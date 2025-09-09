JAV Šiaurės Karolinos valstijoje nudurta ukrainietė pabėgėlė
JAV Šiaurės Karolinos valstijoje, Šarlotės mieste, rugpjūčio 22 d. buvo nudurta 23 m. amžiaus ukrainietė pabėgėlė. Kaip informuoja „The Kyiv Independent“, apie tai pranešė laikraštis „The Charlotte Observer“.
Teigiama, kad incidentas įvyko 21.55 val. vietos laiku, kai auka Iryna Zarucka sėdėjo traukinyje „South End“ geležinkelio stotyje. I. Zarucka 2022 m. pabėgo iš Kyjivo, siekdama apsisaugoti nuo Rusijos visapusiškos invazijos. Pasak jos šeimos narių, ji tikėjosi naujos pradžios.
Policija įvykio vietoje sulaikė 34 m. Decarlosą Browną ir apkaltino jį pirmojo laipsnio žmogžudyste. Anot duomenų, D. Brownas praeityje buvo ne kartą sulaikytas ir teisiamas, maža to, jis viename Šiaurės Karolinos kalėjime atliko šešerių metų laisvės atėmimo bausmę, be kita ko, dėl apiplėšimo panaudojant pavojingą ginklą. Teismo įrašai rodo, kad D. Brownas anksčiau šiais metais turėjo psichikos ligos požymių.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pavadino šį išpuolį „siaubingu“, kai rugsėjo 7 d. sulaukė atitinkamo žurnalistų klausimo. Jis pridūrė, kad „viską apie tai žinos rytoj ryte“. Kitą dieną paskelbtame pareiškime D. Trumpas pavadino I. Zarucką „gražia, jauna ukrainiete pabėgėle, kuri atvyko į Ameriką, kad pabėgtų nuo žiauraus karo Ukrainoje“, tačiau ją užpuolė „psichiškai nesveikas beprotis“.
D. Trumpas platformoje „Truth Social“ paskelbtame įraše pasinaudojo šiuo išpuoliu, kad pasmerktų „pagrindines žiniasklaidos priemones“ ir savo politinius priešininkus Demokratų partijoje, ir nurodė, jog tik respublikonai gali palaikyti „tvarką“ Šiaurės Karolinoje ir „kiekvienoje valstijoje“.
Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai rugpjūčio 11 d. Vokietijos Frydlando mieste žuvo 16-metė ukrainietė pabėgėlė, kuri buvo pastumta po krovininiu traukiniu.
Vokietija ir Prancūzija siekia sankcijų Rusijos naftos bendrovei „Lukoil“
Vokietija ir Prancūzija siekia, kad Rusijos naftos milžinei „Lukoil“ būtų pritaikytos naujos Europos Sąjungos (ES) sankcijos dėl karo Ukrainoje, pirmadienį pranešė diplomatai.
Šis pasiūlymas pateiktas tuo metu, kai 27 valstybių blokas bando koordinuoti veiksmus su Jungtinėmis Valstijomis dėl didinamo spaudimo Maskvai, nepaisančiai Donaldo Trumpo taikos pastangų.
ES vykdomoji institucija – Europos Komisija (EK) – šiuo metu konsultuojasi su ES valstybėmis narėmis, rengdama 19-ąjį sankcijų paketą Rusijai nuo 2022 metų invazijos.
Praėjusią savaitę išplatintame bendrame pasiūlyme ekonomikos galiūnės Vokietija ir Prancūzija pasiūlė įtraukti į juodąjį sąrašą privačią naftos bendrovę „Lukoil“ ir jos prekybos antrinę įmonę „Litasco“, teigė diplomatai, kalbėję anonimiškai.
Šalys taip pat spaudžia imtis priemonių prieš trečiųjų šalių naftos perdirbimo gamyklas, dalyvaujančias eksportuojant rusišką naftą į ES, ir įmones, prekiaujančias rusiška nafta, sakė diplomatai.
Taip pat buvo raginama sugriežtinti sankcijas ne Rusijoje esančioms įmonėms, padedančioms Maskvai apeiti sankcijas, įskaitant apribojimus daugiau bankų ir kriptovaliutų schemoms Vidurinėje Azijoje.
ES pareigūnai teigia, kad diskusija dėl sankcijų dar tik pradedama ir dar neaišku, kurie pasiūlymai bus įtraukti į galutinį EK paketą.
Sankcijoms turėtų pritarti visos 27 ES šalys, o Maskvai draugiška Vengrija greičiausiai smarkiai priešinsis, kad būtų smogta „Lukoil“.
Už sankcijas atsakingas ES pareigūnas pirmadienį surengė derybas su Jungtinėmis Valstijomis, kol Vašingtono sąjungininkės Europoje tikisi įtikinti D. Trumpą įvykdyti grasinimus dėl sankcijų Rusijai.
Sekmadienį D. Trumpas pagrasino įvesti daugiau sankcijų Rusijai, kai Kremlius surengė didžiausią per visą plataus masto karą antskrydį Ukrainoje.
D. Trumpas grasino nubausti šalis, kurios perka rusišką naftą, siekdamas atimti pagrindinį Rusijos prezidento Vladimiro Putino karo finansavimo šaltinį, tačiau kol kas vadinamosiomis antrinėmis sankcijomis smogė tik Indijai.
Vėliausiu sankcijų paketu ES nusitaikė į Kinijos bankus, kurie kaltinami padėję teikti paramą Maskvai ir vienai naftos perdirbimo gamyklai Indijoje.
Tačiau didesnis spaudimas Indijai būtų politiškai problemiškas ES, kuri siekia gerinti prekybos ryšius su daugiausiai gyventojų turinčia pasaulio šalimi ir baiminasi jos suartėjimo su Maskva ir Pekinu.
Naktį Ukraina dronais atakavo Sočį, mieste galėjo būti ir Putinas
Antradienio naktį Ukraina dronais atakavo Sočį, pranešė Krasnodaro srities gubernatorius Veniaminas Kondratjevas. Tikėtina, kad tuo metu mieste buvo Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas, rodo „Agentstvo“ analizė.
Pareigūnas: per Rusijos išpuolį prieš vyriausybės pastatą Kyjive panaudota balistinė raketa
Rusija savaitgalį panaudojo balistinę raketą „Iskander“ per ataką, per kurią buvo apgadintas Ukrainos vyriausybės pastatas Kyjive, pirmadienį pranešė Ukrainos prezidento administracijos vadovas.
Andrijus Jermakas sakė, kad sekmadienio ataką – pirmąjį tokio pobūdžio išpuolį per daugiau nei trejus karo metus – aptarė su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio.
„Pirmą kartą priešas atakavo Ukrainos vyriausybės pastatą – smūgis balistine raketa „Iskander“, – rašė A. Jermakas socialiniame tinkle „X“.
Galingąsias „Iskander“ Rusija plačiai naudojo prieš kitus taikinius Ukrainoje.
Sekmadienį Rusija paleido didžiausią dronų ir raketų bangą į Ukrainą nuo plataus masto karo pradžios 2022-ųjų vasarį.
Europos Sąjungos (ES) ambasadorė Ukrainoje Katarina Mathernova, lankydamasi pastate, atkreipė dėmesį į „žiojėjančią skylę“, kurią paliko smūgių ir raketų liekanos.
„Tik todėl, kad raketa nespėjo visiškai sprogti, visas pastatas nebuvo paverstas griuvėsiais“, – sakė ji.
Nukentėjo 800–900 kv. m plotas, pirmadienį pranešė Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos vadovas Andrijus Danykas.
Dėl išpuolio kilo gaisras, kuris išplito „labai greitai“, – teigė jis grupei žurnalistų, apsilankiusių įvykio vietoje.
Po rekordinio sekmadienio išpuolio, per kurį žuvo ir buvo sužeisti keli žmonės, Kyjivas paragino savo sąjungininkus įvesti naujas ekonomines sankcijas Maskvai.
A. Jermakas sakė, kad su M. Rubio aptarė „sankcijų Rusijai griežtinimą“, taip pat saugumo garantijas, kurių Kyjivas reikalauja paliaubų atveju.
Donecko srityje per praėjusią parą žuvo šeši civiliai, dar dešimt buvo sužeista
Rugsėjo 8-ąją Rusijos pajėgos Ukrainos Donecko srityje pražudė šešis civilius, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė šio regiono valstybinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas.
Pasak jo, du žmonės žuvo Novodonecke, o po vieną žuvo Kostiantynivkoje, Novovychorivkoje, Bilyckėje ir Rodynskėje. Pažymima, kad tądien visame regione buvo sužeista dar dešimt civilių.
V. Filaškinas pabrėžė, kad į bendrą Donecko srityje nukentėjusių civilių skaičių (3 599 žuvusieji ir 8 045 sužeistieji) neįtraukti duomenys iš Mariupolio ir Volnovachos.
Rusijos kariuomenė kare prieš Ukrainą neteko dar 950 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugsėjo 9 d. Rusijos pajėgos kare prieš Ukrainą neteko apie 1 090 010 karių, įskaitant dar 950 kariškių, kurie buvo likviduoti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Be to, Rusijos kariuomenė neteko 11 169 tankų (+1), 23 261 šarvuotosios kovos mašinos (+3), 32 577 artilerijos sistemų (+32), 1 482 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 1 217 oro gynybos sistemų, 422 lėktuvų, 341 sraigtasparnio, 57 504 bepiločių orlaivių (+226), 3 691 kruizinės raketos, 28 laivų, 1 povandeninio laivo, 61 207 automobilių (+72) ir 3 963 specialiosios technikos vienetų (+2).
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Rusijos bepiločiai orlaiviai atakavo Zaporižią: kilo gaisras, sužeista pagyvenusi moteris
Rusijos bepiločiai orlaiviai atakavo Ukrainos Zaporižios miestą, smogdami į privatų namą ir sukeldami gaisrą. Per ataką buvo sužeista pagyvenusi moteris, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Zaporižios srities karinės administracijos vadovo Ivano Fedorovo „Telegram“ kanalu.
„Rusai puolė miestą bepiločiais orlaiviais. Pranešama, kad dėl priešo smūgio dega privatus namas“, – sakoma paskelbtame įraše.
Pasak karinės administracijos, priešas Zaporižiai smogė mažiausiai du kartus. Nors pirminiuose pranešimuose apie nukentėjusius žmones nekalbėta, I. Fedorovas vėliau pateikė atnaujintus duomenis. „Per priešo smūgį buvo sužeista 66 m. moteris“, – „Telegram“ parašė jis.
„Nebegali turėti iliuzijų“: Trumpas stipriai suklydo dėl Putino
JAV prezidento Donaldo Trumpo tikėjimas, kad jis savo asmenybės savybėmis sugebės įtikinti Kremliaus diktatorių Vladimirą Putiną sudaryti taikos sutartį, buvo, geriausiu atveju, pernelyg optimistiškas tiek jam pačiam, tiek pačiam rusų diktatoriui, rašo CNN.
Šį įsitikinimą stiprino skubota strateginė išvada, kad Maskva gali tapti potencialiu JAV sąjungininku prieš Kiniją, o ne vis labiau tapti Pekino energetikos vasale, pažymi analitikas Nickas Peytonas Walshas.
Pranešama, kad ši klaidinga interpretacija brangiai kainavo Ukrainai – tiek dėl nestabilios viešosios JAV paramos, tiek dėl to, kad Rusijai buvo suteikta galimybė ramiai judėti į priekį fronte. Tačiau vėliau Vašingtonas vis dėlto „išmoko akivaizdžias ir vertingas pamokas“.
Daugiau skaitykite čia.
JAV nutraukia įsipareigojimą kartu su Europa kovoti prieš Rusijos dezinformaciją
Jungtinės Valstijos nutraukia susitarimus su Europos šalimis dėl kovos su Rusijos, Kinijos ir Irano skleidžiama dezinformacija.
Apie tai informuoja „Financial Times“ (FT), remdamasis Europos pareigūnais, cituoja „Ukrinform“.
FT duomenimis, JAV pranešė Europos valstybėms, kad atsisako bendrų pastangų kovojant su dezinformacija ir propaganda.
Sugrįžęs iš Pekino, Putinas pradėjo naują karo prieš Ukrainą etapą
Sugrįžęs iš Pekino, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradėjo naują karo prieš Ukrainą etapą. Tai patvirtina išpuolis prieš Ministrų kabinetą, rašo britų leidinys „The Times“.
Anot leidinio, V. Putino pasitikėjimas galėjo smarkiai išaugti po susitikimo su Xi Jinpingu Pekine, kur jie aptarė bendradarbiavimo perspektyvas.
Pabrėžiama, kad tai patvirtina oro ataka prieš Kyjive, kuri pateko į didžiausių nuo karo pradžios sąrašą.
Vienos iš paskutiniųjų atakų metu buvo smogta vyriausybės pastatui Kyjive. Tai – pirmasis kartas per daugiau nei trejus metus trunkantį visapusišką Maskvos pradėtą karą karą.
Griežtesnės politikos Rusijoje šalininkai jau seniai ragino pulti sprendimų priėmimo centrus Ukrainoje.
Pekino vaidmuo
„The Times“ taip pat atkreipia dėmesį, kad Pekinas tapo svarbia arena V. Putino diplomatiniams manevrams. Jis pareiškė apie „beprecedentį aukštą lygį“ santykių su Kinija.
Be to, karinio parado Pekine, skito 80-osioms pergalės prieš Japoniją Antrajame pasauliniame kare metinėms, metu V. Putinas sėdėjo Xi Jinpingo dešinėje. Jie paradą stebėjo kartu su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu. Tai buvo pirmas kartas nuo Šaltojo karo laikų, kai šių trijų šalių lyderiai susirinko kartu.
Leidinys pažymi, kad, skirtingai nuo Šiaurės Korėjos, Kinija nesiuntė savo kariuomenės į karą Ukrainoje. Tačiau Pekinas diplomatiniu būdu parėmė Maskvą ir vengia Vakarų sankcijų. O praėjusią savaitę Kremlius paskelbė apie preliminarų susitarimą su Kinija dėl dujotiekio „Sibiro galia-2“ statybos.
Kaip pranešta anksčiau, rugsėjo 1 d. Vladimiras Putinas pareiškė, kad karas su Ukraina prasidėjo ne dėl Rusijos puolimo. O tęsis tol, kol bus „pašalintos „pagrindinės priežastys“.
Pasak žmones žudančio diktatoriaus, „viena iš krizės priežasčių yra nuolatiniai Vakarų bandymai įtraukti Ukrainą į NATO, o tai kelia tiesioginę grėsmę Rusijos saugumui“.
Dėl Pentagono sprendimų Ukrainos oro gynybai gresia krizė
Vakarų ir Ukrainos pareigūnų teigimu, Ukrainai gresia oro gynybos ginklų trūkumas, nes JAV gynybos departamentas peržiūrėjo karinę pagalbą ir sulėtino jos teikimą, tuo tarpu Maskva intensyvina oro atakas, rašo „Financial Times“ (FT).
Amunicijos stygiaus grėsmė tapo dar didesnę po to, kai nuo birželio mėn. Pentagono direktyvos įsigaliojimo kelis mėnesius tiekimas buvo nereguliarus ir mažesnis nei tikėtasi.
Pareigūnai ir analitikai įspėjo, kad jei Maskva toliau intensyvins arba tiesiog išlaikys didesnį raketų ir dronų atakų tempą, Ukrainos oro gynybos vienetai susidurs su trūkumu.
„Tai tik laiko klausimas, kada baigsis šaudmenys“, – FT sakė asmuo, susipažinęs su JAV oro gynybos medžiagų tiekimu Ukrainai.
JAV ginklų tiekimo Ukrainai sulėtėjimas prasidėjo po to, kai birželio pradžioje Pentagono aukščiausiasis politikos pareigūnas Elbridge‘as Colby parašė memorandumą gynybos sekretoriui Pete‘ui Hegsethui.
E. Colby, kuris yra pareiškęs norintis, kad JAV kariuomenė sutelktų dėmesį į augančią Kinijos keliamą grėsmę, memorandume teigė, kad Ukrainos prašymai tiekti amerikietiškus ginklus gali dar labiau išsekinti Pentagono atsargas.
Baltųjų rūmų pareigūnas sakė: „Pranešimai, kad mes „atimame iš Kyjivo gyvybiškai svarbius oro gynybos šaudmenis“, yra akivaizdžiai neteisingi, ir Karo departamentas labai sąmoningai dirba, kad patenkintų Ukrainos poreikius, įskaitant oro gynybos srityje.“
Pareigūnas pridūrė, kad prezidentas Donaldas Trumpas nori „sustabdyti žudynes“ ir nurodė JAV „parduoti ginklus NATO sąjungininkėms, kurios gali kompensuoti tai, ką Europos šalys siunčia Ukrainai“.
„Tačiau Europos šalys taip pat turi imtis veiksmų, įskaitant Rusijos naftos pirkimo nutraukimą ir ekonominio spaudimo darymą šalims, kurios finansuoja karą.“
Sulėtėjimas ypač kelia nerimą, nes kitos raketos, įsigytos tiesiogiai iš gamintojų pagal atskirą programą „Ukrainos saugumo pagalbos iniciatyva“, gaminamos partijomis, todėl tarp pristatymų susidaro pertraukos.
ES šalys taip pat neseniai susitarė siųsti oro gynybos sistemas ir šaudmenis iš savo atsargų bei pirkti iš JAV, kad galėtų aprūpinti Ukrainą, tačiau šie pristatymai labai lėtai pasiekia Ukrainą.
Po 10 svarbių sistemų parengties patikrinimo Pentagonas pirmiausia sustabdė, o vėliau sulėtino „Pac-3“ priešraketinių ginklų, skirtų „Patriot“ oro gynybos sistemoms, tiekimą Ukrainai; dešimtčių „Stinger“ nešiojamųjų oro gynybos sistemų tiekimą; tiksliai nukreipiamų artilerijos sviedinių tiekimą; daugiau nei 100 „Hellfire“ raketų ir „Aim“ raketų, skirtų Ukrainos „Nasams“ oro gynybos sistemų ir F-16 naikintuvų tiekimą, teigė aukšti JAV ir Ukrainos pareigūnai, rašo FT.
Rusijos dronų atakos šiemet smarkiai suintensyvėjo, šią vasarą vidutiniškai per mėnesį Okupantai į Ukrainos teritoriją paleidžiant daugiau nei 5200 dronų – Ukrainos pareigūnai ir analitikai įspėja, kad ši tendencija greičiausiai tęsis.