10:23 | CNN: JAV Ukrainai netrukus gali perduoti ilgojo nuotolio raketų, skrendančių net 300 km

CNN, remdamasis savo šaltiniais, skelbia, kad į naujausią beveik 61 mlrd. dolerių (57,3 mlrd. eurų) vertės pagalbos paketą Ukrainai JAV gali įtraukti ir ilgai lauktas ilgojo nuotolio raketas ATACMS.

Po to, kai Senatas pritarė paketui, jį dar turi pasirašyti JAV prezidentas Joe Bidenas, tai padaryti jis planuoja trečiadienį.

CNN šaltiniai pažymėjo, kad pastarosiomis savaitėmis J. Bideno administracijos pareigūnai Kongresui pranešė, kad pagal naująjį paketą Jungtinės Valstijos greičiausiai pirmą kartą Ukrainai atsiųs ilgo nuotolio raketas ATACMS.

Pažymima, kad praėjusį rudenį JAV pirmą kartą perdavė Ukrainai vidutinio nuotolio raketas, galinčias pasiekti taikinius maždaug 160 km atstumu. Tuo metu ilgesnio nuotolio versija gali pataikyti už 300 km.

10:05 | Prokuratūra: Charkive per naktinę rusų ataką nukentėjo 6 žmonės

Ukrainos šiaurės rytuose esančiame Charkive per naktinę rusų ataką nukentėjo šeši žmonės, pranešė srities prokuratūra.

Socialiniame tinkle „Telegram“ prokuratūra parašė, kad 0 val. 30 min. rusai raketomis atakavo miesto Ševčenkos rajoną ir kad dvi raketos pataikė į vieno gyvenamojo komplekso teritoriją.

Apgadinti trys daugiaaukščiai, mažiausiai 33 privatūs automobiliai, kavinė, kelios parduotuvės ir biurai, sakoma pranešime.

Nurodoma, kad nukentėjo šeši žmonės: trys vyrai – 33, 45 ir 53 metų amžiaus – patyrė nesunkių sužeidimų, o trys moterys – 25, 45 ir 54 metų amžiaus – patyrė ūminę reakciją į stresą.

09:49 | Pentagonas: karinė pagalba Ukrainą gali pasiekti per kelias dienas po įstatymo pasirašymo

JAV karinė pagalba Ukrainą galėtų pasiekti per kelias dienas po to, kai atitinkamą įstatymą pasirašys prezidentas Joe Bidenas, antradienį sakė Pentagono atstovas generolas majoras Patas Ryderis.

Spaudos konferencijoje jo buvo paklausta, kada JAV galėtų nusiųsti karinės pagalbos Ukrainai, JAV Kongresui patvirtinus beveik 61 mlrd. JAV dolerių (57,3 mlrd. eurų) pagalbos paketą Kyjivui, jau daugiau kaip dvejus metus kovojančiam su Rusijos plataus masto invazija.

„Pasakyčiau, kad tikėtumėmės galėti pristatyti pagalbą per [kelias] dienas“, – sakė P. Ryderis. Jo žodžiai cituojami Pentagono naujienų svetainėje.

Jis pažymėjo, kad kol kas negali konkrečiai nurodyti, kokia tai bus pagalba, ir kad dar reikia palaukti įstatymo įsigaliojimo.

09:17 | Dronų smūgis Rusijai: Smolenske liepsnoja naftos perdirbimo gamykla

Trečiadienio naktį Smolensko srityje po bepiločio orlaivio atakos kilo gaisrai Smolensko srities Smolensko ir Jarcevo rajonuose esančiuose „kuro ir energetikos objektuose“.

Išpuolį patvirtino Smolensko srities gubernatorius Vasilijus Anochinas.

„Visiškai tikėtina, kad dėl priešo atakos prieš civilinius kuro ir energetikos objektus Smolensko ir Jarcevo rajonų teritorijoje kilo gaisrai. Nepaprastųjų situacijų ministerija vietoje likviduoja padarinius. Prašome išlikti ramiems ir nepanikuoti“, – „Telegram“ rašė gubernatorius.

Vietos gyventojai praneša, kad dega naftos perdirbimo gamykla netoli Rozdorovo ir Prigorsko kaimų. Liudininkų teigimu, prieš gaisrą buvo girdėti 4–5 sprogimai.

08:41 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 880 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų balandžio 24 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 461 940 kareivių.

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 242 tankų (+1), 13 928 šarvuotųjų kovos mašinų (+12), 11 808 artilerijos sistemų (+43), 1 048 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 771 oro gynybos priemonės (+2), 348 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 439 dronų (+32), 2 117 sparnuotųjų raketų (+0), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 15 892 automobilių (+47), 1 944 specialiosios technikos vienetų (+8).

08:14 | Smūgiai Voroneže

Kiek vėliau pranešta, kad Voronežo srityje ukrainiečių dronai pataikė į naftos perdirbimo gamyklą.

Voronežo srities gubernatorius Aleksandras Gusevas tvirtino, kad oro gynyba numušė keturis dronus virš jo regiono.

07:52 | Rusai smogė į gyvenamuosius namus Charkive dviem raketomis S-300

Į gyvenamuosius namus Charkive pataikė dvi priešo raketos S-300, sužeisti mažiausiai du žmonės, „Telegram“ kanale pranešė Charkivo meras Ihoris Terechovas.

„Tikslinė ataka prieš gyvenamąjį kompleksą Ševčenkos rajone. Pirminiais duomenimis, tai buvo raketa S-300. Informacija apie aukas tikslinama“, – parašė I. Terechovas.

Vėliau Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas sakė, kad Rusijos kariuomenė smogė Charkivui dviem raketomis S-300. Mažiausiai du žmonės buvo sužeisti, medicininė pagalba jiems buvo suteikta vietoje.

07:24 | Smūgiai ir Lipecke

Iš Rusijos Lipecko ir Smolensko sričių gauta pranešimų apie naktinę bepiločių orlaivių ataką. Tai pranešė „Telegram“ kanalas ASTRA, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Lipecko miesto pramoninėje zonoje nukrito dronas. Aukų nėra. Įvykio vietoje dirba teisėsaugininkai“, – parašė Lipecko srities gubernatorius Igoris Artamonovas.

Lipecko gyventojai praneša, kad bepiločiai orlaiviai atakavo Novolipecko metalurgijos kombinatą, tačiau ši informacija kol kas nepatvirtinta.

06:54 | JAV Senatas patvirtino beveik 61 mlrd. JAV dolerių pagalbos Ukrainai paketą

JAV Senatas vėlai antradienį patvirtino beveik 61 mlrd. JAV dolerių (57,3 mlrd. eurų) pagalbos paketą Ukrainai, kuri daugiau kaip dvejus metus kovoja su plataus masto Rusijos invazija.

Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV Atstovų Rūmai priėmė keturis, iš viso 95 mlrd. dolerių (89,1 mlrd. eurų) vertės įstatymų projektus, kuriais taip pat patvirtinta karinė pagalba Taivanui ir sustiprinta Izraelio gynyba.

JAV prezidentas Joe Bidenas pažadėjo kuo greičiau pritarti šiam pagalbos Ukrainai paketą ir užtikrino, kad labai reikalinga pagalba Kyjivui bus pradėta teikti jau šią savaitę.

„Pasirašysiu šį įstatymo projektą ir rytoj, kai tik jis pasieks mano stalą, kreipsiuosi į Amerikos žmones, kad jau šią savaitę galėtume pradėti siųsti ginklus ir įrangą Ukrainai“, – sakė prezidentas ir pridūrė, kad ši parama rodo Vašingtono „ryžtingą įsipareigojimą demokratijai ir laisvei, kovai su tironija ir priespauda“.