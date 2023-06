Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

10:17 | DB: sudėtinga padėtis Chersone

Pasak Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgybos, Kachovkos hidroleketrinė buvo susprogdinta antradienį apie 3 val. ryto.

„Iki 12 val. buvo nušluota visa rytinė užtvankos dalis ir didžioji dalis vandens ir komunalinių paslaugų infrastruktūros. Prieš griūtį Kachovkos tvenkinio vandens lygis buvo rekordiškai aukštas, todėl ypač didelis vandens kiekis užtvindė teritoriją pasroviui“, – naujausioje savo ataskaitoje rašo britų žvalgai.

„Tikėtina, kad per kelias ateinančias dienas užtvankos konstrukcija dar labiau pablogės ir sukels papildomus potvynius“, – įspėjo žvalgyba.

Tiesa, britų teigimu, mažai tikėtina, kad dėl potvynio kyla tiesioginis pavojus Zaporižios atominei elektrinei, esančiai už 120 km nuo užtvankos.

