Karas Ukrainoje. Galingas sprogimas Ukrainos rytuose: užsiliepsnojo naftos bazė, pranešama apie aukas

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:20 | Naujausios ES sankcijos – ir bankams

ES planuoja iš SWIFT sistemos pašalinti didžiausią Rusijos banką „Sberbank“ ir kitus du bankus, pareiškė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.

SWIFT yra tarptautinė mokėjimo sistema, leidžianti sklandžiai ir greitai pervesti pinigus iš užsienio. Vakarų šalys anksčiau teigė, kad Rusijos bankų pašalinimas iš SWIFT „pakenktų jų gebėjimui veikti pasauliniu mastu“.

10:52 | Rusijos pajėgų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 24 500 Rusijos karių.

REKLAMA

Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 194 lėktuvus, 155 sraigtasparnius, 1077 tankus, 2610 šarvuočių, 491 artilerijos pabūklą, 163 raketų sistemas, 10 laivų, 1867 mašinas, 76 kuro cisternas, 303 bepiločius orlaivius, 81 priešraketinės gynybos sistemą, 4 mažo nuotolio balistinių raketų sistemas bei 38 specialiosios įrangos vienetus.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of May 4, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/Hsw7vt18E5 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 4, 2022

10:30 | Ukraina neatmeta galimybės, kad Rusija kare gali panaudoti ginkluotąsias pajėgas iš Baltarusijos.

„Reuters“ praneša, kad Baltarusijai pradėjus karines pratybas, Ukrainos valstybės sienos tarnybos atstovas Andrijus Demčenka sakė: „Neatmetame, kad Rusijos Federacija kada nors gali panaudoti Baltarusijos teritoriją, Baltarusijos Respublikos ginkluotąsias pajėgas, prieš Ukrainą. Todėl esame pasiruošę“.

REKLAMA

REKLAMA

A. Demčenka tvirtino, kad saugumas Ukrainos pasienyje su Baltarusija buvo „sustiprintas“ nuo paskutinės Rusijos invazijos pradžios vasario 24 d.

10:16 | Sprogimas Donecke

Antradienio rytą nepripažintoje Donecko Liaudies Respublikoje nugriaudėjo galingas sprogimas, dėl kurio užsiliepsnojo Makejevkos naftos bazė. Pirminiais duomenimis, vienas žmogus žuvo, du buvo sužeisti.

Svarstoma, kad į naftos bazę galėjo pataikyti raketos.

10:00 | EK skelbs šeštąjį sankcijų Rusijai paketą

Europos Komisijos vadovė Ursula von der Layen paskelbė, kad šeštasis sankcijų paketas Rusijai bus pristatytas jau šiandien.

Naujos sankcijos bus pritaikytos didžiausiam Rusijos bankui „Sberbank“. Taip pat šeštasis sankcijų paketas numatys dalies Rusijos televizijos kanalų transliacijos draudimus.

Maža to, bus siūloma drausti visos Rusijos naftos importą ES. Tiesa, kelioms šalims, įskaitant Vengriją ir Slovakiją, gali būti pratęstas laikotarpis, per kurį jos turės diversifikuoti tiekimą.

09:47 | ES siūloma įvesti sankcijas patriarchui Kirilui

Europos Sąjunga siūlo įvesti sankcijas Rusijos stačiatikių bažnyčios vadui, patriarchui Kirilui, skelbiama AFP.

REKLAMA

REKLAMA

09:00 | Britų žvalgyba: Rusija galimai ruošiasi užimti Kramatorską ir Severdonecką

Didžiosios Britanijos žvalgyba tvirtina, kad „yra didelė tikimybė“, jog Rusijos pajėgos bandys prasiveržti pro Iziumo miestą ir užgrobti Kramatorską bei Severodonecką.

Pavykus įgyvendinti šį planą Rusijos kariuomenė sustiprintų šiaurės rytų Donbaso kontrolę ir padidinti savo galimybes atkirsti Ukrainos pajėgas regione nuo pagrindinės šalies teritorijos.

08:50 | Ukraina praneša apie didelį žuvusių rusų karių skaičių Zaporižioje

Daugiau nei 100 Zaporižios srityje likviduotų 1-ojo armijos korpuso mobilizuotų karių kūnų buvo pristatyti į centrinį morgą Horlivkoje, UNIAN cituojamas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

08:23 | Baltarusijoje – neplanuotas kariuomenės pajėgų reagavimo patikrinimas

Baltarusijos ginkluotosiose pajėgose paskelbtas neplanuotas patikrinimas, kurio metu kariniams daliniams bus keliami tikslai pasiekti karinę parengtį, dislokuotis į nurodytą rajoną ir įgyvendinti kovines-mokomąsias užduotis, skelbiama Baltarusijos gynybos ministerijos pranešime.

REKLAMA

REKLAMA

Baltarusijos gynybos ministerija: „tai nekelia jokios grėsmės nei Europos bendruomenei iš esmės, nei pavienėms kaimyninėms valstybės“.

08:05 | Rusija boikotuos JT Saugumo Tarybos susitikimą su ES komitetu

Rusija boikotuos trečiadienį suplanuotą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos susitikimą su Europos Sąjungos politikos ir saugumo komitetu (PSK), pranešė diplomatai.

Šis retas žingsnis laikomas dar vienu prastėjančių tarp Maskvos ir jos partnerių Jungtinėse Tautose ženklu.

Vienas rusų diplomatinis šaltinis, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, antradienį sakė, kad Maskvos sprendimas susijęs su padėtimi Ukrainoje.

Vienas Vakarų diplomatas naujienų agentūrai AFP sakė neprisimenąs, nė vieno atvejo, kad Rusija nuo vasario 24 dienos, kai pasiuntė savo pajėgas į kaimyninę Ukrainą, būtų boikotavusi Saugumo Tarybos posėdį.

07:44 | Donecke žuvo 21 civilis

Pasak Ukrainos pareigūno, antradienį per Rusijos atakas Ukrainos rytinėje Donecko srityje žuvo 21 civilis ir 27 buvo sužeisti.

Regiono gubernatorius Pavlo Kyrylenko sakė, kad šis skaičius apima 10 žuvusiųjų gamykloje Avdijivkos mieste, apie kurį pranešėme anksčiau.

REKLAMA

REKLAMA

„Telegram“ įraše Kyrylenko teigė, kad tai didžiausias mirčių skaičius per dieną regione nuo atakos Kramatorsko mieste, per kurią praėjusį mėnesį žuvo 50 žmonių.

Russia kills civilians!

On May 3rd number of victims of russian army in Donetsk oblast increased by 23 killed, 27 injured.

Every russian will pay for his crimes in Ukraine!#StopRussia#RussiaKillsCivilians pic.twitter.com/b1Tr11hcnH — Павло Кириленко (@Pavlo_Kyrylenko) May 3, 2022

07:16 | Ukrainiečiams pavyko atstumti rusus

JAV Karo tyrimų institutas (ISW) savo naujausioje ataskaitoje nurodė, kad reikšmingas Ukrainos kontrpuolimas nustūmė Rusijos pajėgas maždaug 40 km į rytus nuo Charkivo miesto.

Atsakomasis puolimas galėtų sudaryti sąlygas platesnei operacijai, siekiant išvaryti rusus iš daugumos jų pozicijų visame mieste, pridūrė organizacija.

#Kharkiv Update:



A significant #Ukrainian counteroffensive pushed #Russian forces roughly 40 km east of Kharkiv City. The counteroffensive could set conditions for a broader operation to drive the Russians from most of their positions around the city.https://t.co/MIKDf2mo08 pic.twitter.com/atqFqSnrwQ REKLAMA REKLAMA May 3, 2022

06:51 | Britų gynyba: Rusijos invazija rodo „šokiruojančią žvalgybos nesėkmę“ ir „neįtikėtiną aroganciją“

Didžiosios Britanijos ginkluotųjų pajėgų vadovas sakė, kad yra nustebęs dėl Rusijos nesėkmių karinėje invazijoje, kurios prasidėjo nuo prastos žvalgybos ir privedė prie katastrofiškų pasekmių.

Didžiosios Britanijos gynybos štabo viršininkas admirolas seras Antony Radakinas antradienį Londone vykusiame „Wall Street Journal“ vadovų tarybos viršūnių susitikime sakė manantis, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas demonstruoja autokratiško lyderio, kuris darosi vis labiau izoliuotas, bruožus.

„Jų sprendimų priėmimas retai gerėja, ir vis blogėja. Mus nustebino tai, kaip Rusija elgiasi šiuo klausimu“, – sakė jis.

Rusija tikėjosi, kad ji gali įsiveržti į Ukrainą, per kelias dienas užimti miestus ir per 30 dienų perimti šalies kontrolę, pridūrė jis. A. Radakinas teigė, kad nesėkmę šiose pastangose lėmė „šokiruojanti žvalgybos nesėkmė ir tai taip pat neįtikėtina arogancija“.

REKLAMA

REKLAMA

„Kad ir koks būtų jų galutinis tikslas, jis drastiškai skiriasi nuo to, koks buvo pradžioje“, – sakė A. Radakinas.

Rusijos invazija prasidėjo siekiu užimti visą Ukrainą, atstumti NATO ir parodyti Rusijos galią bei autoritetą.

„Visa tai žlugo, o NATO niekada nebuvo stipresnė, – sakė jis. – Sąvoka, kad Ukrainos žmonės kažkaip nuspręstų orientuotis į Rusiją, dabar atrodo absurdiška“.

„Idėja, kad jiems galėjo pritrūkti degalų, būnant vos už 160 km nuo Ukrainos, yra tik šiek tiek keista“, – pridūrė jis, kalbėdamas apie rusų kolonas, kurios sustojo pirmosiomis karo dienomis.

06:22 | Dar vienas bandymas evakuoti civilius

Trečiadienį planuojami keturi humanitariniai koridoriai iš apgulto Mariupolio į Ukrainos Zaporižios miestą, „jei leis saugumo situacija“, paskelbė Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk.

Evakuacija turėtų prasidėti 8 val.

06:04 | 156 evakuoti iš Mariupolio Azovstal plieno gamyklos

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad antradienį į Zaporožę atvyko 156 žmonės, kurie buvo sėkmingai evakuoti iš „Azovstal“ plieno gamyklos Mariupolyje.

REKLAMA

REKLAMA

Savo kalboje V. Zelenskis pridūrė, kad norint, jog humanitarinis koridorius veiktų, reikia nutraukti ugnį.

„Pagaliau turime rezultatą, pirmąjį mūsų evakuacijos operacijos iš „Azovstal“ gamyklos Mariupolyje, kurią organizuojame labai ilgai, rezultatą. Reikėjo daug pastangų, ilgų derybų ir įvairių tarpininkavimo.

Šiandien į Zaporižią atvyko 156 žmonės. Moterys ir vaikai. Jie slėptuvėse išbuvo daugiau nei du mėnesius. Tik įsivaizduokite! Pavyzdžiui, vaikui yra šeši mėnesiai, iš kurių du yra po žeme, bėgant nuo bombų ir sviedinių. Galiausiai šie žmonės yra visiškai saugūs. Jie sulauks pagalbos“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Tačiau Rusijos kariai nesilaiko paliaubų susitarimų, pridūrė Zelenskis.

„Jie tęsia didžiulius smūgius „Azovstal“. Jie bando šturmuoti kompleksą. Bet man ne kartą buvo sakyta, kad niekas negali būti išgelbėtas. Kad tai neįmanoma. O šiandien Zaporižioje yra 156 žmonės. Tai dar ne pergalė, bet tai jau rezultatas. Ir aš tikiu, kad yra galimybė išgelbėti kitus mūsų žmones“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (49 nuotr.) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) +45 Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX) Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius (nuotr. SCANPIX)

(49 nuotr.) FOTOGALERIJA. Nuotraukos veria širdį: ukrainiečiai masiškai laidoja nužudytus tautiečius

REKLAMA

REKLAMA

Svarbiausi antradienio įvykiai

► Per Rusijos smūgį Rytų Ukrainoje esančios Avdijivkos kokso gamyklai žuvo mažiausiai 10 žmonių, o dar 15 buvo sužeisti, antradienį socialinėje žiniasklaidoje paskelbė Donecko srities administracijos vadovas.

► Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Prancūzijos lyderiui Emmanueliui Macronui antradienį pareiškė, kad Vakarai turi nutraukti ginklų tiekimą Ukrainai, ir apkaltino Kyjivą, kad šis nerimtai žiūri į derybas dėl karo užbaigimo, pranešė Kremlius.

► Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis antradienį pareiškė, kad Bendrijos vykdomosios valdžios institucija ruošiasi pasiūlyti daugiau sankcijų Rusijai, įskaitant sankcijas jos naftai.

► Į Ukrainos kontroliuojamą Zaporižią antradienį atvyko pirmoji transporto vilkstinė su žmonėmis, evakuotais iš apgriautos Mariupolio metalurgijos gamyklos „Azovstal“.

► Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas antradienį nuotoliniu būdu sakydamas kalbą Ukrainos parlamentui paskelbė apie papildomą, 300 mln. svarų sterlingų (358 mln. eurų) vertės karinę pagalbą Kyjivui ir gyrė ukrainiečių priešinimąsi Rusijai.

REKLAMA

REKLAMA

► Maskva antradienį apkaltino Izraelį „neonacių režimo Kyjive“ rėmimu, dar labiau griežtindama toną po tarptautinį pasipiktinimą sukėlusio Rusijos užsienio reikalų ministro pareiškimo, kad Adolfas Hitleris „buvo žydų kilmės“.

► Popiežius Pranciškus antradienį pareiškė prašęs Rusijos prezidento Vladimiro Putino galimybės susitikti Maskvoje ir aptarti karą Ukrainoje, bet atsakymo nesulaukęs, taip pat lygino kraujo liejimo mastą su Ruandos genocidu.

► Rusija planuoja artimiausiu laiku aneksuoti dvi rytines Ukrainos sritis, kuriose dabar vyksta pagrindiniai kovos veiksmai, Maskvai nepavykus nuversti Kyjivo vyriausybės, pirmadienį pranešė vienas aukšto rango JAV pareigūnas.