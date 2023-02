Svarbiausi ketvirtadienio įvykiai:

11:20 | Rusijos pajėgos surengtai naujai atakai „pakeitė taktiką“

Rusija ketvirtadienio naktį vėl apšaudė Ukrainą sparnuotosiomis ir kitokiomis raketomis, smogdama taikiniams įvairiose šalies dalyse – nuo rytinių iki vakarinių.

Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per vieną šių smūgių žuvo 79 metų moteris, sužeisti mažiausiai septyni žmonės.

Rusų pajėgos per dvi valandas panaudojo 36 įvairias raketas, pranešė ukrainiečių ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas.

REKLAMA

Pasak jo, ukrainiečių oro gynyba numušė 16 raketų. Sėkmingų numušimų dalis yra mažesnė, nei per kai kuriuos ankstesnius Rusijos apšaudymus raketomis.

REKLAMA

Ukrainiečių pareigūnai sakė, kad smogta taikiniams šalies šiaurėje, vakaruose, pietuose ir rytuose, taip pat centrinėje dalyje.

Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas sakė, kad Rusijos pajėgos šiai atakai „pakeitė taktiką“ ir aktyviai vykdė žvalgybą bei naudojo raketų muliažus oro gynybai suklaidinti.

Detalių jis nepateikė, bet sakė, kad Rusijos pajėgos gali ieškoti būdų, kaip išvengti ukrainiečių oro gynybos, pastiprintos Vakarų tiekiamomis ginklų sistemomis ir anksčiau sėkmingai veikusios prieš rusų raketas ir dronus.

REKLAMA

Per vieną iš praėjusios nakties smūgių sugriauta namų rytiniame Pavlohrado mieste, žuvo 79 metų moteris ir sužeisti mažiausiai septyni žmonės, du iš jų hospitalizuoti, teigė Dnipropetrovsko srities gubernatorius Serhijus Lysakas.

Sugriauti septyni namai, apgriauta dar 30, kilo gaisras vienoje gamykloje, bet po kelių valandų jis buvo užgesintas, pridūrė gubernatorius.

Vakarinės Lvivo srities karinės administracijos vadovas Maksymas Kozyckis sakė, kad viename ypatingos svarbos infrastruktūros objekte kilo gaisras. Daugiau detalių pareigūnas nepateikė.

REKLAMA

REKLAMA

11:10 | A. Lukašneka planuoja susitikti su V. Putinu

Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka propagandinei šalies naujienų agentūrai „Belta“ įvardijo, kuriuo atveju baltarusų kariai kovotų kartu su Rusijos kariuomene.

Visgi kiek anksčiau buvo pastebėta, kad A. Lukašenkos kariai jau kovoja prieš Ukrainą kartu su rusų kariuomene.

Kaip rašo „The Guardian“, cituodama valstybinę Baltarusijos naujienų agentūrą, A. Lukašenka teigė, kad jo šalies kariuomenė įsitrauktų į karą Ukrainoje ir kovotų drauge su rusų okupantais prieš ukrainiečius tuo atveju, jeigu kita šalis pradėtų puolimą prieš Baltarusiją.

REKLAMA

Tuo metu „Reuters“ naujienų agentūra rašo, kad A. Lukašenka, kuris ne kartą bandė paneigti teiginius, kad Baltarusija gali būti įtrauktą į karą Ukrainoje ir vykdyti puolimus kartu su Maskva, taip pat pareiškė, kad penktadienį yra planuojamas naujas susitikimas su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu.

Kiek anksčiau okupuoto Melitopolio meras (iš ukrainiečių pusės) pareiškė, kad Zaporižios srityje esančioje Kyrylovkos gyvenvietėje pastebėti baltarusių kariai. Jeigu šie liudininkų pasakojimai pasitvirtintų, tai reikštų, kad Baltarusija pati įsitraukia į karą Ukrainoje, o ne tik padeda Rusijai.

REKLAMA

„Tai gali būti privačios karinės kompanijos samdiniai. Gali būti, kad jie sakys, kad čia ne Baltarusijos reguliariosios pajėgos, tačiau faktas yra. Jie turėjo Vitebsko padalinio ar brigados skiriamuosius ženklus. Tai yra tai, ką mūsų gyventojai matė“, – pareiškė jis. Televizijos eteryje kalbėjęs Ukrainos valdininkas tvirtino, kad jo regiono gyventojai matė baltarusių karius.

Sausį pradėtos pratybos su Rusijos pajėgomis Baltarusija sausio 16-ąją paskelbė, kad jos teritorijoje prasidėjo bendros su Rusija oro pajėgų pratybos, tuo pakurstydama susirūpinimą, kad Minskas įtraukiamas į Rusijos karą Ukrainoje.

REKLAMA

REKLAMA

Baltarusių gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad prasidėjo aviacijos junginių iš Baltarusijos ir Rusijos „bendros taktinės skraidymo pratybos“.

Anksčiau ministerija skelbė, kad pratybos truks iki vasario 1-osios. „Pagrindinis pratybų tikslas yra didinti operatyvinį suderinamumą drauge vykdant kovinio rengimo misijas“, – sakoma ministerijos pareiškime.

Pratybos vyks visuose kariniuose Baltarusijos aerodromuose, yra sakęs Minskas.

Ministerija pridūrė, kad per pratybas bus mokomasi žvalgymo iš oro, bendro patruliavimo prie valstybės sienos, taktinio oro desanto išlaipinimo, prekių pristatymo ir sužeistųjų evakuacijos. Pareigūnai pratybas vadina gynybinėmis.

REKLAMA

„Pratybų pobūdis yra tik gynybinis“, – sakė Baltarusijos Saugumo tarybos valstybės sekretoriaus pirmasis pavaduotojas Pavelas Muraveika.

Jo žodžius savo „Telegram“ kanalu citavo Gynybos ministerija. P. Muraveika pridūrė, kad situacija prie Baltarusijos sienos su Ukraina „nėra labai rami“, bet Minskas yra pasirengęs „bet kokiems Kyjivo provokaciniams veiksmams“.

Baltarusijos autoritarinis prezidentas A. Lukašenka yra sakęs, kad nesiųs baltarusių karių į Ukrainą. Baltarusija leido Rusijai – savo pagrindinei politinei sąjungininkei ir didžiausiai kreditorei – pasinaudoti jos teritorija puolant Ukrainą.

REKLAMA

Spalio mėnesį Minskas paskelbė, kad drauge su Maskva kuria bendras regionines pajėgas; į šalį atvyko keli tūkstančiai rusų karių.

10:47 | Rusijos karinės bendrovės „Wagner“ vadovas prognozuoja Bachmuto užėmimą iki balandžio

Rusijos karinės samdinių bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas prognozuoja, kad rusų pajėgos Ukrainos rytuose esantį Bachmuto miestą galėtų užimti „kovą ar balandį“.

Praėjusią naktį internete išplatintose žinutėse J. Prigožinas sako, kad rusų pažanga priklausys nuo to, ar „priešininkas atsiųs rezervų“, ir kritikuoja Rusijos „milžinišką karinę biurokratiją“, esą sutrukdžiusią užimti šį Donecko srities miestą iki 2022 metų pabaigos.

REKLAMA

REKLAMA

10:15 | Įvardytas Izraelio užsienio reikalų ministro vizito tikslas

Rusijai pernai vasarį užpuolus Ukrainą, Izraelis užėmė atsargią poziciją ir siekia išlaikyti neutralumą dėl Kremliaus pradėtos karinės invazijos.

Teigiama, kad Izraelio ministro vizito metu Ukrainoje siekis – visiškai atnaujinti Izraelio ambasados Kyjive darbą.

Ši diplomatinė misija atnaujins „nepertraukiamą veiklą, siekiant stiprinti santykius tarp šalių“, sakoma E. Coheno pareiškime.

REKLAMA

Izraelis siunčia humanitarinę pagalbą Ukrainai, bet netiekia jai ginklų.

Izraeliečių ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu anksčiau šį mėnesį interviu transliuotojui CNN sakė, kad „neabejotinai aiškinasi“ dėl karinės pagalbos Ukrainai.

Kremlius yra įspėjęs, kad tolesnis ginklų tiekimas Ukrainai nulems konflikto eskalaciją.

Rusijos kariškiai veikia Sirijoje, kur nuo pilietinio karo pradžios 2011-aisias Izraelis yra sudavęs šimtus aviacijos smūgių sirų kariuomenei, Irano remiamoms jėgoms ir Libano grupuotės „Hizbollah“ kovotojams.

REKLAMA

Izraelis taip pat akcentuoja savo ypatingus ryšius su Maskva – daugiau kaip milijonas Izraelio piliečių yra kilę iš buvusios Sovietų Sąjungos.

09:32 | Izraelio atstovas lankosi Ukrainoje

Izraelio užsienio reikalų ministras Eli Cohenas ketvirtadienį atvyko į Kyjivą ir tai pirmas izraeliečių ministrų vizitas Ukrainoje nuo Rusijos invazijos į šią šalį pradžios prieš beveik metus.

Izraeliečių diplomatijos vadovas „šiandien su oficialiu vizitu lankysis Kyjive, kur susitiks su prezidentu [Volodymyru] Zelenskiu ir užsienio reikalų ministru [Dmytro] Kuleba“, sakoma Izraelio Užsienio reikalų ministerijos pranešime, paskelbtame E. Cohenui atvykus į Ukrainos sostinę.

REKLAMA

09:21 | Paryžius: Prancūzija ir Kinija sutarė dirbti dėl taikos Ukrainoje

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Kinijos diplomatijos vadovas Wang Yi trečiadienį sutarė prisidėti prie taikos Ukrainoje, po jų derybų pranešė prancūzų prezidentūra.

E. Macronas neslepia, jog viliasi, kad Pekinas, kuris yra svarbus Maskvos sąjungininkas ir nepasmerkė prieš metus pradėtos invazijos į Ukrainą, spaus Kremlių grįžti prie derybų stalo.

Trečiadienį Paryžiuje E. Macronas ir Wang Yi aptarė karą ir jo „pasekmes pažeidžiamiausioms šalims, ypač kalbant apie maisto saugą ir finansavimo pajėgumus“, nurodė prancūzų prezidentūra.

Ir E. Macronas, ir Wang Yi nurodė „tą patį tikslą prisidėti prie taikos pagal tarptautinę teisę“, sakoma Eliziejaus rūmų pranešime, nenurodant, kokie galėtų būti abiejų šalių indėliai.

Po derybų Paryžiuje Wang Yi dalyvaus penktadienį prasidėsiančioje ir iki sekmadienio truksiančioje Miuncheno saugumo konferencijoje. Jis taip pat nuvyks į Maskvą.

Prancūzijos prezidentas taip pat kalbėjo apie bendradarbiavimą su Kinija „pasaulinių iššūkių“, įskaitant klimato krizę, akivaizdoje.

REKLAMA

Vėliau trečiadienį Wang Yi susitiko su prancūzų užsienio reikalų ministre Catherine Colonna. Ketvirtadienį jis surengs derybas strateginiais klausimais su E. Macrono patarėju Emmanueliu Bonne'u.

08:55 | Peržengta „raudonoji riba“

Ukrainiečių žiniasklaida skelbia, kad Rusijos kariuomenės nuostoliai kare peržengė naują „raudonąją ribą“.

UNIAN rašo, kad šalies gynėjai per pastarąją parą nukovė 690 rusų okupantus.

Iš viso skaičiuojama, kad Rusijos pradėtame kare nuo pat invazijos pradžios iš viso jau žuvo 140 460 rusų karių.

Per pastarąją parą okupantai neteko 6 tankų (iš viso 3296 – red. past.), 10 šarvuočių (6517), 3 artilerijos sistemų (2306), 3 oro gynybos sistemų (239), 1 karinio sraigtasparnio (287) ir kitos karinės technikos.

08:27 | Rusija raketomis apšaudė virtinę Ukrainos sričių

Rusija ketvirtadienio naktį atakavo Ukrainą dronais ir raketomis, apšaudyta virtinė regionų, įskaitant vakarinę Lvivo sritį.

Kaip pranešė Ukrainos prezidento padėjėjas Andrijus Jermakas, rusų raketos krito Ukrainos šiaurėje, vakaruose, taip pat pietrytinėje Dnipropetrovsko ir centrinėje Kirovohrado srityse.

„Eilinė rusų raketinė ataka. Naktį leido dronus ir raketas. Deja, yra pataikymų Ukrainos šiaurėje, vakaruose, taip pat Dnipropetrovsko ir Kirovohrado srityse. Rusai kiek pakeitė taktiką. Jie aktyviai vykdo žvalgybą, naudoja raketų muliažus [oro gynybai suklaidinti]. Tačiau oro gynyba susidorojo su dauguma priešo raketų ir bepiločių orlaivių“, – sakė A. Jermakas.

REKLAMA

Visoje Ukrainos teritorijoje naktį buvo paskelbtas oro pavojus. Kremenčuke Poltavos srityje girdėjosi sprogimai, apie realų pavojų pranešė Lvivo ir Dnipropetrovsko sričių pareigūnai.

Patvirtinta, kad atakuotas ypatingos svarbos infrastruktūros objektas Lvivo srityje, žmonės nenukentėjo.

Vėliau paaiškėjo, kad rusai Ukrainą apšaudė pasitelkdami strateginę aviaciją ir dronus, paleido aštuonias raketas „Kalibr“.

07:44 | Analitikai įvertino, kodėl V. Putino puolimo planas žlugs

UNIAN rašo, kad Rusija, vykdydamą karininę invaziją Ukrainoje, išeikvojo savo karinės technikos, įrangos rezervą, taip pat rusų kariuomenei trūksta tinkamai parengtų karių, kurie galėtų pradėti naują okupacijos bangą Ukrainoje rytinėje dalyje.

Teigiama, kad dėl Rusijos negebėjimo pagaminti daugiau karinės technikos per trumpą laikotarpį, tai užkirs galimybę lanksčiai vykdyti karines operacijas.

Remiantis JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikų teiginiais, dėl pastarųjų priežasčių Ukrainos kariai, gaudami pažangią Vakarų karinę techniką, turi kur kas daugiau perspektyvų, kad jų planuojamas kontrpuolimas bus sėkmingas.

Kiek anksčiau apie Rusijos negebėjimą įvykdyti efektingą puolimą užsiminė ir Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Benas Wallace`as.

REKLAMA

Britų atstovas, remdamasis savo šalies gynybos sukaupta informacija, teigė, kad Rusija nėra sutelkusi vieningų kariuomenės pajėgų tam, kad būtų įvykdytas galingas pasipriešinimas ir proveržis karo fronte. Vietoje to, pasak B. Wallece'o, Rusija deda visas pastangas tam, kad galėtų pasiekti tam tikrų laimėjimų Donbase, tačiau tokiu būdu okupantai patiria didelių nuostolių.

Be to, gynybos sekretorius atkreipia dėmesį, kad Ukrainoje gali būti sutelkta iki 97 proc. rusų karių, tačiau karinių pajėgų parengtis puolimui yra gerokai sumažėjusi 40 proc. dėl patiriamų nuostolių fronte „beveik kaip per Pirmąjį pasaulinį karą“.

ISW pastebi negalintys nešališkai patvirtinti B .Wallece'o pareiškimų, tačiau britų atstovo pastebėjimai, kad Rusijai trūksta mechanizuotų karinių pajėgų, atitinka analitikų anksčiau pareikštus vertinimus – Rusijai tektų atkurti savo prarastus karinius pajėgumus tam, kad galėtų efektingai vykdyti puolimą.

Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad Rusija nebeturi tinkamo karinio rezervo tam, kad vykdytų plataus masto puolimą Ukrainoje.

Pastebima, kad Rusijos negebėjimas per trumpą laiką pagaminti karinės technikos taip pat užkerta kelią efektingam puolimui karo fronte. Tarptautinio strateginių studijų instituto skaičiavimu, Rusija kare prieš Ukraina jau prarado apie 50 proc. savo turimų T-72B ir T-72B3M, taip pat daugybę T-80 tankų. Dėl šios priežasties rusų okupantai naudoja senesnę techniką.

REKLAMA

„Ukraina turi galimybę pradėti plataus masto kontrpuolimą per pastaruosius kelis mėnesius. Tačiau galimybė tai įvykdyti, tikėtina, daugiausiai priklausys nuo to, kiap greitai ir kokiais kiekiais Vakarų valstybės suteiks reikiamą karinę techniką, ypač kalbant apie tankus ir šarvuočius“, – kalbėjo ISW analitikai.

Tuo metu Norvegijos žvalgyba pareiškė, kad Rusija vis dar turi galimybę gaminti didelius kiekius ginklų, raketų ir tankų, tačiau pati pramonė sunkiai geba kompensuoti patirtus nuostolius dėl įvestų Vakarų sankcijų.

Svarbiaus penktadienio įvykiai: