Svarbiausios žinios:

12:55 | Okupantai sudavė naują smūgį

Rytų Ukrainoje šeštadienį rusų kariuomenė pražudė 3 žmones, dar du asmenys buvo sužeisti po to, kai okupantai smogė gyvenamajam rajonui Kostiantynivkoje, rašo „SkyNews“.

Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenko sakė, kad rusų pajėgos pataikė į keturis daugiabučius, taip pat viešbutį.

Ukrainos atstovas taip pat pridūrė, kad šiuo metu gelbėtojai vis dar dirba vietoje, pažymi dar vieną Rusijos įvykdytą karo nusikaltimą.

Kiek anksčiau šeštadienį P. Kyrylenko teigė, kad per pastarąsias 24 val. iš viso rusų okupantai pražudė 4 žmones, mažiausiai 7 asmenys dar buvo sužeisti.

Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paminėjo, kad padėtis fronte tebėra „itin aštri“, o didžiausios kovos verda Donecko regione, kur Rusija bando vykdyti kontrpuolimą.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad padėtis fronte tebėra „itin aštri“, ypač rytiniame Donecko regione, kur Rusija stiprina savo pajėgas.

12:15 | Rusija ruošiasi naujai atakai

„SkyNews“, remdamasi Ukrainos atstovo teiginiais, skelbia, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas pasirengęs suduoti naujus smūgius Kyjivui vasario pabaigoje.

Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas pamiėjo, kad Rusija pasirengusi „maksimaliam [karinių pajėgų] aktyvavimui] iki pirmosios invazijos pradžios, kuri įvyko vasario 24 d.

„Jie mano, kad iki [invazijos pradžios] jie turėtų pasiekti tam tikrų pergalių [karo zonoje]. Ne paslaptis, kad jie ruošiasi naujai bangai, kaip jie sako, iki vasario 24 d.

Yra žinoma, kuriose teritorijose jie [rusų kariuomenė] nori kažką padaryti“, – kalbėjo O. Danilovas.

Ukrainos atstovas taip pat pridūrė, kad Rusijos „užduotis“ – Donecko ir Luhansko regionų kontrolė rytinėje šalies dalyje.

O. Donilovo pastebėjimu, Rusijos kariuomenė taip pat atliko žvalgybą, siekdama įvertinti Ukrainos karinių pajėgų galimybes rytų Ukrainoje.

10:27 | Putinas pasiruošęs tęsti karą dar šešis mėnesius: analitikai įvardijo jo tikslus

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra pasirengęs dar šešis mėnesius tęsti karą prieš Ukrainą. JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai išanalizavo „Bloomberg“ informaciją ir įvardijo, kokius tikslus išsikelia V. Putinas.

Pasak leidinio cituojamų Kremliaus žinovų, V. Putinas ruošiasi naujam puolimui, bando perimti iniciatyvą, nes yra nepatenkintas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sėkme ir Rusijos kariuomenės nesėkme. Rusijos prezidentas baiminasi, kad vasarį ar kovą Ukrainos gynėjai ims pulti su didesne jėga. V. Putinas mano, kad jei jis vilkins laiką, tai leis jam laimėti karą.

„Ši ataskaita atitinka dabartinį ISW vertinimą ir prognozę, kad Kremlius greičiausiai ruošiasi imtis ryžtingų strateginių veiksmų – greičiausiai Luhansko srityje – per ateinančius šešis mėnesius, kad susigrąžintų lyderystę ir nutrauktų dabartinę Ukrainos veiklos sėkmę. ISW mano, kad ryžtingi strateginiai veiksmai Luhansko srityje gali būti arba didelis puolimas, arba gynybinė Rusijos operacija siekiant nugalėti ir plėtoti Ukrainos kontrpuolimą“, – pažymėjo analitikai.

Ekspertai mano, kad rusų bandymais prasibrauti Zaporižios srityje gali būti siekiant užtikrinti, kad Ukrainos kariuomenė išsisklaidytų. Tuomet okupantai gali sudaryti sąlygas puolimui Luhansko srityje.

„Šis naujausias įvykis rodo, kad „Bloomberg“ minimas planuojamas Rusijos puolimas greičiausiai bus nukreiptas į Luhansko sritį, nors ji taip pat galėtų vykti Vuhledaro mieste vakarų Donecke. Mažai tikėtina, kad per šį naują puolimą iš Baltarusijos nusitaikytų į Šiaurės Ukrainą. Nėra jokių požymių, kad Rusijos kariai Baltarusijoje formuoja smogiamąsias grupes“, – pažymėjo analitikai.

Ekspertų teigimu, įsibrovėliai ir toliau naudojasi Baltarusijos infrastruktūra ir teritorijomis treniruočių rotacijoms. Be to, Rusijos propagandistai vis dažniau kalba, kad Kyjivo puolimo nebus. Vietoj to jie skleidžia žinią, kad Rusijos kariuomenė pradės puolimą Rytų Ukrainoje arba gali bandyti pasiekti pažangą Charkivo srityje.

09:29 | Per praėjusią parą Rusija Ukrainai sudavė 10 raketinių smūgių

Per praėjusią parą Rusija Ukrainai sudavė 10 raketinių smūgių ir 26 aviacijos smūgius, savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė ukrainiečių kariuomenės Generalinis štabas.

Pranešime pabrėžiama, kad aviacijos ir raketinių smūgių pavojus išlieka visoje Ukrainos teritorijoje.

„Per praėjusią parą rusų okupantai sudavė 10 raketinių [smūgių], vieną iš jų – civilinei infrastruktūrai Zaporižios srityje, 26 aviacinius smūgius, 81 kartą apšaudė iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, įskaitant civilių objektų [apšaudymą] Očakivo mieste. Yra sužeistų ir žuvusių taikių gyventojų“, – paskelbė Generalinis štabas.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakaro kreipimesi sakė, kad išlieka itin sudėtinga situacija fronte ties Bachmutu ir Vuhledaru.

„Okupantai ne vien šturmuoja mūsų pozicijas – jie sąmoningai ir metodiškai naikina šiuos miestus ir aplinkinius kaimus“, – sakė jis.

Svarbiausi penktadienio įvykiai

► Ukrainos žvalgybos teigimu, artimiausiu metu gali būti pradėta plati informacinė ir psichologinė specialioji operacija, skirta diskredituoti nemažai Ukrainos karinės ir politinės vadovybės atstovų. Visų pirma, žvalgybos duomenimis, diskreditavimo kampanija gali būti nukreipta prieš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininką Serhijų Šaptalą, Ukrainos saugumo tarnybos vadovą Vasilą Maliuką, gynybos ministrą Oleksijų Reznikovą, Andriaus Jermako prezidentūros kanceliariją, laikinai einantį Nacionalinės policijos vadovo pareigas Ivaną Vyhovskį ir kt.

► Europos Sąjunga penktadienį dar pusmečiui pratęsė sankcijas Rusijai dėl jos karo Ukrainoje ir svarsto galimybę imtis naujų priemonių prieš Maskvą. Sankcijos, iš pradžių įvestos 2014 metais Maskvai aneksavus Ukrainos Krymą, buvo gerokai sugriežtintos vasario mėnesį, Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į provakarietišką kaimynę.

► Belgija Ukrainai skiria didžiausią karinės pagalbos paketą, kurio vertė sieks 92 mln. eurų. Paketą apmins NASAMS kompleksams skirtos raketos, oro gynybos sistemos „Mistral“ paleidimo įrenginiai, 80 šarvuočių IVECO Lynx, 150 sunkvežimių, ginklai.

► Ukrainos sporto ministras ketvirtadienį perspėjo, kad jo šalis gali boikotuoti 2024-ųjų Paryžiaus olimpines žaidynes, jei jose bus leista dalyvauti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams.

► Rusijos pajėgoms veržiantis į Rytų Ukrainą, Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų agentūros (UNHCR) vadovas Filippo Grandi ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP teigė, kad Kyjivas ir Europos valstybės turėtų pasirengti galimai nuo susirėmimų bėgančių žmonių bangai.

► Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, nepaisydamas didžiulių Rusijos pajėgų nuostolių, ruošia naują puolimą Ukrainoje, o kartu rengia savo šalį ilgus metus truksiančiai konfrontacijai su JAV ir jų sąjungininkais, skelbia „Bloomberg“.

► Lenkija perduos Ukrainai 60 savo gamybos tankų RT-91 „Twardy“, be anksčiau jau pažadėtų 14-os vokiškų „Leopard 2“, skelbia Ukrainos prezidento administracijos atstovas Andrijus Jermakas.

► JAV prezidento Joe Bideno administracija su sąjungininkais „atsargiai aptars“ galimybę parūpinti Ukrainai naikintuvus F-16.