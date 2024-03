Svarbiausi įvykiai:

Iki 2023-ųjų vidurio ėjęs ambasadoriaus pareigas Didžiojoje Britanijoje V. Prystaiko „Obozrevatel“ aiškino, jog amerikiečiai nenoriai skiriasi su pinigais ir suteikia pagalbą ukrainiečiams dėl galimos karinių veiksmų eskalacijos.

Buvęs aukšto lygio Ukrainos pareigūnas taip pat sukritikavo tuos ukrainiečius, kurie puolė smerkti JAV dėl nesuteikiamos laiku pagalbos.

„Jiems mūsų palaikymas turi savo kainą. Bando padėti, palaikyti. Tai yra milžiniški pinigai, už kuriuos mes su jumis egzistuojame, dauguma jų eina iš JAV. Aš esu tikrai prieš tą antiamerikanizmą, kuris pastaruoju metu auga visuomenėje.

Mes čia save genialiais laikome, už visus kenčiame, o visi, kurie mums neduoda to, ko norime, mums lieka skolingi. Tačiau reikia rasti savyje drąsos pasakyti ir kita, kad mes daug ką patys darėme neteisingai“, – paaiškino ukrainiečių klaidas V. Prystaiko.

Galų gale diplomatas nuramino, kad „sprendimas anksčiau ar vėliau bus surastas“. Amerikiečiai vis dar teikia finansinę ir karinę pagalbą, net ir nesutariant dėl didesnio pagalbos paketo. Taip pat ukrainiečiai neturi bijoti priimti pagalbos paskolų pavidalu, nes dabar svarbiausia yra „išgyventi“.

„Mes neturime krūpčioti ir nuo kalbų apie galimus kreditus, apie kuriuos dabar Kongrese kalba trampistai. Dabar išvis galvoti apie tai, kas ir kiek kainuoja, jau vėlu. Aišku, gaila, kad mes priklausome nuo amerikiečių vidaus politikos prieštaravimų. Dabar mums reikia paprasčiausiai viską daryti, kad išgyventume, o po to jau bus matyti“, – aiškino jis.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas skelbia, kad per visą karą Rusija fronto linijose neteko daugiau kaip 350 000 karių.

„Rusija moka labai didelę kainą už nedidelius laimėjimus“, – pabrėžė J. Stoltenbergas.

Jis nepatikslino, kokią dal karių sudaro žuvę, o kokią sužeistieji. Tačiau J. Stoltenbergas pažymėjo, kad, be kariuomenės, Rusijos Federacija praranda ir brangią įrangą – karinius lėktuvus ir laivus Juodojoje jūroje.

Rusų savanorių būriai, dalyvaujantys kare Ukrainos kariuomenės gretose, trečia diena tęsia puolimą Rusijos pasienio regionuose ir stoja į sunkius mūšius su Rusijos valstybės pajėgomis. Iš artilerijos pabūklų nuolat apšaudomas rajono centras Belgorodas ir aplinkinės gyvenvietės.

Praėjus dvejiems metams nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Rusija tvirtai stovi ant karo bėgių ir jau ruošiasi kitam karui. Kaip praneša „Foreign Policy“, remdamasis Estijos žvalgybos atstovų pareiškimais, Kremlius pertvarko ir plečia šalies kariuomenę, tikėdamasis konflikto su NATO per artimiausius 10 metų.

Realizavus dar vieną repatriacijos priemonę, į Ukrainą buvo grąžinti dar 100 žuvusių karių palaikai.

Kaip rašo „Ukrinform“, tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Koordinacinis elgesio su karo belaisviais štabas.

Susigrąžinti gynėjų palaikus padėjo Ukrainos saugumo tarnybos, Vidaus reikalų ministerijos, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Vyriausiosios valdybos, Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos ir kitų Ukrainos saugumo ir gynybos sektoriaus struktūrų atstovai.

Kovo 9 dieną Rusijos pajėgos raketomis „Iskander“ sunaikino dvi Ukrainos oro gynybos sistemas „Patriot“ ir kelias priešlėktuvines raketas Donecko srityje. Žuvo devyni ukrainiečių kariai, „Facebook“ skelbia Ukrainos žurnalistas Jurijus Butusovas.

Vieno tokio įrenginio kaina – 10 mln. dolerių (9 mln. eurų), o vienos raketos – 4 mln. dolerių (3,6 mln. eurų).

J. Butusovo žiniomis, radaras ir vadavietė smūgio vietoje išliko sveiki. Tai reiškia, kad netrukus bus galima atkurti visos baterijos kovinį pajėgumą, nes Kyjivui gali būti tiekiamos naujos paleidimo sistemos.

Tačiau yra kita problema, rašo J. Butusovas, neįmanoma pakeisti kvalifikuotų ir motyvuotų operatorių, kurie sėkmingai baigė ilgalaikius mokymus NATO moderniuose mokymo centruose.

Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Charles'is Michelis penktadienį sarkastiškai pasveikino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną su pergale rinkimuose, kuriuose jis neturi jokio realaus pasipriešinimo.

„Norėčiau pasveikinti Vladimirą Putiną su triuškinama pergale šiandien prasidedančiuose rinkimuose“, – parašė jis socialiniame tinkle „X“, prasidėjus tris dienas truksiančiam balsavimui.

„Jokios opozicijos. Jokios laisvės. Jokio pasirinkimo“, – rašė jis.

Beveik neabejojama, kad V. Putinui šie rinkimai, pasibaigsiantys sekmadienį, suteiks dar vieną šešerių metų kadenciją.

Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.



No opposition.

No freedom.

No choice.