Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

12:23 | Vis mažiau rusų palaiko pradėtą karinę invaziją Ukrainoje

Britų žvalgyba sekmadienį pranešė, kad Rusijos kariuomenė, vargu ar sugebės per artimiausius kelis mėnesius Ukrainos teritorijoje pasiekti naujų karinių laimėjimų, todėl vis daugiau rusų gali nepritarti vykdomiems Kremliaus diktatoriaus Vladimiro Putino veiksmams.

Remiantis paskutinėmis apklausomis, pastebima, kad parama V. Putino pradėtai „specialiajai karinei operacijai“ Ukrainoje smarkiai mažėja.

Britų žvalgyba cituoja Rusijos Federalinės saugumo tarnybos vidinę informaciją, kurią paviešino nepriklausoma rusų žiniasklaida, kad 55 proc. šalies gyventojų palaiko idėją surengti taikos derybas su Ukraina ir tik 25 proc. mano, kad reikia tęsti pradėtą karą Ukrainoje.

Šie paviešinti rezultatai iš esmės atitinka spalio mėnesį atliktos apklausos duomenis, kuomet 57 proc. respondentų palaikė idėją pradėti derybas su Ukraina. O štai dar balandį apie 80 proc. rusų palaikė pradėtą „specialiąją karinę operaciją“.

„Nepaisant rusų pareigūnų pastangų sustiprinti skleidžiamos informacijos kontrolę, konfliktas daugeliui rusų tapo vis artimesnis po to, kai rugsėjį buvo pradėta dalinė mobilizacija. Mažai tikėtina, kad Rusijai per artimiausius kelis mėnesius pavyks pasiekti tam tikrų laimėjimų mūšio lauke, todėl Kremliui bus vis sunkiau išlaikyti visuomenės palaikymą pradėtam karui [Ukrainoje]“, – teigiama žvalgybos pranešime.

12:05 | JAV žvalgybos vadovė optimistiškai vertina Ukrainos pajėgų galimybes

nacionalinės žvalgybos direktorė Avril Haines šeštadienį sakė, kad karo veiksmai Ukrainoje vyksta „sumažintu tempu“, bet ukrainiečių pajėgos galbūt turės geresnių perspektyvų ateinančiais mėnesiais.

A. Haines užsiminė apie anksčiau reikštas nuomones, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėjai galbūt neperduoda jam blogų naujienų apie karo įvykius, ir sakė, kad jis „vis geriau informuojamas apie kariuomenės iššūkius“.

„Tačiau mums vis tiek neaišku, ar jis šiuo etapu mato visą vaizdą dėl to, su kokiais iššūkiais jie susiduria“, – sakė A. Haines šeštadienį vakare, buvusio JAV prezidento Ronaldo Reagano fondo ir instituto organizuotame nacionalinės gynybos forume Simi Valyje Kalifornijoje.

Kalbėdama apie ateities perspektyvas, A. Haines sakė, kad „matome lyg ir sumažintą tempą“ Rusijos kare Ukrainoje. JAV žvalgyba mano, kad abi konflikto šalys rūpinsis atsigauti ir apsirūpinti galimam ukrainiečių kontrpuolimui pavasarį, nurodė ji.

„Tačiau iš tikrųjų gan skeptiškai vertiname tai, ar rusai... bus tam pasirengę, – teigė A. Haines. – Aš optimistiškiau galvoju dėl ukrainiečių šiuo periodu.“

Pastarosiomis savaitėmis Rusijos kariuomenė daugiausia atakuodavo Ukrainos infrastruktūrą, tęsė puolimą Ukrainos rytuose netoli Bachmuto miesto ir apšaudydavo Chersono miestą, kurį ukrainiečių pajėgos išvadavo lapkritį, po aštuonis mėnesius trukusios rusų okupacijos.

Vakarų paramą Ukrainos pastangoms atremti Rusijos kariuomenę bei tvarkytis su karo pasekmėmis šią savaitę pademonstravo ir JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojos politikos reikalams Victorios Nuland (Viktorijos Nuland) dviejų dienų vizitas Ukrainoje.

Ji susitiko su Ukrainos aukšto rango pareigūnais ir šeštadienį dalyvavo vienos ukrainiečių pagalbos organizacijos, padedančios šalies viduje persikėlusiems pabėgėliams, veikloje.

V. Nuland drauge su vaikais iš Chakivo, Chersono, Donecko ir kitų regionų gamino iš lėlytes iš mėlynų ir geltonų – Ukrainos vėliavos spalvų – siūlų.

„Tai psichologinė parama jiems absoliučiai kritiniu laikotarpiu“, – sakė V. Nuland.

Ji pridūrė: „Kaip geriausiai žino prezidentas Putinas, šis karas galėtų pasibaigti šiandien, jei jis nuspręstų jį sustabdyti ir išvesti savo pajėgas... Tuomet galėtų prasidėti derybos.“

11:20 | Skelbia, kiek žuvo Ukrainos karių

Ukraina skelbia, kad nuo Rusijos pradėtos karinės invazijos pradžios žuvo nuo 10 iki 13 tūkst. šalies gynėjų, rašo „SkyNews“.

Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjo Mychailo Podoliako, žuvusių karių skaičius yra gerokai mažesnis, negu skelbė Vakarai.

M. Podoliako pridūrė, kad žuvusių civilių skaičius yra itin didelis.

10:58 | Rusų oligarchas M. Fridmanas sulaikytas dėl įtariamo pinigų plovimo – žiniasklaida

Rusų milijardierius Michailas Fridmanas Londone buvo sulaikytas dėl įtariamo pinigų plovimo, pranešė JAV leidinys „Politico“, Jungtinės Karalystės Nacionalinei kovos su nusikalstamumu agentūrai (NCA) paskelbus apie „turtingo rusų verslininko“ areštą.

NCA šeštadienio pranešime šio verslininko pavardė nenurodoma, bet sakoma, kad jis buvo areštuotas ketvirtadienį savo namuose Londone, dėl įtariamo pinigų plovimo, sąmokslo apgauti Vidaus reikalų ministeriją ir sąmokslo melagingai liudyti. Taip pat sakoma, kad vėliau šis vyras, kaip ir du kiti drauge su juo areštuoti asmenys, buvo paleistas už užstatą.

Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS šeštadienį pranešė, kad šis verslininkas yra M. Fridmanas.

M. Fridmanas, vienos didžiausių Rusijos privačių investicinių grupių „Alfa Group“ steigėjas, yra įtrauktas į Europos Sąjungos sankcijų dėl Rusijos invazijos į Ukrainą sąrašus.

„Alfa Group“ šeštadienio pareiškime teigiama, kad M. Fridmanas nėra areštuotas, bet jame nekalbama apie tai, ar jis buvo paleistas už užstatą.

10:42 | Ukrainos kariuomenė sudavė smūgius prieš okupantus

Zaporižios srities administracijos vadovas Oleksandras Staruchas teigė, kad sekmadienio naktį rusų kariuomenė sudavė smūgius vienam iš kaimų, esančių Zaporižios regione, rašo UNIAN.

Tačiau Ukrainos kariuomenė rusų okupantams už įvykdytą ataką atsakė tuo pačių.

„Mūsų vyrai [kariai] taip pat sudavė smūgius, beveik 300 [rusų okupantų] buvo sužeisti arba mirę. Taigi [Ukrainos kariai] pasakė: sveiki, čia už apšaudytus mūsų miestus“, – kalbėjo administracijos atstovas.

10:03 | Rusija sunaudoja daugiau amunicijos, nei gali pagaminti

„NBC News“, remdamasi JAV nacionalinės žvalgybos direktorės Avril Haynes teigimu, rašo, kad Rusijos kariuomenė naudoja amuniciją greičiau, nei Kremlius yra pajėgus ją pagaminti.

Be to, priduriama, kad rusų kariuomenė dažniau naudoja kur kas tikslesnę amuniciją nei įprastą.

„Nemanau, kad galiu įvardyti tikslius skaičius, tačiau [Rusija] pakankamai greitai [naudoja amuniciją], t.y. pernelyg greitai. Mūsų nuomone, [Rusija] nėra pajėgi savarankiškai pagaminti daugiau [amunicijos], nei sunaudoja. Taigi tai [Kremliui] bus iššūkis“, – teigė JAV žvalgybos atstovė.

Dėl šios priežasties, pasak Avril Haynes, Rusijos Federacija priversta prašyti kitų valstybių pagalbos, įskaitant Šiaurės Korėją.

Kiek anksčiau JAV prezidentas Joe Bidenas minėjo, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas kreipėsi į Šiaurės Korėją, kad ši suteiktų artilerijos amunicijos atsargų. Nors įžvelgiama, kad Šiaurės Korėjos pagalba yra minimali, situacija vis dar stebima.

A. Haynes tikina, kad amunicijos stygius yra tik viena problema iš daugelio, su kuriomis susiduria Rusijos kariuomenė. JAV atstovė taip pat paminėjo, kad rusų kariai susiduria su moraliniais, taip pat logistiniais iššūkiais.

09:38 | Rusų kariai protestuoja karinėje bazėje

Paviešintas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuoti protestuojantys mobilizuoti rusų kariai.

Kaip rašo „SkyNews“, remdamasi paviešintu vaizdo įrašu socialiniame tinkle, mobilizuoti asmenys atidarė vartus ir paliko karinės bazės teritoriją, maištavo.

Nepriklausomo ukrainiečių kanalo pastebėjimu, rusų kariai tokiu būdu išreiškia protestą dėl prastų sąlygų karinėje bazėje.

Video has emerged of mobilised Russians allegedly mutinying and forcing their way off a military base in protest at poor conditions. With morale plummeting among Putin’s troops, the Russian army faces a difficult winterpic.twitter.com/wkEpauAnWr