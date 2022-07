11:38 | „Geros žinios iš JAV“: Ukrainos gynybos ministras pasidžiaugė geromis naujienomis

„Aš laimingas, kad JAV gynybos ministras Lloydas Ostinas grįžo su geromis naujienomis. Greitai mes sulauksime priemonių sustiprinti mūsų gynybinius pajėgumus“, – savo „Twitter“ paskyroje parašė Oleksijus Reznikovas.

Liepos 22-ąją buvo skelbiama, kad JAV suteikė Ukrainai papildomą karinės pagalbos paketą, kurio vertė – 270 mln. dolerių. Ukrainos kariuomenė gaus dar 4 HIMARS raketų paleidimo įrenginius ir amunicijos jiems, 36 tūkst. sviedinių artilerijos pabūklams, prieštankinių ginklų, 580 dronų „Phoenix Ghost“.

We maintain a constant dialogue with @SecDef Lloyd James Austin III. Today we discussed the latest developments since our last conversation. I’m glad that the US Secretary of Defense is back with good news. Means to strengthen our defence capabilities are coming soon. pic.twitter.com/QHCxnraEoD