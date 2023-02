Svarbiausi įvykiai:

11:34 | „Bild“ žurnalistas – Bidenas atvyko į Kyjivą

„Bild“ žurnalistas Julianas Ropcke patvirtino informaciją, kad JAV prezidentas atvyko į Kyjivą, „kurį Rusija turėjo būti užėmusi jau 360 dienų“ ir taip „parodė stiprų ženklą Putino režimui“.

Biden in Kiew. Einer Stadt, die seit 360 Tagen unter russischer Kontrolle hätte stehen sollen. Was für ein starkes Zeichen an Diktator Putin.