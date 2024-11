Svarbiausios dienos naujienos:

12:52 | Ekspertas įvardijo, kokia ateitis laukia Krymo tilto: štai kada protingiausia jį sugriauti

Krymo tiltas yra savotiškas okupantų galvos skausmas, rašo „Obozrevatel“. Kremlius nurodė užtikrinti jo saugumą, rusams jį tenka dengti baržomis arba saugoti papildomomis oro gynybos sistemomis.

Anot „Defense Express“ eksperto, Ukrainos karo istorijos žinovo ir į atsargą išėjusio kapitono Volodymyro Zablockio, Krymo tiltas yra sunkiasvorė konstrukcija, todėl jį sunaikinti vienu smūgiu galima nebent panaudojus branduolinį ginklą.

Jo teigimu, protingiausia tiltą sunaikinti būtų įvykus Krymo deokupacijai, nes smogus dabar, okupantai tiltą gali atstatyti.

„Nemanau, kad Kerčės tiltas yra tas objektas, nuo kurio turėtų prasidėti Krymo išvadavimas. Jis turėtų būti sunaikintas kartu su Krymo išlaisvinimo pradžia, tai tikrai. Anksčiau to padaryti negalima, nes jį pradės remontuoti. Kerčės tilto neįmanoma sunaikinti vienu ypu – tik branduoliniu smūgiu. Ir, žinoma, mes to nedarysime“, – sako jis.

11:22 | Vengrija dislokuos oro gynybos pajėgas šalies rytuose, prie Ukrainos sienos

Vengrijos gynybos ministras davė nurodymą dislokuoti oro gynybos pajėgas su Ukraina besiribojančiuose šalies rajonuose, aiškindamas tai būgštavimais dėl eskalacijos Ukrainai gavus leidimą smogti Vakarų ginkluote į Rusijos teritorijos gilumą.

Tai pranešė leidinys „Telex“, kuriuo remiasi portalas „eurointegration“.

Vengrijos gynybos ministras Kristófas Szalay-Bobrovniczky socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė davęs nurodymą dislokuoti oro gynybos sistemas šalies šiaurės rytuose, kadangi Rusijos ir Ukrainos karo mastas yra „didesnis nei bet kada anksčiau, ir karas įžengė į pavojingą etapą“.

Jis aiškino šį Vengrijos žingsnį Vakarų sprendimu panaikinti Ukrainai taikytus toliašaudės ginkluotės naudojimo apribojimus ir Putino pareiškimais apie Rusijos branduolinės doktrinos atnaujinimą.

Praėjusį savaitgalį, kai Karpatuose, netoli sienos su Vengrija, buvo numuštos kelios rusų raketos, šios šalies užsienio reikalų ministras Peteris Szijjártó pareiškė, kad reikia „aktyvinti pastangas taikai priartinti“.

Po pirmųjų Ukrainos smūgių Vakarų raketomis į Rusijos teritorijos gilumą Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbánas sušaukė Gynybos tarybos posėdį, kuriame buvo svarstoma karo eskalacijos grėsmė.

11:09 | Rusijai intensyvinant aviacijos smūgius į Vakarų Ukrainą, Lenkija pakėlė į orą lėktuvus

ėl dar vienos Rusijos atakos, nukreiptos, be kitų, ir į objektus Vakarų Ukrainoje, į orą buvo pakelti Lenkijos ir sąjungininkių lėktuvai.

Tai socialiniame tinkle X pranešė nuolat padėtį stebinti Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė (DORSZ). Jos pranešime sakoma, kad „pavaldžios pajėgos yra visiškai pasirengusios nedelsiant reaguoti“.

10:40 | Angela Merkel papasakojo, kodėl bandė slopinti Ukrainos norą prisijungti prie NATO

Angela Merkel, būdama Vokietijos kanclere bandė stabdyti Ukrainos norą greitai prisijungti prie NATO. Ji jau tada baiminosi karinio Rusijos atsako.

9:45 | Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 510 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 510 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų lapkričio 21 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 727 250 kareivių.

Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 9 398 tankų (+8), 19 143 šarvuotųjų kovos mašinų (+24), 20 731 artilerijos sistemos (+50), 1 253 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 1 003 oro gynybos priemonių (+2), 369 lėktuvų (+0), 329 sraigtasparnių (+0), 19 259 dronų (+57), 2 756 kruizinių raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 29 745 automobilių (+97), 3 674 specialiosios technikos vienetų (+0).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

9:28 | JAV ambasada Kyjive atnaujino darbą

JAV ambasada Kyjive atnaujino darbą, tačiau rekomendavo savo piliečiams laikytis Ukrainos valdžios nurodymų paskelbus oro pavojų.

Tai socialiniame tinkle X pranešė Jungtinių Valstijų ambasadorė Ukrainoje Bridget Brink, kuria remiasi „Ukrinform“.

„JAV ambasada Kyjive po laikino sustabdymo atnaujino darbą. Raginame JAV piliečius išlikti budrius, stebėti oficialius Ukrainos šaltinius ir būti pasiruošusius eiti į slėptuves paskelbus oro pavojų“, – parašė diplomatė.

Diplomatinė atstovybė informuos apie situaciją oficialiuose JAV ambasados ​​puslapiuose socialiniuose tinkluose.

Anksčiau JAV ambasada Ukrainoje pranešė gavusi „konkrečios informacijos“ apie galimą reikšmingą oro ataką lapkričio 20 d. ir įspėjo apie tai Amerikos piliečius.

Vėliau ir Ispanijos, Italijos bei Graikijos ambasados ​​Ukrainoje paskelbė, kad nepriims lankytojų.

Kovos su dezinformacija centras pareiškė, jog rusai nusiuntė atitinkamus pranešimus kelioms diplomatinėms atstovybėms Kyjive, kad sukeltų paniką Ukrainoje.

Ukrainos užsienio reikalų ministerija paragino partnerius reaguoti į Rusijos apšaudymų grėsmę be informacinės eskalacijos.

8:41 | ISW pateikė daugiau detalių apie „Storm Shadow“ smūgį Rusijai: kiek raketų paleido ir kur smogė

Naktį iš lapkričio 19 d. į 20 d. Ukraina, naudodama dronus ir Vakarų šalių suteiktus tolimojo nuotolio ginklus, surengė sėkmingą smūgį prieš Rusijos gilumoje esančius karinius objektus, sako JAV Karo studijų institutas (ISW).

Lapkričio 20 d. laikraščiai „The Guardian“ ir „Bloomberg“, remdamiesi anoniminiais šaltiniais, pranešė, kad Ukrainos pajėgos surengė pirmuosius smūgius prieš karinius objektus Rusijoje, naudodamos Jungtinės Karalystės suteiktas raketas „Storm Shadow“. Lapkričio 20 d. paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti tikėtino „Storm Shadow“ smūgio Kursko srityje padariniai.

Keletas Rusijos karinių tinklaraščių autorių teigė, kad Ukrainos pajėgos paleido iki 12 „Storm Shadow“ raketų Kursko srityje, kurių fragmentai pataikė į Mariną. Medžiaga leidžia manyti, kad Ukrainos taikinys galėjo būti Baryatinskio sodyba Marino mieste, kurioje, „Defense Express“ teigimu, buvo įsikūręs Kursko srityje veikiančių Rusijos ir Šiaurės Korėjos pajėgų vadavietė.

Šiuo metu ISW negali patvirtinti šio teiginio, tačiau Marino miestas yra maždaug už 30 km nuo dabartinio Kursko srities salyno, o tai būtų tinkamas atstumas operatyvinei vadavietei, kurioje būtų įsikūrusios pajėgos, vykdančios puolimą palei salyną.

8:27 | Dnipre nuo rusų smūgio nukentėjo pramonės įmonė

Ketvirtadienį Dnipre per Rusijos kariuomenės ataką nukentėjo pramonės įmonė.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Nuo ankstaus ryto agresorius masiškai atakavo sritį. Informacija apie padarinius tikslinama. Kol kas žinoma apie žalą pramonės įmonei Dnipre. Mieste taip pat kilo du gaisrai“, – pažymėjo pareigūnas.

S. Lysakas pabrėžė, kad pavojus dar išlieka.

„Naktį Rusijos kariuomenė apšaudė Nikopolio rajoną – rajono centrą, Pokrovsko ir Červonohrihorivkos bendruomenes. Naudojo artileriją ir reaktyvines salvinės ugnies sistemas „Grad“. Žmonės nenukentėjo“, – pridūrė jis.

Anksčiau buvo pranešta, kad Dnipre nugriaudėjo keli sprogimai. Dėl raketų grėsmės visoje Ukrainoje dabar paskelbtas oro pavojus.

7:28 | Naujausia informacija apie raketų ataką

Kaip skelbia UNIAN, Kremenčiuke nugriaudėjo sprogimas. Raketos skrenda į Dnieprą, Zaporižią.

Sumų ir Žytomyro srityse jau susiduriama su elektros tiekimo sutrikimais.

7:12 | Ukrainoje – sirenos ir virš namų skriejančios raketos: Rusija pradėjo didelę ataką

Ketvirtadienio rytą Rusija pradėjo raketų ataką prieš Ukrainą, skelbia UNIAN. Ukrainoje apie 5:00 buvo paskelbtas oro pavojus, pakilo rusų lėktuvai MiG-31K ir Tu-95. 5:47 Ukrainos ginkluotosios oro pajėgos pranešė, kad buvo paleistos raketos Kh-101.

Pirmiausia pranešta, kad raketos skrenda per Černihivo sritį į pietus, vėliau jos pakeitė kursą į Kyjivą. Pranešama ir apie kitomis kryptimis skrendančias raketas.

Poltavos srityje, kaip skelbia žiniasklaida, raketos skrenda žemai virš namų ir juda Kremenčuko bei Dniepropetrovsko kryptimis.

7:01 | Rusų pajėgos Kursko regione įvykdė į apsiaustį patekusių Ukrainos karių egzekuciją

Rusų pajėgos Kursko regione įvykdė į apsiaustį patekusių ir nelaisvėn pasidavusių Ukrainos karių egzekuciją.

Apie tai remdamasis socialiniuose tinkluose pasirodžiusia informacija platformoje „Telegram“ pranešė Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinecas.

Žmogaus teisių kontrolierius nurodė dėl šio karo nusikaltimo jau išsiuntęs oficialius raštus Jungtinėms Tautoms ir Tarptautiniam Raudonojo kryžiaus komitetui.

„Tarptautinė bendruomenė privalo nedelsdama imtis veiksmų. Šalis okupantė dar kartą pažeidė Ženevos konvencijos nuostatas dėl elgesio su karo belaisviais. Rusiją būtina sustabdyti“, – rašė jis.