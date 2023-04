Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

20:46 | JAV generalinis prokuroras: už slaptų dokumentų nutekinimą gresia „labai griežtos bausmės“

Jungtinių Valstijų generalinis prokuroras Merrickas Garlandas penktadienį pareiškė, kad už didelio kiekio slaptų gynybos dokumentų nutekinimą gresia „labai griežtos bausmės“.

„Žmonės, kurie pasirašo sutartis, kad galėtų gauti slaptus dokumentus, pripažįsta, kad tų dokumentų neatskleidimas yra svarbus nacionaliniam saugumui, ir mes ketiname pasiųsti tą žinią, kaip tai yra svarbu mūsų nacionaliniam saugumui“, – pridūrė jis.

Tuo tarpu JAV prezidentas Joe Bidenas penktadienį paragino užtikrinti geresnę JAV žvalgybos informacijos apsaugą.

„Mūsų karinei ir žvalgybos bendruomenei nurodžiau imtis veiksmų dar geriau apsaugoti slaptą informaciją ir dar labiau apriboti jos platinimą, ir mūsų nacionalinio saugumo komanda glaudžiai bendradarbiauja su mūsų partneriais ir sąjungininkais“, – pareiškė prezidentas, cituojamas Baltųjų Rūmų pranešime.

REKLAMA

REKLAMA

JAV valstybės vadovo ir generalinio prokuroro pareiškimai pasirodė po to, kai vienas amerikiečių oro pajėgų nacionalinės gvardijos narys penktadienį buvo apkaltintas „neteisėtu nacionalinės gynybos informacijos laikymu ir perdavimu“.

REKLAMA

21 metų Jackas Teixeira pasirodė teisme po savaitę trukusio tyrimo dėl vieno žalingiausių paslapčių nutekinimo nuo 2013-ųjų, kai Edwardas Snowdenas paviešino Nacionalinio saugumo agentūros dokumentus.

20:36 | Zelenskio žinutė okupantams: „Ukrainos žemėje priešui nebus perspektyvų“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakariniame pranešime teigia, kad vienintelis kelias pasiekti pergalę kare yra okupantų ir jų logistikos naikinimas.

REKLAMA

REKLAMA

„Raktas yra nuolatinis okupantų naikinimas, tai jų logistikos, bet kokio potencialo okupuotose teritorijose neigimas, tai mūsų aktyvių veiksmų pasirengimas, tai kontrpuolimo darbas.

Dėkoju visiems tai užtikrinantiems mūsų kariams, kurie prisimena, kad už kiekvieną Rusijos puolimą prieš mūsų miestus ir kaimus, mūsų pozicijas, už kiekvieną ukrainiečių žudymą okupantas turi nešti pačius apčiuopiamiausius nuostolius.

Kiekvienas Ukrainos žemės metras okupantui turėtų reikšti Rusijos pralaimėjimo šiame kare neišvengiamumą. Neišvengiamybę to, kad Ukrainos žemėje priešui nebus perspektyvų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ačiū visiems, kurie kartu su Ukraina priešinasi blogiui! Šlovė visiems mūsų kariams, kurie dabar kovoja už valstybę ir žmones! Šlovė Ukrainai!“, – kalboje sako V. Zelenskis.

20:15 | Nutekinti JAV dokumentai: Rusijos karinė vadovybė bandė nutraukti karą

Rusijos karinė vadovybė bandė nutraukti karą, remdamasis nutekintais slaptais JAV Pentagono dokumentais skelbia Vokietijos leidinys „Tagesspiegel“.

Leidinys skelbia, kad Rusijos kariuomenės vadovybė turėjo planą sabotuoti karą.

„Viename iš slaptosios tarnybos dokumentų yra nuoroda į įtampa Rusijos vadovybėje. Dokumente cituojamas garsus Ukrainos šaltinis, kuris cituoja šaltinį iš Rusijos, turintį tariamą prieigą prie Kremliaus. Ukrainiečių šaltinis teigia, kad iš Maskvos karinės vadovybės gretų buvo bandoma sabotuoti Rusijos agresijos karą.

REKLAMA

Teigiama, kad už tai atsakingi Nikolajus Patruševas ir Valerijus Gerasimovas, Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos pareigūnai ir Generalinio štabo viršininkas, o dabar – Rusijos kariuomenės Ukrainoje vyriausiasis vadas“, – skelbia leidinys.

„Tagesspiegel“ cituoja nutekintą dokumentą:

„Rusija planavo nukreipti išteklius iš Taganrogo (Rusija) į Mariupolį (Ukraina) ir [taip] nukreipti dėmesį į pietų frontą. Anot [šaltinio], „puolimo“ planas buvo įtariamas kaip Rusijos Nacionalinio saugumo tarybos sekretoriaus Nikolajaus Patruševo ir Rusijos štabo viršininko Valerijaus Gerasimovo sukurta strategija, tariamai siekiant sabotuoti Putiną.“

REKLAMA

Šaltinio teigimu, V. Gerasimovas planuotą puolimą atmetė. Jis informavo Rusijos prezidentą Putiną, kad Ukrainos pajėgos yra pranašesnės už Rusijos pajėgas, ir perspėjo, kad Rusija patirs didelių nuostolių, jei įvyks puolimas.

„Faktus galima apibendrinti taip: aukšto rango karinių pareigūnų bandymas sabotuoti karą, siekiant, kad Putinas atrodytų blogai. Prielaida: skaudžiai pralaimėjus Rusiją, karas būtų pasibaigęs.

Žvalgybos dokumente toliau rašoma, kad pagal sabotažo planą karas turėjo baigtis iki kovo 5 d., nes V. Putinas tą dieną planavo pradėti chemoterapiją ir todėl negalėjo užkirsti kelio diversijai. Gandai apie V. Putino sveikatą sklandė jau seniai. Ukrainos slaptoji tarnyba taip pat tvirtino, kad Kremliaus vadas serga. Tačiau įrodymų trūksta“, – skelbia leidinys.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

20:02 | Siekdama išvaduoti Krymą nuo rusų, Ukraina naudos visų rūšių nedraudžiamus ginklus.

Tai pareiškė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas, skelbia UNIAN.

„Krymas yra Ukrainos teritorija, ir mes išbandysime ir naudosime ten bet kokius ginklus, kurių nedraudžia tarptautiniai įstatymai, kurie padės išlaisvinti mūsų teritorijas“, – rašė O. Danilovas.

UNIAN anksčiau skelbė, kad O. Danilovas yra užsiminęs apie sprogimus Kryme. Pasak jo, paslaptingi sprogimai Kryme gali būti naujų Ukrainos ginklų tipų bandymai.

REKLAMA

O. Danilovas taip pat pasišaipė iš rusų pastangų, kurie ėmė kasti apkasus okupuotame pusiasalyje, bijodami Ukrainos kontrpuolimo.

Be to, Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius pabrėžė, kad Ukrainos kariuomenė turi keletą galimybių plėtoti įvykius fronte.

Balandžio pradžioje O. Danilovas išsamiai paaiškino, ką Ukrainos valdžia darys, kad išlaisvintų Rusijos okupuotą Krymą. Tam, anot jo, bus žengta 12 žingsnių.

19:32 | Kinija teigia neeksportuosianti ginklų karo Ukrainoje šalims

Kinijos užsienio reikalų ministras penktadienį pareiškė, kad jo šalis neparduos ginklų kare Ukrainoje dalyvaujančioms šalims ir reguliuos dvejopos civilinės ir karinės paskirties prekių eksportą.

REKLAMA

Qin Gangas reagavo į Jungtinių Valstijų ir kitų šalių susirūpinimą, kad Kinija galimai svarsto galimybę teikti karinę pagalbą Rusijai, kurią Pekinas politiškai ir retoriškai remia šiame konflikte, nors oficialiai teigia, kad išlieka neutralus.

Qin Gangas pakartojo, kad Kinija yra pasirengusi padėti vesti derybas, kad konfliktas būtų išspręstas taikiai, ir sakė, kad visos šalys turėtų išlikti „objektyvios ir ramios“.

Kalbėdamas spaudos konferencijoje su Pekine viešinčia savo kolege iš Vokietijos Annalena Baerbock, Qin Gangas taip pat kaltino Taivano vyriausybę dėl padidėjusios įtampos regione po to, kai Pekinas surengė didelio masto karines pratybas, siekdamas įbauginti salą, kurią Kinija laiko savo teritorija.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tiek Ukrainos, tiek Taivano klausimais Qin Gangas išsakė nusistovėjusią Kinijos poziciją, pabrėždamas, kad Pekinas nesutinka su Vakarų, ypač JAV, kritika. 1949 metų pilietinio karo metu nuo žemyninės Kinijos atsiskyrusio Taivano klausimu Kinija, vadovaujama aršaus nacionalistinio lyderio Xi Jinpingo, aštrina savo retoriką, ypač Taibėjaus klausimu.

„Kinija laikosi apdairaus ir atsakingo požiūrio į karinių prekių eksportą“, – teigė Qin Gangas.

REKLAMA

„Kinija neteiks ginklų atitinkamoms konflikto šalims, o dvejopo naudojimo prekių eksportą valdys ir kontroliuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus“, – pridūrė jis.

19:13 | Nausėdos veto: siūlo vienodus ribojimus Lietuvoje taikyti ir rusams, ir baltarusiams

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį vetavo vadinamąjį nacionalinių sankcijų įstatymą.

Šalies vadovas siūlo Seimui vienodus ribojimus nustatyti ir Rusijos, ir Baltarusijos piliečiams.

REKLAMA

Prezidentūros pranešime atkreipiamas dėmesys, kad priimtu įstatymu siekiant užtikrinti Lietuvos nacionalinio saugumo ir užsienio politikos interesus nustatomos septynios skirtingos ribojamosios priemonės, keturios jų taikomos ir Rusijos, ir Baltarusijos piliečiams, o trys – tik Rusijos piliečiams.

„Prezidentas pritaria įstatymo tikslui taikyti ribojamąsias priemones Rusijos ir Baltarusijos piliečiams dėl šių valstybių vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą, tačiau pažymi, kad nėra jokio pagrindo nustatyti skirtingą teisinį reguliavimą dviejų valstybių agresorių piliečiams, ir siūlo abiejų valstybių piliečiams taikyti vienodas ribojamąsias priemones“, – teigiama pranešime.

REKLAMA

REKLAMA

Prezidento nuomone, ir įgyvendindama užsienio politiką, ir nacionalinėje teisėje Lietuva turi nuosekliai laikyti principinės nuostatos – kad ir Rusija, ir Baltarusija Ukrainos atžvilgiu yra šalys agresorės.

„Lietuvoje puikiai suprantame, kad karas prieš Ukrainą, kurį Rusija jau antrus metus kariauja kartu su savo sąjungininke Baltarusija, taip suartino abi agresores, jog jos abi kelia grėsmę ne tik savo kaimynams, regionui, bet ir visai Europai kaip vieningas militarizuotas, neapykanta alsuojantis teritorinis darinys“, – pranešime spaudai cituojamas G. Nausėda.

Anot jo, abiejose šiose valstybėse yra režimų nepalaikančių ar net jiems besipriešinančių žmonių, tokius asmenis Lietuva pasirengusi priimti.

„Tačiau Lietuvos nacionalinio saugumo požiūriu nėra jokio pagrindo skirtingam Baltarusijos ir Rusijos piliečių vertinimui“, – tvirtino valstybės vadovas.

Pagal G. Nausėdos siūlymą, Lietuva metus nepriimtų ne tik Rusijos, bet ir Baltarusijos piliečių prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi šalyje, išskyrus kai dėl to tarpininkauja Vyriausybės įgaliota institucija arba šie piliečiai jau turi išduotą vizą, leidimą gyventi Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos (ES) valstybėje.

Be to, į Lietuvą per išorinę ES sieną atvykstantiems baltarusiams, kaip ir rusams, būtų taikomas individualus papildomas išsamus patikrinimas dėl jų atvykimo keliamos grėsmės šalies nacionaliniam saugumui, viešajai tvarkai, viešajai politikai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai ar tarptautiniams santykiams.

REKLAMA

Šis ribojimas negaliotų asmenims, turintiems leidimą gyventi ES, Šengeno zonos valstybėse, turintiems vizą, diplomatams, atvykstantiesiems dėl humanitarinių priežasčių, transporto įmonių darbuotojams.

Pagal prezidento siūlymą, leidimų gyventi Lietuvoje neturintys rusai ir baltarusiai negalėtų metus įsigyti nekilnojamojo turto.

G. Nausėda įstatymą siūloma papildyti dar viena sankcija. Anot jo, Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, kurie teismų būtų pripažinti kaltais dėl tarptautinių sankcijų ar ribojimo priemonių pažeidimo, būtų laikomi keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui, viešajai tvarkai ir žmonių sveikatai.

Pasak Prezidentūros, tai leistų paprasčiau panaikinti jiems išduotas nacionalines vizas, leidimus gyventi Lietuvoje, palengvintų tokių asmenų išsiuntimą.

18:52 | Pentagono dokumentų nutekinimu įtariamas Teixeira sulaukė kaltinimų

Amerikiečių oro pajėgų nacionalinės gvardijos narys penktadienį buvo apkaltintas „neteisėtu slaptų Jungtinių Valstijų vyriausybės dokumentų rinkinio laikymu ir perdavimu“.

21 metų Jackas Teixeira pasirodė Bostono federaliniame teisme po savaitę trukusio tyrimo dėl vieno žalingiausių paslapčių nutekinimo nuo 2013-ųjų, kai Edwardas Snowdenas paviešino Nacionalinio saugumo agentūros dokumentus.

REKLAMA

Federalinio tyrimų biuro (FTB) agentai ketvirtadienį suėmė amerikiečių oro pajėgų narį. J. Teixeira, kaip pranešama, vadovavo internetinei pokalbių grupei, kurioje pirmą kartą buvo nutekinti dokumentai.

JAV nacionalinės gvardijos biuro teigimu, J. Teixeira, IT ir ryšių specialistas, į pajėgas buvo priimtas 2019-ųjų rugsėjį. Jis įgijęs pirmos klasės lakūno laipsnį, kuris yra trečias žemiausias tarp oro pajėgų karių.

J. Teixeira buvo suimtas kitą dieną po to, kai laikraštis „The Washington Post“ pranešė, kad vienas JAV karinėje bazėje dirbęs vyras platformoje „Discord“ paskelbė šimtus dokumentų puslapių.

Dėl šio atskleidimo, paskatinusio Teisingumo departamentą pradėti baudžiamąjį tyrimą, buvo atskleista įslaptintos informacijos apie Ukrainos kovą su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis, taip pat JAV sąjungininkų slaptų vertinimų.

Kai kuri dokumentuose esanti informacija buvo tokia slapta, kad ji buvo pažymėta grifu NOFORN, reiškiančiu, kad šia informacija negalima dalytis su sąjungininkų žvalgybos agentūromis, pranešė leidinys „The Washington Post“.

JAV pareigūnai viešai nepatvirtino, kad socialiniuose tinkluose ir kitose svetainėse paskelbtose nuotraukose matomos medžiagos yra tikros, o jų autentiškumo iš karto nepavyko nepriklausomai patvirtinti.

REKLAMA

Be kita ko, Pietų Korėja antradienį pareiškė, kad didelė dalis nutekintų JAV žvalgybos dokumentų, rodančių Seulo susirūpinimą dėl ginklų tiekimo Ukrainai, yra suklastoti.

Vis dėlto nutekinta informacija sukėlė Vašingtonui galvos skausmą, nes atskleidė JAV susirūpinimą dėl būsimo Ukrainos kontrpuolimo prieš Rusijos pajėgas perspektyvumo ir leido įtarti, kad ji šnipinėjo ištikimus sąjungininkus Izraelį ir Pietų Korėją.

Daugelio dokumentų nebegalima rasti tose svetainėse, kuriose jie pirmą kartą buvo paskelbti, o Jungtinės Valstijos, kaip pranešama, siekia, kad jie būtų pašalinti.

Numanomo informacijos nutekėjimo padariniai gali būti dideli, nes gali kilti pavojus JAV žvalgybos šaltiniams, o šalies priešininkai gali gauti vertingos informacijos.

18:31 | Rusai apšaudė Slavjanską: smogta trims daugiabučiams, yra aukų

Penktadienio popietę Rusijos pajėgos smonė Slavjanskui.

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas skelbia, kad viename iš miesto rajonų pasigirdo mažiausiai 7 sprogimai.

Pasak A. Jermako, buvo smogta trims daugiabučiams, vienas pastatas apgriautas, nukentėjo ir aplinkiniai namai. Skelbiama, kad užsidegė du butai.

A. Jermakas praneša, kad aukų išvengti nepavyko. Šiuo metu žinoma apie vieną žuvusįjį ir 6 sužeistus žmones.

REKLAMA

Iš karto po 16 val. Ukrainos žiniasklaida skelbė apie Rytų Ukrainos regionuose paskelbtą oro pavojaus signalą, sprogimų garsus virš Slavjansko ir Kramatorsko. Kol kas nėra patvirtinimų, kad Kramatorske būtų įvykę sprogimai.

18:06 | Rublis byra ir paskui save tempia kainas: elektronikos prekės Rusijoje staiga pabrango 10 proc.

Rusai su nerimu stebi pastarąją savaitę vis labiau nuvertėjančio rublio kursą, lyginant su eurais ar doleriais.

Tai nėra tik įvaizdžio klausimas – nuo rublio vertės priklauso visas šalies importas, kuo pigesnis rublis, tuo prekeiviams daugiau tenka mokėti užsienio valiuta tiekėjams. Neseniai buvo paskelbta, kad visa iš užsienio importuojama technika pabrango 10 proc.

17:50 | Skaistė: turime plėsti sankcijas ir užkardyti jų apėjimo kelius

Finansų ministrė Gintarė Skaistė sako, kad būtina plėsti sankcijas tiek Rusijai, tiek Baltarusijai bei užkardyti jų apėjimo kelius.

Tai ji aptarė susitikime su Jungtinių Valstijų Iždo sekretorės pavaduotoju Wally Adeyemo Vašingtone, penktadienį pranešė ministerija.

„Su Vakarų partneriais turime ir toliau stiprinti sankcijas agresorėms Rusijai ir Baltarusijai bei rūpintis jų efektyviu praktiniu įgyvendinimu. Šiuo atžvilgiu itin svarbu užkardyti sankcijų apėjimo kanalus per trečiąsias šalis, panaudojant turimus finansinius ir ekonominius svertus. Plečiant sankcijų režimą, reikia koncentruotis į sprendimus, mažinančius Rusijos biudžeto pajamas ir ribojančius galimybes finansuoti karą prieš Ukrainą“, – pranešime sakė ministrė.

REKLAMA

G. Skaistė taip pat akcentavo poreikį sutelkti pakankamą paramą Ukrainos atstatymui bei rasti būdus panaudoti įšaldytą Rusijos turtą.

Ministrė sako, kad reikia „nepavargti“ ir kartu su tarptautiniais partneriais mobilizuoti reikiamus finansinius resursus antrus metus su agresore kovojančiai Ukrainai.

„Turint omenyje 411 mlrd. JAV dolerių (371 mlrd. eurų) Rusijos karo žalos mąstą Ukrainoje, lėšų mobilizavimas išlieka esminiu iššūkiu. Kartu galvojant tiek apie šiemet 14 mlrd. dolerių (13 mlrd. eurų) siekiančius kritinius Ukrainos energetikos ir infrastruktūros tvarkymo poreikius, tiek apie ilgalaikį šalies atstatymą – būtina rasti būdus, kaip panaudoti užšaldytą Rusijos turtą ir pasirūpinti principo „agresorius moka“ įgyvendinimu“, – pažymėjo G. Skaistė.

Pasak jos, kol sprendžiami teisiniai klausimai, laikina alternatyva galėtų būti įšaldyto turto aktyvus administravimas siekiant gauti investicinę grąžą ir ją skirti Ukrainai.

Vertinama, jog įšaldytas Rusijos turtas sudaro apie 300 mlrd. dolerių (271 mlrd. eurų) centrinių bankų rezervuose bei 50 mlrd. dolerių (45 mlrd. eurų) – sankcionuotų įmonių ir asmenų turto.

17:33 | Baltarusių pilotai baigė taktinių branduolinių ginklų naudojimo mokymus Rusijoje

REKLAMA

Baltarusijos karinių oro pajėgų įgulos baigė taktinių branduolinių ginklų naudojimo mokymus pagal Rusijos planą dislokuoti šiuos ginklus savo sąjungininkės Baltarusijos teritorijoje, tęsiantis karui kaimyninėje Ukrainoje, penktadienį pranešė Rusijos gynybos ministerija.

Ministerija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame vienas baltarusių pilotas sako, kad Rusijoje vykusiuose mokymuose Baltarusijos karinių oro pajėgų įgulos įgijo įgūdžių, reikalingų šiems ginklams naudoti.

Praėjusį mėnesį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Maskva planuoja dalį savo taktinių branduolinių ginklų dislokuoti Baltarusijoje. Tai buvo dar vienas Kremliaus vadovo bandymas pasitelkti branduolinius grasinimus, kad atgrasytų Vakarus nuo paramos Ukrainai.

Rusija su Baltarusija yra sudariusi „sąjunginės valstybės“ susitarimą, kuriame numatyti glaudūs politiniai, ekonominiai ir kariniai ryšiai. Pernai vasarį Rusijos kariai pasinaudojo ir Baltarusijos teritorija, kad įžengtų į Ukrainą iš šiaurės. Jų ir toliau tebėra Baltarusijoje.

Rusijos taktinių branduolinių ginklų dislokavimas Baltarusijoje priartintų juos prie potencialių taikinių Ukrainoje ir NATO narių Rytų ir Vidurio Europoje. Baltarusija turi 1 250 km sieną su NATO narėmis Latvija, Lietuva ir Lenkija.

REKLAMA

Tokie ginklai skirti naikinti priešo karius mūšio lauke. Jų veikimo nuotolis palyginti nedidelis, o galia daug mažesnė, palyginti su branduolinėmis galvutėmis, kokias gali nešti tolimojo nuotolio strateginės raketos, kurios gali sunaikinti ištisus miestus.

V. Putinas sakė, kad taktinių branduolinių ginklų saugyklos Baltarusijoje bus baigtos statyti iki liepos 1 dienos. Rusija taip pat padėjo modernizuoti Baltarusijos karinius lėktuvus, kad jie būtų pritaikyti gabenti branduolinius ginklus, ir aprūpino šalį trumpojo nuotolio raketomis „Iskander“, kurios gali nešti branduolinę galvutę.

V. Putinas pabrėžė, kad Rusija ir toliau kontroliuos bet kokius Baltarusijoje dislokuotus branduolinius ginklus, kaip JAV kontroliuoja savo taktinius branduolinius ginklus NATO sąjungininkių teritorijoje.

Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka užsiminė, kad dalis Rusijos strateginių branduolinių ginklų kartu su dalimi Maskvos taktinio branduolinio arsenalo gali būti dislokuoti Baltarusijoje.

Baltarusijos gynybos ministras Viktaras Chreninas penktadienį vėl užsiminė apie tokią galimybę, sakydamas, kad „tai galėtų būti kitas žingsnis“, jei Vakarai ir toliau laikytųsi, jo nuomone, priešiško kurso.

„Į jėgą atsakysime tik jėga. Kitaip Vakaruose nesupranta, – sakė V. Chreninas. – Mes jau ruošiame turimas aikšteles.“

Baltarusija, Kazachstanas ir Ukraina turėjo savo teritorijoje dislokuotų sovietinių branduolinių ginklų, tačiau po 1991 metais įvykusio Sovietų Sąjungos žlugimo perdavė juos Rusijai.

17:11 | Reznikovas įspėja: po karo Ukrainoje nė viena šalis neatsisakys branduolinio ginklo

Ukrainos gynybos ministras abejoja, kad po karo Ukrainoje nors viena šalis atsisakys branduolinių ginklų. Pasak jo, net tos valstybės, kurios branduolinių ginklų neturėjo, stengsis juos gauti.

Jis priminė, kad Ukraina savo noru atsisakė trečio pagal dydį branduolinio arsenalo pasaulyje, mainais gaudama, kaip manė, saugumo garantijas pagal Budapešto memorandumą.

„Būkime atviri: ar po to, kas nutiko mums, dar kas nors sutiks savo noru atsisakyti branduolinio ginklo? Ar, priešingai, darys viską, ką gali, kad bet kokiomis priemonėmis gautų branduolinį ginklą?“ – paklausė Reznikovas.

Jis taip pat pažymėjo, kad Rusijos įsiveržimas į Ukrainą buvo klaidingos Vakarų politikos rezultatas, kai į Rusijos agresiją prieš kaimynus buvo atsakyta neprovokuojant Kremliaus eskalacijai, veikiant tik po fakto ir verčiant agresijos aukas eiti į kompromisus.

16:58 | Vokietijos žiniasklaida: EK mano, kad ES įšaldytų Rusijos atsargų nusavinti negalima

Vokietijos leidinys „Die Welt“, remdamasis nepaskelbtu Europos Komisijos dokumentu, tvirtina, jog ES vykdomoji valdžia priėjo išvados, kad Bendrijos institucijoms galiausiai teks grąžinti dėl karo Ukrainoje įšaldytas Rusijos centrinio banko (RCB) atsargas.

„Nepaskelbtame dokumente, kurį turi „Die Welt“, EK daro nuviliančią išvadą: įšaldytos atsargos negali būti nusavintos, o pasibaigus konfliktui jas teks grąžinti Rusijai“, – pažymi Vokietijos leidinys.

„Tačiau pareigūnai kažką sugalvojo. Dokumentu, kuris gali tapti derybų su ES valstybėmis narėmis pagrindu, jie siūlo šias atsargas investuoti ir bent jau gautą pajamingumą pervesti Ukrainai“, – skelbia „Die Welt“.

Vakarų demokratijos, vykdydamos sankcijas Rusijai dėl invazijos į Ukrainą, atjungė dalį pagrindinių Rusijos bankų nuo tarptautinės mokėjimų sistemos SWIFT bei įvedė ribojamąsias priemones RCB atsargoms.

EK vadovė Ursula von der Leyen yra pasiūliusi Ukrainos labui panaudoti užblokuotas per 300 mlrd. eurų vertės Rusijos atsargas.

16:29 | Kinijos gynybos ministras balandžio 16–19 dienomis lankysis Rusijoje

Kinijos gynybos ministras balandžio 16–19 dienomis lankysis Rusijoje, sakoma penktadienį paskelbtame vyriausybės pranešime.

„Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu kvietimu gynybos ministras Li Shangfu balandžio 16–19 dienomis su oficialiu vizitu lankysis Rusijoje“, – pranešė Kinijos gynybos ministerija.

16:14 | Ukraina tiria 77 tūkst. Rusijos karo nusikaltimo atvejų šalyje – generalinis prokuroras (patikslintas)

Ukrainos teisėsauga tiria 77 tūkst. Rusijos karo nusikaltimo atvejų šalyje, sako Vilniuje viešintis Ukrainos generalinis prokuroras Andrijus Kostinas.

„Teismai jau priėmė 30 nuosprendžių“, – žurnalistams penktadienį Vilniuje sakė Ukrainos generalinis prokuroras.

Pasak jo, dar 20-yje šalių vykdomi atskiri nacionaliniai tyrimai dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje.

Tyrimams dėl karo nusikaltimų Ukrainoje koordinuoti įkurta Jungtinė tyrimo grupė, kuriai priklauso ir Lietuva bei Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) prokuroras.

Be kita ko, kovą nuspręsta įkurti Agresijos nusikaltimų persekiojimo centrą, kuris veiks Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūroje (Eurojuste).

Nacionaliniu lygiu agresijos nusikaltimus, anot Eurojusto viceprezidentės Margaritos Šniutytės-Daugėlienės, tiria Baltijos šalys, Lenkija ir Ukraina.

Ukraina, Lietuva ir kitos regiono šalys siekia, kad Rusijos agresijos nusikaltimus taip pat tirtų specialus tribunolas, kuris atsakomybėn leistų patraukti ir Kremliaus vadovus.

15:36 | Medvedevas pagrasino Lenkijai „išnykimu“

Rusijos saugumo tarybos vicepirmininkas Dmitrijus Medvedevas aršiai atsakė į Lenkijos premjero Mateuszo Morawieckio, kurį pavadino „kažkokiu kvailiu“, pareiškimą apie „greitą Rusijos pralaimėjimą konflikto su Rusija atveju“.

D. Medvedevas, sau būdingu grubiu ir nepagarbiu stiliumi, komentavo Lenkijos premjero pasisakymą apie Ukrainos teisę smogti Rusijos teritorijai ir galimą NATO karą su Rusija.

14:55 | Nutekinti dokumentai: Ukraina sudavė stiprų smūgį Rusijos spec. pajėgoms

Ukrainos kariuomenė per plataus masto invaziją sunaikino Rusijos Federacijos specialiąsias pajėgas, skelbia „The Washington Post“, cituodamas nutekintus slaptus Pentagono dokumentus apie karą Ukrainoje.

Specialiosios pajėgos dažniausiai vykdo slaptas ir sudėtingas didelės rizikos misijas, pavyzdžiui, sučiupti ar likviduoti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tačiau nuo pat plataus masto invazijos pradžios Rusijos Federacijos vadovybė siekė panaudoti elitines specialiąsias pajėgas tiesioginei kovai, rašo „The Washington Post“.

Nutekintuose dokumentuose teigiama, kad greitas Rusijos specialiųjų pajėgų išeikvojimas nuo pat pradžių pakeitė karo dinamiką. Kremlius prarado galimybę naudoti specialiąsias pajėgas įprastose operacijose. Taigi stulbinantys specialiųjų pajėgų nuostoliai lems, kad daliniai bus mažiau veiksmingi ne tik kare Ukrainoje, bet ir kitose pasaulio šalyse, teigiama Pentagono pranešime.

Remiantis dokumentais, Rusijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GRU) elitinių specialiųjų pajėgų 22-oji brigada patyrė nuo 90 iki 95 proc. nuostolių. Tokie pat nuostoliai buvo užfiksuoti dar dviejose Rusijos Federacijos specialiųjų pajėgų brigadose. Pentagonas mano, kad tik viena iš 5 specialiųjų pajėgų brigadų Rusijos Federacijoje nepatyrė milžiniškų nuostolių.

Rusijos Federacijos specialiosioms pajėgoms atkurti prireiks dešimtmečių, rašoma dokumentuose. Vienam tokiam kovotojui parengti reikia mažiausiai 4 metų. Nors konkretūs nuostolių skaičiai nenurodomi, Pentagonas cituoja duomenis iš pasiklausytų Rusijos kariuomenės pokalbių. Vien 346-ajame dalinyje iš 900 karių liko gyvi tik 125.

14:27 | Slovakijoje uždrausti ukrainietiški grūdai ir jų produktai

Slovakijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerija uždraudė šalyje perdirbti iš Ukrainos importuotus grūdus ir tiekti iš jų pagamintą produkciją vidaus rinkai, nurodoma pranešime ministerijos interneto svetainėje.

Balandžio 13-osios potvarkis skelbia, jog toks sprendimą priimtas po to, kai vienoje Slovakijos grūdų perdirbimo įmonėje buvo sulaikyta 1,5 tūkst. tonų ukrainietiškų grūdų, kuriuose aptikta pesticido, draudžiamo Europos Sąjungoje kaip turinčio neigiamą poveikį žmonių sveikatai.

13:56 | Ukraina atlieka tyrimą dėl kario egzekucijos, siekia nustatyti aukos ir žudiko tapatybes

Ukrainos teisėsauga atlieka tyrimą dėl ukrainiečio kario egzekucijos, internete pasirodžius vaizdo įrašui, kuriame matyti, kaip rusų karys nukerta galvą karo belaisviui.

„Šiuo metu visos Ukrainos teisėsaugos institucijos, visos mūsų žvalgybos institucijos intensyviai dirba, kad tiksliai nustatytų nusikaltėlį ir auką“, – žurnalistams penktadienį Vilniuje sakė Ukrainos generalinis prokuroras Andrijus Kostinas.

Jis teigė kol kas negalintis patvirtinti egzekucijos įrašo autentiškumo, tačiau pabrėžė, kad institucijos „tęsia tyrimą“.

„Kai tik galutinai patvirtinsime autentiškumą, mes nedelsiant paskelbsime informaciją“, – sakė generalinis prokuroras.

13:28 | Ukrainos sportininkų rinktinėms uždrausta rungtyniauti su rusais ir baltarusiais

Ukrainos sporto ministerija išleido įsakymą, kuriuo ukrainiečių nacionalinėms rinktinėms draudžiama dalyvauti tarptautinėse varžybose, kai jose bus sportininkų iš Rusijos ar Baltarusijos.

Remiantis šiuo dokumentu, kurio kopija šią savaitę buvo paskelbta Ukrainos jaunimo ir sporto ministerijos oficialioje interneto svetainėje, atsakingos institucijos turės atšaukti oficialias Ukrainos nacionalinių rinktinių delegacijas iš varžybų olimpinėse, neolimpinėse ir neįgaliųjų sporto šakose, jei jose dalyvaus rusai arba baltarusiai.

Pažeidus draudimą, bus svarstomas klausimas dėl sporto federacijos nacionalinio statuso atėmimo, sakoma įsakyme.

12:46 | Prisigėręs rusas sušaudė savo bendražygį palaikęs jį ukrainiečių diversantu

Rusijos karys Aleksejus Usenka buvo nuteistas 10 metų kalėjimo, pripažinus jį kaltu dėl kito rusų kario nužudymo, skelbiama „Kommersant“.

11:47 | Rusų pajėgoms ir „Wagner“ stiprinant bendradarbiavimą, Maskva intensyvina puolimą Bachmute

Rusija intensyvina puolimą prieš Ukrainos Donecko srities Bachmuto miestą, Rusijos gynybos pajėgoms ir samdinių grupei „Wagner Group“ pagerinus bendradarbiavimą, pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.

Ukrainos gynyba vis dar laiko vakarinius miesto rajonus, tačiau per pastarąsias 48 valandas buvo itin intensyviai apšaudoma Rusijos artilerijos ugnimi, sakoma socialiniame tinkle „Twitter“ penktadienį paskelbtame britų žvalgybos vertinime.

Jame teigiama, kad „Wagner“ šturmo grupės tęsia pagrindinį judėjimą per miesto centrą, o Rusijos oro desanto pajėgos (VDV) pakeitė kai kuriuos „Wagner“ dalinius, saugančius šiaurinį ir pietinį operacijos flangus.

Tuo tarpu Ukrainos pajėgos susiduria su didelėmis aprūpinimo problemomis, tačiau tvarkingai pasitraukė iš pozicijų, kurias buvo priverstos užleisti.

11:09 | Fiodorovas: Melitopolyje nugriaudėjo sprogimas

Teisėtas okupuoto Ukrainos miesto Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas Ukrainos televizijai pranešė, kad penktadienio rytą vietoje, kur rusai kaupia ir remontuoja savo karinę techniką, buvo girdėti galingas sprogimas.

„Rytas priešui prasidėjo labai blogai – mieste pasigirdo itin galingas sprogimas, kuris buvo girdimas net aplinkiniuose kaimuose.

Šis sprogimas užfiksuotas netoli geležinkelio ir geležinkelio depo. Išsami informacija bus paskelbta vėliau. Tačiau priešas ten telkia įrangą ir amuniciją. O bazėje depe buvo įrengta remonto bazė, kuri jau nukentėjo nuo sprogimų, bet dar nėra visiškai sunaikinta“, – pasakojo I. Fiodorovas.

Tuo metu okupacinė valdžia pripažįsta įvykus sprogimą, bet dėl jo kaltina viename iš garažų sprogusį dujų balioną.

10:34 | Vokiečių URM vadovė: Kinijai derėtų paraginti Rusiją nutraukti karą

Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock penktadienį paragino Pekiną paprašyti „agresorės Rusijos nutraukti karą“ Ukrainoje, sakydama, kad „jokia kita šalis neturi didesnės įtakos Rusijai nei Kinija“.

„Gerai, kad Kinija išreiškė savo įsipareigojimą siekti sprendimo, tačiau turiu atvirai pasakyti, kad stebiuosi, kodėl iki šiol Kinijos pozicijoje nėra raginimo agresorei Rusijai nutraukti karą“, – teigė ji po susitikimo su kinų kolega Qin Gangu.

09:56 | Putinui buvo atliekama chemoterapija, o jo generolai bandė sabotuoti karą Ukrainoje – rašoma nutekintuose Pentagono dokumentuose

Anot paviešintų slaptų Pentagono dokumentų Rusijos Generalinio štabo vadas pasisakė prieš V. Putino idėją užpulti Ukrainą, nes „Ukrainos pajėgos galingesnės už Rusijos, todėl bus didelių nuostolių“. Maža to, JAV žvalgybos duomenimis, rusų generolai planavo sabotuoti jau pradėtą karą, kol V. Putinui bus atliekamas chemoterapijos kursas.

09:09 | ISW: rusai permetė savo pajėgas viena kryptimi

Rusijos kariuomenė nebesugeba pulti vienu metu keliomis kryptimis, todėl savo puolimą nukreipė viena kryptimi, skelbia JAV Karo studijų institutas (ISW).

ISW analitikai remiasi Ukrainos generalinio štabo Pagrindinio operatyvinio direktorato viršininko pavaduotoju Oleksijumi Hromovu, kurie paskelbė apie Rusijos karių perkėlimą iš Avdijivkos į Bachmuto apylinkes. Būtent ten rusai dabar sutelkė pagrindines puolimo pastangas.

„Hromovo pareiškimas patvirtina ilgalaikį ISW vertinimą, kad dabartinės būklės Rusijos ginkluotosios pajėgos nėra pajėgios vienu metu keliomis kryptimis vykdyti didelio masto puolimo kampanijų“, – skelbiama instituto analizėje.

Pasak Ukrainos gynybos viceministrės Hanos Maljar, Bachmute okupantai kasdien surengia iki 50 išpuolių. Padėtis mieste tebėra sunki, bet kontroliuojama.

08:23 | Pareiškimas Rusijos televizijoje – Baltijos šalys ir Lenkija „nori sugrįžti pas motiną Rusiją namo“

Ištikimiausias Kremliaus propagandistas Vladimiras Solovjovas savo laidoje pareiškė, kad Baltijos šalys, Lenkija ir Suomija esą nori „grįžti į Rusijos imperiją“. Kaip ir būdinga Kremliaus propagandinei linijai, V. Solovjovas „pagrindiniais rusofobais“ išvadino Baltijos šalis ir Lenkiją.

07:49 | Serbijos lyderis paneigė, kad jo šalis siuntė ginklus Ukrainai

Serbijos prezidentas Aleksandaras Vučičius ketvirtadienį pareiškė, kad jo šalis nepardavė ir neparduos ginklų Ukrainai, pranešė užsienio žiniasklaida.

Šis pareiškimas pasirodė po nutekintoje Pentagono ataskaitoje rastų teiginių, kad Belgradas sutiko tiekti ginklus Kyjivui,

„Serbija neeksportavo ir neeksportuos ginklų į Ukrainą“, – pasak naujienų agentūros „Beta“, žurnalistams sakė A. Vučičius.

Jis pridūrė, kad Balkanų šalis, tradicinė Rusijos sąjungininkė, nesiuntė ir nesiųs amunicijos nei Ukrainai, nei Rusijai: „Nėra jokio dokumento, kuris parodytų ką nors panašaus.“

07:00 | JAV oro pajėgų narys suimtas dėl Pentagono dokumentų nutekinimo

Federalinio tyrimų biuro (FTB) agentai ketvirtadienį suėmė 21-erių amerikiečių oro pajėgų narį, įtariamą prisidėjus prie didelio jautrių JAV vyriausybės paslapčių, įskaitant apie karą Ukrainoje, nutekinimo.

Suėmimas, kurį tiesiogiai transliavo televizijos kanalai, buvo savaitę trukusio ir žiniasklaidos intensyviai nušviesto tyrimo dėl vieno iš didžiausią žalą padariusių įslaptintos informacijos nutekinimų nuo 2013-ųjų, kai Edwardas Snowdenas paviešino JAV Nacionalinio saugumo agentūros (NSA) dokumentus, kulminacija.

Jungtinių Valstijų generalinis prokuroras Merrickas Garlandas spaudos konferencijoje įtariamuoju įvardijo JAV oro pajėgų nacionalinės gvardijos darbuotoją Jacką Teixeirą, kuris, kaip pranešama, vadovavo internetinei pokalbių grupei, kurioje pirmą kartą buvo nutekinti dokumentai.

Svarbiausi penktadienio įvykiai

► Vokietija ketvirtadienį patvirtino Lenkijos prašymą dėl penkių sovietinių naikintuvų reeksportavimo į Ukrainą.

► Ukrainietis, kuris save padegė prie gimtinės konsulato pietų Lenkijoje, ketvirtadienį sunkios būklės buvo paguldytas į ligoninę, pranešė policija.

► Norvegija 15 Rusijos ambasadoje Osle dirbančių žvalgybos pareigūnų paskelbė nepageidaujamais asmenimis, ketvirtadienį skelbiama šalies užsienio reikalų ministerijos paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“.

► Už labai slaptų JAV vyriausybės dokumentų nutekinimo slypi jaunas ginklų entuziastas, kuris pirmasis jais pasidalijo socialiniuose tinkluose, trečiadienį pranešė laikraštis „The Washington Post“.