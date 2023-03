Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

19:26 | Rusija sutinka 60 dienų pratęsti susitarimą dėl grūdų

Rusija sutiko atnaujinti Ukrainos grūdų eksporto susitarimą, bet tik dar 60 dienų, pirmadienį po derybų su Jungtinėmis Tautomis pranešė Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Sergejus Veršininas.

„Rusijos pusė... neprieštarauja, kad „Juodosios jūros iniciatyvos“ galiojimas būtų pratęstas dar kartą po to, kai kovo 18-ąją baigsis antrasis jos galiojimo terminas, tačiau tik 60 dienų“, – sakoma Rusijos misijos Ženevoje pareiškime, paskelbtame po derybų JT „Palais des Nations“ rūmuose.

18:58 | Britų premjeras įspėja: artimiausias dešimtmetis bus sudėtingas ir pavojingas

Artimiausias dešimtmetis bus sudėtingas ir pavojingas, naujausioje gynybos, saugumo ir užsienio politikos apžvalgoje prognozuoja Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Rishi Sunakas, rašo „Sky news“.

Anot jo, grėsmę kelia Rusijos invazija į Ukrainą ir Kinijos agresija prieš Taivaną.

R. Sunako vertinimu, Rusijos karas Ukrainoje ir Kinijos agresija dėl Taivano grasina sukurti pasaulį, kuriame „vyraus pavojus, netvarka ir susiskaldymas“.

63 puslapių dokumente taip pat pažymima, kad pasaulis šiuo metu susiduria su didžiausia per pastaruosius dešimtmečius grėsmių saugumui eskalavimo rizika.

Dokumente pabrėžiama, kad neatidėliotinas prioritetas saugumo srityje šiuo metu yra įveikti Rusijos karo Europoje keliamą grėsmę.

18:27 | „Wagner“ verbuoja Melitopolio gyventojus kautis Bachmute

Laikinai okupuotame Melitopolyje „Wagner“ bando verbuoti civilius gyventojus, rašo CNN. Anot mero Ivano Fiodorovo, tokie bandymai matyti socialinėse medijose.

„Žinoma, niekas nesutinka. Teigiama, kad jų pasiūlymai yra 200 000 rublių (maždaug 2 600 dolerių) per mėnesį tiems, kurie pasirengę vykti į Bachmutą kaip „Wagner“ dalis. Tačiau jie nėra užverbavę nė vieno vietinio gyventojo stoti į kokį nors savanorių batalioną. Į šį jie taip pat nerekrutuos“, – cituojamas jis.

17:54 | Danilovas: Rusijai reikės kelių dešimtmečių atgauti savo karinį potencialą

Rusijai prireiks kelių dešimtmečių atkurti savo karinį potencialą po karo su Ukraina, sako Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas, rašo UNIAN.

„Rusijai prireiks kelių dešimtmečių, kad atkurtų savo karinį potencialą. Ukrainos pasipriešinimas suteikia Vakarams laiko globaliai permąstyti ir pertvarkyti visą atgrasymo ir pasipriešinimo autokratiniams režimams sistemą“, – cituojamas jis.

Ukrainiečių skaičiavimu, nuo karo pradžios Rusija neteko 159 800 karių, 3 474 tankų, 6 774 šarvuočių, 304 lėktuvų, 289 sraigtasparnių, 2 109 bepiločių, 18 laivų ir daugybės kitos technikos.

17:28 | Žiniasklaida: TBT pradės dvi bylas, susijusias su Rusijos karo nusikaltimais Ukrainoje

arptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) planuoja pradėti dvi pirmąsias bylas, susijusias su Rusijos karo nusikaltimais per karą Ukrainoje, pirmadienį skelbia „The New York Times“ (NYT), remdamasis šaltiniais, susipažinusiais su šiuo reikalu.

Anot leidinio, kalbama apie kaltinimus Rusijai ukrainiečių vaikų grobimu ir sąmoningu taikymusi į civilinę infrastruktūrą.

„Kai kurie diplomatai ir ekspertai teigė, kad V. Putinui taip pat gali būti pateikti kaltinimai, nes teismas nepripažįsta valstybės vadovo imuniteto bylose, susijusiose su karo nusikaltimais, nusikaltimais žmoniškumui ar genocidu“, – rašo NYT.

TBT prokuroro Karimo Khano atstovė spaudai sakė, kad TBT biuras „neturi jokių komentarų dėl šios istorijos“.

Teismas taip pat prašys išduoti arešto orderius keliems asmenims, teigė NYT, kuris citavo anoniminius esamus ir buvusius teismo pareigūnus, bet nepateikė jokios informacijos apie tai, kam ir kada bus pateikti kaltinimai.

Hagoje įsikūręs TBT pradėjo tyrimą dėl įtariamų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui Ukrainoje praėjus vos kelioms dienoms po Rusijos invazijos 2022 metų vasario 24-ąją.

Anksčiau šį mėnesį po vizito Ukrainoje prokuroras K. Khanas sakė, kad įtariamus vaikų grobimus jo „biuras tiria prioritetine tvarka“.

„Su vaikais negalima elgtis kaip su karo grobiu“, – sakė jis kovo 7-osios pareiškime.

Paskelbęs savo nuotrauką šalia tuščių lovyčių, K. Khanas sakė, kad lankėsi vaikų globos namuose Pietų Ukrainoje, kurie buvo „tušti dėl įtariamo vaikų deportavimo iš Ukrainos į Rusijos Federaciją“ arba kitas okupuotas teritorijas.

K. Khanas taip pat patvirtino, kad TBT tiria išpuolius prieš „ypatingos svarbos civilinę infrastruktūrą“ Ukrainoje ir kad jis lankėsi kelių tokių smūgių vietose.

Kartu su Ukrainos generaliniu prokuroru „pabrėžėme savo bendrą įsipareigojimą užtikrinti, kad tokie veiksmai būtų visapusiškai ištirti, o už įtariamus tarptautinius nusikaltimus atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn“, pridūrė jis.

Pareiškime TBT prokuroras nurodė, jaučiantis, „jog procesas teisingumo link spartėja“.

K. Khanas anksčiau yra pavadinęs Ukrainą „nusikaltimo vieta“, taip pat lankėsi Bučos mieste, kur naujienų agentūros AFP žurnalistai matė mažiausiai 20 gatvėje gulinčių kūnų.

Nei Rusija, nei Ukraina nėra TBT narės, tačiau Kyjivas pripažino teismo jurisdikciją ir bendradarbiauja su K. Khano biuru.

Rusija neigia įtarimus dėl jos karių įvykdytų karo nusikaltimų. Ekspertai teigė, kad mažai tikėtina, jog ji kada nors perduos kokius nors įtariamuosius.

17:04 | Žiniasklaida: Maskvoje masiškai kertami medžiai oro gynybos sistemos įrengti

Šiems metams prasidėjus Maskvos parkuose ir miškuose pradėta kirsti medžius, skelbia „The Insider“. Anot leidinio, medžiai kertami, kad miškuose ir parkuose būtų galima įrengti priešlėktuvinės gynybos sistemas.

Skelbiama, kad medžių kirtimas buvo užfiksuotas keliuose rajonuose.

Priešlėktuvinės raketų sistemos S-400 jau buvo dislokuotos Timiriazevo žemės ūkio akademijos laukuose. Iš viso pranešama apie keturis paleidimo įrenginius. Šioje vietoje taip pat buvo dislokuotas radaras 92H6E, skirtas oro taikiniams aptikti.

Priešlėktuvinės gynybos sistemos taip pat pastebėtos Losiny Ostrov parko teritorijoje Bogorodsko rajone į šiaurės rytus nuo Maskvos. Pranešama, kad atstumas nuo ten pastebėtų S-400 iki gyvenamųjų daugiaaukščių pastatų yra apie 200 metrų.

„Kariniai ekspertai įspėja, kad karinių objektų išdėstymas šalia daugiaaukščių pastatų kelia grėsmę gyventojams“, – teigiama leidinyje.

Pažymima, kad didžiausią žalą aplinkai padarė statybos Maskvos pietryčiuose, muziejaus-rezervato „Kolomenskoje“ zonoje. Ten buvo sunaikintas didžiulis miško plotas – apie 100 hektarų miško.

„Miškas pradėtas aktyviai naikinti sausio 25 dieną. Darbai vyko dieną ir naktį neįtikėtinu greičiu: medžius iškirsti užtruko savaitę, o dar po savaitės nukirsti medžiai smulkinimo mašinomis buvo perdirbti į pjuvenas. Darbininkai, kaip ir policija, patvirtino, kad kirtimai buvo vykdomi gynybiniais tikslais“, – rašoma straipsnyje.

Anot leidinio šaltinio, „yra tikimybė, kad toje vietovėje bus gynybinis objektas“. Kol kas nežinoma, ar kalbama apie oro gynybos sistemas.

16:34 | Žiniasklaida: Kinijos prezidentas turėtų kalbėtis su Zelenskiu

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas planuoja pirmą kartą nuo karo pradžios kalbėtis su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, praneša „The Wall Street Journal“.

Anot leidinio šaltinių, pokalbis vaizdo skambučiu turėtų vykti po Kinijos lyderio vizito Maskvoje. Rusijoje Xi Jinpingas turėtų susitikti su Vladimiru Putinu.

Kaip praneša minėtas leidinys, po vizito Maskvoje Xi Jinpingas taip pat ketina apsilankyti Europos šalyse.

Kinija viešai skelbia besilaikanti neutralios pozicijos karo atžvilgiu, tačiau nepritaria Vakarų sankcijoms Rusijai.

Praėjusį mėnesį JAV pareiškė, kad Kinija galimai svarsto galimybę apginkluoti Rusiją.

16:03 | Rusų raketos smogė mokyklai Ukrainos rytuose, yra žuvusiųjų

Dvi rusų raketos smogė mokyklai Ukrainos rytuose esančioje Avdijivkoje, rašo „Sky news“. Anot Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo Andrijaus Jermako, žuvo vienas žmogus.

„Rusai paleido dvi raketas į mokyklą Avdijivkoje. Žuvo vietos gyventojas“, – „Twitter“ rašo jis.

Daugiau informacijos apie išpuolį kol kas nepateikiama.

The Russians fired two rockets at a school in Avdiivka. A local resident died. pic.twitter.com/3vzR5jnilX

15:37 | Gynybos ministras: tiesioginio karinio pavojaus Moldovai šiuo metu nėra

Moldovai šiuo metu negresia „neišvengiamas karinis pavojus“, tačiau jai gresia „hibridinis karas, kurį kuria Rusija“, siekdama nuversti valstybės valdžią, pirmadienį interviu naujienų agentūrai AFP sakė gynybos ministras Anatolie Nosatii.

„Tiesioginio karinio pavojaus Moldovai šiuo metu nėra, tačiau yra kitokio pobūdžio pavojų, kurie daro įtaką šalies saugumui – hibridinis karas“, – sakė A. Nosatii.

14:54 | OV „Pietūs“ įspėja dėl apšaudymo grėsmės

„Apšaudymo raketomis rizika yra labai didelė“, – įraše „Facebook“ įspėja Ukrainos operatyvinė vadovybė „Pietūs“.

Ji praneša, kad Rusijos karinės pajėgos į Juodąją jūrą atgabeno dar du antžeminius raketų nešėjus bei papildomą povandeninį laivą. OV „Pietūs“ skaičiavimais, šiuo metu rusai Juodojoje jūroje laiko paruošę 20 raketų „Kalibr“.

Ukrainos kariuomenė perspėjo, kad Rytų kryptimi ir virš Azovo jūros suaktyvėjo rusų taktinė aviacija, taip pat neatmetama galimybė, kad rusai paleido savo žvalgybinius bepiločius orlaivius.

14:22 | Klyčko: sausį galėjo įvykti sostinės evakuacija

Ukrainos sostinės Kyjivo valdžia buvo pasiruošusi paskelbti apie sostinės gyventojų evakuaciją dėl šių metų sausį surengtų didžiulių Rusijos smūgių miesto infrastruktūrai. Tai interviu redakcijų grupei RND pareiškė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.

„Sausio mėnesį buvome arti to, kad paskelbtume gyventojų evakuaciją. Ilgiausias laikotarpis be elektros truko 14 valandų. Nebuvo nei elektros, nei vandens, nei šildymo. Laimei, oras buvo švelnus“, – sakė V. Klyčko.

Kartu meras labai įvertino Vokietijos karinę pagalbą Ukrainai, atkreipdamas dėmesį į Vokietijoje pagamintos oro gynybos sistemos IRIS-T vaidmenį atremiant Rusijos raketų smūgius. Čia pat V. Klyčko paragino paspartinti tolesnį ginklų pristatymą Ukrainai.

13:55 | Baltarusija ir Iranas pasižadėjo stiprinti ryšius Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje

Irano lyderis Ebrahimas Raisi ir Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka pirmadienį Teherane vykusiose derybose pasidžiaugė glaudžiais ryšiais tuo metu, kai abi šalys smarkiai nesutaria su Vakarų valstybėmis, be kita ko, dėl Rusijos karo Ukrainoje.

Buvusi sovietinė valstybė Baltarusija yra Rusijos karių užnugario bazė, o Iranas kaltinamas tiekęs Maskvai ginkluotus dronus, kurie naudojami invazijos metu, tačiau Teheranas šį kaltinimą neigia ir skelbia, kad konflikto klausimu yra neutralus.

Irano prezidentas po derybų su A. Lukašenka, kuris vėlai sekmadienį atvyko dviejų dienų vizito, pasidžiaugė tris dešimtmečius trunkančiais glaudžiais ryšiais su Baltarusija.

„Praėjus trisdešimčiai metų nuo santykių pradžios... abi šalys yra pasiryžusios stiprinti bendradarbiavimą“, – sakė E. Raisi ir gyrė jų „bendrą strateginę viziją“.

A. Lukašenka teigė, kad „su didele pagarba stebėjo, kaip atkakliai [Irano] žmonės priešinasi išorės spaudimui, bandymams primesti jiems kitų valią“.

„Ir matau, kad, nepaisant visko, jūs plėtojate modernias technologijas ir branduolinę energiją“, – pridūrė jis apie ginčytiną Irano branduolinę programą, dėl kurios šaliai taikomos griežtos tarptautinės sankcijos.

„Galėtume būti labai naudingi vieni kitiems, jei tikrai sutelktume pastangas“, – pridūrė A. Lukašenka.

13:25 | Linkevičius: „Rusija nėra supervalstybė, tai – super problema“

Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius viešai apkaltino Rusijos Federaciją nuolat bandant pavogti istorinę Ukrainos tapatybę.

„Kyjivas buvo anksčiau už Maskvą, bet Rusija nuolat vagia Ukrainą. Siekdama pavogti istorinę tapatybę, ji pavogė nuopelnus laimėjus Antrąjį pasaulinį karą, pavogė vietą [Jungtinių Tautų] Saugumo Taryboje, o dabar vagia teritoriją. Tai nėra supervalstybė, tai super problema“, – „Twitter“ rašė Linkevičius.

Kyiv predates Moscow, but #Russia steals #Ukraine all the time. Seeking to steal historical identity, stole credit for victory in #WWII, stole seat in #UNSC and now steals territory. It’s not superpower, it’s superproblem.