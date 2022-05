Karas Ukrainoje. Gegužės 9-oji – lūžio diena: Putinas ketina oficialiai skelbti karą Ukrainai, ruošiasi mobilizacijai

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:35 | Daugiau nei 200 civilių vis dar yra įkalinti Mariupolio plieno gamykloje

Didžiulėje Mariupolio „Azovstal“ plieno gamykloje tebėra įstrigę daugiau nei 200 civilių, sakė miesto meras Vadymas Boičenka, praneša naujienų agentūra „Reuters“.

Sekmadienį nemažai civilių buvo evakuoti iš plieno gamyklos – paskutinės Ukrainos karių tvirtovės strategiškai reikšmingame mieste. JT ir Raudonasis Kryžius teigė, kad šiandien tikisi evakuoti daugiau civilių.

V. Boičenka sakė, kad Mariupolyje, kuris jau kelias savaites yra apgultas rusų, vis dar yra apie 100 000 civilių.

10:10 | JK: Rusijos kariuomenė po invazijos gerokai susilpnėjo

Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija savo naujausioje žvalgybos ataskaitoje teigia, kad Rusijos kariuomenė dabar yra „žymiai silpnesnė“ dėl įsiveržimo į Ukrainą.

Teigiama, kad Rusijos kariuomenei atsigauti trukdys Maskvai įvestos sankcijos. Kartu priduriama, kad Rusijos gynybos biudžetas 2005–2018 m. padvigubėjo, investavus į kelis aukščiausios klasės oro, sausumos ir jūrų pajėgumus, tačiau Rusijos fizinės įrangos modernizavimas nesudarė galimybės jai dominuoti kare Ukrainoje dėl strateginio planavimo nesėkmių.

09:41 | Vakarai įtaria Putinio planus gegužės 9-ajai

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali oficialiai paskelbti karą Ukrainai jau gegužės 9 d., o tai leistų visiškai mobilizuoti Rusijos rezervines pajėgas, kol invazijos pastangos ir toliau šlubuoja, mano JAV ir Vakarų pareigūnai.

Gegužės 9-ąją Rusija mini Pergalės dieną – Antrojo pasaulinio karo pabaigą.

Vakarų pareigūnai jau seniai įžvelgė, kad Putinas pasinaudos tos dienos simboline ir propagandine verte, kad paskelbtų apie karinį laimėjimą Ukrainoje, didelį karo veiksmų eskalavimą arba abu, skelbia CNN.

Vakarų pareigūnai dabar daugiausiai dėmesio skiria vienam scenarijui, kad gegužės 9-ąją V. Putinas oficialiai paskelbia karą Ukrainai. Iki šiol Putinas primygtinai reikalavo žiaurų kelis mėnesius trukusį konfliktą vadinti „specialia karine operacija“ ir uždrausti tokius žodžius kaip „invazija“ ir „karas“.

Kad Rusija ruošiasi mobiliacijai, teigia ir Ukrainos pareigūnai. Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiojo žvalgybos direktorato vadovas Kirilas Budanovas sakė, kad Rusijos Federacijoje yra pasirengimo mobilizacijai ženklų. Ją planuojama skelbti gegužės 9-ąją.

K. Budanovas paklaustas, ar Rusija planuoja skelbti mobilizaciją gegužės 9 d., sakė:

„Taip, jie ruošiasi. Dabar Federalinis rezervų bankas pradėjo tikrinti, ką jie iš tikrųjų turi sandėlyje, ir skaičiuoti, ką jie gali išduoti mobilizavimo įsakymams. Tai absoliučiai būtinas žingsnis prieš pradedant realią mobilizaciją“, – sakė Vyriausiosios žvalgybos direkcijos vadovas.

Oficialus karo paskelbimas gali sustiprinti visuomenės paramą invazijai. Tai taip pat leistų V. Putinui pagal Rusijos įstatymus mobilizuoti rezervines pajėgas ir pašaukti šauktinius, kurių, anot pareigūnų, Rusijai labai reikia, didėjant darbo jėgos trūkumui.

Vakarų ir Ukrainos pareigūnai apskaičiavo, kad nuo Rusijos įsiveržimo prieš kiek daugiau nei du mėnesius kare žuvo mažiausiai 10 000 Rusijos karių.

09:31 | Popiežius nori vykti į Maskvą derybų su Putinu

Popiežius Pranciškus interviu „Corriere Della Sera“ pareiškė, kad paprašė susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, siekiant sustabdyti karą Ukrainoje, tačiau jokio atsako nesulaukė, rašoma „Reuters“.

Jis taip pat pažymėjo, kad partriarchas Kirilas, vadovaujantis Rusijos ortodoksų bažnyčiai ir palaikantis karo veiksmus Ukrainoje, „negali tapti Putino klapčiuku“.

09:09 | ES atsisako mokėti rubliais už rusiškas dujas, ruošiasi galimam tiekimo nutraukimui

Europos Sąjunga pirmadienį įspėjo valstybes nares pasirengti galimam visiškam rusiškų dujų tiekimo nutraukimui, pabrėždama, kad blokas nenusileis Maskvos reikalavimui už importą mokėti rubliais.

Pasak pareigūnų, Europos Komisija (EK) antradienį pasiūlys valstybėms narėms naują sankcijų paketą, skirtą nubausti Kremlių už invaziją į Ukrainą, įskaitant embargą rusiškai naftai.

Tačiau pirmadienį Briuselyje posėdžiavę ES energetikos ir aplinkos ministrai aptarė didesnį ir potencialiai sudėtingesnį klausimą – Rusijos gamtines dujas. Šis kuras kai kurioms bloko šalims, įskaitant didžiausią ES ekonomiką Vokietiją, yra itin svarbus elektros gamybai.

Maskva pareikalavo, kad klientai iš „nedraugiškų šalių“, įskaitant ES valstybes nares, už dujas mokėtų rubliais, tokiu būdu siekdama apeiti Vakarų finansines sankcijas Rusijos centriniam bankui. Rusų energetikos milžinė „Gazprom“ neseniai nutraukė dujų tiekimą Bulgarijai ir Lenkijai, jų įmonėms atsisakius pereiti prie naujos mokėjimo tvarkos.

Po derybų Briuselyje susitikimui pirmininkavusi Prancūzijos aplinkos ministrė Barbara Pompili ir energetikos eurokomisarė Kadri Simson pareiškė, kad 27 narių blokas solidarizuojasi su Lenkija ir Bulgarija ir kaups dujų atsargas, kad būtų pasirengusios galimam eksporto nutraukimui.

Anot K. Simson, „visos Rusijos nustatytos procedūros laikymasis prilygtų [ES įvestų] sankcijų pažeidimui“.

Eurokomisarės žiniomis, jokia Europos bendrovė nesiruošia laikytis Rusijos prezidento Vladimiro Putino įsako ir keisti atsiskaitymo būdų.

K. Budanovas patvirtino, kad Rusija nori laimėti Rytų Ukrainoje iki gegužės 9 d.

„Tai yra jų tikslas, bet to nebus, jie neturi laiko. Jie niekaip neturi laiko“, – pabrėžė Ukrainos žvalgybos vadovas.

Anksčiau Oleksijus Arestovyčius sakė, kad mobilizacija Rusijoje paspartins V. Putino režimo žlugimą.

Ukrainoje mobilizacija bus tęsiama ir po gegužės 24 d., jei to reikalaus situacija.

08:11 | Ukrainos kariuomenė: Rusija pergrupuoja kariuomenę, stiprina artilerijos ir oro gynybos dalinius Zaporižės, Kryvyj Riho ir Mykolajivo srityse

Zaporižios regiono karinė administracija pranešė, kad Rusijos pajėgos bando sukurti logistinės paramos tinklą kariams.

Rusijos pajėgos taip pat smarkiai apšaudė Tokmako miestą Zaporižios srityje.

Kartu pranešama, kad Rusijos pajėgos skambina vietos gyventojams, teiraudamiesi asmeninės informacijos.

07:42 | Pentagonas: Rusijos generalinio štabo viršininkas lankėsi Ukrainos fronte

Rusijos kariuomenės generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas praeitą savaitę lankėsi Donbaso fronte rytų Ukrainoje, pirmadienį pranešė vienas Pentagono pareigūnas, bet pranešimų, kad šis generolas buvo sužeistas per ukrainiečių pajėgų ataką, nebuvo įmanoma patvirtinti.

„Galime patvirtinti, kad žinome, jog praeitą savaitę jis kelias dienas buvo Donbase“, – žurnalistams sakė aukšto rango amerikiečių pareigūnas.

„Nemanome, kad jis tebėra ten – [labiau tikėtina], kad jis išvyko ir sugrįžo į Rusiją“, – pridūrė pareigūnas.

„Negalime patvirtinti pranešimų, kad jis buvo sužeistas“, – tęsė Pentagono darbuotojas.

Žiniasklaida, remdamasi kai kuriais ukrainiečių pareigūnais, šeštadienį pranešė, kad Ukrainos pajėgos apšaudė vieną vadavietę prie Iziumo miesto, kur V. Gerasimovas lankėsi ir susitiko su kautynėms vadovaujančiais Rusijos karininkais.

07:29 | Sprogimai Belgorode

Rusijos mieste, esančiame pasienyje su Ukraina, Belgorode jau ne pirmą dieną aidi sprogimai. Jie girdėti ir pirmadienį. Jų priežastis kol kas neaiški.

07:12 | Ketinama tęsti evakuaciją iš Mariupolio

Mariupolyje įstrigusių civilių evakuacija turėtų tęstis antradienį, gegužės 3 d., pranešė miesto taryba. Ji turėjo prasidėti 7 val. vietos laiku.

„Tai oficialu. Evakuacija. Su JT ir Raudonojo Kryžiaus parama rytoj susitarta dėl civilių evakuacijos“, – nurodė taryba.

06:42 | Borisas Johnsonas sveikina Ukrainos drąsą ir ryžtą kare

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas antradienį nuotoliu kreipdamasis į Ukrainos parlamentą sveikins Ukrainos pasipriešinimą tironijai kaip pavyzdį pasauliui.

Prisimindamas Didžiosios Britanijos ryžtą per Antrąjį pasaulinį karą, Johnsonas pasakys, kad „savo didžiausio pavojaus laiką prisimename kaip geriausią valandą“. Jis sakys, kad drąsa, kurią demonstravo tie, kurie siekė apginti savo šalį nuo Rusijos įsibrovėlių, reiškia, kad karas taip pat bus žinomas kaip „geriausia Ukrainos valanda“.

B. Johnsonas taps pirmuoju pasaulio lyderiu, kuris kreipsis į Aukščiausiąją Radą nuo karo pradžios, ir sieks parodyti savo kritikams, kad yra susitelkęs į tarptautinius reikalus, nepaisant nuolat kylančių klausimų dėl jo vadovavimo.

06:25 | Pirmieji civiliai, evakuoti iš Mariupolio plieno gamyklos, atvyko į Zaporižią

Pirmieji iš milžiniškos „Azovstal“ plieno gamyklos Mariupolyje evakuoti civiliai, pirmadienį atvyko į Ukrainos kontroliuojamą Zaporižios miestą po naktinės kelionės autobusu per fronto liniją, praneša „Reuters“.

Pasak Ukrainos policijos, evakuotuosius daugiausia sudaro moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės. Evakuotiems asmenims bus suteikta medicininė priežiūra, maistas, vaistai ir psichologinė pagalba, pranešė policija.

Fleeing Russian occupation, evacuees arrived in Zaporizhzhia, Ukraine, on Monday, in a convoy led by the International Committee for the Red Cross and the UN. “For more than a month, more than 40 of us had to split six tins of food,” one evacuee said. https://t.co/tZ6pyZrH45 pic.twitter.com/yE2dlrQhfh

