12:58 | Dronų karas Ukrainoje pasiekė naują lygį: tai, kas atrodė kaip mokslinė fantastika, tapo realybe

„Le Monde“ Ukrainos naudojamus apsauginius jėgos laukus ir nematomus skydus vadina elektroninės kovos sistemomis, kurių naudojimas fronte gerokai išaugo kartu su platesniu dronų pasitelkimu.

„Ukrainos kariuomenei desperatiškai reikia daugiau kupolų, kad apsaugotų savo karius ir fronto įrangą. Keli specializuoti Ukrainos gamintojai ieško technologinių, pramoninių ir finansinių sprendimų, kaip patenkinti šį poreikį“, – pažymi „Le Monde“.

Žurnalistai pažymi, kad elektroninė karyba tapo ypač aktuali praėjusią vasarą, kai fronte padažnėjo dronų naudojimas. Jie nėra brangūs, pasižymi dideliu tikslumu ir gali smogti net už fronto linijos.

„Dėl to judėti 10 kilometrų juostoje palei kontaktinę liniją tapo itin pavojinga. FPV dronai veikia kartu su žvalgybiniais bepiločiais orlaiviais, kurie nuolat skraido užnugaryje. Dėl nuolatinio infraraudonųjų spindulių jutiklių buvimo mūšio laukas tapo beveik permatomas“, – rašo „Le Monde“.

Todėl, pasak žurnalistų, rotacija, evakuacija ir logistika fronte tapo kur kas sudėtingesniu procesu nei prieš metus, kuomet pagrindine jėga mūšio lauke buvo artilerija.

Leidinio apklausti ukrainiečių vadai pažymėjo, kad rusų bepiločiai lėktuvai yra pagrindinė jų patiriamų nuostolių jų gretose priežastis.

12:04 | Rusai užėmė Pervomaiskę: mūšis dėl jos vyksta jau pusantrų metų

Rusijos pajėgos užėmė Pervomaiskės kaimą Donecko srityje. Mūšis dėl kaimo vyksta jau pusantrų metų, skelbia analitikai „Deep State“.

Rusai pasistūmėjo į pietus nuo Novokalynovės, į rytus nuo Umanės ir į pietus nuo Novomichailivkos. Aktyvūs karo veiksmai tęsiasi prie Vjimkos, Krasnohorivkos, Vodianės ir Robotynės.

„Jie užėmė vakarines Pervomaiskės apylinkes. Priešui pavyko pralaužti 59-osios pėstininkų brigados gynybą ir jis visiškai užėmė Pervomaiskę, mūšis dėl jos faktiškai prasidėjo 2022 m. rugpjūtį. Kaimas tapo vienu karščiausių šio karo taškų ir kainavo priešui didelę kainą“, – skelbia „Deep State“.

Prieš karą Pervomaiskėje gyveno daugiau kaip 2 000 žmonių.

11:30 | Rusų smūgis Kostiantynivkai: griuvėsiuose rasti moters ir vaiko kūnai

Donecko srities Kostiantynivkos mieste rusų aviacinės bombos smūgio vietoje gelbėtojai iš griuvėsių ištraukė moters ir vaiko kūnus.

Tai trečiadienį feisbuke pranešė Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.

Antradienį Rusijos aviacija nusitaikė į dviejų aukštų gyvenamąjį namą Kostiantynivkoje ir jį iš dalies sugriovė. Gelbėtojai užgesino kilusį gaisrą ir surado 1964 metais gimusio vyro kūną.

Balandžio 10-osios rytą jie iš griuvėsių ištraukė 1981 metais gimusios moters ir 2011 metais gimusio berniuko kūnus.

10:53 | JAV įspėja Kiniją, kad ji bus atsakinga, jei Rusija pasieks laimėjimų Ukrainoje

Kinijai ir Rusijai pasižadėjus stiprinti bendradarbiavimą, JAV antradienį perspėjo Pekiną, kad laikys jį atsakingu, jei Maskva pasieks laimėjimų Ukrainoje.

JAV prezidento Joe Bideno administracijos aukščiausio rango pareigūnas Azijos reikalams Kurtas Campbellas sakė, kad Vašingtono įsipareigojimas užtikrinti taiką ir stabilumą Europoje yra „istoriškai svarbiausia mūsų misija“.

Maskvai tęsiant plataus masto invaziją į Ukrainą ir JAV Kongresui vis dar blokuojant 60 mlrd. dolerių (55 mlrd. eurų) karinės pagalbos paketo patvirtinimą, K. Campbellas įspėjo, kad Rusijos teritoriniai laimėjimai gali „pakeisti jėgų pusiausvyrą Europoje taip, kad, atvirai kalbant, tai būtų nepriimtina“.

„Mes tiesiogiai pasakėme Kinijai, kad jei tai tęsis, tai turės įtakos JAV ir Kinijos santykiams. Mes nesėdėsime sudėję rankų ir nesakysime, kad viskas gerai“, – nurodė jis.

„Mes matysime, kad tai ne tik unikali Rusijos veikla, bet ir bendra veikla, kurią remia Kinija ir Šiaurės Korėja. Tai prieštarauja mūsų interesams“, – sakė K. Campbellas.

10:28 | Praėjusią parą Donecko srityje per rusų apšaudymą vienas žmogus žuvo ir devyni buvo sužeisti

Donecko srityje per rusų apšaudymą balandžio 9 d. žuvo vienas civilis, dar devyni žmonės buvo sužeisti.

Tai trečiadienį feisbuke pranešė Donecko srities karinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Balandžio 9 d. rusai pražudė vieną Donecko srities gyventoją – Kostiantynivkoje. Dar devyni žmonės srityje per parą buvo sužeisti“, – rašoma pranešime.

09:44 | Kryme sunaikintas rusų priešlaivinis sraigtasparnis Ka-27

Rusijos okupuotoje Krymo teritorijoje buvo sunaikintas rusų karinis sraigtasparnis Ka-27, skelbia Ukrainos karinių jūrų pajėgų atstovas Dmytro Pletenčukas.

„Bloomberg“ skelbia, kad JAV Senato gynybos komiteto posėdyje Pentagono vadovas Lloydas Austinas sukritikavo Ukrainos smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, kaip galinčius turėti įtakos pasaulio energijos rinkoms.

„Šie smūgiai gali turėti pasekmių pasaulinei energetikos situacijai. Ukrainai būtų naudingiau atakuoti taktinius ir operatyvinius taikinius, kurie gali tiesiogiai paveikti dabartinę kovą“, – kalbėjo L. Austinas.

Susitikime Ll. Austinas taip pat pakartojo raginimą Kongresui patvirtinti papildomą karinę pagalbą Ukrainai.

09:00 | Ukraina skelbia sunaikinusi 14 rusų paleistų dronų ir dvi raketas

Ukrainos oro pajėgos trečiadienį pranešė, kad nuo praėjusio vakaro sunaikino 14 rusų paleistų dronų ir dvi raketas.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai paleido 17 atakos dronų „Shahed“, dvi sparnuotąsias raketas „Iskander-K“ ir vieną balistinę raketą „Iskander-M“.

Iš viso pavyko sunaikinti 14 dronų Mykolajivo ir Odesos srityse.

Be to, antradienio vakarą sunaikintos dvi į Odesą paleistos valdomos aviacinės raketos Ch-59.

08:06 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikinę dar 830 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų balandžio 10 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 450 080 kareivių.

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 132 tankų (+22), 13 667 šarvuotųjų kovos mašinų (+47), 11 404 artilerijos sistemų (+18), 1 040 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 753 oro gynybos priemonių (+0), 347 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 070 dronų (+37), 2 067 sparnuotųjų raketų (+2), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 15 248 automobilių (+67), 1 876 specialiosios technikos vienetų (+8).

07:31 | NATO įsteigs vadavietę vos 100 km nuo Rusijos sienos

NATO ketina įkurti Aljanso sausumos pajėgų vadavietę Suomijoje. Taip bus išplėsta Jungtinių pajėgų vadavietės veikla.

Tai pareiškė Norvegijos gynybos ministras Bjornas Arildas Gramas, kurį cituoja Suomijos leidinys „Iltalehti“. Pasak pareigūno, naujo vadavietės centro sukūrimas leis visoms šiaurės šalims gauti narystės Aljanse privalumus.

07:00 | V. Zelenskis po rusų antpuolių lankėsi Charkive

Po to, kai rusai Ukrainos šiaurės rytuose esančiam Charkivo regionui sudavė seriją triuškinančių smūgių, prezidentas Volodymiras Zelenskis aplankė šią sritį, kad įvertintų padėtį.

„Sudaromos visos sąlygos sumažinti elektros stygių“, – vaizdo pranešime antradienį kalbėjo V. Zelenskis. Elektros tiekimo sutrikimų turėtų būti mažiau, sakė jis, pridurdamas, jog tinkluose vyksta antpuolių padarinių likvidavimo darbai.

Prezidentas apkaltino Rusiją raketomis apšaudant ir bombarduojant Kyjivą ir aplinkines teritorijas, kad priverstų žmones palikti daugiau nei vieną milijoną gyventojų turintį miestą ir regioną.

„Viskas, prie ko prisiliečia [Rusijos prezidentas Vladimiras] Putinas, virsta griuvėsiais“, – sakė V. Zelenskis. Tačiau Kyjivas darys viską, kas yra jo jėgose, kad geriau apsaugotų šį miestą nuo rusų antpuolių, pridūrė jis. „Mes turime sprendimą, kaip sustiprinti oro gynybą šiame rajone.“