Svarbiausi įvykiai:

15:04 | Erdoganas anonsavo derybas: karas neturi nugalėtojų

R. T. Erdoganas ketina pasikalbėti su V. Zelenskiu ir V. Putinu. Turkija, anot jo, ryžtingai palaiko Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, tačiau taip pat pasisako prieš „prieštaravimų kurstymą regione protu nesuvokiama politika prieš Rusiją“.

Turkų lyderio teigimu, Turkijos politika Ukrainos klausimu remiasi idėja, kad kare negali būti nugalėtojų, o taikoje – pralaimėjusių.

Jis aiškino, kad su V. Putinu norėtų pakalbėti apie grūdų eksporto iniciatyvą. „Be žmonių netekčių, rusų ir ukrainiečių karas privedė prie rimtų žmogiškųjų ir politinių netekčių regione ir pasaulyje. Nutrūkęs svarbiausių produktų tiekimas privedė prie globalios krizės, kuri palietė visas šalies – nuo Europos iki Afrikos, – pareiškė R.T. Erdoganas. – Tam, kad sureguliuotume šią krizę, tikiuosi, sekmadienį pakalbėsiu su ponu Putinu. Taip pat kalbėsiuosi su ponu Zelenskiu. Mūsų tikslas – sustiprinti grūdų koridorių“.

Jis taip pat priminė, kad Stambulo dialogo tarp Rusijos ir Ukrainos procesas buvo nutrauktas ir išreiškė įsitikinimą, kad būtent Turkija vis dar išlieka idealiausia vieta ilgalaikės taikos deryboms.

14:20 | Rusija teigia, kad nepaisant apsikeitimo kaliniais ryšiai su JAV tebėra krizėje

Rusija penktadienį pareiškė, kad jos ryšiai su Jungtinėmis Valstijomis išlieka „krizėje“, nepaisant to, kad JAV krepšinio žvaigždė Brittney Griner buvo išlaisvinta iš Rusijos kalėjimo ir iškeista į liūdnai pagarsėjusį rusų prekeivį ginklais Viktorą Butą.

Pastaraisiais mėnesiais įtampa tarp Maskvos ir Vašingtono išaugo dėl įvairių klausimų, labiausiai po to, kai prezidentas Vladimiras Putinas pasiuntė karius į provakarietišką Ukrainą.

„Tikriausiai klaidinga daryti bet kokias hipotetines išvadas, kad tai galėtų būti žingsnis įveikiant krizę, kurią šiuo metu patiriame dvišaliuose santykiuose“, – laikraščiui „Izvestija“ sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

12:36 | „Sproginėjo viskas“: rusai pripažįsta, kad amerikiečių HIMARS sumalė į miltus Rusijos karinę galią

Amerikiečių reaktyvinė salvinės ugnies sistema HIMARS pakeitė jėgų pusiausvyrą karo Ukrainoje fronte – efektyvaus kontrpuolimo metu ukrainiečiai ne tik kėlė siaubą Rusijos pajėgoms, bet ir „faktiškai išsunkė kadrinę Rusijos kariuomenę“, pripažįstama viename populiariame prokremliškame tinklaraštyje.

09:55 | JAV siunčia 275 mln. dolerių karinę pagalbą Ukrainai

Pagalba, kurios suma yra mažesnė nei daugumos pastaruoju metu JAV suteiktų paketų, teikiama tuo metu, kai daugelis karinių pareigūnų ir ekspertų prognozuoja, kad žiemą atakų sumažės. NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas sakė, jog Rusija, kaip atrodo, lėtina savo karinę veiklą, kad galėtų persigrupuoti ir pradėti naują puolimą atšilus orams.

Pareigūnai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga, sakė, kad naujausią pagalbos paketą sudaro 80 000 šaudmenų haubicoms ir neskelbiamas kiekis šaudmenų didelio mobilumo raketinės artilerijos sistemai HIMARS. Į jį taip pat įtrauktos sistemos, skirtos kovoti su dronais, taip pat daugiau visureigių „Humvee“, generatorių ir kitos kovinės įrangos.

Oficialiai apie pagalbos paketą turi būti paskelbta penktadienį.

Abiejų konflikto šalių dronų atakų daugėja, todėl Ukrainos pajėgoms itin svarbu aptikti bepiločius orlaivius su sprogmenimis. Vasarą Rusija iš Irano nusipirko šimtus kovinių dronų, o šią savaitę pareigūnai sakė, kad Maskva ketina jų įsigyti daugiau.

Rusijos pajėgos vis dažniau taikosi į Ukrainos civilinę infrastruktūrą, įskaitant elektrines, tad prasidėjus žiemai tūkstančiai žmonių lieka be šilumos ir elektros.

Be to, šios savaitės pradžioje per kelias dronų atakas smogta dviem strateginėms Rusijos oro bazėms, esančioms už daugiau nei 500 km nuo Ukrainos sienos. Maskva dėl to kaltino Ukrainą, bet ji atsakomybės neprisiėmė.

Įskaitant naujausią pagalbą, nuo vasario 24 dienos, kai Rusija užpuolė Ukrainą, JAV Kyjivui jau skyrė daugiau kaip 19,3 mlrd. dolerių (18,2 mlrd. eurų) vertės ginklų ir kitos įrangos. Pagalba bus teikiama pagal prezidento įsakus, sudarančius sąlygas Pentagonui paimti ginklų iš savo atsargų ir greitai juos išsiųsti į Ukrainą.

08:27 | V. Zelenskis: rusų minų pavojui pašalinti prireiks ne vienų metų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rusų vykdomą „minų terorą“ pavadino žiauresniu už jų raketas ir pabrėžė, kad minų pavojui pašalinti prireiks ne vienų metų.

Ketvirtadienio vakaro kreipimesi jis sakė pasirašęs įsakymus valstybiniais apdovanojimais po mirties apdovanoti trečiadienį Chersono srityje per minų sprogimus žuvusius keturis policininkus. Dar keturi pareigūnai per incidentą buvo sužeisti.

„Jie dėl ukrainiečių saugumo darė viską. Jau grįždami po... atliktos užduoties, kai paėmė ginklų ir šaudmenų iš okupantų sandėlio – jų daug palikta Chersono srityje – policininkai pateko į minų spąstus“, – sakė prezidentas.

Jis pabrėžė, kad su šia rusų teroro forma teks kovoti ilgus metus.

„Teroristai tyčia stengiasi palikti... kuo daugiau mirtinų spąstų. Užkastų sprogmenų, užminuotų pastatų, mašinų, infrastruktūros objektų“, – sakė jis ir nurodė, kad kalbama apie daugiau kaip 170 tūkst. kv. km pavojingos teritorijos.

„Esu tikras, kad tai bus tarp kaltinimų Rusijai dėl agresijos... Minų teroras... dar žiauresnis ir niekingesnis už raketas, nes nėra tokios prieš minas veikiančios sistemos, kuri galėtų sunaikinti bent dalį grėsmės, kaip tai daro mūsų oro gynyba“, – sakė V. Zelenskis.

Jis taip pat padėkojo visiems partneriams, padedantiems Ukrainai šalinti minas. Tarp tokių šalių yra Kanada, Japonija, Didžioji Britanija, Slovakija.

07:40 | Ukraina: rusai Zaporižios elektrinės teritorijoje dislokavo raketų leidimo įrenginių

Rusijos pajėgos Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės teritorijoje dislokavo raketų leidimo įrenginių, ketvirtadienį paskelbė ukrainiečių pareigūnai.

Tokių ginklų dislokavimas pakurstė nuogąstavimus, kad iš didžiausios Europoje Zaporižios atominės elektrinės gali būti apšaudoma Ukrainos teritorija ir kad gali padidėti radiacijos pavojus.

Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“ pareiškime nurodė, kad elektrinę užėmusios rusų pajėgos netoli vieno iš šešių branduolinių reaktorių dislokavo kelias salvinės raketų ugnies sistemas „Grad“. Teigiama, kad jos dislokuotos „apsauginėse struktūrose“, pastatytose slapta, „pažeidžiant visas branduolinės ir radiacinės saugos sąlygas“.

07:22 | Putinas neatsisako maksimalių tikslų kare prieš Ukrainą – ekspertai

Nepaisant to, kad Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pirmą sykį oficialiai patvirtino, kad dabartinis Rusijos teritorinis tikslas yra visiškai užimti keturias šiuo metu iš dalies okupuotas Ukrainos sritis, V. Putinas vis dar siekia realizuoti maksimalius tikslus šiame kare.

„Peskovas pareiškė, kad Kremlius, kaip ir anksčiau, siekia „demilitarizacijos“ ir „denacifikacijos“ Ukrainoje, tai tik patvirtina, kad Rusija ir toliau siekia (Ukrainos) valdžios pokyčių ir Ukrainos gebėjimo atsispirti ateities Rusijos puolimams ar spaudimui sunaikinimo“, – rašoma ataskaitoje.

07:20 | V. Putinas pažadėjo daugiau smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pažadėjo ir toliau daužyti Ukrainos energetikos tinklus, nepaisant pasipiktinimo sistemingais išpuoliais, dėl kurių prasidėjus žiemai milijonai žmonių atsidūrė šaltyje ir tamsoje.

Savo ruožtu jis apkaltino Ukrainą inicijavus atakų, nukreiptų į civilinę infrastruktūrą, tendenciją, besdamas pirštu į sprogimą ant svarbaus Kerčės tilto, jungiančio Maskvos aneksuotą Krymą su Rusijos žemynine dalimi.

Rusijos lyderis pirmadienį lankėsi prie šio tilto, praėjus dviem mėnesiams po to, kai svarbią transporto jungtį sukrėtė sprogimas. Spalio 8-osios rytą sprogusi transporto priemonė sukėlė didelį gaisrą, nuo kurio užsidegė septynios traukinio naftos cisternos ir įgriuvo dvi automobiliams skirtos didžiulio tilto juostos, tuomet pranešė Maskva.

„Daug triukšmo kelia mūsų smūgiai kaimyninės šalies energetikos infrastruktūrai. Tai netrukdys mūsų kovinėms užduotims“, – pareiškė V. Putinas per karinių apdovanojimų ceremoniją Kremliuje.

Savaites trukusios Maskvos raketų atakų virtinės Ukrainoje paralyžiavo pagrindinę infrastruktūrą pačiu svarbiausiu metu, temperatūrai nukritus prieš ilgus žiemos mėnesius, jau atnešusius nemažai kančių ukrainiečiams, neturintiems vandens, šildymo ir dujų.

Kremliaus šeimininkas pateikė smūgius kaip atsaką į spalį Kerčės tiltą sukrėtusį sprogimą, taip pat apkaltino Kyjivą susprogdinus Kursko atominės elektrinės elektros linijas ir netiekus vandens Ukrainos rytuose esančiam Doneckui.

„Taip, mes tai darome, – sakė V. Putinas apie smūgius Ukrainos elektros tinklams. – Bet kas tai pradėjo?“

Ukrainiečių nacionalinė energetikos bendrovė „Ukrenergo“ ketvirtadienį pareiškė, kad vis dar išgyvena naujausių šią savaitę surengtų antskrydžių padarinius ir patiria didelį elektros energijos „deficitą“.