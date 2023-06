Svarbiausi įvykiai:

16:48 | Chaosas Rusijoje – netikėta dovana Ukrainos kariams

Jevgenijaus Prigožino maišto spektaklį Rusijos Rostovo prie Dono mieste esančiame svarbiame karinio vadovavimo ir kontrolės centre, o vėliau – Rusijos pastangas dėl Maskvos įtvirtinimo, kai samdiniai žygiavo siekdami nuversti šalies karinę vadovybę, Ukrainos Rytų pajėgų grupės vadai sutiko su aplodismentais, sakė jos atstovas spaudai Serhijus Čerevatas.

„Priešakinėse linijose esantys kariai tai vertina teigiamai, – sakė jis. – Bet koks chaosas ir netvarka priešo pusėje mums yra naudingi.“

Plačiai paplito vaizdo įrašas, kuriame žinomas ukrainiečių pajėgų vadas šaukiniu „Madiar“ planšetinio kompiuterio ekrane stebi maišto vaizdus valgydamas gausybę spragėsių.

Socialinius tinklus užplūdo daugybė memų, kuriuose šaipomasi iš Rusijos lyderio Vladimiro Putino, o Ukrainos aukščiausioji vadovybė pareiškime po pareiškimo apibūdino neramumus kaip neabejotiną būsimo didesnio nestabilumo ženklą.

Staiga kilusi krizė baigėsi Minsko tarpininkaujamu susitarimu, pagal kurį J. Prigožinas sutiko būti išsiųstas į Baltarusiją. Tačiau, ukrainiečių akimis, žala buvo padaryta: V. Putinas, sutikęs su nuolaidomis kelios valandos po to, kai J. Prigožiną pavadino išdaviku, pasirodė silpnas ir desperatiškas.

Trumpalaikis maištas neturėjo pastebimos įtakos Rusijos kariuomenės pozicijoms palei 1 000 km fronto liniją Rytų Ukrainoje, tačiau jis gali suteikti Ukrainai postūmį suintensyvinti pradinį kontrpuolimo etapą, kuris, kaip pripažino kariuomenės vadai, vyksta lėčiau, nei tikėtasi.

„Trumpuoju laikotarpiu tai atitraukė dėmesį nuo karo ir nukreipė tam tikrus išteklius nuo fronto“, – teigė Nigelas Gouldas-Daviesas (Naidželas Guldas-Deivisas), Tarptautinio strateginių reikalų instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis Rusijos ir Eurazijos klausimais. Tačiau, anot jo, ilgalaikėje perspektyvoje tai rodo, kad Rusijos kovinėms pajėgoms trūksta vienybės.

„Tai baisu Rusijos kovinei dvasiai. Tiek karininkų, tiek kareivių. Tai labai gerai Ukrainos kovinei dvasiai“, – sakė jis.

Platformos „Telegram“ rusiškuose kanaluose karo tema rašantys kariškiai ragino Rusijos karius susitelkti į karą. „Broliai! Visi, kurie laikote ginklą ties fronto linija, atminkite, kad jūsų priešas yra priešais jus“, – rašoma vienoje žinutėje.

50-metis ukrainiečių karys Andrijus Kvasnycia, sužeistas kovose rytiniame Bachmuto mieste, teigė: „Visi yra susijaudinę.“

„Šiandien man paskambino draugas ir pasakė: „Andrijau, aš jau daug metų negeriu, bet šiandien turiu gerą priežastį išgerti, – teigė jis. – Viskas sunku, nelengva, bet mes tikrai laimėsime.“ Su naujienų agentūra AP jis kalbėjosi Kyjive, kur gydosi.

„Wagner“ kariams žygiuojant Maskvos link, Ukrainos gynybos viceministrė Hana Maliar pranešė apie pažangą keliomis kryptimis palei fronto liniją, kur mūšiai tęsiasi jau kelias savaites, ir apie tai, kad Rusijos veiksmai šiauriau buvo sustabdyti.

„Priešo silpnybė visada yra galimybė, leidžianti mums pasinaudoti pranašumu“, – sakė ji AP ir pridūrė, kad dar per anksti vertinti, kaip Rusijoje vykstantis politinis žaidimas gali suteikti Ukrainai karinį pranašumą.

Anksčiau šį mėnesį Ukraina suintensyvino puolimą keliomis kryptimis pietryčiuose, o tai buvo ženklas, kad prasidėjo ilgai lauktas kontrpuolimas. Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pripažino, kad pažanga buvo lėtesnė nei norėta.

Praėjusią savaitę Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu pareiškė, kad iki birželio pabaigos rezervistai sustiprins Rusijos pajėgas Ukrainos fronte, kur rusai yra sutelkę 90 proc. savo pajėgų.

Ekspertai sako, kad ukrainiečiai turi būti lankstūs ir greiti, kad galėtų išnaudoti Rusijos pažeidžiamumą fronto linijoje ir, pasitaikius progai, pralaužti gynybos linijas.

Jų teigimu, turint modernias, NATO standartus atitinkančias ginkluotės sistemas, kovinė dvasia yra būtinas ingredientas, kad Ukrainos kariai pasiektų reikiamą pagreitį ir pakeistų situaciją vietoje.

„Tai suteiks ukrainiečiams tikrą postūmį, – teigė Jungtinėje Karalystėje įsikūrusio analitinio centro „Chatham House“ Rusijos ir Eurazijos programos vadovas Jamesas Nixey (Džeimsas Niksis). – Jei mes sakėme, kad ukrainiečiai turi dėl ko kovoti, tai pastaruoju metu jiems šiek tiek trūko kovinės dvasios.“

Ukrainos vadai savo kariams sakė, kad Rusijoje vykstantys nesutarimai netiesiogiai yra jų darbas. „Bachmuto didvyriai, kurie 10 mėnesių laikė miestą ir išsekino priešą, yra šios Rusijos epinės nesėkmės bendraautoriai“, – teigė S. Čerevatas.

Tiesa yra sudėtingesnė. Ilgalaikė priešprieša tarp J. Prigožino ir Rusijos kariuomenės vadovybės prasidėjo dar prieš plataus masto invaziją, tačiau santykinis „Wagner“ efektyvumas, palyginti su mieste kovojančiomis reguliariosios armijos pajėgomis, pakėlė J. Prigožino reputaciją ir galbūt suteikė jam pasitikėjimo savimi surengti maištą.

Vis dėlto ši žinia rado atgarsį Ukrainos kariuomenėje, kuri ruošiasi kitam svarbiam postūmiui kare.

Sekmadienį Ukrainos pietrytinėje Zaporižios srityje minosvaidžių dalinio kariai iš savo pozicijų apšaudė Rusijos taikinius, kiekvieną sprogimą dedikuodami Rusijos sukeltoms nuoskaudoms.

„Už Kachovkos užtvanką!“ – sušuko Ukrainos specialiųjų pajėgų karys šaukiniu „Rein“, turėdamas omenyje katastrofišką užtvankos susprogdinimą šio mėnesio pradžioje, dėl kurio kaltinama Rusija.

16:17 | „Wagner“ būstinė Sankt Peterburge sako, kad po maišto dirba įprastai

Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“, kurios lyderis Jevgenijus Prigožinas savaitgalį sukėlė maištą, pagrindinė būstinė Sankt Peterburge pirmadienį pareiškė, kad dirba įprastu režimu.

„Nepaisant įvykių, centras toliau dirba įprastu režimu pagal Rusijos Federacijos įstatymus“, – sakoma grupės pagrindinės būstinės pareiškime.

Jame teigiama, kad „Wagner“ grupė dirba dėl Rusijos ateities, ir dėkoja savo rėmėjams.

Šis maištas buvo ilgą laiką besitęsiančių J. Prigožino nesutarimų su Rusijos kariuomenės vadovybe dėl Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą kulminacija.

J. Prigožinas šeštadienį paskelbė, kad su savo pajėgomis kirtęs sieną įžengė į Rusiją nuversti šalies karinės vadovybės. Neramumai prasidėjo po to, kai J. Prigožinas penktadienį apkaltino Maskvą raketų smūgiais jo pajėgoms, pareikalavusiais, jo teigimu, daugybės kovotojų gyvybių.

Netrukus „Wagner“ užėmė karines bazes pietiniame Rusijos Rostovo prie Dono mieste ir pagrasino žygiu į Maskvą nuversti šalies karinę vadovybę. Reaguodama į tai Rusijos valdžia paskelbė sustiprinusi saugumą keliuose regionuose, o Maskvos meras pranešė, kad sostinėje imamasi antiteroristinių priemonių.

Visgi, šeštadienio vakarą J. Prigožinas paskelbė atsitraukiantis, jo pajėgos paliko užimtas pozicijas. Kremlius šeštadienį paskelbė, kad „Wagner“ vadas, atšaukęs savo karių žygį į Maskvą, išvyks į Baltarusiją ir nebebus kaltinamas, taip stengiantis sušvelninti rimčiausią saugumo krizę šalyje per pastaruosius dešimtmečius.

15:49 | J. Stoltenbergas: kitą savaitę rengiamas susitikimas, siekiant Švedijos narystės NATO

Ruošiantis Vilniaus viršūnių susitikimui, kitą savaitę Briuselyje vyks aukšto rango susitikimas, per kurį bus siekiama susitarti dėl Švedijos narystės NATO, sako Aljanso generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

„Sutarėme prieš aukščiausiojo lygio susitikimą (Vilniuje) Briuselyje surengti aukšto lygio susitikimą“, – žurnalistams Pabradėje pirmadienį sakė NATO vadovas.

J. Stoltenbergas teigė nuolat palaikantis ryšį su Švedijos, Turkijos pareigūnais, siekiant išspręsti besitęsiančius nesutarimus, kurie šiuo metu blokuoja Stokholmo priėmimą į Aljansą.

Susitikime Briuselyje kitą savaitę turėtų dalyvauti minėtų šalių užsienio reikalų ministrai, žvalgybos tarnybų vadai, nacionalinio saugumo patarėjai.

„Susitikimo tikslas – pasiekti pažangos derybose dėl Švedijos įstojimo į NATO“, – sakė Aljanso generalinis sekretorius.

13:59 | Ukrainos pajėgos išvadavo dar vieną rusų okupuotą gyvenvietę

Ukrainos pajėgos išvadavo dar vieną rusų kontroliuotą gyvenvietę pietiniame fronte, pirmadienį paskelbė ukrainiečių gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar.

„Gynybos pajėgos sugrąžino mūsų kontrolėn Rivnopilį. Tęskime toliau“, – savo „Telegram“ kanalu parašė viceministrė, paminėdama kaimiškąją bendruomenę Donecko srityje.

13:20 | Ukraina patvirtino: buvo slaptas susitikimas Kopenhagoje, galimai dėl taikos

Susitikimas, pasak Ukrainos prezidento biuro, buvo skirtas „tolimesniam prezidento Zelenskio Ukrainos taikos formulės įgyvendinimui“.

Ši formulė, be kita ko, apima visišką Ukrainos sienų atkūrimą ir Rusijos kariuomenės išvedimą, skelbia „The Bell“.

Vokietijos televizija ARD paskelbė, kad Kopenhagoje buvo surengtas slaptas susitikimas dėl Ukrainos, kuriame dalyvavo Vakarų diplomatai ir Brazilijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos atstovai. Kanalas neatmetė „oficialių pokalbių“ liepą, tačiau nenurodė jų pagrindo.

Taikos konferencija dėl Ukrainos Danijoje vyko slaptumo sąlygomis, skelbia ir Ukrainos naujienų agentūra UNIAN.

Anot Deutschlandfunk, be Vakarų šalių atstovų susitikime taip pat dalyvavo Kinijos, Indijos, Brazilijos ir Pietų Afrikos atstovai.

Tuo pat metu Danijos žiniasklaida praneša, kad iniciatyva surengti konferenciją kilo iš Kijevo.

Reuters žiniomis, renginys vyko Kopenhagoje ir jame turėjo būti aptarti „taikos principai“ Ukrainoje.

Danijos vyriausybė konferencijos turinio oficialiai nekomentavo ir informacijos apie jos dalyvius neatskleidė.

12:10 | Ukrainos spec. pajėgos persikėlė į kitą Dniepro pusę: rusų gynyba pralaužta, jie buvo priversti trauktis

Ukrainos pajėgos sugebėjo persikelti per Dniepro upę ir įsitvirtinti kitoje Antonivkos tilto pusėje, skelbia rusų ir ukrainiečių informaciniai šaltiniai. Nepatvirtintais duomenimis, Ukrainos spec. pajėgos jau 3 paras išlaiko teritoriją rytinėje Dniepro pusėje.

Britų karinės žvalgybos ataskaitoje skelbiama, kad Ukrainos pajėgų puolimas aplink Bachmutą taip pat įgavo pagreitį. Joje pažymima, kad Rusijos kariuomenė galimai neturi kokių nors reikšmingų rezervų šia kryptimi. ISW ekspertai tuo metu pažymi, kad J. Prigožino maištas iš esmės nepaveikė Rusijos kariuomenės pajėgumo fronte Ukrainoje.

12:01 | Rusijoje nežinoma, kaip reaguoti į „savi šaudo savus“: vienas siūlo sušaudyti, kita aiškina – „įstatymai kartais negalioja“

Rusijoje po savaitgalį vykusio karinio maišto vis dar nežinoma, kaip reaguoti į „Wagner“ smogikų nužudytus rusų karius ir V. Putino sprendimą „suteikti malonę“ sprendimus priėmusiems asmenims. Propagandos atstovai pasimetę ir nesutaria: reikia atleisti, ar keršyti už pražudytus karius.

10:01 | Ukrainiečiams pavyko įsitvirtinti kitoje Dniepro pusėje: bandoma pralaužti rusų įtvirtinimus pietuose

Rusų karo korespondentai ir Ukrainos žiniasklaida skelbia apie sėkmingą Ukrainos kariuomenės šturmo grupės išsilaipinimą rytiniame Dniepro krante, kitoje Antonivkos tilto pusėje.

Net keli rusų prokremliški karo korespondentai paskelbė, kad Ukrainos kariuomenės spec. daliniai jau ne mažiau nei 3 paras išlaiko užėmę nedidelę teritoriją Rusijos kontroliuojamoje Dniepro upės pusėje.

Anksčiau Rusija priverstinai atsitraukė į šią upės pusę dėl negalėjimo užtikrinti savo padalinių saugumo Chersono apylinkėse.

Pirmadienį buvo paviešinti tiek rusų, tiek ukrainiečių pateikiami vaizdai iš Chersono srities, kur anksčiau buvo dislokuoti Rusijos daliniai. Skelbiama, kad mūšiai vyksta Antonivkos tilto ir Dači kaimo apylinkėse, tose vietose, kurios anksčiau buvo kontroliuojamos rusų pajėgų.

Vaizdo įrašuose matyti, kad ukrainiečių spec. daliniai persikelia į kitą upės pusę nedidelėmis valtimis, jų „atvykimą“ palaiko artilerijos pabūklai.

„The Moscow Times“ skelbiama, kad Rusijos padaliniai buvo priversti atsitraukti iš turėtų pozicijų prie susprogdinto Antonivkos tilto dėl nuolatinio ukrainiečių apšaudymo.

09:26 | Britų žvalgyba: Ukraina įgauna pagreitį puolime aplink Bachmutą

Vykdydama platesnio masto kontrpuolimą Ukraina įgavo pagreitį išpuoliuose aplink Bachmutą Donecko srityje, pirmadienį praneša britų žvalgyba, teigdama, kad per kelių brigadų operaciją Ukrainos pajėgos padarė pažangą šiauriniame ir pietiniame miesto flanguose.

Socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad nėra daug įrodymų, kad Rusija turi kokių nors reikšmingų sausumos pajėgų operacinio lygmens rezervų, kuriuos galėtų panaudoti kovai su įvairiomis grėsmėmis, dabar jai iškylančiomis labai atskirtuose sektoriuose nuo Bachmuto iki Dnipro upės rytinio kranto, esančio už daugiau kaip 200 km.

09:18 | Ukrainos Generalinis štabas: rusai Ukrainoje surengė raketų ir oro smūgių

Praėjusią naktį rusai surengė dar vieną raketų ir oro smūgių ataką prieš Ukrainą, pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Informacija apie šio išpuolio padarinius šiuo metu atnaujinama.

Generalinis štabas socialiniame tinkle „Facebook“ teigė, kad sekmadienį Rusija surengė raketų ataką Ukrainos teritorijoje, panaudodama šešias priešlėktuvines valdomas raketas S-300 prieš civilinius taikinius Zaporižios srityje. Be to, užpuolikai surengė 33 oro smūgius, taip pat daugiau kaip 45 pažangių raketų paleidimo sistemų atakas.

„Per rusų atakas nukentėjo civilių gyventojų, padaryta žalos gyvenamiesiems namams, verslo ir administraciniams pastatams bei privačioms transporto priemonėms“, – nurodė Generalinis štabas.

Raketų ir oro smūgių šalyje tikimybė išlieka labai didelė, pažymima pranešime.

Priešas, anot Generalinio štabo, daugiausia dėmesio skiria Lymano, Bachmuto ir Marjinkos kryptims, tačiau bandymai pulti buvo nesėkmingi. Nurodoma, kad per praėjusią parą šiuose fronto ruožuose įvyko 36 koviniai susirėmimai.

Generalinis štabas taip pat nurodė, kad per pastarąsias 24 valandas Ukrainos oro pajėgos aštuonis kartus smogė iš oro priešo karių susitelkimo vietoms. Be to, Ukrainos gynėjai perėmė šešis rusų dronus.

07:59 | Rusijoje prabilo apie Šoigu „nuėmimą“: skelbiama ir galimo kandidato jį pakeisti pavardė

Rusijos informaciniuose šaltiniuose pasirodė informacija apie galimą šalies gynybos ministro Sergejaus Šoigu įpėdinį. Būtent jo „galvos“ reikalavo maištininkas Jevgenijus Prigožinas, šeštadienį faktiškai nužygiavęs iki pat Maskvos ir vėliau taip pat netikėtai atsitraukęs atgal.

07:35 | Analitikai: „Wagner“ maištas nepaveikė Rusijos pajėgų puolimo galios fronte

Tarptautinio karo tyrimų instituto ekspertai pareiškė, kad birželio 23-24 d. vykęs „ginkluotas maištas“ Rusijoje iš esmės nepaveikė Rusijos pajėgų gebėjimo vykdyti puolamuosius ir ginamuosius veiksmus Ukrainos fronte.

Analitikai pažymi, kad karo veiksmai vyko įprastu ritmu palei visą fronto liniją, Rusijos pajėgos netgi vykdė daugiau antžeminio puolimo Bachmuto apylinkėse atakų, negu paskutinėmis dienomis.

Pažymima, kad kai kurie rusų informaciniai šaltiniai pasinaudojo įvykusiu ginkluotu maištu, kad pateisintų Rusijos kariuomenės pajėgų veiksmus ir bet kokias Ukrainos pasiektas pergales fronte tomis dienomis.

07:30 | Naktį Odesoje griaudėjo garsūs sprogimai

Ukrainoje pirmadienio naktį daug kur buvo paskelbtas oro pavojus, šalies pietvakariuose esančioje Odesoje griaudėjo garsūs sprogimai.

Ukrainos kariuomenė socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad rusai atakavo Odesos sritį, kur veikė oro gynybos sistemos, taip pat ir virš paties miesto.

Odesos rajono administracija nurodė, kad rusai atakuoja sritį dronais ir raketomis. Gyventojai socialiniuose tinkluose rašė girdintys sprogimus.

Oro pavojus taip pat buvo paskelbtas Kyjivo, Čerkasų, Poltavos, Kirovohrado, Charkivo, Dnipropetrovsko, Donecko, Zaporižios, Chersono ir Mykolajivo srityse.

07:20 | JK ir sąjungininkės apmokė 17 000 Ukrainos kariuomenės naujokų – Londonas

Didžioji Britanija ir kitos sąjungininkės, siekdamos padėti Kyjivui atremti Rusijos invaziją, per pastaruosius metus apmokė daugiau kaip 17 000 Ukrainos kariuomenės naujokų, pirmadienį paskelbė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.

Naujokai išėjo sunkią penkių savaičių programą ir ji, pasak ministerijos, juos iš civilių pavertė kariais.

Britanija ir devynios partnerės – Kanada, Australija, Naujoji Zelandija, Norvegija, Suomija, Švedija, Danija, Lietuva ir Nyderlandai – iniciatyvą naujiems Ukrainos ginkluotųjų pajėgų savanoriams pradėjo pernai birželį.

Pagal JK vadovaujamą programą, pramintą „Operacija „Interflex“, apmokomi naujokai, anksčiau turėję labai nedidelę karinę patirtį arba jos neturėję išvis. Per apmokymus jie įgijo įvairių įgūdžių, pavyzdžiui, išmoko elgtis su ginklais, mūšio lauke suteikti pirmąją pagalbą, išmoko patruliavimo taktikos.

Britų gynybos sekretorius Benas Wallace'as pažymėjo į šalį atvykusių ukrainiečių naujokų iš įvairiausių visuomenės grupių ryžtą ir atsparumą.

„JK ir mūsų tarptautiniai partneriai toliau tiek, kiek reikės, teiks šią gyvybiškai svarbią paramą, padėdami Ukrainai gintis nuo Rusijos agresijos“, – pridūrė jis.

Iš pradžių Britanija siūlė apmokyti iki 10 000 ukrainiečių karių pagal JK bazinę karių rengimo programą.

Vėliau iniciatyva buvo išplėsta, planuojama iki 2024 metų apmokyti apie 30 000 naujokų, nurodo britų Gynybos ministerija.

Jos teigimu, žvalgybinė informacija rodo, kad ši programa reikšmingai padidino Ukrainos kovinį veiksmingumą.