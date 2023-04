Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

17:17 | Ekspertas įsitikinęs: Krymą ukrainiečiai išlaisvins iki rudens

Ukrainos pajėgos gali išvaduoti rusų aneksuotą Krymą dar iki šių metų rudens, jei turės pakankamai pajėgų ir priemonių, pareiškė ukrainiečių karo ekspertas Romanas Svitanas, rašo UNIAN.

Anot jo, pusiasalis gali tapti spąstais rusams.

„Pats Krymas kariniu požiūriu yra sudėtinga teritorija karinėms operacijoms. Tačiau, atsižvelgiant į mūsų kontrpuolimo perspektyvas, Krymo tiltas, kuriuo rusai perkelia techniką, gali būti sunaikintas labai greitai. Oru ir jūra rusai negalės tiekti pakankamai įrangos ir amunicijos Krymo gynybai, todėl jiems Perekopo sąsmauka gali likti vieninteliu patikimu keliu“, – aiškina ekspertas.

R. Svitano įsitikinimu, rusams būtų labai sunku išlaikyti Krymą.

„Jei Ukraina ir toliau gaus karinę paramą, tai tikėtina, kad Krymas bus deokupuotas iki rudens. Mums taip pat reikės tolimojo nuotolio ginklų, su kuriais galėtume sunaikinti Krymo tiltą ir visus karinius objektus Krymo teritorijoje.

Tada Ukrainos ginkluotosios pajėgos gali įžengti į Krymą ir išvaduoti visą okupuotą teritoriją. Rusai Kryme yra įstrigę. Nes per visą istoriją nei viena Kryme buvusi armija negalėjo sulaikyti pusiasalio. Ir jie neturi kur išvesti kariuomenės“, – pabrėžia jis.

Krymą Rusija aneksavo dar 2014-aisiais, šis žingsnis buvo plačiai pasmerktas tarptautinės bendruomenės.

16:46 | Ukrainos pareigūnas: sprendimas dėl kontrpuolimo bus priimtas paskutinę akimirką

Sprendimas pradėti kontrpuolimą bus priimtas paskutinę akimirką, sako Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas, rašo UNIAN.

„Jei kas nors mano, kad turime tik vieną variantą, tai taip nėra. Net trijų variantų neužtenka“, – tikina jis.

O. Danilovas patikslino, kad sprendimą pradėti kontrpuolimą priims Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas.

Kalbėdamas apie tai jis taip pat pakomentavo pastarųjų dienų aktualijas – tariamą duomenų apie kontrpuolimą nutekėjimą.

„Specialiosios tarnybos turėtų būti akylesnės, kai kalbama apie slaptus dokumentus“, – pabrėžia jis.

Anot O. Danilovo, tai neturės įtakos Ukrainos kontrpuolimo planams. Kartu jis išreiškė abejonę, ar paskelbti dokumentai yra tikri.

„Bet kuriuo atveju galiu pasakyti, kad Ukrainoje žmonių, žinančių apie mūsų planus, skaičius yra itin ribotas“, – sako jis.

Kiek anksčiau „Radio Svoboda“ O. Danilovas teigė, kad informaciją apie kontrpuolimo planus žino vos trys–penki žmonės.

Pareigūno teigimu, Ukraina nuolat palaiko ryšį su savo pagrindiniais sąjungininkais – JAV, Jungtine Karalyste, Vokietija bei Lenkija. Vis dėlto duomenys apie tam tikras operacijas, dalinius bei kryptis yra visiškai slapti.

„Jei kas nors mano, kad juos turi, galiu tik pasveikinti. Bet nežinau, iš kur jų būtų galima gauti“, – pabrėžia jis.

Pastarosiomis dienomis „Twitter“, „Telegram“, „Discord“ ir kitose platformose pasirodė dešimtys dokumentų nuotraukų, kuriuose tariamai atskleidžiama informacija apie Ukrainos pasirengimą kontrpuolimui.

Įvairūs Ukrainos pareigūnai praktiškai iš karto pareiškė, kad tariamas nutekėjimas yra tik Rusijos provokacija.

16:25 | Rusijos parlamento nariai pritarė elektroninių šaukimų į kariuomenę įvedimui

Rusijos įstatymų leidėjai antradienį pritarė, kad būtų sukurta elektroninių šaukimų į kariuomenę sistema, kuri itin palengvintų vyrų mobilizaciją į kariuomenę, Maskvos puolimui Ukrainoje tęsiantis jau antrus metus.

Valstybės Dūma – Rusijos žemieji parlamento rūmai – vienbalsiai pritarė šiam teisės aktui per antrąjį ir trečiąjį svarstymus.

Pakeitimus dar turi patvirtinti Federacijos Taryba ir pasirašyti prezidentas.

15:48 | Danija: sprendimas dėl naikintuvų siuntimo Ukrainai gali būti priimtas iki vasaros

Danijos gynybos ministras antradienį pareiškė, kad tikisi, jog danai ir sąjungininkai iki vasaros nuspręs, ar padovanoti Ukrainai vakarietiškus naikintuvus, jau Lenkijai ir Slovakijai jau pradėjus siųsti naikintuvus MiG-29.

Gynybos ministro pareigas einantis Troelsas Lundas Poulsenas viešėdamas Ukrainoje teigė, kad diskusijos užtrunka, nes šalys turi veikti kartu.

„Danija nepadarys to viena“, – kelioms Danijos žiniasklaidos priemonėms sakė T. Lundas Poulsenas ir pridūrė, kad sprendimą vis dar galima priimti artimiausiu metu.

„Turime tai daryti kartu su keliomis šalimis. Apie tai taip pat kalbėsimės su amerikiečiais“, – teigė ministras.

Kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje Slovakija ir Lenkija pradėjo tiekti Ukrainai sovietų gamybos naikintuvus MiG-29.

Varšuva pareiškė, kad yra pasirengusi atiduoti visus – apie 30 – savo MiG-29.

Tačiau, nepaisant Kyjivo prašymų, jokių modernių naikintuvų, tokių kaip JAV sukurti F-16, nebuvo pažadėta, o Vašingtonas iki šiol sakė, kad naikintuvų nesiųs.

Nyderlandai ir Prancūzija kol kas neatmetė galimybės siųsti naikintuvus, o vasario mėnesį Jungtinė Karalystė pasiūlė apmokyti Ukrainos naikintuvų pilotus.

Danija turi 43 naikintuvus F-16, iš kurių 30 yra naudojami.

Šiuos naikintuvus keičia modernesni F-35, kurių Danija įsigijo 27.

15:32 | JT: nuo karo pradžios žuvo mažiausiai 8 500 civilių

Nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios oficialiai patvirtinta beveik 8 500 civilių žūčių, skelbia Jungtinės Tautos (JT), rašo CNN.

Anot JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR), iki šių metų balandžio 9-osios oficialiai fiksuotos 22 734 civilių aukos. Oficialiai patvirtinta, kad 8 490 civilių žuvo, o 14 244 buvo sužeisti.

Vis dėlto biuras perspėja, kad skaičiai toli gražu nėra realūs ir iš tikrųjų gali būti kur kas didesni. Kai kurios Ukrainos vietos OHCHR šiuo metu nėra pasiekiamos, o dalis pranešimų dar turi būti oficialiai patvirtinti.

Daugiausia žūčių fiksuota Ukrainos kontroliuojamose ir rusų puolamose teritorijose, Donecko, Luhansko srityse.

15:12 | Podoliakas: reikia daugiau ginklų ir mažiau diskusijų

Ukrainai reikia daugiau tolimojo nuotolio ginklų ir mažiau svarstymų apie galimą duomenų nutekėjimą, pareiškė Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas.

„Jei turėtume laiko, galėtume stebėti, kaip Rusijos Federacija subyra ir jos „elitas“ ryja vienas kitą. Bet mes to neturime, nes mūsų žmonės miršta.

Mums reikia mažiau svarstymų apie „nutekėjimą“ ir daugiau tolimojo nuotolio ginklų, kad tinkamai užbaigtume karą ir kad Rusijos Federacija susidurtų su realybe“, – „Twitter“ rašo jis.

If we had time, we could watch the RF fall apart & its "elites" devour each other. But we don't have it, as our people are dying. We need less contemplation on "leaks" and more long-range weapons in order to properly end the war and make the RF face the reality…