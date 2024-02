Svarbiausi įvykiai:

10:48 | Donecke išdygo 30 km ilgio „caro traukinys“ – nauja rusų gynybinė linija

Rusijos kariuomenė okupuotoje Donecko srities dalyje nutiesė 30 kilometrų ilgio barjerą, pramintą „caro traukiniu“, kuris gali būti gynybos nuo būsimų Ukrainos atakų linija. Tai savo ataskaitoje pranešė Karo studijų institutas (ISW), kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„2023 m. gegužės 10 d. ir 2024 m. vasario 6 d. ir 10 d. palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusijos kariuomenė per pastaruosius devynis mėnesius nutiesė ilgą vagonų eilę nuo okupuotos Olenivkos (į pietus nuo Donecko) iki Volnovachos (į pietryčius nuo Vuhledaro ir į šiaurę nuo Mariupolio)“, – rašoma pranešime.

Vasario 11-ąją vienas Ukrainos šaltinis pranešė, kad Rusijos kariuomenė į 30 kilometrų ilgio sąstatą surinko daugiau nei 2100 krovininių vagonų. Šaltinis sakė, kad Rusijos pajėgos traukinį pradėjo rinkti 2023 metų liepą, ir neatmetė galimybės, kad Rusijos kariuomenė ketina jį panaudoti kaip gynybos nuo būsimų Ukrainos atakų liniją.

Geležinkelio atkarpa tarp Olenivkos ir Volnovachos, ISW vertinimu, yra už maždaug šešių kilometrų nuo fronto linijos į pietryčius nuo Novomychailivkos artimiausiame taške ir yra tame fronto ruože, kuris buvo santykinai neaktyvus, kai Rusijos pajėgos, kaip pranešama, pradėjo statybos darbus.

„Rusijos kariuomenė pastaruoju metu pasiekė nedidelių teritorinių laimėjimų šiame rajone. Rusai galėjo surinkti traukinį ir kitiems tikslams“, – mano ISW analitikai.

10:00 | Pagalbos Ukrainai paketas atlaikė svarbų procedūrinį balsavimą JAV Senate

Didžiulis Jungtinių Valstijų užsienio pagalbos paketas, įskaitant 60 mlrd. JAV dolerių (55,7 mlrd. eurų) Ukrainai, sekmadienį atlaikė svarbų procedūrinį balsavimą, nors dešiniojo sparno respublikonų pasipriešinimas gali sutrukdyti jam įsigalioti.

Į 95 mlrd. dolerių (88 mlrd. eurų) paketą įtrauktas finansavimas Izraelio kovai su islamistų grupuotės „Hamas“ kovotojais ir svarbiam strateginiam sąjungininkui Taivanui, tačiau liūto dalis būtų skirta padėti provakarietiškai Ukrainai papildyti išsekusias šaudmenų, ginklų ir kitų svarbių dalykų atsargas.

Senatas, kuriame demokratai turi nedidelę persvarą, 67 balsais „už“ ir 27 „prieš“ nutraukė procedūrinį įstatymo projekto sustabdymą, todėl beveik neabejotina, kad maždaug savaitės viduryje jis bus priimtas per galutinį balsavimą, paprasta balsų dauguma.

09:44 | Rusų pajėgos veržiasi gilyn: užėmė 40 proc. gyvenvietės Donecke

BILD atvirų duomenų analizės eksperto Juliano Ropckes duomenimis, Rusijos karinės pajėgos įsiveržė ir kontroliuoja beveik 40 proc. Donbaso Pervomaiskės kaimo.

„Rusijos invazinės pajėgos toliau (lėtai) žengia į Pervomaiskės miestelį ir šiuo metu kontroliuoja maždaug 40 proc. to, kas liko iš nedidelio kaimo (anksčiau jame gyveno 2 200 žmonių) į vakarus nuo Donecko“, – informuoja J. Ropcke, rašo BILD.

Sekmadienio vakarą Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad gynybos pajėgos atrėmė 16 rusų atakų į pietus nuo Tonenkos, netoli Pervomaiskės ir Nevelsko, Donecko srityje. Čia rusų pajėgos, remiamos aviacijos, nesėkmingai bandė pralaužti Ukrainos karių gynybą.

Pervomaiskės kaimas yra į vakarus nuo Piskų kaimo ir Vodjanės kaimo Donecko srityje.

Rusijos kariai (20 nuotr.) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai ir komunistų partijos lyderis Gennady Zyuganov (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) +16 Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX) Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX)

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. Rusijos kariai

08:59 | Ministras: Estija netiki V. Putino pareiškimais ir toliau stiprina gynybą

Estija toliau statys gynybos liniją pasienyje su Rusija, nors jos prezidentas Vladimiras Putinas patikino, kad neketina pulti Lenkijos ar Baltijos šalių.

Tai interviu Vokietijos žiniasklaidai pareiškė Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras, praneša UNIAN.

H. Pevkuras perspėjo, kad V. Putino pareiškimais negalima pasitikėti, primindamas, kad Kremliaus šeimininkas kategoriškai neigė tokius ketinimus likus kelioms dienoms iki plataus masto invazijos į Ukrainą.

"Mes nekeisime savo planų tik todėl, kad V. Putinas davė interviu žurnalistui. Ar tikite V. Putinu po to, ką jis sakė ir kaip jis elgėsi daugelį metų?", - retoriškai klausė Estijos gynybos ministras.

Pasak H. Pevkuro, Estija didina savo pasirengimą, „ir tai turėtų daryti visi“.

Interviu amerikiečių žurnalistui Tuckeriui Carlsonui Rusijos prezidentas V. Putinas teigė nesvarstantis galimybės pulti Lenkiją, Lietuvą, Latviją ar Estiją, nes esą jos „jo nedomina“.

08:11 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariai skelbia per pastarąją parą sunaikinę dar 790 rusų karių. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų vasario 12 d. Rusijos armija Ukrainoje, kaip skaičiuoja ukrainiečiai, jau neteko apie 395 990 kareivių.

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį rusų pajėgos, ukrainiečių teigimu, neteko 6 416 tankų (+10), 11 977 šarvuotųjų kovos mašinų (+21), 9 481 artilerijos sistemos (+6), 981 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos (+0), 666 oro gynybos priemonių (+0), 332 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 7 302 dronų (+45), 1 882 sparnuotųjų raketų (+1), 24 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 12 599 automobilių (+7), 1 514 specialiosios technikos vienetų (+1).

Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (14 nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) +10 Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Arvydas Anušauskas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Arvydas Anušauskas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas

07:33 | Ukrainiečiai numušė 14 rusų dronų

Ukrainos oro gynybos pajėgos naktį į pirmadienį įvairiose šalies srityse numušė rusų paleistą aviacinę raketą ir 14 „šahedų“. Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos tai pranešė „Telegram“ kanale.

„2024 metų vasario 12-osios naktį priešas atakavo Ukrainą 17 „Shahed-136/131“ tipo smogiamųjų dronų iš Primorsko Achtarsko rajono (RF), valdomąja aviacine raketa Ch-59 (iš laikinai okupuotos Zaporižios srities teritorijos) ir zenitinėmis valdomosiomis raketomis S-300 (iš Belgorodo srities)“, – sakoma pranešime.

Pažymima, kad Ukrainos kariai Chmelnyckio, Vinycios, Kirovohrado, Mykolajivo, Dnipropetrovsko ir Zaporižios srityse sunaikino 14 „šahedų“ ir vieną valdomąją aviacinę raketą Ch-59.

„Oro atakai atremti buvo pasitelktos Ukrainos oro pajėgų ir Gynybos pajėgų mobiliosios ugnies grupės“, – pridūrė kariai.

07:00 | Kremlius gąsdina branduoliniais ginklais: Lietuvos ekspertai paaiškino, ką tai reiškia

Per pastarąjį mėnesį iš Kremliui ištikimo Rusijos elito pasipylę grasinimai apie branduolinio ginklo panaudojimą Vakarus privertė sunerimti. Tačiau ekspertai ramina – tai tušti grasinimai, kurių tikslas yra kurstyti baimę Europoje. Anot ekspertų, tai yra sena taktika, kurią Rusija naudoja ilgus dešimtmečius.