Svarbiausi įvykiai:

Ukrainos oro pajėgos penktadienį paskelbė, kad per praėjusią naktį rusai paleido 25 dronus „Shahed“ ir dvi raketas Ch-59.

Remiantis ukrainiečių oro pajėgų pranešimu socialiniame tinkle „Telegram“, 18 dronų ir vieną raketą pavyko numušti. Nurodoma, kad dronai buvo leidžiami iš okupuoto Krymo ir iš Rusijos pietiniame Krasnodaro krašte esančio Primorsko Achtarsko apylinkių.

Oro gynyba veikė Ukrainos Mykolajivo, Chersono, Zaporižios ir Dnipropetrovsko srityse.

Atvirųjų duomenų žvalgybos analitikas MT Anderson „Twitter“ paskelbė palydovines nuotraukas, kuriose matyti, kad Kerčės tilto apsauginės konstrukcijos 2023 m. lapkričio 28 d. patyrė gana didelę žalą, palyginti su ta, kuri buvo užfiksuota spalio 4 d.

Per audrą prie tilto buvo užlietos trys baržos, dar viena užlieta iš dalies, dvi – visiškai nuplautos vandens. Dar viena barža lieka plūduriuoti, tačiau ji prie nieko nepritvirtinta.

Lapkričio 26 d. Juodojoje jūroje ir Ukrainos pietuose, įskaitant Rusijos okupuotą Krymą, prasidėjo stipri audra. Dėl stichijos įvairiuose regionuose nuvirto šimtai medžių, apgadinta dešimtys namų, tūkstančiai žmonių liko be šviesos, buvo aukų.

🇷🇺Kerch Bridge Defenses 🇷🇺

0.5M📸 from 28 of Nov 2023 of the span closest to the 🇷🇺 side. Pretty substantial damage to the defenses.

- 3 barges fully submerged / 1 partially submerged

- 2 barges completely washed away.

-1 barge afloat but not tethered to anything pic.twitter.com/KmjLvBissN

