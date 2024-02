Svarbiausi įvykiai:

Vasario 1-osios naktį Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos specialiojo dalinio „Group 13“ kariai sunaikino Rusijos Juodosios jūros laivyno raketinį katerį „Ivanovec“.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Vyriausioji žvalgybos valdyba, kuria remiasi „Ukrinform“.

Surengti operaciją padėjo Ukrainos skaitmeninės transformacijos ministerija ir platforma „United24“, pabrėžė žvalgybos atstovai.

Kateris stovėjo reide Donuzlavo ežere laikinai okupuotame Kryme.

Dėl kelių tiesioginių pataikymų į korpusą Rusijos laivui buvo padaryta žala, nesuderinama su tolesniu judėjimu, „Ivanovec“ pakrypo ir nuskendo.

Valstybės-agresorės prarasto laivo vertė – maždaug 60-70 milijonų dolerių.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Ch. Michelis ketvirtadienį patvirtino, kad visi Europos Sąjungos lyderiai vieningai sutarė Ukrainai skirti 50 mlrd. eurų paramos.

„Visi 27 vadovai susitarė dėl papildomo 50 mlrd. eurų paramos Ukrainai paketo iš ES biudžeto. Tai užtikrina tvirtą, ilgalaikį ir nuspėjamą finansavimą Ukrainai.

ES prisiima lyderystę ir atsakomybę remiant Ukrainą; žinome, kas pastatyta ant kortos“, – socialiniame tinkle X rašė EVT pirmininkas Ch. Michelis.

ES lyderiai ketvirtadienį surengė derybas, kad įtikintų Vengrijos premjerą atsisakyti veto dėl 50 mlrd. eurų paramos Ukrainai.

We have a deal. #Unity



