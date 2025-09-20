Ukrainos dronų pajėgos smogė Saratovo ir Novokuibyševsko naftos perdirbimo gamykloms
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bepiločių sistemų pajėgos smogė Saratovo ir Novokuibyševsko naftos perdirbimo gamykloms Rusijoje. Apie tai feisbuke pranešė Generalinis štabas.
Naktį į šeštadienį bepiločių sistemų pajėgų padaliniai, koordinuodami veiksmus su kitais gynybos pajėgų komponentais ir vadovaujant Generaliniam štabui, smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai Rusijoje.
Šiai naftos perdirbimo gamyklai tenka maždaug 2,54 proc. visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų (daugiau kaip 7 mln. tonų žaliavinės naftos per metus).
Buvo patvirtinta, kad taikinio vietoje įvyko sprogimai ir kilo didelio masto gaisras. Laukiama galutinio žalos įvertinimo.
Taip pat rugsėjo 20 d. bepiločių sistemų pajėgų padaliniai smogė Novokubyševsko naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros srityje.
Novokuibyševsko naftos perdirbimo gamykloje kasmet perdirbama daugiau kaip 8,8 mln. tonų žaliavinės naftos. Pirminiais duomenimis, gamykloje įvyko sprogimai ir gaisrai; detalės tikslinamos.
Be to, Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos smogė svarbiam transporto infrastruktūros objektui – linijinei gamybos ir paskirstymo stočiai Prosvete, Samaros srityje.
Šioje gamybos stotyje maišoma didelio ir mažo sieringumo nafta iš skirtingų telkinių ir formuojama „Urals“ rūšies eksportuojama nafta (iki 50 proc. viso Rusijos naftos eksporto).
Nuostoliai dar vertinami.
Visi taikiniai yra susiję su Rusijos ginkluotųjų pajėgų aprūpinimu.
Ukrainos gynybos pajėgos ir toliau sistemingai įgyvendina priemones, kuriomis siekiama sumažinti šalies agresorės karinį-ekonominį potencialą, visų pirma bloginant Rusijos logistiką naftos perdirbimo sektoriuje ir sutrikdant sistemas, kurios aprūpina Rusijos kariuomenę degalais ir tepalais, pabrėžė Generalinis štabas.
Kaip pranešama, Užsienio žvalgybos tarnyba pastebi didėjantį degalų trūkumą ir augančias naftos produktų kainas Rusijoje.
Volodymyras Zelenskis teigia kitą savaitę Jungtinėse Tautose susitiksiantis su Donaldu Trumpu
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pranešė, kad kitą savaitę Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose susitiks su savo JAV vadovu Donaldu Trumpu.
V. Zelenskis paskelbtuose komentaruose sakė, kad surengs „susitikimą su Jungtinių Valstijų prezidentu“, ir pridūrė, kad su D. Trumpu aptars saugumo garantijas Ukrainai ir sankcijas Rusijai.
D. Trumpas ne kartą grasino Rusijai papildomomis sankcijomis, jei rusų prezidentas Vladimiras Putinas neparodys noro siekti kompromiso, tačiau JAV vadovas to vis dar nepadarė, net ir Rusijai suintensyvinus išpuolius.
D. Trumpas ir V. Putinas rugpjūtį susitiko Aliaskoje, o po kelių dienų JAV prezidentas Baltuosiuose rūmuose susitiko su Ukrainos ir Europos lyderiais.
Trumpas apie rusų įvykdytą Estijos oro erdvės pažeidimą: gali būti didelė bėda
JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar penktadienį sureagavo į pranešimus apie Estijos oro erdvės pažeidimą, kurį įvykdė trys Rusijos naikintuvai, užsimindamas apie galimą incidento tapimą „didele bėda“.
Talinas skelbė, kad trys Rusijos naikintuvai MiG-31 penktadienį pažeidė Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos ir ten išbuvo 12 minučių.
Amerikiečių prezidentas žurnalistams sakė, kad žino apie pranešimus dėl incidento ir teigė būsiantis informuotas savo patarėjų nacionalinio saugumo klausimais.
„Man tai nepatinka“, – sakė D. Trumpas, pridurdamas: „Man nepatinka, kai taip nutinka. Tai gali būti didelė bėda, bet apie tai aš jums pranešiu vėliau.“
Penktadienį Estijos premjeras Kristenas Michalas pranešė, kad Baltijos šalis „nusprendė paprašyti NATO konsultacijų pagal 4-ąjį straipsnį“ dėl „nepriimtino“ pažeidimo.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniame tinkle „X“ teigė, kad „tai nėra atsitiktinumai. Tai sisteminga Rusijos kampanija, nukreipta prieš Europą, prieš NATO, prieš Vakarus. Ir tai reikalauja sistemingo atsako“.
Rusijos pajėgos Ukrainoje praėjusią parą neteko dar 1 070 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 iki 2025 m. rugsėjo 20 d. kare prieš Ukrainą Rusijos pajėgos neteko apie 1 100 600 karių, įskaitant 1 070 per pastarąją parą.
Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Rusijos kariuomenė taip pat neteko 11 192 (+1 per pastarąją parą) tankų, 23 280 (+2) šarvuotų kovos mašinų, 32 927 (+31) artilerijos sistemų, 1 492 (+0) daugkartinio raketų paleidimo įrenginių, 1 218 (+0) oro gynybos sistemų, lėktuvų – 422 (+0), sraigtasparnių – 341 (+0), taktinio lygio bepiločių orlaivių – 61 045 (+365), kruizinių raketų – 3 718 (+0), laivų ir (arba) katerių – 28 (+0), povandeninių laivų – 1 (+0), transporto priemonių ir degalų cisternų – 62 168 (+124), specialiosios įrangos vienetų – 3 968 (+0).
Duomenys tikrinami.
Kaip pranešė „Ukrinform“, iki rugsėjo 19 d. 22.00 val. fronto linijoje užfiksuoti 124 susirėmimai tarp gynybos pajėgų ir Rusijos užpuolikų, be kita ko, Ukrainos ginkluotosios pajėgos atrėmė 44 priešo atakas Pokrovsko kryptimi.
Zelenskis: per Rusijos ataką naktį žuvo 3 žmonės, dešimtys – sužeisti
Rusija paleido 40 raketų ir apie 580 dronų į Ukrainą per masinę ataką, per kurią žuvo trys žmonės ir dešimtys buvo sužeisti, šeštadienį pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Anot Kyjivo, tai viena didžiausių atakų per pastarąsias kelias savaites.
Per naktines atakas „raketa su kasetiniais šaudmenimis tiesiogiai pataikė į gyvenamąjį namą“ rytiniame Dnipro mieste, sakė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose.
„Visą naktį Ukraina patyrė masinę Rusijos ataką. Priešas paleido 40 raketų – sparnuotųjų ir balistinių – ir apie 580 įvairių tipų dronų“, – teigė jis.
„Kol kas žinome apie dešimtis žmonių, sužeistų per apšaudymą, ir, deja, tris žuvusius“, – pridūrė jis.
„Kiekvienas toks smūgis yra ne karinė būtinybė, o sąmoninga Rusijos strategija terorizuoti civilius gyventojus ir naikinti mūsų infrastruktūrą“, – sakė V. Zelenskis.
Jis paragino Kyjivo sąjungininkus suteikti daugiau oro gynybos sistemų ir smogti Maskvai papildomomis sankcijomis.
Ukraina visoje šalyje paskelbė oro pavojų, pareigūnams pranešus apie smūgius įvairiuose regionuose, įskaitant Kyjivo sritį.
Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas sakė, kad per smūgius regione žuvo vienas žmogus, 26 buvo sužeisti, vieno žmogaus būklė sunki.
Šiaurės Ukrainoje esančios Černihivo srities administracijos atstovas Viačeslavas Čausas teigė, kad per drono ataką žuvo 62 metų vyras.
Chmelnyckio srityje buvo apgadinta apie 20 gyvenamųjų namų, per „Telegram“ pranešė vietos pareigūnas Serhijus Tiurinas ir pridūrė, kad vienas kūnas buvo rastas „gesinant gaisrą viename iš namų“.
Rusijos pareigūnai tuo metu teigė, kad jų pajėgos atrėmė „masines“ ukrainiečių atakas Volgogrado ir Rostovo srityse, o netoliese esančiame Saratovo regione buvo sužeistas vienas žmogus.
Rusijos gynybos ministerija šeštadienį pranešė, kad jos oro gynybos perspėjimo sistemos naktį „perėmė ir sunaikino“ 149 Ukrainos dronus.
Rusijos pajėgos jau ilgus mėnesius veržiasi per Rytų Ukrainą, bandydamos perimti Donecko ir Luhansko sričių kontrolę.
Viltys artimiausiu metu sudaryti paliaubas blėsta po to, kai praėjusį mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas surengė atskirus aukšto lygio susitikimus su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir V. Zelenskiu.
Rusija neigia, kad jos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę
Rusijos vyriausybė paneigė, kad penktadienį trys jos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę.
„Skrydis vyko griežtai laikantis tarptautinių oro erdvės taisyklių, nepažeidžiant kitų valstybių sienų“, – Rusijos gynybos ministerijos pareiškimą šeštadienio rytą citavo valstybinė naujienų agentūra TASS.
„Skrydžio metu Rusijos orlaiviai nenukrypo nuo sutarto skrydžio maršruto ir nepažeidė Estijos oro erdvės“, – sakė ministerija, pridurdama, kad lėktuvai skrido virš neutralių Baltijos jūros vandenų, daugiau kaip už trijų kilometrų nuo Vaindloo salos. Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.
Estija pateikė kitokią versiją, teigdama, kad trys Rusijos naikintuvai penktadienio rytą be leidimo įskrido į jos oro erdvę netoli Vaindloo salos ir išbuvo joje 12 minučių. Šios informacijos taip pat nepavyko nepriklausomai patikrinti.
NATO atstovė spaudai Allison Hart platformoje „X“ paskelbė pareiškimą, kad „NATO nedelsdama reagavo ir perėmė Rusijos orlaivius“, nors perėmimo manevro detalės lieka neaiškios. Tokiais atvejais paprastai pakyla naikintuvai, kad palydėtų įsibrovusį orlaivį iš oro erdvės.
NATO vadovas susisiekė su Estijos premjeru dėl incidento su Rusijos naikintuvais
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte penktadienį vakare susisiekė su Estijos ministru pirmininku Kristenu Michalu, kad aptartų incidentą, kai Rusijos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę, o Estijos vyriausybė paprašė surengti konsultacijas su sąjungininkais pagal Šiaurės Atlanto aljanso sutarties 4 straipsnį.
M. Rutte apie tai paskelbė įrašą platformoje „X“.
„Ką tik kalbėjausi su Estijos premjeru Kristenu Michalu apie šiandien Rusijos įvykdytą oro erdvės pažeidimą. NATO atsakas pagal programą „Eastern Sentry“ buvo greitas ir ryžtingas“, – rašė M. Rutte.
Ši žinutė pasirodė praėjus minutėms po to, kai Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras „X“ pareiškė, kad Estijos vyriausybė nusprendė prašyti konsultacijų su sąjungininkais pagal NATO 4 straipsnį po naujausio Rusijos įvykdyto Estijos oro erdvės pažeidimo.
Aukščiausioji NATO sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietė (SHAPE) taip pat paskelbė oficialų pareiškimą, kuriame teigiama, kad Aljansas į Estijos oro erdvės pažeidimą reagavo pagal programą „Eastern Sentry“, pakeldamas Estijoje dislokuotus Italijos naikintuvus F-35 perimti Rusijos orlaivio.
„Švedija ir Suomija taip pat pakėlė savo greitojo reagavimo orlaivius. NATO sąjungininkų oro pajėgų vadavietė viso atsako metu turėjo vieningą oro erdvės stebėjimo vaizdą ir glaudžiai koordinavo veiksmus su sąjungininkėmis“, – teigė SHAPE.
Komentuodama Rusijos veiksmus, vadavietė pareiškė: „Tai ne toks elgesys, kokio būtų galima tikėtis iš profesionalių oro pajėgų“.
Pareiškime pažymėta, kad „Eastern Sentry“ programa integruoja oro ir sausumo gynybos sistemas ir geriau koordinuoja esamą veiklą, pavyzdžiui, oro patruliavimą, taip sukurdama nuoseklesnę gynybinę poziciją.
Kaip buvo pranešta anksčiau, penktadienio rytą trys Rusijos naikintuvai MiG-31 įskrido į Estijos oro erdvę netoli Vaindloo salos. Jie Estijos oro erdvėje išbuvo apie 12 minučių, kol juos perėmė Italijos naikintuvai F-35.
Rusijos lėktuvai neturėjo skrydžio planų, jų atsakikliai buvo išjungti, o pažeidimo metu nepalaikė abipusio radijo ryšio su Estijos oro eismo kontrole.
Rusija surengė plataus masto ataką
Ukrainos pareigūnai šeštadienį pranešė, kad per Rusijos smūgius praėjusią naktį Dniepropetrovsko srityje vienas žmogus žuvo ir 13 buvo sužeista, o keli kiti regionai pranešė apie dideles atakas.
Srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas sakė, kad Rusijos pajėgos smogė bepiločiais orlaiviais ir raketomis, šie apgadino gyvenamuosius pastatus ir sukėlė gaisrus.
Per smūgius žuvo vienas žmogus ir 13 buvo sužeista, vieno žmogaus būklė sunki, „Telegrame“ teigė S. Lysakas.
Ukraina visoje šalyje paskelbė oro pavojų, o pareigūnai pranešė apie kitus smūgius regione aplink sostinę Kyjivą.
„Priešas atakuoja koviniais dronais ir raketomis. Atakuojamos taikios regiono gyvenvietės“, – sakė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Mykola Kalašnykas.
Mykolajivo meras sakė, kad Rusija taip pat smogė šiam pietų Ukrainos miestui bepiločiais orlaiviais ir raketomis, tačiau „aukų nebuvo“.
Rusijos pareigūnai sakė, kad jų pajėgos atrėmė „masines“ ukrainiečių atakas Volgogrado ir Rostovo srityse, o netoliese esančioje Saratovo srityje buvo sužeistas vienas žmogus.
Rusijos pajėgos jau daug mėnesių veržiasi į rytų Ukrainą, bandydamos perimti Donecko ir Luhansko sričių kontrolę.
NATO rengs konsultacijas pagal 4 sutarties straipsnį dėl incidento Estijoje
NATO šalys kitos savaitės pradžioje planuoja susitikti ir aptarti Rusijos naikintuvų padarytą oro erdvės pažeidimą, apie kurį pranešė Estija, šeštadienį agentūrai dpa pranešė Aljanso atstovas spaudai.
Konsultacijos vyks pagal NATO sutarties 4 straipsnį, sakė jis, nenurodydamas tikslios susitikimo datos.
NATO sutarties 4 straipsnyje numatyta, kad sąjungininkės gali rengti konsultacijas, jei kuri nors narė mano, kad kyla grėsmė jos „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“.
Estija paprašė surengti konsultacijas po to, kai penktadienio rytą jos oro erdvę pažeidė trys Rusijos naikintuvai MIG-31.
Rusija paneigė Estijos kaltinimus, teigdama, kad ji nepažeidė jokių sienų.
Lenkija penktadienį taip pat pranešė, kad du Rusijos naikintuvai nedideliame aukštyje priartėjo prie jai priklausančios gręžimo platformos Baltijos jūroje ir pažeidė saugumo zoną.