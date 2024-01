Svarbiausi įvykiai:

10:29 | Dronų išpuolis Rusijoje – atakuotas Sankt Peterburgas

Rusijoje, Sankt Peterburge, Gluchozersko plente bepilotis orlaivis nukrito ir apgadino kelias naftos perdirbimo gamyklos talpyklas. Įvykio vietoje dirbo gelbėjimo tarnybos, skelbia Rusijos žiniasklaida.

Išpuolis įvykdytas ankstyvą trečiadienio rytą. Pranešama, kad apie 4.20 val. bepilotį orlaivį bandyta numušti už 60 km nuo Sankt Peterburgo.

Nuo 3.53 val. iki 5.11 val. Pulkovo oro uoste uždaryta oro erdvė.

09:51 | JK įspėja, kad Rusija apeina sankcijas naftai, naudodama šešėlinius tanklaivius

Jungtinės Karalystės įstatymų leidėjų priežiūros komitetas trečiadienį įspėjo, kad randama vis daugiau įrodymų, jog Rusija naudodamasi „šešėliniais“ tanklaivių laivynais apeina Vakarų nustatytą naftos kainų apribojimą.

REKLAMA

REKLAMA

Teigdamas, kad JK ir jos sąjungininkės turi toliau taikyti sankcijas ir teikti karinę paramą Ukrainai tiek, kiek reikės, nerenkamų Lordų Rūmų komitetas paragino jas imtis ryžtingų veiksmų šiuo klausimu.

REKLAMA

09:38 | Žiniasklaida skelbia, kuo Zelenskis nori pakeisti kariuomenės vadą Zalužną

„The Economist“ teigia, kad Volodymyras Zelenskis Ukrainos kariuomenės vadui Valerijui Zalužnui pirmadienį pasiūlė Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus pareigas, tačiau jis atsisakė. Pasak leidinio, pretendentais pakeisti V. Zalužną laikomi Ukrainos sausumos pajėgų vadas generolas Oleksandras Syrskis ir Ukrainos karinės žvalgybos vadovas Kyryla Budanovas.

REKLAMA

REKLAMA

Leidinyje pažymima, kad O. Syrskis yra vienas labiausiai patyrusių karininkų kariuomenėje, jis buvo dviejų ryškiausių 2022 m. pergalių prie Kyjivo ir Charkivo srityje „operatyvinės smegenys“.

„Tačiau dėl savo griežto požiūrio į kovines operacijas jis tapo nepopuliarus kariuomenės gretose“, – rašo „The Economist“.

Kita vertus, K. Budanovo požiūris į vadovavimą yra „daug labiau nekonvencinis ir neišbandytas“; jis dar nėra vadovavęs didelei kariuomenei.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Kai kurie mano, kad jis atsisakė darbo paskutinę minutę. Artimas kolega tikina, kad generolas Budanovas nepretendavo į generolo Zalužno vietą, tačiau jis taip pat neturėjo teisės atsisakyti karinio posto“, – rašo žurnalistai.

Ukrainos karo žvalgų vadas Budanovas: „Suprantame, kad pergalės paradu Maskvoje karo neužbaigsime“ (6 nuotr.) Kyryla Budanovas (nuotr. SCANPIX) Kyryla Budanovas (nuotr. SCANPIX) Kyryla Budanovas (nuotr. SCANPIX) +2 Kyryla Budanovas (nuotr. SCANPIX) Kyryla Budanovas (nuotr. SCANPIX) Kyryla Budanovas (nuotr. SCANPIX)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainos karo žvalgų vadas Budanovas: „Suprantame, kad pergalės paradu Maskvoje karo neužbaigsime“

08:56 | Virš Baltijos jūros – Rusijos karinis orlaivis: Vokietija pakėlė savo naikintuvus

Vokietija pakėlė savo oro pajėgų naikintuvus į orą, kad perimtų Rusijos šnipinėjimo lėktuvą, kuris buvo pastebėtas virš Baltijos jūros netoli jos krantų. Apie tai antradienį socialiniame tinkle X pranešė Vokietijos karinės oro pajėgos.

REKLAMA

Unsere QRA vom #TLG71 ist zu einem A-Scramble aus Laage aufgestiegen und hat vor Rügen im internationalen Luftraum eine 🇷🇺 Militärmaschine identifiziert, kurzzeitig begleitet, bevor diese wieder nach Osten abgedreht ist. Das Militärflugzeug IL -20M COOT-A flog ohne… pic.twitter.com/bHQWjaXjTb — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) January 30, 2024

08:24 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą skelbia sunaikinę dar 1 090 rusų karių. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų sausio 31 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 385 230 kareivių.

REKLAMA

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį rusai neteko 6 310 tankų (+10), 11 757 šarvuotųjų kovos mašinų (+32), 9 195 artilerijos sistemų (+51), 974 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 663 oro gynybos priemonių (+0), 332 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 7 100 dronų (+16), 1 846 sparnuotųjų raketų (+0), 23 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 12 231 automobilio (+40), 1 452 specialiosios technikos vienetų (+4).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

07:40 | Ukrainos oro pajėgos sunaikino 14 rusų dronų

Ukrainos oro pajėgos trečiadienį paskelbė, kad per praėjusią naktį sunaikino 14 rusų paleistų „Shahed“ tipo dronų.

Oro pajėgų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai iš viso paleido 20 dronų iš Rusijos Primorsko Achtarsko rajono, Kursko srities ir okupuoto Krymo. Taip pat nurodoma, kad rusai iš Krymo ir Rusijos Voronežo srities paleido tris balistines raketas „Iskander-M“.

REKLAMA

Ukrainos oro gynyba 14 dronų numušė virš Mykolajivo, Zaporižios, Kirovohrado, Dnipropetrovsko ir Charkivo sričių, nurodė oro pajėgos.

Tuo metu Rusijos gynybos ministerija „Telegram“ paskelbė, kad šalies oro gynyba Pskovo srityje perėmė ukrainiečių droną.

07:09 | Ukraina teigia surengusi kibernetinę ataką prieš Rusijos gynybos ministeriją

Ukraina antradienį pranešė sėkmingai įvykdžiusi kibernetinę ataką, kurios metu buvo išjungtas Rusijos gynybos ministerijos naudojamas serveris ir laikinai sutrikdytas karinių dalinių ryšys.

REKLAMA

„Dėl kibernetinės atakos buvo nutrauktas keitimasis informacija tarp Rusijos Federacijos gynybos ministerijos padalinių, kurie naudojosi nurodytu Maskvoje esančiu serveriu“, – sakoma Ukrainos karinės žvalgybos padalinio GUR pranešime.

Tarnyba pridūrė, kad kibernetinė ataka tęsiasi.

Naujienų agentūra AFP negalėjo patikrinti šio teiginio, o Rusijos pareigūnai kol kas nereagavo į įtariamą įsilaužimą.

Tačiau Rusijos valdžios institucijos antradienį paskelbė, kad dėl techninės problemos šalyje buvo išjungtos kelios interneto svetainės, nors Gynybos ministerija nebuvo paminėta.

Rusijos skaitmeninės plėtros ministerija teigė, kad problema buvo susijusi su domenų vardų sistemos saugumo plėtiniais (angl. Domain Name System Security Extensions, DNSSEC), ir buvo išspręsta iki antradienio vakaro, nors sutrikimų, kaip nurodoma, kuriam laikui gali likti.