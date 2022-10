Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

15:45 | Per apšaudymą Rusijos regione netoli Ukrainos sienos žuvo du civiliai – gubernatorius

Per apšaudymą pasienyje su Ukraina esančioje Rusijos Belgorodo srityje žuvo du civiliai, šeštadienį pranešė srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.

„Tarp civilių gyventojų yra du žuvusieji“, – parašė gubernatorius socialiniuose tinkluose.

Pasak jo, apšaudžius „civilinę infrastruktūrą“ Šebekino mieste, beveik 15 tūkst. žmonių liko be elektros.

15:25 | Iš nelaisvės grįžęs „Azov“ karys papasakojo, kas laukia Ukrainos: karas užsitęs ilgai

Andrejus „Djukas“ Ponaras – karinio „Azov“ pulko karys, kuris pavasarį pateko į nelaisvę kartu su Mariupolio ir „Azovostal“ gynėjais. Rugsėjo mėnesį jis ir daugiau nei 200 kariškių buvo sugrąžinti namo per karo belaisvių apsikeitimą. A. Ponaras papasakojo, kas Ukrainos laukia ateityje, ir pažymėjo, kad Rusijos karas prieš Ukrainą gali užsitęsti ilgai, skelbia UNIAN.

A. Ponaras šiomis mintimis pasidalijo interviu RBC.

„Azov“ karys pažymėjo, kad Rusijos laukia tolesnė izoliacija. Pasak jo, šalis agresorė rankų neskubės paspausti. Jis taip pat teigia, kad su Ukraina viskas bus gerai, nes šalis šiuo metu yra kaip niekad vieninga prieš Rusijos agresiją.

„Kiek suprantu, karas užsitęs ilgai, bet globali izoliacija... Jie (rusai – UNIAN) liks izoliuoti, niekas nenori turėti reikalų su rusais, o ateityje taip ir liks. Jie tiesiog bus izoliuota šalis. Su Ukraina viskas bus puiku. <...> Visi susibūrėme prieš šalį užpuolusį priešą, tad viskas su mumis bus gerai“, – sakė A. Ponaras.

Kai karys buvo grąžintas namo, jį labai nustebino situacija fronte. „Azov“ karys prisipažįsta, kad nelaisvėje net nežinojo, kas vyksta Ukrainoje.

„Tiesą sakant, kai buvome Mariupolyje, pralaimėjome. Neturėjome galimybės laimėti mūšių dėl miesto. Spėjome, kad greičiausiai tokia situacija yra ir visoje Ukrainoje. Spaudimas, kuris ateina iš Rusijos yra labai stiprus Bet, kaip vėliau paaiškėjo, ne. Nieko ypatingo ten nėra. Labai nustebau. Mes grįžome iš nelaisvės ir pirmojo ten buvusio žmogaus paklausėme, kas vyksta, vyras pasakė: „Iziumas buvo atgautas“. <...> Tada pasakė, kad kaimas po kaimo išlaisvinamas Charkivo kryptimi. Staigmena nudžiugino“, – pasakojo karys.

14:46 | Dėl apšaudymų Ukrainoje daugiau nei milijonas žmonių liko be elektros

UNIAN skelbia, kad Ukrainoje dėl išpuolių daugiau nei milijonas abonentų liko be elektros

Nuo 14:00 val. elektros neturi:

Chmelnyckio srityje – 672 000 Mykolajivo – 188 400 Voluinės – 102 000 Čerkasų regione – 242 000 Rivne – 174 790 Kirovograde – 61 913 Odesos regione – 10 500.

Skelbiama, kad specialistai nedelsdami pradeda remonto darbus paveiktose vietose.

14:40 | Zelenskis: Rusija sulaiko grūdų eksportą iš Ukrainos

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį apkaltino Rusiją tyčia sulaikant grūdų eksportą iš Ukrainos uostų į Afrikos bei Azijos šalis.

„Šiandien daugiau kaip 150 laivų laukia eilėje, kol galės įvykdyti sutartinius įsipareigojimus dėl mūsų žemės ūkio produktų tiekimo“, – vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.

„Tai dirbtinai [sukelta] eilė. JI susidarė tik dėl to, kad Rusija tyčia sulaiko laivų plaukimą“, – sakė jis.

V. Zelenskis konkrečiai nenurodė, kodėl susidaro eilės, bet sakė, kad tarp paveiktų šalių yra Alžyras, Bangladešas, Kinija, Egiptas, Indonezija, Irakas, Libanas, Marokas ir Tunisas.

Jo teigimu, „dėl Rusijos sulėtinimo“, Ukraina negali eksportuoti „maždaug trijų milijonų tonų maisto“.

„Rusija daro viską, kad mažiausiai šimtai tūkstančių žmonių taptų migrantais per prievartą, prašysiančiais prieglobsčio... ar mirsiančiais nuo bado“, – pridūrė jis.

14:19 | Xi Jinpingas Kinijos komunistų partijos suvažiavime įtvirtino savo valdžią

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas šeštadienį baigiantis šalies Komunistų partijos suvažiavimui atrodė visiškai įtvirtinęs savo valdžią ir užsitikrinęs beprecedentę trečią kadenciją.

13:50 | Ukrainiečiai „nutupdė“ okupantų sraigtasparnį „Aligatorių“: jo kaina siekia 16 mln. eurų

Ukrainiečių pajėgos Chersono srityje numušė priešo sraigtasparnį Ka-52, kitaip dar vadinamą „Aligatoriumi“.

Skaičiuojama, kad vienas toks sraigtasparnis kainuoja 16 mln. eurų.

Spalio 22 dieną apie vidurdienį Chersono srityje Ukrainos priešlėktuviniai naikintuvai numušė Rusijos atakos sraigtasparnį Ka-52. Kaip pranešė „Ukrinform“, apie tai „Facebook'e“ pranešė Ukrainos operacinė vadovybė „Pietūs“.

„Spalio 22 d., apie 12.00 val., Chersono srities Berislavo rajone „Pietūs“ aviacijos vadovybės Odesos priešlėktuvinių raketų brigados dalinys numušė okupantų atakos sraigtasparnį Ka-52“, – rašoma žinutėje.

Kaip pranešė „Ukrinform“, spalio 22-osios naktį oro gynybos pajėgos virš Ukrainos numušė 11 bepiločių orlaivių „kamikaze“.

13:30 | Japonijos premjeras sako, kad Rusijos branduolinių ginklų panaudojimas būtų „priešiškumo žmonijai aktas“

Japonijos ministras pirmininkas Fumio Kishida šiandien perspėjo, kad branduolinių ginklų panaudojimas Rusijai bus vertinamas kaip „priešiškumo žmonijai veiksmas“, skelbia „The Guardian“.

F. Kishida, kuri vadovauja vienintelei šaliai, kuri kada nors buvo nukentėjusi nuo branduolinės bombos, prezidento Vladimiro Putino kardo barškėjimą apibūdino kaip „giliai keliantį nerim1“.

Komentaruose, apie kuriuos pranešė AFP, jis sakė:

„Rusijos grasinimas panaudoti branduolinį ginklą yra rimta grėsmė tarptautinės bendruomenės taikai ir saugumui, tai visiškai nepriimtina“.

13:12 | Bidenas paaiškino, kodėl JAV išleidžia daug pinigų, kad padėtų Ukrainai: tai susiję su NATO ir Vakarų saugumu

JAV prezidentas Joe Bidenas paaiškino, kodėl jo šalis išleidžia daug pinigų padėti Ukrainai, pažymėdamas, kad tai ne tik ukrainiečių, bet ir NATO bei Vakarų saugumui užtikrinti, skelbia UNIAN.

„Mes išleidome daug pinigų, kad padėtume ukrainiečiams. Tačiau čia yra daug daugiau nei ukrainiečiai. Tai susiję su NATO, tai apie Vakarus“, – sakė Bidenas ir pridūrė, kad siekiama užtikrinti, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas negalėtų pasiekti pergalės kare prieš Ukrainą.

Taip jis atsakė į Respublikonų partijos lyderio Atstovų rūmuose Kevino McCarthy pareiškimą, kad respublikonai yra pasirengę kitais metais sumažinti pagalbą Ukrainai, jei perims Baltųjų rūmų kontrolę.

12:51 | Dalyje Rivnės miesto atstatytas elektros tiekimas

Dalyje Rivnės miesto atstatytas elektros tiekimas, skelbia UNIAN.

12:35 | Beveik visuose regionuose vėl aidi oro pavojaus sirenos

Kijevo regione pasigirdo sprogimai, skelbia UNIAN. Pirminiais duomenimis, oro gynybos sistema numušė okupantų raketą.

Taip pat pranešama apie oro gynybos darbą Černihivo srityje. Visuose regionuose, išskyrus Krymą vėl buvo paskelbtas oro pavojaus signalas.

12:25 | Rusija smogė energetikos objektams Vakarų Ukrainoje – operatorius

Rusija šeštadienį smogė energetikos infrastruktūros objektams vakariniuose Ukrainos regionuose, paskelbė nacionalinis energetikos operatorius „Ukrenerho“.

Anksčiau kelių Ukrainos regionų pareigūnai pranešė, kad po Rusijos smūgių nutrūko elektros tiekimas.

Rusai „įvykdė dar vieną raketų ataką prieš Ukrainos vakarinių regionų pagrindinių tinklų energetikos objektus“, socialinėje žiniasklaidoje paskelbė „Ukrenerho“.

„Žalos mastas prilygsta ar gali viršyti spalio 10–12 dienomis [vykdytos] atakos pasekmes“, – sakoma pranešime.

Anksčiau šeštadienį pasirodė vietos žiniasklaidos ir pareigūnų pranešimų, kad po rusų apšaudymo nutrūko elektros tiekimas Lucko, Kovelio, Chmelnyckio, Rivnės miestuose.

11:40 | Pažeistas dar vienas energetikos objektas

Odesos regione nuo apšaudymų nukentėjo energetikos objektas, praneša Nexta.

An energy facility was hit in #Odesa region. pic.twitter.com/Ad14yLUkJN