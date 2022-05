Karas Ukrainoje. Bučos scenarijus tęsiasi: Ukrainoje – „dar keturios tokios vietos“

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

06:47 | Rusija telksis į Charkivą

Vladimiro Putino režimas „kaip veidrodis atkartoja“ nacių veiksmus, sako Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Benas Wallace‘as, kai Rusijos lyderis rengia karinį paradą pergalei prieš Hitlerio fašistus švęsti, teigiama išankstinėje jo kalbos kopijoje.

Pirmadienio kalboje B. Wallace‘as sakys, kad prezidentą Putiną ir jo artimą aplinką turėtų ištikti toks pat likimas kaip nacių, kurie galiausiai buvo nugalėti ir susidūrė su Niurnbergo teismais dėl savo žiaurumų.

Ukraine speech: Tomorrow Defence Secretary @BWallaceMP will say Russian military leaders are as much to blame for the invasion as President Putin and should face the consequences

Maskvoje V. Putinas pirmadienį stebės karinės technikos Pergalės dienos paradą, pažymintį nacių pralaimėjimą 1945 m.

Remiantis „Telegraph“ ir „Times“ pateiktomis ištraukomis, B. Wallace‘as pasakys: „Per savo invaziją į Ukrainą Putinas, jo vidinis ratas ir generolai dabar atkartoja fašizmą ir tironiją prieš 70 metų, kartodami praėjusio amžiaus totalitarinių režimų klaidas. Jų likimas, be abejo, galiausiai turi būti toks pat“.

Ukrainos kontrpuolimas į šiaurės rytus nuo Charkivo greičiausiai privertė Rusijos karius persidislokuoti į miestą, o ne sustiprinti įstrigusias Rusijos puolimo operacijas kitur Rytų Ukrainoje, naujausioje konflikto analizėje rašo JAV Karo studijų institutas (ISW).

„Tikėtina, kad Rusijos pajėgos Belgorode telksis į Charkivo miesto regioną, kad Ukrainos kontrpuolimas nepasiektų tarptautinės sienos“, – rašoma analizėje.

#Russian forces did not make any significant advances on any axis of advance on May 8. The #Ukrainian counteroffensive NE of #Kharkiv City has likely forced Russian troops to redeploy to that area.



Read the latest from @TheStudyofWar & @criticalthreats: