, pirmadienį pranešė gubernatorius.

„Automobilis užvažiavo ant priešo minos, žuvo 53-erių vyras, 64-erių moteris, 25-erių mergina, penkerių metų berniukas ir trijų mėnesių kūdikis“, –socialiniame tinkle parašė srities gubernatorius Olehas Synjehubovas.

11:08 | Kyjive pranešama apie žuvusius ir nukentėjusiuosius

Naujausiais duomenimis, per Rusijos pajėgų Ukrainoje pirmadienį įvykdytą ataką žuvo 10 žmonių, dar 31 sužeistas.

10:53 | Masinis Rusijos smūgis: sprogimai griaudi Kyjive, Odesoje, Dnipre ir kituose miestuose

Rusijos kariuomenė pradėjo masinį smūgį Ukrainoje: Kyjive, Odesoje, Kryvyj Rihe ir Dnipro mieste pirmadienio rytą girdimi sprogimai. Raketų nuolaužos nukrito trijuose Kyjivo rajonuose, Odesoje neveikia elektrinis transportas

10:28 | Rusų nuostoliai

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. liepos 8 d. Ukrainoje sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės iš viso apie 552 190 rusų okupantų, iš jų 1 200 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 8 171 priešų tanką (+16 per pastarąją parą), 15 685 šarvuotąsias kovos mašinas (+40), 14 966 artilerijos sistemas (+29), 1 115 raketų paleidimo sistemų, 880 oro gynybos sistemų (+1), 361 karo lėktuvą (+1), 326 sraigtasparnius, 11 893 nepilotuojamus orlaivius (+31), 2 353 sparnuotąsias raketas (+1), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 20 150 transporto priemonių ir kuro talpyklų (+47), 2 503 specialiosios įrangos vienetus (+8).

10:00 | Baltijos jūroje nufotografuotas rusų povandeninis laivas

NATO narės kovos su povandeniniais laivais lėktuvas birželio pabaigoje užfiksavo Baltijos jūroje plaukiojantį Rusijos povandeninį laivą.

09:08 | Estijos prezidentas įspėja: Rusijos agresija dabar tik augs, NATO šalys turi imtis ryžtingo žingsnio

Estijos visuomeninis transliuotojas ERR cituoja Estijos lyderį Alarą Karį, kuris per susitikimą su Gitanu Nausėda įspėjo, kad Rusijos agresija artimiausiais metais tik augs.

„Šiuo tikslu NATO turi gerus kolektyvinės gynybos planus, kurie turėtų būti užpildyti reikiamomis pajėgomis ir ginkluotės sistemomis“, – pabrėžė jis.

A. Kario teigimu, sąjungininkai turėtų aptarti išlaidų gynybai didinimą iki 2,5–3 proc. nuo BVP, nes esamų 2 proc. gali nepakakti. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į Aljanso šalių narių oro gynybos stiprinimą.

A. Karis pridūrė, kad pagrindinės NATO viršūnių susitikimo Vašingtone temos bus visapusiška, ilgalaikė ir veiksminga parama Ukrainai, taip pat pasirengimo atremti Rusijos keliamą grėsmę didinimas.

„Aljansas turi duoti aiškų ženklą, kad NATO rems Ukrainą tol, kol to reikės. Ukrainos narystė nediskutuotina, procesas negrįžtamas“, – pabrėžė prezidentas.

Jis pažymėjo, kad „primesta taika“ bus tik laikina, o Rusija turi atsakyti už savo nusikaltimus. Prezidentas taip pat sakė, kad Estija planuoja skirti bent 0,25 proc. savo BVP Ukrainai padėti.

„Jei nebus gerbiamas Ukrainos teritorinis vientisumas ir suverenitetas, tai ateityje sukels naujus ir didesnius karus. Rusija ir kiti agresoriai bus tik paskatinti rengti naujus išpuolius. Todėl vienintelė šiuo metu veiksminga strategija – kuo labiau remti Ukrainą. NATO sėkmingai įveikė ankstesnes abejones dėl karinės pagalbos Ukrainai. Neturėtų būti jokių apribojimų tolesnei pagalbai“, – sakė Karis.

08:43 | Naktį per Rusijos puolimą viename Charkivo rajone buvo sužeistos dvi moterys

Naktį Rusijos kariuomenė puolė Charkivo Osnovianskio rajoną, sužeistos dvi moterys, „Telegram“ kanale pranešė Charkivo meras Ihoris Terechovas.

Priešams apšaudžius rajoną, buvo apgadinti trys privatūs namai, vienas jų užsidegė, dvi sužeistos moterys paguldytos į ligoninę, pranešė meras.

Charkivo karinės apygardos administracijos vadovas Olehas Syniehubovas vėliau patikslino, kad po vidurnakčio dėl nukritusių šaudmenų fragmentų šiame Charkivo rajone privačiame name kilo gaisras. Dvi sužeistos 50 ir 75 metų moterys paguldytos į ligoninę. Apgadintas automobilis ir ūkiniai pastatai.

08:15 | Naktį Ukrainos oro gynyba sunaikino tris rusų paleistas raketas Ch-101

Naktį Ukrainos oro gynybos pajėgos Žytomyro ir Čerkasų srityse sunaikino tris rusų sparnuotąsias raketas Ch-101, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadas generolas leitenantas Mykola Oleščiukas.

Pasak jo, praėjusią naktį rusai puolė Ukrainą iš oro ir žemės paleidžiamomis raketomis: keturias raketas Ch-101 iš Saratovo srities oro erdvės paleido strateginiai bombonešiai Tu-95MS, dvi balistinės raketos „Iskander-M“ buvo paleistos iš Kursko srities ir laikinai okupuoto Krymo.

07:39 | Nyderlandai patvirtino įsipareigojimą suteikti Ukrainai sistemą „Patriot“

Nyderlandai suteiks Ukrainai oro gynybos sistemą „Patriot“, kad padidintų šalies gebėjimą gintis nuo nepaliaujamų Rusijos antskrydžių, per vizitą Kyjive patvirtino du ministrai, pranešė Ukrainos naujienų agentūra UNIAN.

Nyderlandų užsienio reikalų ministras Casparas Veldkampas ir gynybos ministras Rubenas Brekelmannsas, sekmadienį susitikę su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba, patvirtino savo įsipareigojimą pristatyti sistemą Ukrainai, pranešė UNIAN. Apie pristatymą birželį pranešė ankstesnė Nyderlandų vyriausybė, nenustačiusi konkrečios pristatymo datos.

07:00 | Charkivo regione sprogus minai, žuvo keturi žmonės, vienas iš jų – vaikas

Charkivo regione sprogusi mina nusinešė keturių žmonių gyvybes, vienas iš žuvusiųjų – vaikas. Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Charkivo regiono valstybinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas.

„Preliminariais teisėtvarkos institucijų duomenimis, sprogus priešų minai, žuvo keturi žmonės, tarp jų – vienas vaikas“, – rašoma pranešime.

Šiuo metu turimais duomenimis, šeima važiavo automobiliu neasfaltuotu miško keliu Charkivo regione.

Žuvusiųjų artimieji pranešė, kad mašinoje galėjo būti šeši asmenys – keturi suaugusieji ir du vaikai. Šiuo metu tragedijos vietoje dirba tyrėjai ir gelbėtojai, ieškoma aukų kūnų, nustatinėjama jų tapatybė.