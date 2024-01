Svarbiausi įvykiai:

17:19 | Rusija iškvietė Prancūzijos pasiuntinį dėl „vis intensyvesnio“ vaidmens Ukrainoje

Rusija penktadienį iškvietė Paryžiaus ambasadorių Maskvoje ir įteikė jam oficialų skundą dėl menamo „vis intensyvesnio“ Prancūzijos dalyvavimo Ukrainoje vykstančiame konflikte – vos prieš kelias dienas buvo pranešta, kad rusų kariuomenė Ukrainoje sudavė smūgį Prancūzijos samdiniams.

„Sausio 19 d. Prancūzų ambasadorius P. Levy buvo iškviestas į Rusijos užsienio reikalų ministeriją, jam pateikta įrodymų, kad Paryžius vis intensyviau dalyvauja Ukrainoje vykstančiame konflikte“, – nurodoma Rusijos užsienio ministerijos pranešime.

16:37 | ES atstovas perspėja dėl naujų Rusijos atakų: Putinas prieš rinkimus bandys pasirodyti

Prieš pavasarį numatytus Rusijos prezidento rinkimus reikėtų tikėtis Rusijos agresijos prieš Ukrainą eskalacijos, pareiškė ES atstovas Peteris Stano, rašo „Ukrinform“.

REKLAMA

REKLAMA

„V. Putino sprendimai ir veiksmai aiškiai rodo, kad jis ketina tęsti nusikalstamą agresiją prieš Ukrainą. Kol kas iš Rusijos pusės nėra jokių realių taikos pastangų ženklų. Taigi Putinas nenori taikos.

REKLAMA

Per prezidento rinkimų kampaniją šį pavasarį, kurios rezultatus, manau, jau žinome, jis suintensyvins savo agresyvius veiksmus prieš Ukrainą. Tai jis pademonstravo per Kalėdų ir Naujųjų metų šventes, taip pat per dabartinę eskalaciją, naudodamas ginklus, raketas, dronus, smogdamas vis daugiau infrastruktūros ir kitų civilinių objektų“, – sako jis.

P. Stano įsitikinimu, ES ir visa tarptautinė bendruomenė privalo toliau remti Ukrainą.

Jis taip pat pabrėžė, kad bet kokios taikos iniciatyvos turi atitikti pagrindinius tarptautinės teisės principus, Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenitetą.

REKLAMA

REKLAMA

Komentuodamas Rusijos pareiškimus apie pasirengimą derėtis, ES atstovas spaudai pažymėjo, kad Rusijos vadovybės žodžiai nėra patikimi, nes jie tiesiogiai prieštarauja Rusijos veiksmams.

„Matėme, kad visų šių deklaracijų nelydi jokie veiksmai. Mūsų sprendimai turėtų būti grindžiami tuo, ką jie (rusai – red. past.) daro. Matome, kad jie tęsia savo agresiją. Jie kenkia JT Chartijai ir tarptautinei teisei. Jie negerbia žmogaus gyvybės ne tik Ukrainoje, bet ir savo piliečių, kuriuos siunčia į šį nusikalstamą karą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šio karo padaryta žala Rusijos gyventojams yra milžiniška, jau nekalbant apie Ukrainos nuostolius“, – priduria ES atstovas.

16:14 | Rusai atakavo Chersoną: žuvo moteris, sužeistas paauglys

Rusams apšaudžius Chersoną žuvo 50-ies moteris ir buvo sužeistas 16-metis, rašo „Ukrinform“.

„Rusai atakavo gyvenamuosius namus Chersono Dniprovskio rajone. Dėl apšaudymo savo bute žuvo 50 metų moteris... 16 metų berniukas taip pat buvo sužeistas“, – cituojama Chersono srities karinė administracija.

REKLAMA

Paauglys buvo nuvežtas į ligoninę suteikti medicininę pagalbą.

15:34 | „Reuters“ nebevadina karo Ukrainoje „krize“

Baigiantis antriesiems Rusijos karo prieš Ukrainą metams viena didžiausių pasaulyje naujienų agentūrų „Reuters“ savo tinklalapyje ištaisė antraštę „Ukrainos krizė“ į „Ukrainos ir Rusijos karas“.

Tai penktadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi agentūros svetaine.

Prieš kelias dienas žiniasklaida išplatino informaciją, kurioje pažymima, jog naujienos apie karą Ukrainoje „Reuters“ tinklalapyje skelbiamos su rubrika „Ukrainos krizė“. O šalia „Ukrainos krizės“ yra antraštė „Hamas ir Izraelio karas“.

REKLAMA

Dabar agentūros tinklalapyje naujienoms skirstyti pagal kategorijas vartojama formuluotė „Ukrainos ir Rusijos karas“.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, pastarąją parą tarp Ukrainos gynybos pajėgų ir Rusijos kariuomenės įvyko 127 koviniai susirėmimai.

14:50 | NATO vadovybė: artimiausi 20 metų bus įtempti

NATO karinio komiteto pirmininkas olandų admirolas Robas Baueris žurnalistams Briuselyje pareiškė, kad artimiausi 20 metų bus įtempti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Turime suvokti, kad tai, jog gyvensime taikiai, nėra savaiminė duotybė. Todėl ir ruošiamės konfliktui su Rusija. Tačiau diskusijos yra daug platesnės. Tai ir pramonės bazė, ir žmonės, kurie turi suprasti, kad jiems tenka tam tikras vaidmuo“, – „The Telegraph“ cituoja R. Bauerio žodžius.

„Diskusija yra daug platesnė... Žmonės turi suprasti, kad jie atlieka tam tikrą vaidmenį... Suprasti, kad ne viską galima suplanuoti ir ne viskas bus gerai per ateinančius 20 metų“, – kalbėjo R. Baueris.

REKLAMA

Pasak admirolo, jei prasidės karas, reikės mobilizuoti daug civilių gyventojų, todėl vyriausybės turi suskubti sukurti šio proceso valdymo sistemas. O atsižvelgiant į ginklų ir šaudmenų atsargų, susijusių su dvejus metus trunkančiu Rusijos ir Ukrainos kariniu konfliktu, išeikvojimą, turėtų būti pradėta didelio masto ginklų gamyba.

„Turime būti geriau pasirengę visose srityse, – aiškino Baueris. – Norint tęsti konfliktą, jei jau jame dalyvaujate, reikia turėti galimybę pasikliauti pramonine baze, galinčia pakankamai greitai gaminti ginklus ir šaudmenis“.

REKLAMA

14:16 | Maisto Rusijoje vis mažiau ir mažiau: stipriai kils arbatos ir kavos kainos

Arbatos ir kavos mažmeninės kainos Rusijoje gali padidėti dėl krizės Raudonojoje jūroje, kuri kilo dėl Jemeno husių raketų atakų prieš prekybinius laivus. Apie tai pokalbyje su TASS pranešė asociacijos „Rosčajkofe“ vadovas Ramazas Čanturija.

13:22 | „Rusija ant technologijų proveržio ribos“: Ukrainoje įvardijo naują pavojų

Rusijos kariuomenė sparčiai tobulina dronų technologijų panaudojimą fronte ir netrukus gali „negatyviai paveikti“ Ukrainos radioelektroninės kovos galimybes, įsitikinusi Ukrainos aerožvalgybos palaikymo centro vadovė Marija Berlinskaja.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Specialistė pažymi, kad Rusija jau pradėjo „automatizuoti“ dronų valdymą, o tai reiškia, kad ateityje dronų operatoriaus reikšmė karinės operacijos metu vis mažės. Tuo pačiu tai reiškia, kad bus sunkiau kovoti su tokiu priešu, kurio dronų valdymas yra automatizuotas.

12:38 | ISW: gruodžio gale Sevastopolyje po Ukrainos smūgio nuskendo rusų korvetė

Palydoviniai vaizdai patvirtina, kad dėl Ukrainos smūgių Rusijos karinio jūrų laivyno objektams laikinai okupuotame Kryme 2023 metų gruodžio pabaigoje nuskendo Rusijos „Tarantul“ tipo korvetė.

REKLAMA

Taip teigia analitinis centras Karo studijų institutas (ISW).

„Ukrainos partizanai ir palydovinės nuotraukos patvirtino, kad Ukrainos smūgiai į okupuotą Krymą 2023 metų gruodžio pabaigoje netoli Sevastopolio nuskandino Rusijos „Tarantul“ klasės korvetę“, – rašoma pranešime.

12:27 | Ukrainiečių saugumo šaltinis: Kyjivas įvykdė naują ataką prieš naftos saugyklas Rusijoje

Už atakos, sukėlusios gaisrą naftos saugykloje Rusijos vakarinėje Briansko srityje, stovi Ukrainos karinės žvalgybos tarnyba, penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė ukrainiečių saugumo šaltinis.

REKLAMA

Jis patvirtino Ukrainos žiniasklaidos pranešimus, kad ši drono ataka buvo specialios operacijos dalis.

11:44 | Kyjivas neturėtų pereiti į gynybą, mano ekspertas

Pereiti į gynybą būtų didelė Kyjivo klaida, mano Ukrainos karo ekspertas, buvęs bataliono „Aidar“ kuopos vadas Jevhenas Dykis. Pasak jo, rusai taip pat turi itin didelių problemų dėl žmonių ir ginklų trūkumo, todėl nereikia suteikti jiems laiko atsikvėpti.

J. Dykis įsitikinęs, kad jei karinė pagalba iš Vakarų kovo mėnesį ir toliau bus teikiama tokia pat apimtimi kaip ir 2023 m., tai Ukraina sutaupys dar vienus metus ir jai nereikės kapstytis gynyboje.

REKLAMA

REKLAMA

„Metų pabaigoje pagaliau pradėjome sąžiningai kalbėti, kad turime daug problemų, kad mums trūksta ir personalo, ir ginklų. Iš to neturėtume daryti klaidingos išvados, kad mūsų priešams šiuo atveju viskas rožėmis klota.

Turime suprasti, kad rusai turi ne mažiau problemų nei mes. Be to, problemos yra tos pačios: ir personalo, ir ginklų. Jų kariuomenė 2023 m. mūšiuose iš tikrųjų yra labai išsekusi“, – interviu NV kalbėjo J. Dykis.

Be to, buvusio bataliono „Aidar“ kuopos vado teigimu, rusų okupantai nėra tikri, kad sugebės atlaikyti dar vienus aktyvaus pasipriešinimo metus, todėl nori pasistiprinti, kad „pauzės“ laikotarpiu galėtų vykdyti mobilizaciją, kaupti ginkluotę ir įrangą, taip pat pagaliau rasti būdą, kaip apeiti Rusijai taikomas sankcijas.

Kiek anksčiau portalas tv3.lt jau rašė, kad Davose vyksiančiame susitikime Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui iš JAV bus pasiųsta žinia, kad metas pereiti prie gynybos.

Ukrainos kariai (24 nuotr.) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) +20 Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos karys ir V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos karys ir V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)

(24 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainos kariai

10:51 | Trys būdai, kaip ES gali apeiti Vengrijos veto

Ukrainos atstovas Europos Sąjungoje Vsevolodas Čensovas prognozuoja, jog Vengrija vasario 1-ąją vyksiančiame ES vadovų susitikime ir vėl bandys blokuoti ekonominę pagalbą Ukrainai. Tačiau ES turi net tris galimybes apeiti V. Orbano veto, pažymi diplomatas.

REKLAMA

10:14 | „Telegram“: Sevastopolyje griaudi sprogimai

Rytą Rusijos okupuotame Sevastopolyje, Krymo pusiasalyje, buvo girdėti sprogimai, „Telegram“ kanale pranešė „Krymsky Vetr“.

„Prenumeratoriai iš Sevastopolio ir Balaklavos pranešė, kad raketos greičiausiai buvo paleistos iš Fiolento kyšulio ar Kaja Bašo aukštumų. Buvo girdėti mažiausiai keturi sprogimai, tarsi būtų paleista raketa“, – sakoma pranešime ir priduriama, kad paleidimai tęsiasi, tai girdėti net Sevastopolio centre.

09:15 | NATO skelbia pasiruošusi atremti Rusiją

Ketvirtadienį Briuselyje vykusioje bendroje spaudos konferencijoje NATO kariniai vadai pareiškė, kad Aljansas pasiruošęs atremti Rusijos agresiją.

„Esame gynybinis aljansas, todėl turime būti pasirengę, ir esame pasirengę. Dar daugiau, tobuliname savo pajėgumus, kad būtume dar efektyvesni – turime daugiau personalo ir geresnių įgūdžių tam tikrose srityse“, – sakė NATO karinio komiteto pirmininkas Robas Baueris.

Jis priminė dvi pagrindines grėsmes Aljanso strategijoje – Rusiją ir teroristines grupuotes. R. Baueris pabrėžė, kad NATO strategijomis ir planais siekiama atremti Rusijos keliamą grėsmę, ir šį teiginį pagrindė nurodydamas Vilniuje parengtus ir patvirtintus planus. Kartu jis pabrėžė, kad Aljansas yra „stipresnis nei bet kada anksčiau“.

REKLAMA

Vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas Christopheris G. Cavolis savo ruožtu dar kartą patvirtino NATO pasirengimą galimiems veiksmams. Jis taip pat paskelbė apie didžiausias per pastaruosius dešimtmečius Aljanso pratybas, kurių scenarijus numato konfliktą su „beveik lygiaverčiu priešininku“. Pratybų scenarijuje numatyta, kad Rusija užpuls sąjungininkų teritoriją ir dėl to bus aktyvuotas NATO kolektyvinės gynybos sutarties 5 straipsnis.

Lietuvos kariai baigia dalyvavimą didžiausiose NATO išminuotojų pratybose Islandijoje (7 nuotr.) Lietuvos kariai baigia dalyvavimą didžiausiose NATO išminuotojų pratybose Islandijoje (Lietuvos kariuomenės nuotr.) Lietuvos kariai baigia dalyvavimą didžiausiose NATO išminuotojų pratybose Islandijoje (Lietuvos kariuomenės nuotr.) Lietuvos kariai baigia dalyvavimą didžiausiose NATO išminuotojų pratybose Islandijoje (Lietuvos kariuomenės nuotr.) +3 Lietuvos kariai baigia dalyvavimą didžiausiose NATO išminuotojų pratybose Islandijoje (Lietuvos kariuomenės nuotr.) Lietuvos kariai baigia dalyvavimą didžiausiose NATO išminuotojų pratybose Islandijoje (Lietuvos kariuomenės nuotr.) Lietuvos kariai baigia dalyvavimą didžiausiose NATO išminuotojų pratybose Islandijoje (Lietuvos kariuomenės nuotr.) Lietuvos kariai baigia dalyvavimą didžiausiose NATO išminuotojų pratybose Islandijoje (Lietuvos kariuomenės nuotr.)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lietuvos kariai baigia dalyvavimą didžiausiose NATO išminuotojų pratybose Islandijoje

08:38 | Rusijos Briansko srityje liepsnoja naftos bazė, ukrainiečių šaltiniai skelbia apie spec. operaciją

Rusijos Briansko srityje, Klincių miestelyje, penktadienio rytą liepsnoja naftos bazė.

Ukrainos kanalo „24 Kanal“ šaltinių duomenimis, tai – dar viena Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos specialioji operacija.

07:54 | Zelenskis: nepaisant karo, Ukrainos ekonomika išaugo 5 proc.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nepaisant Rusijos invazijos jo šalies ekonomika pernai išaugo 5 proc. lyginant su 2022 metais.

Tiek pat išaugo ir mokestinės pajamos, ketvirtadienio vakarą per kasdienį vaizdo kreipimąsi sakė šalies vadovas. „Tai aiškus Ukrainos stiprybės ženklas“, – sakė jis Kyjive.

Premjeras Denysas Šmyhalas jam pranešė, kad padėtis finansų sistemoje yra stabili. Pasak V. Zelenskio, visos socialinės išmokos pilnai išmokamos. „Rezultatai yra būtent tai, ko mums reikia“, – sakė V. Zelenskis.

REKLAMA

Maždaug 5 proc. Ukrainos ekonomikos augimo tikėjosi ir Europos Sąjunga (ES).

07:07 | Britų ministras: po penkerių metų laukia pasaulinis karas su Rusija, Kinija, Iranu ir Šiaurės Korėja

Didžioji Britanija ir jos sąjungininkės turėtų ruoštis pasauliniam karui su Rusija, Kinija, Iranu ir Šiaurės Korėja, kuris gali prasidėti po penkerių metų, pareiškė Didžiosios Britanijos gynybos ministras Grantas Shappsas.